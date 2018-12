Dha Yurt Bülteni -8

SİVAS'TA 469 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI



Sivas'ta iki gündür etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 469 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.



Sivas'ta dün sabah saatlerinde başlayan ve kenti beyaz bir örtüyle kaplayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün ve bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği kentte hava sıcaklığı da sıfırın altında 7 dereceye düştü. Aralıklarla devam eden yağış, kapalı köy ve mezra yolu sayısını da artırdı. Merkezde 26, ilçelerden Akıncılar'da 17, Altınyayla'da 6, Divriği'de 33, Doğanşar'da 18, Gemerek'te 1, Gürün'de 42, Hafik'te 17, İmranlı'da 78, Kangal'da 55, Koyulhisar'da 29, Suşehri'nde 33, Şarkışla'da 17, Yıldızeli'nde 32 ve Zara'da 65 olmak üzere 469 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



MANZARA BÜYÜLEDİ



Kışın olumsuzluklarının yanında ortaya çıkardığı güzellikler de dikkat çekti. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Meraklılar fotoğraf çekmek için Paşabahçe'yi tercih ederken, 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki Hobbit yapılarını andıran yamaç evlerde güzel görüntüler oluştu.



Kentte yaşayan Hüseyin Aktaş (50) fotoğraf çekmek için Paşabahçe'yi tercih ettiğini söyledi. Aktaş "Sivas'ta Paşabahçe her mevsim başka güzel. Paşabahçe'de fotoğraf çekmeyi seviyorum. Her mevsim aynı kareyi çekiyorum böyle güzel zevklerim var. Sivas'ın kışı da güzel. Sabah gelirken biraz üşendik ama çok hoş bir manzara burada insanı karşılıyor. Herkese bunun tadını çıkarmak düşer. Kar berekettir, nimettir. Sivasımız da güzel" dedi.



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



HASTA BEBEĞİNİ AĞLADIĞI İÇİN DÖVERKEN GÖRÜNTÜLENDİ, GÖZALTINA ALINDI



Diyarbakır'da Emine T. adlı kadın, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için dövdü. Hastane odasındaki şiddeti, bir başka bebeğin annesi cep telefonuyla kaydetti. Emine T., gözaltına alındı.



Olay, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mehmet ve Emine T. çiftinin 7 aylık erkek bebekleri İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak iddiaya göre Emine T. dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü. Aynı odada bulunan bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., oğlunu dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine adı açıklanmayan kadın, Emine T.'nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da görüntüleri hastane polisine verdi. Hemen başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı. Emine T. polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakınının refakat ettiği öğrenildi.



Haber: Canan ALTINTAŞ-Kamera: Canan ALTINTAŞ-DHA



KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU



Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında askeri öğrenci sorumlusunun da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince salı günü Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen Kara Kuvvetleri'nden ihraç astsubay İ.C., istifa etmiş sağlık astsubay M.T. ile askeri öğrencilerin sorumlusu gıda mühendisi S.K. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada incelenmek üzere çok sayıda dijital veriye el konuldu. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



SİVEREK'TE 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 3 YARALI



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda, 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonet, birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü.



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



BESNİ'DE KAZA YAPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI



Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.



Kaza Besni Çat Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Ö'nün kullandığı 02 DF 406 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Otomobilden güçlükle çıkan Furkan Ö., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler sürücüyü kısa sürede yakaladı.



Ekipler ifadesini almak için karakola götürülen Furkan Ö.'nün kaçma sebebini araştırıyor.



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)



BAŞVURU ÇOK OLUNCA İŞÇİLER KURA İLE BELİRLENDİ



Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak bin 300 kişilik iş için, 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kapalı spor salonunda yapılan kura ile belirlendi.



Kentte, mamu kurum ve kuruluşlarında TYP kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 300 kişinin alınacağı ilan edildi. İŞKUR il Müdürlüğü'ne iş için 6 bin 300 kişi müracaat etti. Müdürlük alınacak işçilerin seçimi için noter huzurunda kura çekimi yapılmasına karar verdi. Bugün Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapılan çekilişte işe girme fırsatı bulan bin 300 şanslı kişinin isim belirlendi.



İşçilerin Ocak 2019 tarihinde işe başlayacağı bildirildi.



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



TÜROFED BAŞKANI AYIK: KİŞİ BAŞI TURİST GELİRİNİ 1000 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMALIYIZ



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'da kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında 700- 750 dolar seviyelerinde olan kişi başı turist gelirini 2019 yılında 1000 dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Osman Ayık, "Tüm dünyada aslında herkesin, tüm turizm destinasyonlarının, bizim gibi turizmin son derece önemli olduğu ülkelerde artık kişi başı gelirler, kişi başı harcamalar son derece önemli. Sayın Turizm Bakanımızın bu konuda son derece yerinde, doğru tespitleri ve vurguları var. Bizim de aslında dönüşümle beraber bu konulara son derece ciddi yaklaşmamız lazım. Önümüzdeki süreçte hem tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz, hem ürün çeşitliliğimiz ve zenginliğimiz, derinliğimiz konusunda mutlaka önemli hamleler yapmamız lazım. Ama aynı zamanda da müşteri taleplerine cevap verecek yeni yeni bölgeler, ülkenin her tarafından turizm yapılabilecek şekilde düzenlemelere de girmemiz lazım" dedi.



'GECELEME BAŞINA HARCAMALAR SON DERECE ÖNEMLİ'



Dünyada ortalama 1.3 milyar insanın seyahat ettiğine işaret eden Osman Ayık, "Kişi başı ortalama gelir de 1000 dolar seviyesinde. Bizim ilk hedefimiz ülke olarak da kişi başı harcamalarımızı ve gelirlerimizi bu seviyelere çıkarmak. Ama bunu yaparken dikkate almamız gereken en önemli şeylerden biri de kalış süreleriyle kişi başı harcamalar değişebilir. Ciddi istatistiki çalışmalar yapmak, veri üretmek lazım. Doğru analizler yapmak lazım. Onun için geceleme başına harcamalar son derece önemli. Belki bizim bundan sonra buna doğru yönelip, hem konaklama fiyatlarımızda iyileştirmeler yapmak, hem de konaklama dışı yapılan harcamaları da artırarak kişi başı geceleme fiyatlarımızda ve konaklama fiyatlarımızda bu artışları sağlamamız lazım. Dolayısıyla toplam kişi başı harcamalardan ziyade belki gün başına konaklama, gün başına düşen harcamaları da ciddi şekilde analiz ederek gelirlerimizi ona göre artırmamızın planlamasını bu doğrultuda yapmak lazım" diye konuştu.



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



FERYATLARI GERÇEĞİNİ ARATMADI



Erzincan'da, 27 Aralık 1939 yılında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğündeki depremin 79'uncu yıldönümü nedeniyle tatbikat yapıldı. 32 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği depremde senaryo gereği yakınlarını kaybedenlerin feryat etmeleri ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşatmaları gerçeğini aratmadı.



27 Aralık 1939 Erzincan depreminin 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla Erzincan genelinde 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla, arama kurtarma ve yangın tatbikatı düzenlendi. Geçit beldesi eğitim ve tatbikat alanında gerçekleşen ve Vali Ali Arslantaş'ında izlediği tatbikatta çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşlar bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar üzerine tatbikat yapıldı.



Tatbikatta yakınlarını göçük altında kaybedenleri canlandıran Erzincan Üniversitesi öğrencileri arama kurtarma çalışmaları süresince feryat ederek, gerçeğine uygun davrandı. Bir anda ağıtlar yakarak tatbikat alanına giren öğrenciler göçük alanlarındaki güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı ve izleyenleri duyguladırdı.



Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, 27 Aralık 1939 depreminin 79'uncu yıl dönümünü anlamlandırmak amacıyla bir deprem tatbikatı düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Halkımızda farkındalık oluşturmak amacıyla. Bugün ki tatbikatımızda gerçek bir deprem afetinde yaşanabilecek tüm olayları burada senaryo halinde arkadaşlarımız icra ettiler. Üç enkaz burada arama kurtarma, dinleme ve köpekle arama, trafik kazası ve yangına müdahale. Bir yangına müdahale de nasıl sırasıyla ARAS, ENERYA ve ondan sonra da itfaiyenin müdahale edeceğini burada arkadaşlarımıza bizzat görsel olarak yaptık icra ettik. Bu tatbikatı sadece ilimizin imkan ve kapasitesini değerlendirmek amacıyla Erzincan ekiplerimiz katıldı. 20 kurum ve 300 kişilik bir ekiple bu tatbikatı icra ettik."



1939 Erzincan Depremi, Türkiye'nin Erzincan ilinde Richter ölçeğine göre 7.9 şiddetinde bir deprem oldu; 32 bin 962 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 bin kişi yaralanmıştı.



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -



CEYLANPINAR'DA PKK/PYD'Lİ TERÖRİST YAKALANDI



Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. İlçede yapılan bir başka operasyonda ise sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan A.İ. tutuklandı.



Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da kaçak yollardan Türkiye tarafına geçmeye çalışan Ö.P. adlı PKK/PYD üyesi terörist jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.P., Jandarma Komutanlığı'na götürülerek, sorguya alındı.Ö.P, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



ÖRGÜT PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA



Öte yandan ilçe merkezinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen A.İ.'nin evinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Haber: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), -

