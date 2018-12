Dha Yurt Bülteni-8

Sivas'ta, inşaat işçisi Hasan Gültepe'yi sokak ortasında tabancayla vurarak, öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Küçükminare Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan, evli ve 3 çocuk sahibi inşaat işçisi Hasan Gültepe ile sanayi işçisi Ümit Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ümit Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak, Hasan Gültepe'ye 5 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Gültepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hasan Gültepe'nin cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından otomobille kaçan Ümit Ö. ise polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan Ümit Ö., bugün adliyeye sevk edildi.



KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ



Öte yandan Hasan Gültepe'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gültepe'nin cenazesi, öğle vakti sonrası kılınan namazın ardından merkeze bağlı kendi köyü olan Gümüşdere'de toprağa verildi.



2)10 GÜN ÖNCE LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULAN MELİH TOPRAĞA VERİLDİ



BARTIN'da, diş etlerindeki kanama nedeniyle 10 gün önce hastaneye giden 21 yaşındaki Melih Uğur'un lösemi olduğu belirlenirken, dün akşam hayatını kaybetti. Melih Uğur yaşamını yitirirken, baba Celal Uğur gözyaşlarına boğuldu.



Bartın İl Özel İdaresinde çalışan Celal Uğur'un, Kastamonu Üniversitesi inşaat teknikerliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Melih Uğur sınavlar sonrasında 10 gün önce memleketi Bartın'a geldi. Evde diş etlerindeki kanama nedeniyle hastaneye giden Melih Uğur'un lösemi olduğu anlaşıldı. 10 gündür Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde tedavi gören Melih Uğur, dün akşam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün, Bartın Terkehatipler Merkez Cami'ndeki cenaze namazı öncesinde baba Celal Uğur, küçük oğlu Çağatay taziyeleri kabul ederek, gözyaşlarına boğuldu. Melih Uğur'un tabutunun üzerine Fenerbahçe forması ile giydiği ceketi konuldu. Baba Uğur, "Her şey 10 günde belli oldu. Löseminin son evresiymiş. Oğlumu kurtaramadık." dedi. Cenaze namazına Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Melih'in sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında Celal Uğur yanında saf tutan küçük oğlu Çağatay'a, "Artık ağabeyin yok ağabeyinin yerini sen tutacaksın." diye telkinde bulundu. Kılınan namazın ardından Melih Uğur gözyaşları arasında toprağa verildi.



3)VALİ AKBIYIK, GAZİLERE KAYAK MERKEZİNİ TANITTI







Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İstanbul'dan gelen 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak ve gazilere, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ni tanıttı. 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak, beraberindeki gazilerle birlikte Hakkari'ye geldi. Heyet, ilk olarak daha önce İstanbu Şişli Kaymakamıyken beraber çalıştıkları Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "15 Temmuz gazilerimiz ve şehit yakınlarımız sağ olsunlar, uzun yolları geçerek ziyaretimize geldiler. Çok memnun olduk, şeref verdiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum." dedi. 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Solak ise, "O sıkıntılı dönemlerde zor, meşakkatli günlerimizde Sayın Valimiz, kaymakam olarak her zaman yanımızdaydı. Bize bir devlet büyüğünden ziyade ağabey, baba şefkatiyle yaklaştı. Onun sevgisi, maneviyatı yüreğimizde başka olduğu için, değil Hakkari'ye, dünyanın hangi ucuna giderse gitsin biz onun yanında olacağız. Bizler Valimizden çok razıyız, Rabbim de ondan razı olsun." diye konuştu.



Vali Akbıyık, ziyaretin ardından gazilerle birlikte kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan yaylasındaki Kayak Merkezine gitti. Vali Akbıyık, burada gazilere kar motoruyla kayak merkezindeki karlı dağları gezdirdi.



4)KONYAALTI SAHİLİNDE GÜNEŞ BEREKETİ



Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Kent merkezinde güneşli havayı fırsat bilenler, aralık ayının son haftasına girilirken deniz keyfi yaptı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gidenler, kumsalda oturarak güneşlendi. Bazı tatilciler denize girdi, bazıları çocuklarıyla denizde taş sektirdi. Balık tutkunları da mavi sulara oltalarını salladı.



Ayşe Gül Özdemir, ailesiyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek Konyaaltı sahiline geldiğini söyledi. Özdemir, "Antalya çok güzel. Sahilde oturuyoruz. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu. Eşiyle birlikte sahile gelen Bülent Derbıçakoğlu ise deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu belirterek, "Çok büyük bir zenginlik bu" dedi.



5)BATMAN'DA 'ASKIDA KIYAFET' UYGULAMASI



BATMAN'da, sivil toplum kuruluşlarınca 'İhtiyacın varsa al, yoksa as' sloganıyla başlatılan 'askıda kıyafet' uygulaması kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak kıyafet dağıtılıyor.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, Batman Eczane Teknikerleri Derneği ve Bir Kalp Bir Umut Platformu'nun da yer aldığı çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca dar gelirli aileler için 'İhtiyacın varsa al, yoksa as' sloganıyla 'askıda kıyafet' uygulaması başlatıldı. Turgut Özal Bulvarı'nda, uygulama kapsamında, kent sakinlerinden alınan kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, kampanyaya herkesin destek olması için çağrıda bulunarak, "Bizler sıcak elbiselerimizle kışın soğuğuna direnirken, etrafımızda soğuktan titreyen, soğuktan üşüyen insanlar var. Paylaşmanın, yardım etmenin, mutlu etmenin ve bunlara vesile olmanın aracı olmanın kutsallığına inanan insanlarız. Bu çağda üşüyen tek bir insanın varlığı dahi bir insanlık ayıbıdır. Bizler bir araya gelerek burada kampanya başlattık" dedi.



6)KARLAR ÜZERİNDE KAMP YAPTILAR, EĞLENDİLER



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde karla kaplı 1390 rakımlı Kuzuyayla'da kamp yapanlar doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini yaşarken, karla kaplı tepelerden kayanlar eğlenmenin tadını çıkardı.



İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe'de kar kalınlığı 84 santimetreye ulaşırken, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezinin yanında, önemli yaylalara ve mesire alanlarına da ev sahipliği yapan Kartepe, kampçıların da uğrak noktası oldu. Kartepe'nin eteklerinde, 1390 metre yükseklikte yer alan Kuzuyayla mesire alanı, kampçıların yoğun olarak tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Karla kaplı yaylada ağaçların altında kamp yapanlar, beyaz güzelliğin ve doğanın keyfini çıkardı. Günübirlik tatilciler ise karla kaplı tepelerden kayarak eğlendi.



Kamp yapan Abdurrahman Sofuoğlu, "Gecemiz biraz soğuk geçti. Dün gece eksi 1'i gördük ama çok eğlendik. Arkadaşlarla hep beraber güzel bir ateş yaktık. Semaver çayı demledik. İstanbul'dan geliyoruz. Burayı bayağı araştırdıktan sonra geldik. Amacımız daha yukarı çıkmaktı. Ama araçlarımız yeterli olmadığı için çıkamadık. Biz de bu alanı bulduk. Güzel olduğu için burada kamp kurduk" dedi.



Kar altında arkadaşlarıyla birlikte kamp yapan Alparslan Gümüş, "Cuma akşamı geldik. Gelirken çok tereddütlü geldik aslında. 'Yapabilecek miyiz?, Çıkabilecek miyiz?' diye düşündük. Ama sandığımız kadar zor değilmiş. Geldiğimizde hava 2 dereceydi. Sonrasında eksi 1'lere kadar düştü. Cumartesi günü arkadaşlarımız da bize katıldı. Çadırlarımızı kurduk. Bayrağımızı astık. Burada eğleniyoruz" diye konuştu. Kamplarını çevreye zarar vermeden sonlandıracaklarını söyleyen Burak Toprak, "Biz uzun süredir şehir gezileri yaparak çılgın şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan birisi. Burada hep birlikte kamp yaptık. 2 gündür buradayız. Zaten bayağı bir soğuktu. Güzel bir gece geçirdik. Çevreye de çok zarar vermeden gitmeye çalışacağız. Bu tarz aktivitelerin çoğalmasını istiyoruz. Herkes yapsın, ama çevreye zarar vermesinler" dedi.



