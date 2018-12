Dha Yurt Bülteni -8

8JETLERİN TATBİKATINDA SONİK PATLAMA SESLERİ, PANİĞE NEDEN OLDUDiyarbakır'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu.

DHA YURT BÜLTENİ -8



JETLERİN TATBİKATINDA SONİK PATLAMA SESLERİ, PANİĞE NEDEN OLDU



Diyarbakır'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu. Seslerin, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi. Kentin merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde bu sabah art arda patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri paniğe neden oldu. Vatandaşlar '155 Polis İmdat' ve '110 Yangın İhbar' hatlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Polisin yaptığı araştırmada, kentte halen devam eden patlama seslerinin, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 8'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi.



Görüntü dökümü



------------------------------



Kentten görüntü



Araç trafiğinden görüntü



Kaldırımda yürüyen vatandaşlar



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 89 MB



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ, Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA



=======================================================



TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÇEKİÇLE DÖVÜP, BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



ADANA'da, boya ustası Harun Çopur (45), tartıştığı eşi Sevda Çopur'u (38) önce bıçakladı, ardından da çekiçle vurararak, öldürdü.



Olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Çopur, eşi Sevda Çopur ile sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce, Harun Çopur, eşi Sevda Çopur'u bıçakladı. Bununla da yetinmeyen Harun Çopur, Sevda Çapur'a evde bulduğu çekiçle art arda vurdu. Harun Çapur, olayın ardından mahalle muhtarının yanına giderek, eşini boğazından bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sevda Çopur'un öldüğünü belirledi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, şüpheliyi yakaladı. Polis, cinayet sırasında çiftin 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bir akrabasının yanında, 18 yaşındaki A.Ç. de İstanbul'da olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Evden genel ve detay



Polislerin cenazeyi çıkarması



Tabuta konulması



Cenaze aracına taşınması



Polislerden görüntüler



Olay yerinden genel görüntüler



SÜRE: 02'07" BOYUT: 234 mb



Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



=======================



KARDAN KAPANAN YOLDA MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI



Amasya'nın Suluova ilçesi Karaağaç köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, gece saatlerinde Suluova ilçesi Karağaçköyü Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta 5 kişi mahsur kaldı. Otomobillerde bulunan Ahmet, Hidayet ve Metin Bolat ile Mesut Bilgili ve Osman Göncü, cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinesi ile açtıkları yolda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



Araçlardan ve vatandaşlardan detay



Jandarma ekipleri detay



Karla kaplanan yoldan detay



Diğer detaylar



BOYUT: 162 MB Süre: 1 dakika 27 saniye



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



==================



DÜZCE-ZONGULDAK YOLUNDA ULAŞIM DURDU, ARAÇLAR TRAKTÖRLE ÇEKİLDİ



Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Kabalak rampası mevkiinde kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlar yolda kaldı. Zonguldak istikameti ulaşıma kapanırken, köylülerin araçları traktörle çekmesi sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.



Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu D-655 Karayolu Zonguldak istikameti araçların yolda kalması nedeniyle kapandı. Kabalak rampası mevkiinde TIR ve kamyonların yolda kalması üzerine yardıma köylüler koştu. Köylüler traktörleriyle araçları çekerek yolu açmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonrası TIR ve kamyonlar traktörlerle yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kış lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlar rampayı çıkmakta zorlandı. Bu araçlar da yine vatandaşların yardımı ile ilerleyebildi. Trafiğe açılan yolda Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kar tamamen temizlenerek trafik normale döndürüldü.



Minibüs sürücüsü Akif Koç, "Kar yağdı araçlar zorluk çekiyorlar. Sürücülerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen kış lastiklerini taksınlar. Kış lastiği olduktan sonra bu yol kapanmaz. Burası zaten meşhur Kabalak rampası. Burada sorun olmazsa yolun diğer yerlerinde sorun olmaz. Bu yüzden sürücülerimiz kış lastiklerini taksınlar. Vatandaşlarımız tedbirli yola çıkarsa kesinlikle bu yol kapanmaz." dedi.



Traktörle vatandaşlara yardım eden vatandaşlar ise, "Yolda kalanlara yardımcı oluyoruz. Araçları kendi traktörlerimizle çekiyoruz. Sabah saat 06.00'dan beri buradayız. Yazlık lastiklerle çıktıkları için yolda kalıyorlar. Bizde yardım ediyoruz." dediler.



