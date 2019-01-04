Dha Yurt Bülteni -8

8Bakan Hulusi Akar Tank Palet Fabrikası'nda inceleme yaptıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi.

DHA YURT BÜLTENİ -8



Bakan Hulusi Akar Tank Palet Fabrikası'nda inceleme yaptı



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah erken saatlerde bir dizi program için Sakarya'ya geldi. Bakan Akar, ilk olarak bir süre önce özelleştirme kapsamına alınan Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki Tank Palet Fabrikası'na giriş yaptı. Bakan Akar'a Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya eşlik etti. Bakan Akar'ın fabrika içinde inceleme yaparak yetkililerle görüşeceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Bakanın girişi



-Fabrika önünden detaylar



Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ARİFİE(Sakarya),-



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Zerin ninenin imdadına belediye ekipleri yetişti



Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'i 7 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeker, daha sonra Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Van'ın Bahçesaray ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Özbeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'in yakınları 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri mahalle yolu kapalı olduğundan Şeker'e ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerine haber verildi. Harekete geçen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karı yaklaşık 7 saatlik çalışma ile temizleyerek mahalleye ulaştı. Sağlık ekipleri kronik tansiyon ve şeker hastası olduğu belirlenen yaşlı kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. İlaçları bittiği için durumu kötüleşen Şeker, daha sonra Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Görüntü Dökümü



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-Karla Mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları



-70 yaşındaki Zerin Şeker'e ulaşması



-Zerin Şeker'in evden alınması



-Zerin Şeker'in ambulansa alınışı ve ilk müdahalenin yapılması



-Detaylar



-Başka bir hamallede bulunan diyaliz hastasının belediye ekiplerince hastaneye ulaştırılması



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



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Gaziantep'te yol çöktü, araçlar çukura düştü



Gaziantep'te, dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura, yoldan geçen bir işçi servisi ile bir hafif ticari araç düştü. İki araçta bulunan toplam 10 kişi hafif şekilde yaralandı.



Olay, sabah saatlerinde Fıstıklı Mahallesi'nde yaşandı. Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda kaldı. Basra Bulvarı üzerindeki Gaziantep Kalyon Stadı'nın bulunduğu kavşakta ise asfalt yol çöktü. Yolda çökme nedeniyle çukur oluştu. Ahmet Polat'ın kullandığı 27 S 3715 plakalı işçi servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 BHJ 82 plakalı hafif ticari araç, aniden çöken yolda çukura düştü. Minibüs ve hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulanslarda müdahale etti. Çukura düşen araçlar ise iş makinesi yardımıyla çıkartılarak, otoparka çekildi.



Polis ve belediye ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Göcük olan bölge



Kaza yapan araçlar



- Araçların çıkarılması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 310 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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Kayıp anne ve kızının cesetlerini bulmak için kazı başlatıldı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan, o tarihte 35 yaşında olan Meryem Tahnal ve kızı 8 yaşındaki Melike Tahnal'ın cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine, bölgede iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.



Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptıkları ihbarda kızları Meryem Tahnal ve torunu Melike Tahnal'ın öldürülüp cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine o tarihte Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramada sonuç çıkmadı.



Kayıp Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal ile ilgili yaşanan yeni gelişmede, Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer geçen gün katıldığı TV programında anne ve kızının cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini söyledi. Bu iddianın ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Köpeklerin bölgedeki arama çalışmalarının ardından ise bugün arazide kazı çalışması başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kazı çalışmasından drone görüntüsü



-Kazı çalışmasından aktüel görüntüler



-Polis ekiplerinin çalışmayı izlemesi



-Çalışmayı izleyen vatandaşlar



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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Kendini potaya asan genci polis ipi keserek kurtardı



Kahramanmaraş'ta bir parktaki basketbol potasına iple kendini asarak intihara kalkışan Y.K.'yi (15), polis memuru ipi keserek kurtardı. Y.K., hastanede tedavi altına alındı.



