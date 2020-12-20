Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır 'a mevsimin ilk karı gece yağdı. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 850 metre rakımdaki kenti Iğdır, mikroklima iklimiine sahip. Kente dün gece kar yağmağa başladı. Sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önünde kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Kar, güneşin yükselmesiyle erirken vatandaşlar, "Hava kurak geçiyordu. Kar yağışı az da olsa nemlendirdi. Havayı da temizledi" dedi.

AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜIğdır kent merkezinde kısa sürede eriyen kar, Ağrı Dağı 'nı tamamen beyaza bürüdü. Iğdır Ovası 'nın yeşilliği ile bütünleşen Ağrı Dağı'nın beyaz örtüsü kartpostallık manzara oluşturdu. Yağışla birlikte bölgedeki Zor,Tekaltı ve Alagöz dağları da karla kaplandı.AĞRI'DA ÖNCE KAR SONRA SİS ETKİLİ OLDUSabah saatlerinde yağan karın etkisiyle Ağrı- İran ve Ağrı- Erzurum kara yolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Ağrı Belediyesi'ne bağlı ekipler yol çalışmaları yaparken, sisten dolayı sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda yolculuklarına devam etti.

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