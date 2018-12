Dha Yurt Bülteni -8

8ŞANLIURFA'YA TANK VE MÜHİMMAT SEVKİYATIHATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 30 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ -8



ŞANLIURFA'YA TANK VE MÜHİMMAT SEVKİYATI



HATAY'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 30 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve mühimmat taşıyan TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. TIR'ların Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -



===================



VÜCUT GELİŞTİRMEDE KAİNAT 2'NCİSİ OLAN PINAR ÇOBAN, ÖLDÜRÜLDÜ



İzmir'de vücut geliştirmede geçen yıl kainat 2'ncisi olan Pınar Çoban (31), sevgilisi Ferhan Sarıçam (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sarçam, Çoban'ı öldürdükten sonra aynı tabancayı kafasına ateşleyerek, yaşamına son verdi.



Olay, dün akşam saatlerinde Aydın Hat Boyu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle tanınan Pınar Çoban, sevgilis Ferhan Sarıçam ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ferhan Sarıçam tabancasını çekip, Pınar Çoban'a art arda ateş etti. Sarıçam, daha sonra kendi amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dedi. Amcasının ikna çabası sırasında Ferhan Sarıçam, aynı tabancayı kafasına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evde çalışma yaptı. Sarıçam ve Çoban'ın cesetleri savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Komşuları, yaklaşık 2,5 yıldır aynı evi paylaşan çiftin sık sık tartıştığını söyledi.



YAŞAM ÖYKÜSÜ ŞAŞIRTTI



Hayatını kaybeden Çoban, yaklaşık 7 yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Çoban, doktorun telkinleriyle spora başladı ve bir süre sonra spor, hayatının büyük bölümünü kapladı. Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında başarılar elde etti. 2014'te kainat 8'incisi olan Çoban, 2016'da da 4'üncülük elde etti. Çoban, geçtiğmiz yıl ise Almanya'da kainat 2'ncisi oldu.



ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR, -



=================



HURDA ARAÇ DEPOSU ALEVLERE TESLİM OLDU



Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sanayi sitesindeki hurda araç ve çıkma oto parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında iş yerinin içindeki ve önündeki 3'ü hurda toplam 6 otomobil, zarar gördü.



Sümer Mahallesi'nde bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki Cengiz Akmar'a ait hurda araç ve çıkma oto parça satışı yapılan iş yerinde bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bütün iş yerini sardı. İş yerinin içindeki ve önündeki 3'ü hurda toplam 6 otomobil zarar gördü. İş yerinde de büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Tesadüfen sanayi sitesinin yakınından geçenlerin alevleri fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yarım saatte söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



-Yangından görüntü



-Söndürme çalışmalarından görüntü



-Cep telefonu görüntüsü



Haber : Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



===================



İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN SİTE SAKİNLERİ 2 YILDIR ENDİŞE İÇİNDE YAŞIYOR



Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde 2 yıl önce, istinat duvarının çöktüğü 240 dairelik site sakinleri, çöken ve çatlaklar oluşan duvarda, güçlendirme çalışmalarının yapılmaması ve oluşan çatlakların giderek büyümesiyle korku ve panik içerisinde yaşıyor. Yamaç arazide siteyi çevreleyen istinat duvarında oluşan derin çatlakların olası bir kayma riskini tetikleyeceğinden endişelenen site sakinleri, yetkililerden çözüm istedi.



Olay, 21 Şubat 2017'de merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi'de meydana geldi. Yamaç arazide 5 yıl önce inşa edilen 6 blok ve 240 dairenin yer aldığı sitenin arka kısmındaki istinat duvarının bir bölümü, etkili olan yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken taş duvar, site içerisindeki bir bloğun üzerine doğru devrildi. Devrilmenin ardından, 10 katlı binanın birinci ve ikinci katındaki 4 daire ile bir araç zarar görürken yaralanan olmadı. Kazada, site sakinleri korku ve panik yaşadı.



BELDİYE EKİPLERİ KEŞİF YAPTI



Kazanın ardından geçen 2 yıllık süre içerisinde, istinat duvarının yıkılmayan bölümlerinde de yer alan çatlaklar giderek büyüdü. Yıkılan duvardan geriye kalan moloz yığını, site çevresinde dururken, oluşan çatlakların ise zamanla giderek derinleştiği gözlendi. Site sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşadıklarından yakınarak, seslendiği yetkililerin mağduriyetlerini gidermesini istedi. Belediye ekipleri, bahse konu sitede keşif çalışması yaparak, hazırladığı raporu Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) iletti. Dönemin Gümüşhane Valisi Okay Memiş de, meydana gelen göçükle ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.



'ENDİŞE VE KORKUYLA YAŞIYORUZ'



Site sakinleri, yapılan keşif sonrası bekleyişlerinin sürdüğünü, bu sürede de, duvardaki çatlakların giderek büyüyüp, derinleşmesiyle endişe ve korku içerisinde yaşadıklarından yakındı. Kayma riskinin hala devam ettiğini öne süren site sakinleri, acilen önlem alınıp mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.



'KORKUMUZ HALA DEVAM EDİYOR'



Yaşananların ardından evlerinde maddi hasar meydana geldiğini ve korkularının sürdüğünü anlatan site sakini Leyla Doruk, evlerinde endişeyle oturduklarını söyledi. Doruk, "Duvar yıkıldığı anda deprem oluyor zannettik. İki kere sarsılma oldu. Çok korktuk, herkes kendini dışarı attı. Toz duman havada uçuyordu. Dışarı çıktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Duvar yıkılınca 2 kat hafriyat doldu. Balkonlarımız çatladı. Olay olunca yetkililer geldi ve bizlere yıkılan duvarın yapılacağını söylediler. Sonrasında ise hiç kimse gelmedi. Müteahhitler belediyeyi, belediye ise müteahhitleri suçluyor. Yıkılan duvarı yapmadıkları gibi bizlerden bu duvarların yapımı için para da aldılar. Korkumuz hala sürüyor. Çocuklarımı farklı bir parka götürüyorum, çünkü parkın da yıkılma tehlikesi var. Eşim rahatsız, evimizde rahat oturamıyoruz. Bu duvarları yapmayanları da Allah'a havale ediyorumö dedi.



'BURASI HALA GÖÇÜK HALİNDE'



Olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak, hiçbir önlemin alınmadığını öne süren Merdin Pehlivan da, "Apartmanın ilk 3 katına kadar duvar akıp doldu. Maddi ve manevi zarar gördük, korku yaşadık. O günden bugüne herhangi bir ilgi alaka görmedik. Burası hala göçük halinde, buraya bakarak korku halinde yaşamaya devam ediyoruz. Ne olacağı da belli değil. Burası bir yaşam alanı, çocuklarımız burada oyun oynuyor. Duvarlardan sular çıkıyor, kayma riski halen devam ediyor. Çocuklarımızı oldukça korumaya çalışıyoruz. Belediye tam olarak alt yapıyı yapamadığı için duvarların arasından sular çıkıyor. Taşların arasında suların akması büyük bir tehlike, yukarıda ki binanın altı boşalıyor. Yaşanabilecek bir deprem veya sarsıntı da daha kötü sonuçlar olabilir. İster istemez bir korkumuz var. Toplamda 6 tane bina tehlike altındaö diye konuştu.



'HERKES TOPU BAŞKASINA ATIYOR'



Emir Osman Yılmaz ise, bölgede riskin devam ettiğini dile getirerek, "Sözler veriliyor. Projeler yapılıyor ancak herhangi bir gelişme olmadı. Herkes topu başkasına atıyor. Burada ki risk devam ediyor. Tekrar oynamalar olabilir. Yukarıda ki binalar alt binaları tehdit ediyor. Çünkü çok kötü durumdalar. Yardım taleplerimiz hep cevapsız kaldıö ifadelerini kullandı.



BELEDİYE AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan Gümüşhane Belediyesi tarafından 21 Haziran'da yapılan açıklamada, bölgedeki riski ortadan kaldırmak adına geniş kapsamlı keşif dosyası çalışmalarının yapıldığı ve dosyanın Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) teslim edildiği ifade edilmişti. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de gerekli raporların hazırlandığını ve çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Bölgede geçtiğimiz günlerde Milletvekillerimizin katılımıyla detaylı bir inceleme daha yapmıştık. Belediyemizin teknik heyeti tarafından hazırlanan keşif raporu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) teslim edildi. Mühendislerimizin hazırladığı projeye göre 3 kademede betonarme perde duvar yapılacak. Zaman zaman kot farkına göre kademeli duvar da yapacağımız bölgede en büyük risk olan kayaların içinden çıkan sular için drenaj sistemi kurulacak. 3 ayı bölgedeki duvarların tamamı yenilenecek. Hem yüzey suları hem kayanın içinden çıkan suların drene edilmesiyle tehlike de bertaraf edilmiş olacakö açıklamasında bulunmuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



İstinat duvarı çöken siteden görüntüler



İstinat duvarındaki çatlaklardan görüntüler



Site sakinleriyle röpler



Detaylar



BOYUT: 447 MB



HABER KAMERA: Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,



================



DEV SONDAJ PLATFORMU TEKİRDAĞ'DA



PANAMA bayraklı dev sondaj platformu gemi trafiği durdurularak İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılmak üzere Tekirdağ'da demirledi.



Panama bayraklı 5 bin 235 groston hacminde 52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn isimli dev sondaj platformu dün Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 adet römorkör ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botların eşliğinde İstanbul Boğaz'ından geçti. Marmara Denizi'ne geçen dev sondaj platformu bugün Tekirdağ açıklarında görüldü. Bir süre Tekirdağ açıklarında bekletilen platform, römorkörler eşliğinde Tekirdağ Denizcilik İşletmesi'ne ait limana yanaştırıldı.



Sondaj platformunun Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nin yapımında kullanılacağı öğrenildi. Sondaj Platformunun Kuzey Marmara 1 Kuyusunu kazacağı ve gaz depolama kuyusu projesi için Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. BOTAŞ Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsii Projesi, Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olma özelliğini taşıyor. Halihazırda 2.84 milyar metreküp kapasiteye sahip tesis, proje tamamlandığında 4.3 milyar metreküp kapasiteye ulaşacak. Böylece günlük enjeksiyon kapasitesi 3 milyon metreküp artarken, toplam enjeksiyon kapasitesi günlük 46 milyon metreküpe ulaşacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------



-Platform ve yüksek direkleri



-Platform etrafındaki römorkörler



-Limana yanaşması



-Detay görüntüleri



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



=================



YENİÇAĞA'DA SU KUYUSU SONDAJI SIRASINDA GAZ BULUNDU



Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde içme ve kullanma suyu bulunması için yapılan sondaj sırasında yanıcı bir gaza rastlandı. Doğalgaz ya da metan gazı olduğu düşünülen gazın türünün bulunması için Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



Yeniçağa ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçedeki içme ve kullanma suyu bulunması için Yeniçağa gölü yanındaki boş alanda sondaj çalışması yapıldı. Sondaj çalışması sırasında bulunan suda kabarcıklar olduğunu gören belediye çalışanları burada gaz olduğundan şüphelendi. Çakmakla gazı kontrol eden çalışanlar gazın yanıcı olduğunu fark etti. Durum MTA Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. MTA'dan gelen görevliler, gazdan örnek alıp incelemeye başladı.



Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gerekli ölçümlerden sonra kaliteli bir gaz olması durumunda ilçeye ve Bolu'ya büyük avantaj sağlanacağını belirterek, "Biz Yeniçağa'da, içme ve kullanma suyunu kuyulardan temin ediyoruz. Sondaj vurup çıkan suyu depolarımıza aktarmak suretiyle ilçemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Fakat bu aylarda kuyularımıza göçme oluyor. Kuyularda göçme olduğu için yeni kuyu açma gereksinimi hissettik. Bir tane buraya bir tane de şu anda pompaların olduğu yere kuyularımızı açtık. Bu kuyuyu, yedek bir hat olarak kullanmak için açmıştık. Kuyu açıldıktan sonra su kendi kendine artezyen yapmaya başlayınca suyun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Biz kabarcıkları görünce burada gaz olmasından şüphelendik. Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu. Su yanmaya başladı. Biz de bu çıkan şeyin sıcak su ya da doğalgaz mı ya da metan gazı mı olduğunu merak ettik. Aklımızda soru işaretleri kalmaması için Enerji Bakanlığı ile irtibata geçtik. Bakanlık bize MTA'da yetkililerinin yardımcı olacağını söyledi. İnşallah bunun ölçümlerini yapacağız. Ölçümlerden sonra da eğer burada rantabl bir şey varsa ilçemize ve Bolumuza bir hizmet olmuş olacak. İnşallah umudumuz çıkar." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



-Yanan gazdan görüntüler



-Belediye işçilerinin sevinmesi



-Belediye Başkanı ile röportaj



-Sondaj alanından görüntüler



-Detaylar



Süre: 03.14-Boyut: 364MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),



=================



41 yıldır süren ödüllü okey turnuvası



Zonguldak'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 41 yıldan bu yana her yılbaşı öncesi düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvasının finalinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Finalde birinci olan Hayri Tavukçu, canlı hindinin sahibi oldu.



