Dha Yurt Bülteni -8

8 ANNESİNİN ALEVLER NEDENİYLE ULAŞAMADIĞI YAĞIZ EFE, YANGINDA YAŞAMINI YİTİRDİTokat'ta dün çıkan yangında yaşamını yitiren Yağız Efe Süsoy (3), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA YURT BÜLTENİ -8







ANNESİNİN ALEVLER NEDENİYLE ULAŞAMADIĞI YAĞIZ EFE, YANGINDA YAŞAMINI YİTİRDİ



Tokat'ta dün çıkan yangında yaşamını yitiren Yağız Efe Süsoy (3), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kale Ardı Derbent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Serdar Süsoy'a ait 2 katlı evin üst katında, sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Anne Zeynep Süsoy sobayı yakmak amacıyla odun kırmak için evin dışarısındayken oturma odasında yangın çıktı. Ailenin 3 çocuğundan 2'si Yağız Efe ve Kaan (7) içerideyken başlayan yangını gören Zeynep Süsoy hemen eve koştu. Anne Süsoy, oğullarından Kaan'ı alarak dışarıya çıktı. Tekrar eve dönüp başka bir odada olan Yağız Efe'yi de kurtarmak isteyen Zeynep Süsoy, alevlerin evi kaplaması nedeniyle başarılı olamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışma ile yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride bulunan Yağız Efe'nin cansız bedeni ile karşılaştı. 3 yaşındaki Yağız Efe'nin cansız bedeni, oturma odasında cam kenarına yakın bir dolabın yanında bulundu. Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan minik Yağız Efe'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi il merkezindeki Behzat Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ali Mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Süsoy ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede küçük çocuğun yakınları gözyaşlarını tutamadı.



Görüntü Dökümü:



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-Camiden görüntüler



-Cenaze namazının kılınması



-Cenazenin uğurlanışı



-Ölen çocuğun fotosu



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT



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MAGANDALAR AKILLI BİSİKLETLER VE ENGELLİ ŞARJ İSTASYONLARINA ZARAR VERDİ



ORDU Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde kurduğu akıllı bisiklet ve engelli araç şarj istasyonları, magandalar tarafından kırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, güvenlik kameralarına da yansıyan olaya tepki göstererek "Ceza da yazılsa maalesef kent mobilyalarına zarar verilmesinin önüne geçilemiyor" dedi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kentte hayata geçirdiği projeyle yaklaşık bir yıldır kent kültüründe bisiklet kullanımını artıran ve teşvik eden akıllı bisikletler şehir magandaları tarafından zarar gördü. Altınordu'da 10, Fatsa ve Ünye'de ise 4'er istasyon olmak üzere 18 istasyonda toplam 110 aktif bisikletle vatandaşlara hizmet veren akıllı bisiklet, kullanıma girdiği ilk günden bu yana Ordululardan büyük ilgi görüyor. Yaz aylarında 140'ı bulan sayı ile ortalama aylık 25 bin kişinin kullandığı akıllı bisikletlerden 9'u şehir magandaları tarafından farklı tarihlerde kullanılamaz hale getirildi. Sahil bandında engelli vatandaşların hizmetine sunulan Engelli Araç Şarj İstasyonlarını da kullanılamaz hale getirdi. Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Büyük hasar oluşan ve kullanım dışı olan 7 Engelli Araç Şarj İstasyonu tekrar tamir edilerek hizmete sunuldu.



BAŞKAN TEKİNTAŞ'TAN TEPKİ



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş geçmişte birçok kent mobilyasına zarar verildiğine tanıklık ettiklerini ve bunun için uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Şehir magandaları halkın malı olan bu hizmetlere zarar veriyor, kırıyor, kullanılmaz hale getiriyor. Ceza da yazılsa maalesef kent mobilyalarına zarar verilmesinin önüne geçilemiyor. Her şeyden önce bu bir eğitim ve kültür meselesidir. Akıllı bisiklet istasyonları güvenlik kameraları ile takip edilmektedir. Hedefimiz verilen zararları yok denecek seviyeye düşürmek. Kamu adına yapılan ve vatandaşın hizmetine sunulan her hizmet, önce vatandaşa emanettir. Herkesin bu hizmetleri emanet gözüyle bakıp koruması gerekirö dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Magandalar bisikletlere zarar verirken güvenlik kamera görüntüsü



Haber: Nedim KOVAN - ORDU/DHA



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FETÖ'NÜN 'DOKTOR İMAMI' KAÇAK AÇTIĞI SAĞLIK MERKEZİNDE YAKALANDI



Kırıkkale'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin il imamı olduğu iddiasıyla aranan Doktor İsmail A., kaçak çalıştırdığı sağlıklı yaşam merkezinde yakalandı.



Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde görev yaparken, FETÖ/PDY terör örgütünün 'doktor imamı' olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Doktor İsmail A.'nın, Kayseri'ye yerleşerek, kaçak 'Sağlıklı Yaşam Merkezi' açtığı saptandı. Merkezde zayıflama, sigarayı bıraktırma gibi uygulamalar yaptığı öğrenilen İsmail A., polis tarafından düzenlenen operasyonla iş yerinde yakalandı. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yakalanan İsmail A.'nın sorgusu sürüyor. Öte yandan, TEM polisi, Kayseri'de görevli üsteğmen M.A.K. ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nce aranan, meslekten ihraç komiser G.K.'yı gözaltına aldı. 2 şüpheli de tutuklanarak, cezaevine konuldu



Görüntü Dökümü:



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-Şahsın emniyete getirilişi



Haber: Oktay ENSARİ,KAYSERİ,



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TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJ İNŞAATINDA 50 METRE GÖVDEYE ULAŞILDI



ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde gövde inşaatında 5 ayda 50 metre yüksekliğe ulaşıldı.



Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. 5 ay önce başlanan gövde inşaatında 50 metre yüksekliğe ulaşıldı.



"BETON MİKTARI İLE ARTVİN'DEN EDİRNE'YE 13 METRELİK YOL YAPILABİLİYOR"



Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 715 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 7 bin metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.



"YILLIK 1 MİLYAR 150 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK"



Limak Yusufeli Barajı Proje Müdür Yardımcısı Mehmet Bozali, dünyanın sayılı mega projelerinden, Türkiye'nin ise en büyük baraj projesi olan Yusufeli Barajı'nda 2019 yılında su tutulmaya başlayacağını belirterek 2020 yılında elektrik üretimine geçileceğini söyledi. Yıllık yaklaşık 1 milyar 150 milyon liralık ülke ekonomisine katkı sağlayacak projenin bölgedeki tüm bağlantılı yatırımlarla birlikte 7 yılda bunu geri kazandıracağını ifade eden Bozali, "Tamamı Türk mühendislerle çalışıyoruz. Yerli kaynaklarla proje inşa ediliyor. Barajda 3 bin kişi çalışıyor. Bağlantı yolları yeni yerleşim yeri ile birlikte bölgede çalışan sayısı yaklaşık 7 bin kişiyi buluyor. Proje tamamlandığında ülke ekonomisine, turizmine ve insanlara katkı sağlayacak bir eser ortaya çıkacak" dedi.



ÇORUH HAVZASINA 143 PROJE PLANLANDI



Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metre küp, yıllık ortalaması ise 6.3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatlık kapasiteyle yılda 8.631 giga waat elektrik üretilecek. Çoruh Havzasının yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 giga waat elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.



Görüntü Dökümü:



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-Baraj inşaatı detayları



-Detaylar



-Proje Müdür Yrd. açıklaması



-Detaylar



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Nusret DURUR ARTVİN-DHA



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RİZE'DE SEL VE HEYELAN HASARLARI TESPİT EDİLİYOR



RİZE'de dün aralıklarla etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel ve heyelan hasarları ile ilgili tespit çalışması başlatıldı.



Rize'de dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesinde Murat ve Topluca köylerinde yollar ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Köyde seyir halindeki bir kamyonet yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü.



HASAR TESPİTİ YAPILIYOR



Çamlıhemşin ilçesi Murat köyünde kapalı köy ve mahalle yolları Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. İlçede tarım arazileri ve alt yapıda meydana gelen hasarların tespiti için çalışma başlatıldı. AFAD ve Özel İdare ekiplerinin sürdürdüğü çalışmada belirlenecek hasarların onarımı için çalışma başlatılacak. Heyelan sonucu kısmen ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ardeşen karayolunda ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Dün geçilen görüntüler



Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE,



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BARAJ SULARI ÇEKİLDİ, ORTAYA ÇIKAN KÖYÜ DUYAN KOŞTU



ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın azalan yağış rejimi nedeniyle suları 37 metre çekildi. Daha önce baraj gölü altında kalan Narlı köyünün eski yerleşim yeri, 5 yıl sonra yeniden su yüzeyine çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler eski köylerinin yerleşim yerini seyrediyor.