Olay dün gece Aksu Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Parkta elinde iple gezen Y.K.'yi görenler durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde Y.K.'yi parkın içerisindeki basketbol potasına asılı halde buldu. Bir polis memuru hmen koşurarak ipi kesti ve Y.K.'yı indirdi. İlk müdahalesi parkta yapılan Y.K., ambulansla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Y.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Basket potası



Potan detay



Basket sahası



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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Üniversite öğrencisi, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti



Adıyaman'da üniversite öğrencisi durakta bulduğu ve içinde 6 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.



Olay gece saatlerinde Siteler Mahallesi'ndeki otobüs durağında yaşandı. Üniversite öğrencisi Serkan Özçakmak (21) içinde 6 bin TL olan çanta buldu. Özçakmak, polisi arayarak içinde para dolu olan çanta bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen polisler çevrede yaptığı araştırmada çantanın sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine Özçakmak, çantanın sahibinin geri geleceğini düşünerek durakta beklemek istedi. Yaklaşık 1 saat durakta bekleyen Serkan Özçakmak ve polislerin yanına gelen N.K. isimli kadın çantasını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Polislerin soruşturmasında sahibi olduğu belirlenen çanta N.K.'ye, Özçakmak tarafından verildi.



Serkan Özçakmak kendisinin de daha önce çanta kaybettiğini ve çok üzüldüğünü belirterek, "Ben de bir kere çantamı kaybetmiştim zordu. Ama çantayı sahibine teslim ettiğimiz için çok mutluyum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yeri



-Çantayı bulan kişiden görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Çantayı unutan kadının gelmesi



-Çantayı teslim etmeleri



-Çantayı bulan öğrenci ile röportaj



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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Gümüşhane'de yaban hayatı unutulmadı



Gümüşhane'de etkisini göstermeye devam eden kış şartları ve yoğun kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kentin yüksek kesimlerine yem bırakıldı.



Gümüşhane'de, Gençlik Merkezi ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Öğrenciler ve DKMP ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için, doğaya saman, buğday ve çeşitli gıda malzemeleri bıraktı.



'BİLİNÇLİ YEMLEME ÖNEMLİ'



Kentte yaban hayatını korumak için birçok faaliyet gerçekleştiğini söyleyen Gümüşhane Gençlik Merkezi Lideri Yusuf Yıldırım, " Kar yağışının yoğun olduğu zamanlarda bu etkinliğini yapıyoruz. Çünkü yaban hayvanları normal hava şartlarında yemleme etkinliği yaptığımız zaman hazıra alışıyor. Kendileri doğa içerisinde olması gereken beslenmeyi yapamıyor. Bu durum gelişmelerine de katkı sağlamıyor. Bu nedenle özellikle kar yağışının yoğun olduğu zaman besleme yapıyoruzö diye konuştu.



Gümüşhane Üniversitesi Öğrencisi Kübra Yiğit de İlk defa yemleme etkinliğine katıldığını belirtti. Yiğit, "Gümüşhane KYK yurdunun bana sağladığı barınma dışında sosyal bir faaliyete katıldığım için çok mutluyum. Gümüşhane'de yaban hayvanlarına bu kadar çok değer verildiğini bilmiyordum. Bu faaliyetle de bunu öğrendim, çok mutluyumö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Öğrenciler ve yetkililerin kentin yüksek kesimlerine gitmesi



Doğaya yem bırakılması



Röpler



Detaylar



BOYUT: 291 MB



HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA



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Tunceli'de kitap dekorlarıyla klimalı duraklar kuruldu



Tunceli'de, çetin geçen kış nedeniyle belediye tarafından kentin bazı noktalarında içerisinde günlük gazetelerin de bulunduğu klimalı duraklar kuruldu.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentin çehresini değiştirdi. 20 aydır hem vali, hem belediye başkan vekilliği görevini yürüten Sonel, kentte yaptığı hizmetlerle Tunceli halkının taktirini kazandı. Kış şartlarının ağır geçtiği Tunceli'de Vali Sonel, vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için kent merkezinin bazı noktalarında klimalı duraklar kurdu. Kurulan modern duraklar içerisinde günlük gazeteler ve kitaplar yer alıyor.