Diğer yandan Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı sistem ile okula giden öğrencilerin eğitimine ara verilirken, hamile ve engelli kamu çalışanları ise idari izinli sayıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Kapalı yoldan görüntü



Araçların patinaj yaparken görüntüsü



Araçların vatandaşlar tarafından itilmesinin görüntüsü



Araçların traktörlerle çekilme görüntüsü



Akif Koç ve traktör sürücüleri ile röp



Karayolları ekiplerinin çalışması ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



====================



OYUNCU ŞENER ŞEN'İN DOĞDUĞU EV YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA



Adana'da oyuncu Şener Şen'in 26 Aralık 1941 tarihinde dünyaya geldiği, bir süre önce çatısı çöken tarihi ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarih araştırmacısı Nuri Erbaz, koruma altındaki en az 100 yıllık binanın restore edilerek kültür-sanat evi veya müzeye dönüştürülmesini istedi.



Adana'da, marangozluktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan ve 1989 yılında hayatını kaybeden Ali Şen'in kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan Osmanlı-Türk mimarisine sahip, en az 100 yıllık olduğu düşünülen tarihi bir evde dünyaya gözlerini açtı. Şen Ailesinin bir süre sonra sattığı evin bölümleri iş yeri olarak kullanıldı. 5 yıl önce çıkan yangın nedeniyle evin çatısı çöktü. Koruma altına alınan binanın sahibi Ergun Yertutan, harabe haldeki binada koruma kararı nedeniyle düzenleme yapamadıklarını, restorasyon için ise hiçbir kurumun kapılarını çalmadığını dile getirdi.



Kentin tarihi binaları üzerine araştırmalar yapan Nuri Erbaz (52), marangozluk yapan eniştesi Bekir Sıtkı Erdal ile meslektaşı Ali Şen'in 1930'lu yıllarda arkadaş olduğunu, Ali Şen'in 1940'lu yıllarda açılan Adana Halkevi Tiyatrosu'nun dekorlarını tasarladıktan sonra tiyatroya ilgi duyarak oyunculuk yapmaya başladığını kaydetti. Şener Şen'in de çocukluk dönemini Adana'da geçirdikten sonra, kariyeri için kentten ayrıldığını aktaran Erbaz, önemli sanatçılar yetiştiren Adana'daki pek çok tarihi ev gibi, Şener Şen'in doğduğu eve de sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.



"BELEDİYELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"



Şen'in doğduğu evin restore edilerek kültür merkezi veya müze olarak düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Nuri Erbaz, "Şen'in bu evde en az 10 yıl yaşanmışlığı var ve bu ev çok önemli. Belediyelerimize burada çok iş düşüyor. Kimse bir şey yapmıyor demiyorum ama burası satın alınıp düzenlenmeli. Şener Şen de elini taşın altına koyabilir diye düşünüyorum. Burası Adana'nın en eski mahallelerinden biri. Burada yaşayan birçok insan var, hatıraları var. En azından onların da hatıralarının yaşatılması için vesile olur" diye konuştu. Çevredeki esnaf da bir süre önce binadan çöken parçalar nedeniyle park eden otomobillerin zarar gördüğünü kaydetti.



Görüntü Dökümü



-------------------



Evden drone görüntüleri



Evden aktüel görüntüler



Nuri Erbas ile röp.



Yanan çatıdan detay



'Yangın nedeniyle zorunlu olarak taşındık' yazısı



Yangında zarar gören evin içinden detaylar



Bir esnaf ile röp.



Evin yıkık bölümlerinden görüntüler



Çatlayan duvarmardan detaylar



Sokak tabelası



SÜRE: 05'21" BOYUT: 593 MB



Haber: Nuri PİR-Kamera: Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA,



===================



KARAMAN'DA KÖY KAHVEHANESİNE SİLAHLI SALDIRI : 1 YARALI



Karaman'da Alaçatı köyünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin, kahvehaneye pompalı tüfekle saldırısı sonucu Ali Çetinkaya (45) yaralandı. Saldırganlar kısa süren kovalamaca sonucu minibüsü terk edip kaçtı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Alaçatı köyündeki kahvehanede meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi 33 U 7699 plakalı minibüsle kahvehanenin önüne gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Çetinkaya, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı Çetinkaya çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan jandarma, saldırganların minibüsle kent merkezine gittiklerini saptadı. Bunun üzerine şehir merkezinde alarma geçen polis, Turgut Özel Caddesi'nde saldırganların minibüsünü belirledi. Kısa süren kovalamacanın ardından iki kişi, minibüsü terk edip, karanlığında etkisiyle izini kaybettirdi. Polis, minibüste yaptığı incelemede iki adet pompalı tüfek ele geçirdi. Saldırganların yakalanması için çalışma sürüyor.



