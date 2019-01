Dha Yurt Bülteni -8

8Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatiliHakkari ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.

Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili



Hakkari ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.



Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisin artırması, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Hakkari kent merkezi ile kar kalınlığının yaklaşık yarım betreyi bulduğu Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da bugün öğleden sonrası için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Yetkililer, bölgedeki kar yağışını süreceğini, kapalı olan köy yollarının açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.



ŞEMDİNLİ



-İlçe merkezi ve kar yağışı



-Kar temizleyen vatandaşlar,



-Kar yağışından detay



HAKKARİ



-Öğrencilerin okuldan çıkışı



-Kar yağışı ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



İslahiye'de karın ağırlığına dayanmayan mantar serası çöktü



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ceylan Yükselici'nin Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu mantar serası, üzerinde biriken karı taşıyamayınca çöktü. Serada yetişen mantarlar zarar gördü.



İslahiye'de 3 gündür aralıklarla devam eden özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kabaklar Mahallesi'nde, üzerine biriken ağırlığı taşıyamayan 100 metrekarelik mantar serası çöktü. Serada yetiştirilen mantarlar zarar gördü.



Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe destekle serayı kurduğunu söyleyen Ceylan Yükselici, "2 yıl sonra ilk kez aşırı kar yağışı yaşandı. 30 bin TL hibe destekle kurduğum ve başka da ana sermayemin olmadığı seram kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak yıkıldı. Belediye Başkanımız Kemal Vural'a ilettik. Bunun üzerine gelen bir ekip, ön inceleme yaparak çalışma başlattı" dedi.



Kabaklar Mahallesi



Kar'dan çöken mantar serası



Ceylan Yükselici ile röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 41,9 MB



Haber; Kadir ÇELİK -Kamera: GAZİANTEP-DHA)



Aldığı darbe nedeniyle çenesi kırılan sokak köpeği için seferber oldular



Zonguldak'ta, aldığı darbe nedeniyle çenesi kırılan ve üniversite öğrencileri tarafından bulunan 'Paşa' adı verilen sokak köpeğinin, sosyal medyada başlatılan kampanyanın yanı sıra Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın da desteğiyle tedavisine başlandı. Polis, öğrencilerin tekme atılması sonucu köpeğin çenesinin kırıldığı iddiası üzerine araştırma başlattı.



Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, Kozlu ilçesinde sokakta yaralı ve bitkin halde golden cinsi sokak köpeği buldu. Çenesi kırık olduğu için beslenemeyen sokak köpeği, özel veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Gökmen Koç, 'paşa' adı verilen sokak köpeğinin tedavisine hemen başladı. Üniversite öğrencileri de sosyal medya hesaplarından köpeğin tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattı.



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI



Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı da yardım kampanyasına duyarsız kalmadı. Turanlı, köpeğin fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medya hesabına yorumda bulunarak köpeğin tedavisi için destek olunacağını ayrıca yaralanmasıyla ilgili de araştırma yapılacağını ifade etti. Üniversite öğrencileri de köpeğin tekme atılması sonucu çenesinin kırılmış olabileceğini iddia etti. Köpeğin bulunduğu Kozlu İlçe Polis Merkezi Amirliği de köpeğin nasıl yaralandığını tespit etmek için çalışma başlattı. Veteriner kliniğine gelen bir polis, köpeğin durumu hakkında bilgi aldı.



AMELİYAT OLACAK



Veteriner hekim Gökmen Koç, köpeğin çenesinde meydana gelen kırık nedeniyle bugün ameliyat edileceğini söyledi. Köpeği yaklaşık 45 gün gözetim altında tutacaklarını anlatan Koç, şöyle dedi:



"Geldiğinde genel durumu iyiydi fakat korkmuştu. Bir travmaya maruz kalmış. Tekme mi trafik kazası mı şu an bilemiyoruz. Bir gözü görmüyor. Akşam vakti köpek sürüsünden kaçarken de sert bir yere çarpma ihtimali de var. Nedenler araştırılıp öğrenebilir. Mobesselere bakılır. Emniyetimiz konuyla ilgileniyor. İnşallah görülen yerde olmuştur. Araba kazasına pek anımsatmıyor. Daha çok bir sivri, yani lokal olarak bir yerden darbe almış. Araba kazası olsa surat tamamıyla dağılabilirdi. Toparlayacak inşallah."



Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Koç, "Biz köpeğin tedavisi için sadece çıkan masrafları hesapladık. Bu güzel davranışa bizimde katkımız olsun istedik. İyi insanların olması çok güzel. Onların sayesinde bizde müdahale edebiliyoruz. Gerçekten bunlar bir emek. Allah razı olsun hepsinden. Bizde elimizden geldikçe daha fazla hayvanın, daha fazla canın tedavisini gerçekleştireceğiz." dedi.



-Köpeğin görüntüsü



-Veterinerin köpekle ilgilenmesi



-Veteriner Gökmen Koç ile röp.



Süre: (5.34) Boyut: (623 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



Karlıova'da yaralı bulunan kartala tedavi



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.



Balık avlanmaya giden Emrah Karakaya, doğada yaralı halde bulduğu kartalı iyileşmek umuduyla evine getirerek besledi. Durumunun kötüye gittiğini fark eden Karakaya, yaralı kartalı Karlıova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüp, veteriner hekime teslim etti. Kanadına aldığı darbeden dolayı yaralandığı belirlenen kartal, veteriner tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisi süren kartalın, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.



Kartalı bulan Karakaya'nın konuşması



Kartalın tedavi edilmesi



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL-BİNGÖL-DHA



Van'da yeni valiye kar nedeniyle merdivende karşılama



Ardahan'dan Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, görevine başladı. Vali Bilmez, daha önce huzur adası olan ve herkesin barış, kardeşlik içinde yaşadığı Van'ın eski haline gelmesi için çalışacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ardahan'dan Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, kente gelerek görevine başladı. Vali Bilmez, yoğun kar yağışı nedeniyle valilik binası önünde düzenlenmek istenen karşılama törenin yapılmasına izin vermedi. Karşılama; Vali Vekili Sinan Aslan, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kurum amirleri tarafından valilik binası girişindeki merdivenlerde yapıldı. Vali Bilmez, Van halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını getirdiklenini belirterek," Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli aile bireylerine sağlık ve esenlikler diliyorum.En büyük acıları yaşasa da ayakta kalmayı bilen kadim şehrimiz Van'da, onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum"dedi.



'HALKIMIZLA İÇ İÇE OLACAĞIZ'



Tarihi ve doğal zenginliği ile yüreği büyük insanların yaşadığı bu topraklarda hizmet etmenin büyük onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Vali Bilmez şunları kaydetti:



"Bu sorumlulukla hizmet edeceğimi belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 hedefine odaklı, büyüyen bir Van ve Türkiye için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz. Van halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağız. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.', 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' ilkelerini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Vanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız.İnsanı merkeze koyan, ayrım yapmadan, diğerkamlık duygularıyla Van'ın geleceğine katkı yapmak için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Bizler, iradenin asıl sahibi olan Van halkının hizmetkarlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Van bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Vanlı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız.Önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaların aynı titizlikle takip edeceğiz. Bu kapsamda ilimizin gündeminde olan; Van Çevre Yolu, OSB Lojistik Üssü, Yeni Şehir Stadyumu, Atıksu Arıtma Tesisi, Kent İçi Ulaşım Mastır Palanı ve Hafif Raylı Sistem, Mevcut Katı Atık Tesisinin Rehabilitasyonu ve Yeni Katı Atık Tesisi Yapımı. Yeni Hükümet Konakları ve Emniyet Hizmet binaları yapımı, Cazibe Merkezi Programı kapsamında başlayacak yeni yatırımlar, il merkez ve ilçelerimizin yol, kanalizasyon vb. alt yapı eksiklikleri gibi çalışmaları başlatmak ve başlamış olanları da süratle tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız.Temel yaklaşımımız, eşrefi mahlükat olan insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır."



