Dha Yurt Bülteni-8

Yangından ailesini kurtardı, kendisi öldüSakarya'nın Taraklı ilçesinde sabah saatlerinde 8 kişinin yaşadığı bir evde çıkan yangında kas hastası engelli Turgay Çamdibi (44) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sabah saatlerinde 8 kişinin yaşadığı bir evde çıkan yangında kas hastası engelli Turgay Çamdibi (44) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Çamdibi'nin alevleri görerek diğer aile fertlerine bağırarak evden çıkmalarını sağladığı ortaya çıktı.



Yangın Yenidoğan Mahallesi'nde Ferhan Çamdibi'ne ait tek katlı evde sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı 8 kişinin yaşadığı evde aile fertleri çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kas hastası engelli Turgay Çamdibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Taraklı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan soğutma işlemlerinin ardından Turgay Çamdibi'nin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi merkezine kaldırıldı.



Çamdibi'nin alevleri görerek diğer aile fertlerini bağırıp uyarması sonucu evden çıkmalarını sağladığı ortaya çıktı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Antalya'da turist rekoru: 13 milyonu geçti



Turizmde en iyi yılın geçirildiği Antalya'ya, 30 Aralık itibarıyla gelen turist sayısı, 13 milyon 57 bine ulaştı. Rusya, 4,7 milyona yakın ziyaretçiyle Antalya'ya en çok turistin geldiği ülke oldu.



Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan 30 Aralık itibarıyla gelen turist sayısı, 13 milyon 57 bin oldu. Turistlerin 12 milyon 707 bini Antalya Havalimanı, 350 bini de Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi. Antalya, bu turist rakamıyla tarihin en iyi yılı olan ve 11,5 milyon kişinin geldiği 2014'ü geride bıraktı. 2014 yılına göre, yaklaşık 1,5 milyonluk artışla tüm senelerin en yüksek turist rakamına ulaşıldı.



Antalya Havalimanı açısından bakıldığında, kente gelen turist sayısı, 1- 30 Aralık günlerinde 193 bin 815 kişiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 oranında arttı. Antalya'ya 1 Ocak- 30 Aralık günlerinde 12 milyon 707 bin 86 turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 31 oranında artış kaydedildi.



RUSLAR İLK SIRADA



İki havalimanı üzerinden gelen 13 milyonu aşkın ziyaretçinin 4,7 milyondan fazlasının Rus turistler olduğu belirtildi. Rus turist sayısı, toplam rakamın yüzde 35'ini oluşturdu. İkinci sırayı ise 2,5 milyona yakın kişiyle Alman turistler aldı. İki ülkenin turist sayısı, kente gelen toplam turistin yüzde 61'ini oluşturdu. Böylece kente gelen her 5 turistin 2'si Rus, 1'i Alman oldu. Geçen yıla göre Rus turist sayısı, yüzde 25 oran ve 1 milyona yakın kişi, Alman turist sayısı ise yüzde 37 oran ve 700 bine yakın kişi arttı.



Fedakar babaanne, torunu için gün boyu okulda bekliyor



Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 56 yaşındaki Ayşe Arıcan, doğuştan bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyeyle ile yaşamını sürdüren torunu 7 yaşındaki İbrahim Kayra Arıcan'ı her gün okula getirip, götürüyor. Gün boyu okul önünde bekleyen Arıcan, ders aralarında da torununun ihtiyaçlarını gideriyor.



Eğerce Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Arıcan, engelli torunu İbrahim Kayra Arıcan'ı okutabilmek için gösterdiği fedakarlıkla büyük takdir topluyor. Babaanne Arıcan, hafta için her gün, 7 yaşındaki torununu eğitim gördüğü Terziler İlkokulu'na götürüyor. Gün boyu okul önünde bekleyip, teneffüslerde torununun ihtiyaçlarını gideriyor. Çevresindekiler tarafından 'Süper babaanne' denilen Ayşe Arıcan, ders bitiminde İbrahim Kayra'yı alıp, eve götürüyor.



Rahatsızlığı nedeniyle bir hafta hastanede yattığını söyleyen Ayşe Arıcan, "Bu süre içinde okula gidemeyen torunum derslerinden geri kaldı. Bu nedenle kendime daha çok dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Torunumla birlikte komşu mahallemizdeki Terziler İlkokulu'na her gün gipip, geliyoruz. O derse girince ben kapının önünde bekliyorum. Teneffüslerde gidip ihtiyaçlarını gideriyorum. Bana asla yük değil. Bu işi seve seve yapıyorum. Okul yönetimi ve öğretmenlerimiz benimle yakından ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Canım torunumu okutmak istiyorum. Bütün uğraşım bunun için" dedi.



Okul Müdürü Sadettin Tunç da Ayşe Arıcan'ın çok fedakar bir insan olduğunu belirterek, "Biz okul yönetimi olarak kendisine her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kendisini okulumuzun bir bireyi gibi görüyoruz. İkinci sınıfa giden İbrahim evladımız da çok zeki bir çocuk. Sadece bedensel engeli var. Rahat edebilmesi için sınıfını giriş katına aldık. Onun için özel bir engelli tuvaleti de yaptırdık. Eğitim hayatının sonuna kadar kendisi ile ilgileneceğiz ve bütün sorunlarını çözeceğiz. Babaanne Ayşe Arıcan teyzemize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu



Sivas'ta yalnız yaşayan Nagihan Gümüş (33) evinde ölü bulundu.



Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı iddia edilen bekar Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan evin yedek anahtarla kapı açılarak içeriye girildi. Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



İnşaattan düşen işçi yaralandı







Kilis'te, inşaatta beton dökümü sırasında dengesini kaybederek ikinci kattan kaldırıma düşen işçi, yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Şıh Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın ikinci katında beton dökümü sırasında, adı öğrenilemeyen işçi, dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