Çoruh Nehri üzerinde 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağış rejimi nedeniyle 37 metre dolayında çekildi. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri yeniden su yüzeyine çıktı. Cami, okul ve evlerin 5 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler eski köylerinin yerleşim yerini seyrediyor. Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri duygusal anlar yaşıyor. Karayolundan geçen sürücülerde araçlarını durdurarak ortaya çıkan su içindeki eski köye bakıyor.



Doğup büyüdükleri köylerini 5 yıl aradan sonra yeniden gören vatandaşlar duygulandıklarını belirterek eski günleri yad ettiklerini söylediler.



24 YILDA TAMAMLANDI



Deriner Barajı ve HES'in temeli, Erzurum ve Bayburt ilindeki Mescit Dağları'nda doğup, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum kentinden Karadeniz'e dökülen 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehir üzerindeki Artvin'in Sümbüllü Köyü'nde 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel tarafından, 'Mühendislik Harikası' olarak değerlendirildi.



Görüntü dökümü:



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-Baraj gölü detayları



-Çevrede toplananlar



-Vatandaşlarla röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: ARTVİN-DHA



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SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN İNŞAAT İŞÇİSİ ÖLDÜ



SİVAS'ta sokak ortasında Ü.Ö.(18) tarafından tabancayla vurulan inşaat işçisi Hasan Gültepe(38), yaşamını yitirdi.



Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi 4'üncü Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta karşılaşan inşaat işçisi evli, 3 çocuk sahibi Hasan Gültepe ile sanayi işçisi Ü.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Şüpheli Ü.Ö., üzerinde taşıdığı tabancayla Hasan Gültepe'ye 5 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Gültepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ü.Ö., polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Haberi alarak olay yerine gelen Hasan Gültepe'nin yakınları sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından Hasan Gültepe'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Ekiplerin yaptığı incelemeler



-Cenazenin kaldırılması



-Detaylar



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



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BODRUM'DA TADİLAT YAPILAN BİNADA ÇÖKME: 5 İŞÇİ YARALI (YENİDEN)



MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki, tadilat yapılan 2 katlı villanın üst kat tabanının çökmesiyle enkaz altında kalan 5 işçi yaralandı. Enkazdan kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Eskiçeşme Mahallesi Bodrum 2 Nolu Sağlık Ocağı arkasındaki Marina Ektaş Sitesindeki, kiraya verilmek üzere tadilat yapılan bitişik nizamda yapılmış 2 katlı binanın üst kat tabanı, bugün saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Tadilat için çalışan işçilerden Yunus Sinir (26), Mehmet Beydoğan (27), Mustafa Hamarat (21), Mehmet Şefik Milan (45) ve Salih Algüllü (65) enkaz altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. İlk olarak işçilerden 3'ü, yaklaşık 15 dakika sonra da diğer 2 işçi enkaz altından çıkartıldı. Yaralı işçilerden 2'si Bodrum Devlet Hastanesi'ne, diğer 3'ü ise ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Tedaviye alının işçilerden Mehmet Beydoğan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:



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-Çöken binanın görüntüsü



-Kurtarma çalışmalarından görüntü



-Yaralıların ambulansa taşınmasından görüntü



-Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: BODRUM (Muğla),



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SU BİRİKİNTİSİNDE YÜZEN ÖRDEKLER KIRMIZIYA BOYANDI



Yalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde boş arazideki kırmızı renkli su birikintisi dikkat çekti. Suyu gören mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Konunun belediyeye bildirilmesinin ardından, ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandı. Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Belediye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre su birikintisi son yağışlardan sonra oluştu. Suyun renginin ise kırmızı boya karışmasından olabileceği belirtilirken, yine de tedbir amaçlı inceleme yapıldığı bildirildi. Yapılacak laboratuar incelemeleriyle su birikintisindeki kırmızı rengin kaynağı belirlenecek.



Görüntü dökümü:



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-Su birikisinden detaylar



-Ördeklerden detaylar



Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



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