Zonguldak 2'nci Amatör Lig'de mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yapılan okey turnuvasının 41'incisi, bir restoranda gerçekleştirildi. 67 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuva, 3 gün sürdü. Son günde finale kalanların oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Finalde, masanın kenarına canlı hindi konuldu. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda Hayri Tavukçu birinci, Levent Niler ikinci, Engin Üstünkol üçüncü ve Meftun Uzun dördüncü oldu. Hayri Tavukçu, hediye edilen canlı hindi ile objektiflere poz verirken, dereceye girenlere kesilmiş hindi verildi.



Hayri Tavukçu, geleneksel hale gelen turnuvanın birçok insanı yeni yıl öncesi bir araya getirdiğini söyledi. Tersanespor'a katkı sunduklarını belirten Hayri Tavukçu, "Tersanespor'un 41 yıldır geleneksel olarak düzenlemiş olduğu bu turnuva, inşallah gelecek nesillere örnek olur. Gençlerin bu geleneği sürdüreceğine inanıyorum. Çok güzel geçti, inşallah devamı gelir herkese hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Hindi Turnuvası'ndan detaylar



-Oyunculardan detaylar



-Hindinin turnuvayı izlemesi



-Turnuvaya katılanların hindiye olan ilgisinden detaylar



-Turnuva finalinden detaylar



-Ödül tören



-Röportajlar



Süre: (5: 31) Boyut: (617)



HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



==================



GİRESUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE LOJMANINA MAGANDA KURŞUNU İSABET ETTİ



Giresun'da havaya ateş açtığı silahtan çıkan kurşunlar İl Emniyet Müdürlüğü binası ile emniyet lojmanına isabet eden B.A., tutuklandı.



Olay, dün gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve emniyet lojmanında meydana geldi. İddiaya göre, bir araç içerisinden tabancayla havaya 5 el ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan 2'si İstihbarat Şube binasının duvarına, 1'i de lojmana isabet etti. Olayın ardından polis, mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede havaya ateş eden şüphelinin B.A. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltın alınan B.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GİRESUN,-



==================



FETÖ hükümlüsü eski teğmen Eskişehir'de yakalandı



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski teğmen Mehmet Olcay Ö., Eskişehir'de yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM) Şubesi ekipleri, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve 2 yıldır aranan eski teğmen Mehmet Olcay Ö.'nün kent merkezinde olduğunu belirledi. Yapılan takibin sonunda da Mehmet Olcay Ö. kaldığı evden çıktığı anda yakalandı. Tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiği öğrenilen Mehmet Olcay Ö., tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.



ESKİŞEHİR,-



====================



Bodrum'daki göçmen faciasında 14 kişiye müebbet hapis istemi



Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 17 Eylül günü 16 kaçak göçmenin denizden kurtarıldığı, 3 kadın kaçak göçmenin ise öldüğü fiber tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri öne sürülen 8'i tutuklu 14 şüpheli hakkında 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.



Bodrum'un Bağlar Koyu'nda, geçtiğimiz 17 Eylül Pazartesi günü saat 00.57'de yaşanan olayda kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne su alıp, battı. İhbar üzerine 2 botla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 15'i Irak, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 8 çocuk, 6 kadın ve 2 erkek kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 2 kadının ise cansız bedenini buldu. Kurtarılanlar batan teknede toplam 19 kaçak göçmen olduğunu söyleyince kayıp olan 1 kadın da suda arandı. 1 gün sonra kayıp kadının cansız bedeni, bulundu. Denizde yaşamını yitiren 3 kadının Irak uyruklu olduğu olduğu ortaya çıktı.



4 GÜNLÜK 'KAPAN' OPERASYONU



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, facianın ardından göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler ve aracılara yönelik 'Kapan' adını verdiği bir operasyon yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel, faciayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. Savcı Dinçel, 24 sayfalık iddianamesinde aralarında otel sahibi, taksi ve minibüs şoförlerinin de bulunduğu 8'i tutuklu 14 kişi hakkında olası 'kasten öldürme suçundan' 3'er kez mübbet hapis cezası istedi. İddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



ARŞİV GÖRÜNTÜLER



BODRUM (Muğla), -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı

Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve İlçe Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Anlaştık