DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

19.12.2020 11:54
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (2) - Yeniden ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında mazbatası iptal edilen CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile belediye personeli ve müteahhitlerin de olduğu 21 kişi...

Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu; görevden alınan başkan gözaltında (2) - Yeniden

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında mazbatası iptal edilen CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile belediye personeli ve müteahhitlerin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mart ayında iptal edilen eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında çıkartılan gözaltı kararı üzerine, belediye ile birlikte gözaltına alınacak bazı isimlerin evleri ile belediye binasında arama yapıldı.

AYDAR, GÖZALTINA ALINDICHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte aralarında müteahhit ve belediye personelinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kadir Aydar, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gökhan KESKİNCİ- Can ÇELİK- Yusuf KANTARLI/ADANA, -

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Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.İstiklal Mercan Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yaşayan Feride Uslucan, havalandırma boşluğundan bir köpek sesi geldiğini fark etti. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla girdikleri havalandırma boşluğundaki yavru köpeği kurtardı. Yavru köpeğin, kısa süre önce binanın çatısında dünyayla geldiği anlaşıldı. Çatıda yavrulayan annesinin ve 6 kardeşinin yanına bırakıldı. Çevre sakinlerinin hayvanları besleyeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yavru köpeğin kurtarılışı

Feride Uslucan ile röportaj vs

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Van'da 'OHH' dedirten uyuşturucu operasyonu

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin, bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu paketlerinden 'OHH' yazıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı. Araçta, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.Y. adlı şüphelinin yakalanması için çalışıldığı belirtildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden  "OHH" yazılması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU/VAN, -

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Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemlerine ait 1001 bronz sikkeyi satmaya çalışan 3 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Çınar ilçesinde ikamet eden kişilerin, ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemlerine ait 1001 bronz sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen bronz sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Aydar, Rüşvet, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika


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