Dha Yurt Bülteni -8

8Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (2)HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALIHakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ'DE DE 17 KÖY VE MEZRA YOLU KAPALI



Hakkari'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 7 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekipleri,yoğun çalışma yürütüyor.



TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: ÇALKANTILI DÖNEMLER YAŞADIK, AMA HEPSİNİ AŞTIK



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da, Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, "Çalkantılı dönemler yaşadık, ama hepsini aştık. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO), TOBB ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen, Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, borsa ve odalardaki iş insanlarını bir araya getirerek sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Bir ilki gerçekleştiriyoruz. TBB yönetim kurulunun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarına başladık. Burada Bursa ile Balıkesir, Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'dan oda ve borsalardan iş insanları var. Türkiye'nin en büyük ilk 10 bankasının genel müdür ve genel müdür yardımcıları, bölge ve şubeleri de aramızda. Birazdan iş dünyası olarak, sorun ve sıkıntılarımızı doğrudan, bankaların üst yönetimlerine ileteceğiz. Önerilerimizi paylaşacağız. Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmesi, bizler açısından çok önemli" dedi.



"ÇALKANTILI DÖNEMLER YAŞADIK AMA HEPSİNİ AŞTIK"



Türkiye'deki sıkıntılı sürecin üstesinden geleceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve finans sektörünün özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanlarının açık tutulması, ekonomi açısından hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma, henüz istediğimiz noktaya gelmedi. Bu konuda oda ve borsalardan gelen, bizim de TOBB yönetimi olarak, hükümete ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylelikle ekonomideki ilk pozitif adımı atmış oldu. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Ödeme sıkıntısına düşen SGK mükelleflerinin 60 aya kadar borçlarının vadelendirilmesi imkanı çıktı. TOBB olarak, uzun süredir takip ettiğimiz, daha önce Sayın Hüseyin Aydın ile beraber çalıştığımız alacak sigortası konusu, devrim niteliğinde. Dün itibariyle açıklandı. Küçük işletmeler açısından alacak sigortası, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu, bizim için devrim niteliğinde bir adım oldu. Tüm önlemler, piyasalara moral vermekte, ticareti desteklemektedir. Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira ülkemizin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı, çalkantılı dönemi yaşadık ama hepsini aştık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bunu aşacağız. Yolumuza devam edeceğiz."



TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Bursa'nın sanayi ve ticaret için olduğu kadar finans sektörü için de önemli bir kent olduğunu ifade ederek, "Geldik, konuşacağız, tartışacağız. 'Neler eksik, neler fazla, neleri daha iyi yapabiliriz' diye mütalaa edeceğiz. Özeleştiriye açığız. Karşılıklı iyi niyetle ülkenin istihdamına, büyümesine tekrar birlikte katkı vermek için buradayız" sözlerine yer verdi. Daha sonra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın da katıldığı "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na geçildi.



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



EŞİ TERK ETTİ, 6 ÇOCUĞU İLE BAŞBAŞA KALDI



ÇORUM'da, 16 yıllık eşi F.A.'nın (36) terk ettiği Kadir Ablak (36), 1 yıldır 6 çocuğu ile birlikte yaşıyor.



Yavruturna Mahallesi'nde oturan Kadir Ablak'ın sorunlar yaşadığı 16 yıllık eşi F.A., evi terk etti. Kadir Ablak,en küçüğü 1.5 en büyüğü ise 15 yaşındaki 6 çocuğu ile baş başa kaldı. İşsiz olan baba devletin sosyal yardımları ile çocuklarına bakıyor. Ev işlerini kendisi yapan, Ablak, çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Çocukları için seferber olan Ablak'a komşuları da 'Süper baba' lakabı taktı.



Eşi ile sorunlar yaşadığını anlatan Kadir Ablak, "Eşim bizi terk edeli bir yıl oldu. O gittiğinde en küçük oğlum 4 aylıktı. En büyük kızım da 14 yaşındaydı. Zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Bir yılda hayatımızda çok şeyleri çoçuklarımla birlikte değiştirmeyi başardık. Ben çocuklarımı yurda vermek istemedim. Sonra devletimiz bize sahip çıktı. Belirli bir maaş bağlandı. Çocuklarımın 3'ü okula, ikisi de kreşe en küçüğü de benle evde kalıyor. Ona ben bakıyorum. Başımızı sokacak bir evimiz ocakta kaynayan sıcak çorbamız var. Devletimiz sayesinde sıcak bir yuvaya da sahibiz" dedi.



'HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYORUM'



Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan Kadir Ablak, "Çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Çocuklarım her gün büyüyorlar . Her zaman çocuklara ilgi göstermek zorundayım. Çocuklar bir güldür, gülü soldurursan sende solarsın. Kısacası benim çocuklarım gülerken bende onlarla gülerim. Eğer içlerinden birisi ağlarsa bende ağlarım. Allah onların yüzünü hep güldürsün. Biz halimizden memmunuz . Bize bu mutluluğu veren Allah'ıma şükürler olsun. Bizim yüzümüzü her kim güldürdüyse Allah'ta onların yüzünü güldürsünö diye konuştu.