Görüntü Dökümü



-----------------



Polis ve jandarmanın minibüste inceleme yapması



Minibüste ele geçirilen tüfekler



Genel ve detay



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



=================



MUZAFFER DEDE, UÇMA HAYALİ İÇİN YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİ ALIYOR



Samsun'da açılan yamaç paraşütü kursuna katılan Muzaffer Cansız (72) uçma hayalini gerçeğe dönüştürmek için eğitim alıyor. Cansız, "Hayatım boyunca yapacağım en çılgın şey bu olacak" dedi.



Tokat'ın Erbaa ilçesinde oturan Muzaffer Cansız (72), ilkokul 3'üncü sınıfta okuduğu bir kitaptaki paraşütle uçan bir kişinin fotoğrafından etkilenerek, paraşütle uçma hayali kurmaya başladı. TIR şoförlüğü yapan Cansız, yıllar geçmesine rağmen bu hayalinden vazgeçmedi. Hayalini gerçekleştirmek için paramotor alan ancak kendi imkanlarıyla uçamayacağını anlayan Cansız, yamaç paraşütüne merak saldı. Samsun'da açılan yamaç paraşütü kursuna katılan Muzaffer Cansız, uçma hayalini gerçeğe dönüştürmek için eğitim alıyor. Cansız'a yerde yamaç paraşütü ile kalkış ve iniş ile rüzgarı kullanma eğitimleri veriliyor. Bir süre daha yer eğitimleri alacak Cansız, ardından havada uçuşlara başlayacak.



'UÇMAK HAYALİM'



Paraşütle uçmak hayali olduğunu anlatan Muzaffer Cansız, "Çocukluğumdan itibaren uçmaya çok meraklıydım. Ama ilçemizde böyle faaliyet olmadığı için bu isteğime erişemeyeceğimi, uçamayacağımı düşündüm. Sonra internette paramotorları gördüm. Ben onları araba gibi alıp süreceğimi düşündüm. Bir tane paramotor satın aldım. İşin içine girdince eğitim görmem gerektiğini anladım, Samsun'a geldim. Ben 72 yaşında bu kapıyı buldum. Gençler çok erken yaşlarda bu kapıya gelsinler. Sporun kötüsü olmaz, spor her yaşta lazımdır. Spor yapsınlar. Paraşütün zevki bambaşka insanların ayakları yerden kesiliyor, uçuyorsunuz" dedi.



"NE İŞİN VAR BU YAŞTAN SONRA DİYORLAR'



Eğitimlerde zorlanmadığını ifade eden Cansız, "Arkadaşlarım bana '70 yaşında adamsın ne işin var bu yaştan sonra' diyerek 'gitme' dedi. Benimle dalga geçenler de oluyor. Ama arkadaşlarımın bu sözlerine kırılmıyorum, gücenmiyorum. Neticede uçmayı öğreneceğiz. Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatım boyunca yapacağım en çılgın şey bu olacak" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------



-Muzaffer Cansız'ın paraşüt yer eğitiminden detaylar



-Röportaj



(SÜRE: 3.43 Dk) (BOYUT: 417.38 MB)



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY-Tayfur KARA/SAMSUN,



====================



BURSA'DA UYUŞTURUCU BASKINI: 6 KİŞİ TUTUKLANDI



Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi göz altına alındı. Yakalan şahıslardan 6'sı ise cıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlar sonucunda 8 şahıs gözaltına alandı. Operasyonda yakalanan K.Ç., M.B., B.G., B.Y., S.H., Z.Ö.M.H. ve S.T.'nin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda paketlenmiş toplam 98 gram esrar, bir miktar kokain, bir miktar metamfetamin, bir miktar ecstasy tablet, esrar öğütmede kullanılan plastik materyal, uyuşturucu madde paketlemeye ve kullanımına yarayan çeşitli malzemeler, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 8 adet 7,65 mm fişek, bir adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait iki adet şarjör ile şarjöre basılı 15 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 8 şahıstan K.Ç., M.B., B.G., B.Y., S.H. ve Z.Ö. isimli kişiler uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. S.T. ve M.H. isimli kişiler içinse adli tahkikatlar devam ediyor.