'MAKAMDA OTURAN DEĞİL, ALANDA OLACAĞIZ'



Makamda oturan bir vali değil, sahada, alanda ve halkın içinde olacağını da ifade eden Vali Bilmez, "Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, fakir vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız,, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. Ayrıca, nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşan ilimizde, çocuklarımız ve gençlerimiz için özel projeler hayata geçirecek ve onların geleceğe daha umutlu ve güvenle bakmalarına destek olacağız. Eğitimden sağlığa; güvenlikten ulaşıma; altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye; gençlik hizmetleri ve spordan turizme; sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Van ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışacağız "dedi.



'VAN TURİZMLE ANILSIN'



Vali Bilmez, 1992 yılında Muradiye ilçesinde Kaymakamlık yaptığını da hatırlatarak,"Van'ı biliyorum. Van halkını da, demokratik ve aşiret yapısını iyi biliyorum. O günden bu yana Van ile hiç bağım kopmadı.Van'da yaşanan acıları hep takip ettik. Vanlılar üzüldüğünde biz de üzüldük, sevindiklerinde biz de sevindik. Van, özellikle ciddi bir deprem olgusuyla karşı karşıya kaldı. Van ciddi anlamda hem yıkıldı, hem hasar gördü ama sağ olsun devletimiz o yaraları çok hızlı bir şekilde sardı. Van halkı sadece coğrafi anlamda bir deprem yaşamadı. Daha önce huzur adası olan, herkesin barış, kardeşlik içinde çocuklarıyla bir arada yaşadığı Van'da maalesef üzücü olaylar da bu süre zarfında meydana geldi. Dileğim, temennim Van'ın eskisi gibi herkesin kardeşçe yaşadığı, güvenlikten asayişine terörle anılan bir kent değil turizmle, doğa güzellikleriyle, sanayisiyle anılan bir kent olmasını temenni ediyorum. Van hakının o eski özlemini biliyorum. İnşallah el ele verip Van'ı huzurlu, yaşanılabilir ve güvenlilir göç veren değil, göç alan bir kent haline getirmeye çalışacağız" diye konuştu.



-Kar yağışı



-Valilik binası önündeki karları kürekle temizleyen görevli



-Protokol üyelerinin yeni valiyi merdivenlerde beklemesi



-Vali Mehmet Emin Bilmez'inz makam aracının gelişi



-Makam aracından inen Vali Bilmez'i karşılayan Vali Yardımcıları ve komutan



-Vali Bilmez,protokol merdiveninde bekleyen kurum amirleri ile tokalaşması



-Vali Bilmez'in açıklaması



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



Kazada yaralanan müdür yardımcısına duygulandıran mesaj



Rize'de, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı, felsefe öğretmeni Nazan Koçer'in (49) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) için okul öğretmenleri ve öğrenciler, duygulandıran bir görsel hazırladı. Okul bahçesinde yan yana dizilerek müdür yardımcısı Marife Özay'ın adını yazan öğrenciler, 'Düzen aldık sizi bekliyoruz' afişi açtı.



Kaza, geçen yıl 27 Aralık'ta, Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile okulda felsefe öğretmeni olarak görev yapan Nazan Koçer'e çarptı. Kazada, Özay ve Koçer yaralandı. Çağırılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazan Koçer, kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs şoförü K.E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.



Hastanede solunum cihazına bağlı tutulan Marife Özay'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. İyi haber alan öğretmen ve öğrencileri Müdür Yardımcısı Marife Özay için duygulandıran bir görsel oluşturdu. Okulda yan yana dizilen öğrenciler, adını yazdığı müdür yardımcıları Marife Özay için 'Düzen aldık sizi bekliyoruzö afişi açtı. Kayda alınan görüntüler, hastane odasında Marife Özay'a izlettirildi.



Okuldaki öğrencilerden görüntüler



Genel detaylar



-Drone ile havadan detaylar



BOYUT: 292 MB



HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ/RİZE,



2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi, dönemin sağlık merkezi çıktı



Bursa'nın Nilüfer ilçesinin tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında tıpta kullanılan materyaller bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha önce bulunan mezar grubu ve hekim aletlerinin yer alması Gölyazı'nın o dönem sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor" dedi.



Nilüfer Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü iş birliğiyle 2016'da başlattığı kurtarma ve sondaj kazılarında, 2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi'nin bölgenin sağlık merkezi olduğu ortaya çıktı. O dönem 'Apollonia ad Ryndacum' diye bilinen ve sağlık tanrısı Asklepios'un saygı gördüğü Gölyazı'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, tıbbi materyallere ulaşıldı.



Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihe ışık tutacak yeni bilgiler elde edildiğini açıkladı. Bozbey, ekibin, kazılarda ortaya çıkan eserleri temizlemesi ve güçlendirmesi aşamasında bazı metal eşyaların tıbbi alanda kullanıldığını belirlediğini söyledi.



'SAĞLIK ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ MERKEZ'



Başkan Bozbey, "Apollonia ad Ryndacum aynı zamanda sağlık tanrısı Asklepios'un saygı gördüğü bir kent. Kazı ekibimiz 2016 yılında bir hekim ve ailesine ait mezar grubunu daha önce ortaya çıkarmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda da bölge hakkında çok önemli verilere ulaşıldı. Daha önce bulunan mezar grubu ve hekim aletlerinin yer alması Gölyazı'nın o dönem sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da önemli bir turizm merkezimiz olan Gölyazı'nın havasıyla, suyuyla insanlara huzur vermesinin yanı sıra sağlık alanında da önemli bir merkez olduğunu gösteriyor" dedi.



GÖLYAZI ARKEOPARK OLACAK



Nilüfer Belediyesi'nin Gölyazı'da 'Apollonia ad Ryndacum Antik Kenti'nde 2018 yılı kazı ve koruma çalışmaları geçen ay sona erdi. Yıl boyunca çalışmalar ağırlıklı olarak 'Kutsal Alan' bölümünde yapıldı. 2017 yılında kazılar büyük ölçüde tamamladı ve 2018 yılında da detay kazıları yapılarak alanın anlaşılmasına yönelik araştırmalara devam edildi. Bu arada defineciler ve doğal tahribat nedeniyle oldukça zarar gören alanda restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanmak üzere Gazi Üniversitesi'nden Prof Dr. Yaşar Selçuk Şener'den rapor alındı. Daha sonra kılcal çatlaklar tespit edilerek anıt üzerinde jeofizik incelemeleri yaptırıldı. Son olarak elde edilen veriler ışığında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bilgisi dahilinde alanda geçici koruma önlemleri alındı. Bu bağlamda gerekli olan çatlaklar dolduruldu ve sağlamlaştırmalar yapıldı. Anıt, çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılacak duruma getirildi. Çalışmaların 2019 programında da çevre düzenleme projesi hazırlanarak alanın ziyarete açılması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Gölyazı'nın tamamı, yakın bir gelecekte yaşayan arkeopark haline gelecek.



-Kazı alanından çalışmalar



-Kazı çalışmaları



-Bulunan malzemelerin fotoğrafları



-Başkan Bozbey'in açıklamaları



-Detaylar



Süre: 2 dakika 48 saniye, Boyut: 313 MB



Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, -



Malatya'da kamyon ile TIR çarpıştı: 2 sürücü yaralı



MALATYA'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada, 2 sürücü yaralandı. Araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.



Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Sarıhacı mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya yönüne giden bir kargo firmasına ait Murat Biçer yönetimindeki 34 AE 3136 plakalı kamyon, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Nuh Enes Rutbil yönetimindeki 44 DJ 644 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, her iki araç hurdaya döndü. Kamyon şoförü Biçer araçta sıkışırken, Rutbil ise yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından Biçer ile Rutbil, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.



Olay yeri



Kamyon içerisinde sıkışan



Kanlar içinde yerde olan yaralı



Vatandaşların yardımı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 332 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



Alperen'in ölümü davasında ceza alan müdürlerle ilgili gerekçeli karar



İzmir'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3), unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesiyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve şube müdürleri Hüseyin Buldu ile Şener Şan'a 'görevi ihmal'den 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verilen davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, denetim yapılmamasından cesaret alan okul yetkilileri için "Fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler ve elim olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuştur" denildi.



Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Buket Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.



Olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Karar duruşmasının görüldüğü 19 Temmuz'da, Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören'e 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören'in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören'e 5 yıl diğer görevliler Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye ise 5 yıl hapis cezası verildi. Ceza alan sanıklar arasında bulunmayan anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı.



Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında da 'görevi ihmal'den soruşturma açıldı; ancak Çiğli Kaymakamlığı'nca devlet memuru olan 3 kişi için soruşturma izni verilmedi. Savcılığın itirazının ardından İdare Mahkemesi tarafından kaymakamlığın bu yöndeki kararı kaldırıldı. Bunun üzerine savcılıkça 3 müdür hakkında 'görevi ihmal' suçundan dava açıldı.



Karşıyaka 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hakim, ayrıca Alperen'in yaşamını yitirdiği kreşi olay öncesi 2 defa denetleyen Milli Eğitim Bakanlığı maarif müfettişleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.



GEREKÇELİ KARARDA 'DENETİM YAPABİLİRLER' VURGUSU



Karar duruşmasının ardından davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, gerek duyulduğunda şube müdürlerinin, kaymakamlık izni ile denetim yapabileceği vurgulandı. Kararda, ayrıca şube müdürlerinin, okulda 36 aylıktan küçük çocuğun olup olmadığı, idare ile tüm öğretmen ve çalışanlar arasında sözleşmelerin yapılmış olup olmadığı, servis aracı yönünden şoförün izin belgesinin varlığı veya yokluğu ile servis görevlisinin iş akdinin yapılmış olup olmadığı konularında denetim yapmadıkları belirtildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu'nun, duruşmada, personel yetersizliğinden bahsettiği bölümle ilgili "Sanıkların bu hususta üst makamlara gerekli yazıların yazılması, personel takviye talebi ve benzeri taleplerin varlığı hususunda üzerlerine düşen görevi de yapmadıkları, bu konuda bir belgeyi de ileri sürmedikleri anlaşılmıştır" denildi.



İHMALLER ZİNCİRİ



Olaydan önce 2 kez denetlenen okulla ilgili hazırlanan raporlara rağmen eksiklerin giderilmesi konusunda girişimde bulunulmadığı belirtilen gerekçeli kararda, "Maarif müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idarecilerin eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle birçok eksik ve yasa dışı oluşumu içinde barındıran olayın olduğu anaokulu yöneticileri ve şoförü adeta bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler ve elim olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuş, varlığı ve korunması özelde anaokuluna, genelde de Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılmış 33 aylık küçük Alperen Sakin'in servis aracında unutularak ölümü ile sonuçlanan olay meydana gelmiştir" denildi.



ŞUBE MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU



Gerekçeli kararda, ayrıca destek hizmetleri bölümünden sorumlu şube müdürü M.B.'nin, servis şoförü özlük dosyasını incelememesi ihmalkarlık olarak değerlendirilerek, şube müdürü hakkında da suç ihbarında bulunulduğu belirtildi. Servis şoförünün, 2015 yılındaki trafik eğitim seminerine katıldığı dönemde özlük dosyasının incelenmediği ve incelendiği takdirde kaçak servis çalıştırdığının tespit edilebileceği de kararda yer aldı.



Gerekçeli kararda, son olarak, sanıklara indirim uygulanmamasının nedeninin, duruşmalarda sürekli denetleme sorumluluğunun kendilerinde olmadığını iddia ederek, olaydan ders almamaları ve yeniden suç işlemeyeceklerine dair olumlu kanaat oluşmaması gösterildi.



Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, -