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 97'NCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI



Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı.



Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi meydanında kutlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile vatandaşlar katıldı.



Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören alanında bulunan Türk bayrağına Gazilik Madalyası toka edildi ve ardından Şehitler Abidesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi. Abide de şehitler için 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Tören İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için okunan dua ile son buldu.



SAFRANBOLU'DA 170 YILLIK TARİHİ KONAK KÜL OLDU



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 170 yıllık 3 katlı tarihi konak, çıkan yangında küle döndü.



Yangın, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Kirişçi Sokak'ta bulunan Müjgan Şenol'a ait yaklaşık 170 yıllık 3 katlı tarihi konakta meydana geldi. İddiaya göre, bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap binayı sardı. Bu sırada kiracı olarak evde bulunan Satı Günay ve diğer kattaki Umut Akbaş alevleri fark ederek aileleriyle dışarıya çıktı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap konak ve Umut Akbaş'a ait motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca sabah saatlerinde konağın yakınlarındaki fırına çalışmaya gelen Özcan Özketen'in konağın yanına park ettiği otomobilinde hasar oluştu. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



DERİK'TE FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ



MARDİN'in Derik Devlet Hastanesi bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi hizmete açıldı.



Derik ilçesinde 14 yıldır hizmet veren 50 yataklı Devlet Hastanesi'nde, kısa bir süre önce kurulan prefabrik ek binada poliklinik, diyaliz ünitesi, yoğun bakım ünitesinin yanı sıra ilk defa fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi kuruldu. Hastaların fizik tedavisi için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalması üzerine Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve Derik Devlet Hastanesi yönetiminin girişimleriyle fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin kurulması ilçede sevinçle karşılandı. Uzman doktor, fizyoterapist ve sağlık teknikerinin görev yaptığı ünitede günde 40 hasta tedavi ediliyor.



Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde görevli Dr. Hüsamettin Çavaş, 14 yıllık Derik Devlet Hastanesi'nde ilk kez kurulan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin kurulmasıyla, hasta kabulüne başladıklarını ifade ederek, "Derik halkına hizmet vermeye başladık. Daha önce hastalar Mardin, Kızıltepe ve Diyarbakır'a tedavi için gitmek zorunda kalıyordu. Şu anda hastanemizde fizik tedavisi yapılıyor. Günde 40 dolayında hasta alıyoruz" dedi.



Fizik tedavisi için sürekli Mardin'e gitmek zorunda kaldığını anlatan Faik Azlağ ise Derik Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi ünitesinin açılmasından emeğe geçenlere teşekkürlerini illeti.



İZCİLER SARIKAMIŞ'TA -20'DE NÖBET TUTTULAR



TÜRKİYE İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı vesilesiyle14'üncü kez Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. 23 kentten 194 izci lideri ile aralarında KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izcinin katıldığı kamp sıfırın altında 20 derecede gerçekleştirildi.



Sarıkamış Harekatı'nın 104'ncü yıldönümü sebebiyle Erzurum'un Şenkaya İlçesi Gaziler Köyü'ndeki ilk törene katılan izciler, Şenkaya Kaymakamlığı'nın organize ettiği fener alayında şehitleri andı. İzciler, Gaziler Köyü'ndeki törenlerin ardından milli bilinç kampının Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Kar yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu bir etapta gerçekleştirilen izci yürüyüşü 3.5 saat sürdü. İzciler, 104 yıl önce asker dedelerinin izlediği yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.



ÇADIRDA SABAHLADILAR



25 Aralık Salı sabahı ilk olarak Kaynakyayla Şehitliğini ziyaret eden izciler, şehitler için Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı. İzciler öğleden sonra ise Mehmetçiğin donarak şehit olduğu Fırıntepe'yi ziyaret etti. İki saatlik yürüyüşün ardından şehitliğe ulaşan izciler, karların üzerine sırt üstü yatarak 'şehadetin tefekkürü' uygulamasını yaptı. Karın yer yer bir metreyi bulduğu patika yollardan tek sıra halde ilerleyerek kamp alanına dönen izciler geceyi sıfırın altında 20 dereceyi bulan havada çadırlarda uyku tulumunda sabahladı. Sabah olduğunda çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla'daki törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçerek 3 saatlik yürüyüşün ardından Gaziler köyüne ulaştı.



