DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

09.12.2020 12:06
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasınBURSA'da bir ay içerisinde 4 yakınını koronavirüsten kaybeden İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, "Giden canlar geri gelmiyor.

4 yakını koronadan ölen okul müdürü: Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın

BURSA'da bir ay içerisinde 4 yakınını koronavirüsten kaybeden İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, "Giden canlar geri gelmiyor. Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın" dedi.

İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi'nin dayıları Musa Memiş (85) ve Sefer Memiş (66) ile dayısının oğlu Yaşar Memiş (62) ve eniştesi Abdullah Eren'in (58) farklı zamanlarda koronavirüs testleri pozitif çıktı. Musa ve Sefer Memiş kardeşler ile Yaşar Memiş ve Abdullah Eren, bir ay içerisinde de hastalıktan yaşamını yitirdi. Kısa bir zaman dilimi içerisinde 4 yakınını toprağa veren Cavit Yakşi, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Cavit Yakşi, "Bir ay önce büyük dayım Musa Memiş'i koronadan dolayı kaybettik. Ailece yakalanmışlardı. Diğerleri atlattı ama dayım çok dinç olmasına rağmen yaşın fazla olması nedeniyle vücudu dayanamadı. 25 gün kadar önce onu defnettik. Dün de küçük dayım Sefer Memiş'i ve yine Musa dayımın oğlu Yaşar Memiş'i yine koronadan defnettik. Acılar üst üste katlandı. Yine bir ay önce eniştemiz Abdurrahman Eren'i de kaybettik. Yaşı büyük olanları kaybederken genç kardeşlerimizi de kaybediyoruz. Ben bir ay içerisinde akrabalarımdan 4 kişiyi kaybettim. Bizim en büyük değerlerimiz yaşlılarımız. Eğer onlara biraz olsun değer veriyorsak maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat etmeliyiz. Giden canlar geri gelmiyor. Kimse sadece yaşlılar gidiyor diye rahat olmasın. Herkesi daha hassas davranmaya davet ediyorum. Biz çok acı yaşadık daha da yaşlılarımız var, kalanlara sahip çıkmamız lazım. Bunun için çok daha dikkatli ve hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorumö dedi.

Abdullah Eren, Halil İnalcık, okul müdürü, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi         
11:31
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı         
11:25
PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti         
09:58
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini         
09:35
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 12:29:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei