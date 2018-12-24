Dha Yurt Bülteni-8

1)VAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALIVAN'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

1)VAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI



VAN'da etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Van-Erciş Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza, Van-Erciş Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Tabanlı Mahallesi mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erciş yönünden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 V 1565 plakalı minibüs aynı yönde giden 04 AJ 677 plakalı ticari otomobile arkadan çaprtı. Kaza yerinde durmak isteyen yolcu otobosü ise kayganlaşan yolda bekleyen 6 araca çarptı. Özel bir firmaya ait çekicinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Kazaya karışan araçlardan görüntü



-Kaza yerinden genel görüntüler



-Araçlardan görüntüler



-Polis ve Jandarma ekiplerinin trafiği kontrol etmesi



-Detaylar



Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,



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2)OTOMOBİL İLE PATPAT'IN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA



SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde dün 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza dün D-140 Karayolunun Batakköy Kavşağı'nda meydana geldi. Kuzuluk'tan Adapazarı istikametine giden kadın sürücünün kullandığı 54 ABC 890 plakalı otomobil, kavşakta Mustafa Gürses idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Kazada pat pat sürücüsü Mustafa Gürses ile otomobilde bulunan aynı aileden Şevval, Şeymanur, Şeydanur ve Hamide İş yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara İlk müdahaleleri yaptıktan Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Görüntü Dökümü



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GÜVENLİK KAMERASI



-Otomobilin tarım aracına çarpa anı



-Çarpışmanın etkisiyle tarım aracından savrulan kişiler



-Tarım aracında bulunan köpeğin kaza sonrası kaçışı



-Tarım aracında yaralanan Mustafa Gürses'in yaralandıktan sonra başka araç çarpmasın diye sürünerek yol kenarına gidişi.



Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya) -



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3)ŞIRNAK'A KAR YAĞDI; SİİRT İLE ULAŞIM KESİLDİ



ŞIRNAK'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinin beyaza büründüğü kar yağışı nedeniyle Şırnak- Siirt karayolu ulaşıma kapandı.



Kentte bu sabah başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Kent merkezinde 3 santimi bulan kar kalındığı Cudi, Namaz ve Gabar dağlarında ise 15 santimetreye ulaştı. Şırnak merkezi karla beyaza bürünürken, Cudi'nin etekleri ise sisle kaplı bir manzara oluşturdu. Bazı şoförler kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, araçlarını kontrol etmekte zorlanırken, yayalar yolda yürümekte güçlük çekti.



Kar yağışı nedeniyle, Şırnak- Siirt karayolunun 25'inci kilometresindeki Birini Tepesi'nde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, Karayolu Müdürlüğü ekipleri, ulaşıma kapanan karayolunu açmak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Yolda yürüyen vatandaşlar



Trafiğin akışı



Kar yağışı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK-DHA



GÖRÜNÜT BOYUTU: 333 MB



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4)YILBAŞI ÖNCESİ KANDIRA HİNDİSİNE YOĞUN TALEP



KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindi, yılbaşına kısa süre kala yoğun talep görüyor. Yılbaşı menülerinde yer alan hindi, kilosuna göre, 120- 200 liradan satılıyor.



Kandıra'da, çiftlik ile köylerdeki küçük kümeslerde yetiştirilen ve orijinal adı 'Amerikan bronzu' olan siyah hindilere, yılbaşına kısa süre kala otel, restoran ve marketlerden yoğun talep başladı. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen Kandıra hindisinin kilosu, 120 ile 200 lira arasında satılıyor. Üreticiler, hindileri canlı ya da kesilerek temizlenmiş olarak satışa sunuyor. Kandıra'nın en büyük hindi yetiştiricilerinden olan Ramazan Bayraktar, "Bu işi 12- 13 seneden beri yapıyoruz. Mayıs ayında yavrular yumurtadan çıkıyorlar. Kasım ayının sonunda ve aralık ile ocak aylarında yetişmiş oluyorlar. Kandıra hindisinin lezzeti açısından meşhur bir hindi. İstanbul'dan, Ankara'dan yurdun dört bir yanından talep var. Şu anda elimizde bulunan hindilerin büyük bir kısmı tükendi. Bu yıl yaklaşık olarak 2 bin 500 hindimiz vardı elimizde. Bu hindiler satıldı sadece elimizde 200- 300 tane kaldı. Bunlar da yılbaşına kadar büyük ihtimalle satılır. Çok erken bitiyor hindilerimiz. Bir hindi, dişi, anaç olanlar 4- 5 kilo civarında geliyor. Babalar da yine aynı yumurtadan çıkan yavrular oluyor. Onlar da 7 -8 kilo civarında geliyor. 4- 5 kilo civarındaki bir hindimizi 120 ile 150 TL arasında soframıza koyabiliyoruz. Diğerleri de 7- 8 kilo olanlar da 200 TL'yi buluyor" dedi.



Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),



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Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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