'BÜTÜN DURAKLARA GÜNLÜK GAZETELER BIRAKILIYOR'



Tunceli'ye en modern en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını anlatan Vali Sonel, "Otobüs duraklarında bekleyen yaşlı, genç, çocuk yolcularımızın üşümemeleri, kar ve tipiden korunmaları için bu durakları yaptık. Duraklarımız son derece modern şekilde yaptırıldı. Bütün duraklarımızda klima mevcut. Kütüphanemiz var, içinde çok sayıda kitap bulunuyor. Bütün duraklara günlük gazeteler bırakılıyor. Vatandaş burada beklediği zaman hiçbir şekilde sıkılmayacak ve mutlu olacak. Duraklarımız aynı zamanda yazın sıcak günlerinde vatandaşımızı sıcaklardan koruyacak ve klimalar sayesinde serinlemelerini de sağlayacak" dedi.



'TUNCELİ SON BİR YILDIR BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR'



Vali Sonel, Tunceli'nin eğitim seviyesinin yüksek olmasından ötürü durakları kitaplarla donattıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Klimalı durakların kenarına yaptırdığımız kitap dekorları ile çocuklarımızın, gençlerimizin yani bütün vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini artırmayı hedefledik. Tunceli eğitim ve kültür seviyesi çok yüksek bir ilimiz. Tunceli modern bir kentimiz. Kültür seviyesi yüksek. Bu dekorlar bize çok yakışır dedik ve yaptırdık. Türkiye'de ve dünyada tarihe adını yazdırmış ünlü yazarlarımızın kitaplarının yer aldığı bir dekor yaptırdık. Tunceli son bir yıldır büyük bir değişim yaşıyor. Munzur çayı kenarına önemli düzenlemeler yapıldı. Artık Tunceli, Türkiye'de bir turizm şehri, bir kültür şehri ve marka şehir haline geldi. Kitap dekorları vatandaşımızın ve gençlerimizin ilgisini çekiyor. Kitapları görüp merak ediyorlar ve alıp okuyorlar bu da bizi mutlu ediyor."



Vatandaşlar da, klimalı duraklardan memnun kaldıklarını dile getirerek, Vali Sonel'e çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.



Görüntü Dökümü



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Durakların görüntüsü



Duraklarda bekleyenler



Durak kenarına yaptırılan kitap dekorları



Durak içinde oturan vatandaşlar



Durak içinde kitap ve gazete okuyan vatandaşlar



Vali Sonel'in durakları incelemesi



Vali Sonel'in açıklamaları



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 459 MB



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ-DHA-



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Erzincan'da yakaladıkları yaban keçisi yavrusunu sevmeye doyamadılar



Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yavru yaban keçisini yakalayan 3 genç sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktılar. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videoları sosyal medya da binlerce defa izlendi.



Erzincan'a 170 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesindeki tarihi taşyolunda gece saatlerinde araçları ile ilerleyen Cüneyt Akgül, Selahattin ve Hüdaverdi Dil isimli 3 gencin önüne aniden yavru bir yaban keçisi atladı. Kar ve tipi nedeniyle bitkin düşen yaban keçisinin hasta ya da yaralı olmasından şüphelenen gençler kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. Gençler adeta bebek gibi kucaklarına aldıklarını yavru yaban keçisini sağlıklı olduğunu görünce, sevdikten sonra yeniden yaban hayata bıraktılar. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videosu sosyal medya da binlerce defa izlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Keçinin yakalanma anı



-Gençlerin keçiyi kucaklarına almaları ve sevmeleri



-Keçinin bırakılması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -

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