Görüntü dökümü;



--------------------------



-Şahısların emniyetten çıkarılışı



Süre: 14 saniye, Boyut: 3 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,



================



KİTAPLARDAN YILBAŞI AĞACI GELENEĞİ SÜRDÜ



Denizli'de sanata ilgisiyle tanınan işadamına ait otelde, kitap okumaya ve ağaçların kesilmesine karşı dikkat çekmek amacıyla 7 yıldır, kitaplardan yılbaşı ağacı yapılıyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin kitap kullanarak oluşturulan ve ve boyu 3 metreyi bulan yılbaşı ağacı, otele gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.



Yeni yıla sayılı günler kala, oteller ve eğlene mekanlarında farklı anlayışlarla hazırlıklar devam ediyor. Denizli'nin Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan ve 2011 yılında sanata ilgisiyle tanınan işadamı Esat Bozbıyık tarafından açılan butik otelde her yıl kitaplardan oluşan bir yılbaşı ağacı yapılıyor. Otelin kütüphanesinde bulunan ve otele gelen ziyaretçilerin hediye ettiği kitaplar, üst üste koyularak yılbaşı ağacı şeklini alıyor. Oda isimlerini ünlü şairlerden alan, oda duvarları şiirlerle süslenen ve ünlü şairlerin kişisel eşyalarının sergilendiği otelde, renkli ışıklarla süslenen, kitaptan yılbaşı ağacı gelenlerin ilgisini çekiyor.



ÇAMDAN DEĞİL KİTAPTAN YILBAŞI AGACI



İşletme sahibi Esat Bozbıyık, ağaç kesmek yerine 7 yıldır kitaplardan yılbaşı ağacı yaptıklarını söyledi. Amaçlarının kitaba yönelik ilgiyi arttırmak olduğunu dile getiren Bozbıyık, kitaptan yılbaşı ağacına ilgi çok güzel. Biz 7 yıldır yılbaşı ağacını kitaplardan oluşturuyoruz. Amacımız sadece yılbaşı kutlamak değil, amacımız kitaba karşı olan ilgiyi de arttırmak. Kitap okumayı arttırmak ve kitaba daha fazla önem verilmesini sağlamak. Yılbaşı ağacımız, 2 ay boyunca otelimizin ortasında duruyor. Bu süre içerisinde müşterilerimiz görüyor ve kitap almak istiyor. Kütüphanesi olan ender otellerden birisiyiz. Kitap okumak isteyenlere kütüphanemizden kitap veriyoruz. Görsel açıdan güzel ve farklı bir yılbaşı ağacı olduğu için gelenler mutlaka fotoğraf çektirmek istiyor" diye konuştu.



'ORMANLARIN KATLEDİLMESİNE KARŞIYIZ'



Otelin Genel Müdürü Yusuf Kaya, yaklaşık 3 metre boyundaki yılbaşı ağcı için 1919 kitap kullandıklarını belirterek, ormanların katledilmesine karşı da dikkat çekmek amacıyla yılbaşı ağacını kitaplardan oluşturduklarını söyledi. Otel müşterilerinden Zeliha Koçoğlu ise otelin sanatla iç içe olduğunu ve bu sebeple farklı bir atmosferi bulunduğunu ifade ederek, ilk kez kitaplardan yapılmış bir yılbaşı ağacı gördüğünü söyledi. Koçoğlu, kitaplardan yapılmış yılbaşı ağacının kitap okuma konusunda dikkat çekici bir çalışma olduğunu belirtti.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Otelden görüntü



-Şair resimlerinden, şiirlerden görüntü



-Kitaplardan oluşan yılbaşı ağacından görüntü



-Otelin sahibi Esat Bozbıyık ile röp.



-Otelin Genel Müdürü Yusuf Kaya ile röp.



-Otel müşterilerinden Zeliha Koçoğlu ile röp.



Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



====================



KURTALAN'DA SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 3 GÖZALTI



Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.



Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 3 kişiyi düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile ses ve gaz fişeği ele geçirildi.



KURTALAN (Siirt), -