"DEDELERİ BİRLİKTE DONDU, TORUNLARI DEDELERİNE BİRLİKTE KOŞTU"



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, milli bilinç kampıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk olarak 2006 yılında başlattığımız Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın 14'cüsünü, ülkemizin yanı sıra 11 ülkeden katılan izci liderleriyle birlikte gerçekleştirmek büyük bir anlam taşıyor. 104 yıl önce bugünkü bilinen adlarıyla Suriye, Irak, Filistin, Lübnan devletleri yoktu. Allahuekber Dağı'nda koyun koyuna yatan şehitlerimiz Bosna'dan Bakü'ye, Kırım'dan Bağdat'a kadar Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından koşarak gelen yiğitlerdi. Henüz coğrafi sınırlarla ayrı gayrı düşürülmemiştik. Sarıkamış şehitlerimizi anmak, yanlarında birkaç gün geçirebilmek için torunları artık koşa koşa ziyarete geliyorlar. Bu bilincin oluşmasını çok önemsiyoruz. Şehit dedeleri nasıl koyun koyuna bu dağda yatıyorsa, torunları da binlerce kilometrelik yolları aşıp kardeşliklerini pekiştiriyor, el ele tutuşarak 'Dedeciğim ben geldim' diyor. Yan yana yatan şehitler, ziyaretlerine gelen torunlarının kulağına bir şey fısıldıyor, 'her ne şart altında olursanız olun bir ve beraber olun'. Biz de şunu ilave ediyoruz, 'Gönlünüzün sınırlarını, ülkelerinizin coğrafi sınırları sınırlandırmasın.' Biz tüm gençlerimizin bu bilinçte olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.



HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ'NE PROFESÖR ALIMINDA 'VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİ' ŞARTI TARTIŞMASI



Konya'da Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı bölümüne profesör alımında, 'Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak' şartı aranması, tartışmalara neden oldu. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Bu alanda yoğun bir biçimde mikrobiyoloji dersleri de işlenmektedir. Bu dersleri vermek üzere doçentliğini mikrobiyoloji alanında yapmış olan bir öğretim üyesi alınacaktır. İlan herkese açıktır ve herkes başvurabilir" denildi.



Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından 20 Aralık Perşembe günü, üniversitenin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolar için öğretim üyeleri alınacağı duyuruldu. Hemşirelik Fakültesi'ne Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı'na alınacak olan profesör için 'Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak ve C. Pseudotuberculosis (Halk arasında çatlak diye tabir edilen, koyun ve keçilerde görülen, insanlara da bulaştığı belirtilen hastalık) Allerjik Deri Testi ile teşhisi üzerinde çalışma yapmış olmak' özel şartı arandı. Bu durum, sosyal medyada tartışma konusu oldu.



Tartışmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, hemşirelik bölümünde mikrobiyolojik dersler olduğunu belirterek, "Halk sağlığı hemşireliği bölümünde çok farklı alanlardan konular anlatılmaktadır. Bu alanda yoğun bir biçimde mikrobiyoloji dersleri de işlenmektedir. Bu dersleri vermek üzere doçentliğini mikrobiyoloji alanında yapmış olan bir öğretim üyesi alınacaktır. İlan herkese açıktır ve herkes başvurabilir" denildi.



SOKAKTA TÜRKÜ SÖYLEYEN GENÇ, SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU



Amasya'da, sokaklarda şarkı söyleyerek kazandığı parayla gitar alan Doğukan Çimen (20) tesadüfen katıldığı ses yarışmasında bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu.



Amasya'da oturan Doğukan Çimen, 10 yıldır sokaklarda gitar çalarak hayatını kazanmaya çalışıyor. 6 aylıkken anne ve babasının ayrılması sonrasında babaannesi ve dedesi tarafından bakılan Çimen, sokaklarda şarkı söyleyerek biriktirdiği para ile kendisine gitar satın aldı. Maddi imkansızlıklardan dolayı kursa gidemeyen ve kendi imkanlarıyla enstrüman çalmayı öğrenen Çimen, bir süre önce bazı restoranlarda sahne almaya başladı. Sokakta yürürken tesadüfen gördüğü kalabalığı merak edip ses yarışmasına başvuran daha sonra gösterdiği performansla elemeleri geçen Çimen'in seslendirdiği şarkı sosyal medyada ilgi gördü.Çimen'in tek hayali ilerde rock star olabilmek olduğunu söyledi.



Doğukan Çimen, "Zorlukları aşabilmek için kendimi müziğe adadım. Müzik benim her şeyim. Kendimi ilk başta duşta şarkı söylerken keşfettim. Sokaklarda şarkı söyleyerek biriktirdiğim para ile kendime bir gitar satın aldım. Maddi sıkıntılardan dolayı kursa gidemedim. Gitar çalmayı kendi imkanlarımla öğrendim. Sokaklarda yıllarca şarkı söyleyerek kendimi geliştirdim. Daha sonra mekanlarda çalmaya başladım. İzmir'de sahneye giderken, otelin önünden geçerken bir kalabalık gördüm. Burada ne oluyor diye sorduğumda yarışma var dediler. Bende şansımı deneyim dedim. ve seçildim, mutluyumö dedi.



Çimen, "Müzik hayatımda para hiçbir zaman önceliğim olmadı. Önceliğim müzik hayatımda ilerleyip Türkiye'nin ve Dünya'nın tanıdığı



