DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Madde bağımlısı oğlu evi ateşe verdi, baba kriz geçirdi

ANTALYA'da madde bağımlısı M.D. (38), anne, babası ve erkek kardeşi evde olduğu sırada çarşafları tutuşturup evini ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, baba Semih Dural sinir krizi geçirdi. Oğlunun geçen yıl da 5 araca zarar verdiğini söyleyen Dural, "Onun yüzünden her ay 5 bin lira taksit ödüyorum. Canıma tak etti" dedi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. İddiaya göre anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı M.D. odasındaki elbise dolabını ve çarşafları ateşe verip kaçtı. Bu sırada dumanı fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı. Dumanın kapladığı apartman sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, baba Semih Dural evini oğlu M.D'nin yaktığını söyledi. Kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyleyen baba Duran, "Geçen yıl da park halinde otomobillere zarar verdi. Onun yüzünden her ay 5 bin lira taksit ödüyorum. Artık canıma tak etti. Şimdi de evimi yaktı" dedi.

Baba Semih Dural'ın açıklama yapmamasına sinirlenen küçük oğlu ve yakınları tepki gösterirken, aralarında kısa süreli arbede yaşandı.Yangın sonrası dumandan etkilendiğini söyleyen apartman sakini Leyla Yorulmaz, "Dumandan ortalık gözükmüyordu. Simsiyahtı. Düştüm. Elimde de köpeğim vardı, onu korurken ben düştüm" diye konuştu.Diğer yandan yangın sırasında evde olduğunu belirten Antalya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar, "İtfaiye ve komşularımızın yardımıyla apartmandan çıktık. Şansımız varmış" dedi.

Polis ekipleri, yangına neden olduğu ileri sürülen M.D.'yi bulmak için çalışma başlattı.