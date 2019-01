Dha Yurt Bülteni-8

Zirve yapan dağcılar, rahatsızlanan arkadaşlarını 3 saat sedyeyle taşıdı Van'da 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na zirve tırmanışı yapan 18 kişilik dağcı grubu, dönüşte dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen arkadaşlarını 3 saat sedyeyle taşıyarak, hastaneye götürülmesini sağladı.

Zirve yapan dağcılar, rahatsızlanan arkadaşlarını 3 saat sedyeyle taşıdı







Van'da 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na zirve tırmanışı yapan 18 kişilik dağcı grubu, dönüşte dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen arkadaşlarını 3 saat sedyeyle taşıyarak, hastaneye götürülmesini sağladı.



Van'daki 18 kişilik Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, masmavi Van Gölü ve karşısında beyaza bürünmüş Süphan Dağı ile göz kamaştıran Gören Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkalığında Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan Gören Dağı'na tırmanmak için Güvençli ile Yeşilsu Mahalleri arasında bulunan sırta gelen dağcı grubu, 4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Zirvede bir süre manzaranın tadını çıkaran dağcılar, kar ve tipiye yakalandı. Dönüş için hazırlık yapan dağcılardan biri zirvede rahatsızlanınca dağcılar kendi aralarında bir kurtarma timi oluşturdu. Dizlerinden rahatsızlanan dağcı, hazırlanan bir sedyeye alınarak 3 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından Güvençli Mahallesi'ne ulaştırıldı. Burada araçla hastaneye kaldırılan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



3 SAAT YÜRÜYEREK DAĞDAN İNDİRDİLER



Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 2300 rakımlı Gören Dağı'nın manzara bakımından muhteşem bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Etkinliğimiz çok güzel geçti ve zirveye vardığımızda kar ve tipi başladı. Sis her tarafı kaplamış oldu ve bu manzara bile çok harikaydı. Ekibimizle iniş için harekete geçtiğimiz sırada bir arkadaşımız dizlerinden rahatsızlandı. Menisküs rahatsızlığı olan arkadaşımızı sedyeye alarak bir kurtarma timi oluşturduk. Rahatsızlanan arkadaşımızı sağlıklı bir şekilde 3 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından etkinliğin başladığı Güvençli Mahallesi'ne uluştırdık. Sağlık durumu iyi olan arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Kurtarma timimiz her şartta her koşulda ekip, ekipman ile beraber hazır ve her an her şartlarda kurtarma yapabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahiptir" dedi.



Görüntü dökümü



----------------------------------



-Kurtarma çalışmalarından genel ve detaylar



VAN



=============================================



Paletli ambulansla, hasta çocuğa 1 saatte ulaştılar







Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Sağlık görevlileri, hastalanan Eray Güllü'yü (4) karla kaplanan yolu paletli ambulansla 1 saatte aşarak, 30 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürdü.



İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Zeynal Aslan mezrasında yaşayan Güllü ailesinin çocukları Eray'da sabah saatlerinde karın ağrısı ve yüksek ateş başladı. Ailenin durumu bildirdiği sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolu paletli araçla 1 saatte geçerek Eray Güllü'yü aldı. Ekiplerin Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Eray, acil serviste tedaviye alındı. Eray Güllü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Zeynal Aslan mezrası



Ekiplerin mezraya ulaşması



Ekipler çocukları alması



Eray Güllü, ambulansa alınması



Ambulans mezradan ayrılması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mahir ALAN-Kamera-ADIYAMAN-DHA)



=============================================



Kuş sesinin duyulmaması, çiftin sobanın kurbanı olduğunu ortaya açıkardı



Konya'nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan Elcil (52) ve eşi Ayten Elcil (46) yaşamını yitirdi. Elcil çiftinin soba kurbanı olduğu ise Yusuf Koçer'in alt katta oturan komşularının beslediği kuşun sesini duymamasından şüphelenip telefonu ve kapıyı açan olmayınca polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Elcil çiftinin beslediği kuşunda telef olduğu belirlendi.



Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Koçer, babasının evini kontrol etmek için geldiğinde, alt katta oturan komşuları Ramazan Elcil'in beslediği kuşların sesini duymadı. Durumdan şüphelenen Koçer, evin kapısını açan olmayınca telefonla ulaşmak istedi, ancak telefonu da açan olmadı. Bu sırada Ramazan Elcil'in baldızı da, ablası ve eniştesinden haber alamadığı için eve gelmesi üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Çilingir yardımıyla eve girildiğinde kanepelerde yatan Ramazan Elcil ve Ayten Elcil'in, cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Elcin çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri sonucu öldüğünü belirledi. Besledikleri kuşunda telef olduğu görüldü. Çiftin cesetleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ramazan Koçer, Elcil çiftinin sabah erken saatlerde kalktığını belirterek, "Babamın evini kontrol etmeye gelmiştim. Komşumuz Ramazan ağabey kuş besliyordu. Her gün erken kalkarlardı. Kuş sesini duymayınca durumdan şüphelendim. Telefon ve kapıyı açan olmadı. O sırada kardeşi geldi. Polis ve sağlık görevlilerine haber verdik. Eve girdiğimizde ise ikisinin cansız bedeniyle karşılaştık." dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------



Evin dışından detay



-Polis ve sağlık görevlilerinden detay



Yusuf Koçer röp.



Haber- kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))



=============================================



Siverek'te otomobil dereye düştü: 1 yaralı







Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, dereye düştü. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Narlıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberinde 3 kişi bulunan Bahri K., 02 AH 474 plakalı otomobiliyle Siverek'e gitmek için yola çıktı. Mahalle çıkışındaki köprü üzerine geldiğinde ise otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye düştü. Bahri K. ve beraberindekiler, yan yatan otomobilden kendi imkanlarıyla kurtuldu. Adı öğrenilemeyen 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken mahalle sakini Halil Gelen aynı bölgede daha önce de kaza meydana geldiğini belirterek, "Yolumuz beton yol olduğu için, buzlama oluyor, buzlanma nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor" dedi. Otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla dereden çıkartıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Kaza yeri



Dereye uçan otomobil



Konuşan mahalle sakini



Toplanan kalabalık



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



=============================================



Silahlı soyguncu tutuklandı



Düzce'de bir bakkala girerek silah zoruyla sigaraları alan Nahit Kılıçaslan tutuklandı.



Dün, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Taner Karslıoğlu'na ait bakkala giren ve önce veresiye sigara isteyen, isteği reddedilince silah ve bıçak tehdidi ile sigaraları alarak kaçmaya çalışan Nahit Kılıçaslan, polis ekiplerince yakalandı. Nahit Kılıçaslan'ın yaralama, yağma, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan 30'dan fazla sabıkası olduğu tespit edildi. Nahit Kılıçaslan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Polis kamerasından



Şahsın adliyeye çıkarılırken görüntüsü ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



=============================================



Antalya'da yılın ilk gününde iki ölüm



Antalya'da bir apartman bahçesinde kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. Evinin salonunda düşen Emel Yapar da yaşamını yitirdi.



İlk olay sabah saatlerinde, Muratpaşa İlçesi Zerdalilik Mahallesi'nde yaşandı. 1387 Sokak üzerindeki Yunus Emre Apartmanı'nın bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verdi. Gelen sağlık ve polis ekipleri 55 yaşlarında, üzerinde kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü belirledi. Bilgisine başvurulan muhtar ölen kişinin mahallelerinde oturmadığını söylerken, evsiz olabileceği üzerinde duruluyor. Polis, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Cenaze ise savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



İkinci olay, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 2162 Sokak üzerindeki Akdeniz Evleri Sitesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki oğluyla oturan Emel Yapar (42) evinin salonunda düştü. Oğlunun haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Yapar yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ve savcı, ölümde şüpheli bir duruma rastlamadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------



-Apartman bahçesinde ölen şahsın görüntüsü



-Polislerin çalışmasından görüntü



-Cesedin görüntüsü



-Cinayet büro ekiplerinin cesedi incelemesi



-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması



-Detaylar



-Polis araçlarının görüntüsü



-Site dış plan görüntü



-polislerin site içinde görüntüsü



-Detaylar



Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



=============================================



Erzincan'da yaban hayata 6,5 ton yem bırakılacak



Erzincan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle Atatürk Kent Orman civarlarında yapılan yemleme çalışmalarına Vali Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay'ı Erzincan Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata ve Türk Kızılay'ı Erzincan Şube çalışanları katıldı. Türk Kızılay'ı öncülüğünde yapılan yemleme çalışmasında doğaya yem, ekmek, simit ve poğaça bırakıldı.



Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Vali Ali Arslantaş, kış mevsiminde Erzincan'da doğaya 6,5 ton yem bırakılacağını belirtti. Vali Arslantaş,



"Türk Kızılay'ının bugüne kadar toprak kaymalarında, depremlerde, sel baskınlarında, doğal afetlerde, insan hareketlerinde, çadır kentlerde gördük. Fakirin fukaranın, garibin, gurabanın ihtiyaçlarını karşılarken gördük. Bugünde Erzincan'ımıza yaklaşık bir haftadır yağan yoğun kar yağışından dolayı her tarafın kar ile kapanmasından mütevellit, doğada yaşayan hayvanların kurdun, kuşun, börtünün, böceğin aç kalmaması için yapmış oldukları güzel bir faaliyet ile görüyoruz. Kızılay çalışanları arkadaşlarımız akşamdan fırınlarda kalan, satılmayıp bayatlayacak olan ekmek, simit, poğaça ve bunun yanında kuş yemini de hazırlamışlar. Bu yıl kısmet olursa doğada yaşan hayvanlara milli parklar il müdürlüğümüzün marifetleri ile de 6,5 ton yem bırakmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise doğadaki hayvanların aç kalmamasını sağlamak insanların görevi olduğunu söyledi. Rektör Levent "Türk Kızılay'ın bu hareketini takdirle alkışlıyoruz. İlimizin dağlarında ki ovalarında ki hayvanların kış geldiğinde ne yaptığını bilmek düşünmek önemli bir düşünce tarzı. Bunların aç kalmamasını sağlamak biz insanların görevi. Bu yüzden bu hareketi bende takdirle karşılıyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------------



-Vali ve rektörün doğaya yem bırakması



-Valinin açıklaması



-Rektörün açıklaması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



=============================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı

Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi

Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?

İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi