Dha Yurt Bülteni -8

8Samsun açıklarında gemi battı; 2 ölü, 7 kişi kurtarıldı (2) - (Son bilgilerle yeniden)Karadeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında, Panama bayraklı yük gemisi battı.

DHA YURT BÜLTENİ -8



Samsun açıklarında gemi battı; 2 ölü, 7 kişi kurtarıldı (2) - (Son bilgilerle yeniden)



Karadeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında, Panama bayraklı yük gemisi battı. Gemiden tehlike sinyali alınmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. 13 kişilik mürettebattan 2 kişinin cesedine ulaşılırken, 7 kişi kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 4 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Samsun'un 80 mil açığında meydana geldi. Panama bayraklı yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Samsun ve Sinop kurtarma gemileri harekete geçti. Samsun Limanı'ndan çıkan gemi olumsuz hava şartları nedeniyle geri dönerken, diğer gemi bölgeye doğru yol aldı. Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter ise saat 09.54'te olay yerine ulaştı. Helikopter pilotları gemideki 13 mürettebatın bindikleri 3 filika ile Karadeniz'de kurtarılmayı beklediğini rapor etti.



Olay yerine 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu sevk edildi.



Ekipler, 2 gemicinin cansız bedenine ulaştı, 7 gemiciyi ise kurtardı.Kurtarılan 7 kişi, helikopterlerle Samsun Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı pistine getirildi. 7 gemici, ambulanslarla Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Bölgede 4 gemicinin kurtarılması için çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor.



Gemideki 13 mürettebattan 9'unun Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan, 2'sinin de Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.



Görüntü Dökümü



----------



Kurtarılma anları



Mürettebatın helikoptere çekilmesi



Kurtarılan gemiciler



Detaylar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Tayfur KARA-Hüseyin KALAY



=====================



Yayla kentsel dönüşümünün uygulanacağı Ayder'de heyecanlı bekleyiş



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı sonrası Rize'nin Ayder Yaylası için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde 'Kentsel Dönüşüm Projesi' hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve 'imar kirliliği' tartışmalarıyla gündeme gelen Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşümün nisan ayında başlatılacağını açıklaması, yayla sakinlerini heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren yaylacılar, kendilerinin de mağdur edilmeden projenin uygulanmasını istediklerini söyledi. Türkiye'nin ilk yayla kentsel dönüşümünün uygulanacağı Ayder'de, projenin ayrıntıları da ortaya çıktı.



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile öne çıkan 'turizm merkezi, milli park, ve doğal sit' alanı statüsüne sahip Ayder Yaylası, her geçen gün artan kaçak yapılar sonucu 'imar kirliliği' tartışmalarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı sonrası yayla için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde 'Kentsel Dönüşüm Projesi' hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak.



BAKAN AÇIKLADI, NİSANDA BAŞLIYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 29 Aralık'ta Rize'ye yaptığı ziyaret sırasında Ayder Yaylası'ndaki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin nisan ayında başlayacağını açıkladı. Etaplar halinde uygulanacak proje yol, otopark ve kaplıca havuzlarının yeniden inşasıyla başlayacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Proje altyapı ve üstyapı ile devam edecek. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak.



YAYLACILARDAN PROJEYE DESTEK



Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kendilerinin de mağdur edilmeden projenin bir an önce uygulanmasını istiyor.



Ayder'de işletmecilik yapan Emin Mahmutoğlu, yıkılacak işletmelerinin yerine kendilerine yeni işletmeler verilmesini istedi. Mahmutoğlu, "Dere kenarından bir yol yapılacak. Oraya bizim işletmelerimiz geçici taşınabilir. Sonrasında buralar yapılsın tekrar buraya alsınlar. Ayder Yaylası bozuldu. 1 metre kare yeri olan dükkan yaptı. Devleti, hukuku dinleyen yok. Düzenli bir Ayder istiyoruzö dedi.



İşletmeci Ayşe Sarı ise, Ayder'in güzel olmasını istediklerini belirterek "Bu şekilde Ayder yaylası çok güzel değil. Bizi de memnun etmiyor. Kentsel dönüşüm yapılırken mağdur olmak istemiyoruz. Köylümüz ağlamasın, üzülmesin. Ayder'de Ayderliler olsun" diye konuştu.



Yasemin Meşeci de Ayder Yaylasında ekmek parası kazandıklarını ifade ederek "Biz para kazanmaya muhtacız. Karda kışta bu yüzden dükkanımızı açmışız. Bir lokma ekmek için buradayız. Kentsel dönüşüm başladığında bizim işimiz bitti. İllaki güzel olacak ama bizi de düşünmeler lazım. Bize zarar vermeyecek şekilde yapılmalı. Biz devletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



SARI: ÜLKEYE GÜZEL BİR AYDER KAZANDIRILACAK



Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, nisan ayında başlayacak kentsel dönüşümü beklediklerini belirterek şunları dedi:



"Kentsel dönüşüm kademe kademe ilerleyerek tamamlanacak. Vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin mağdur edilmeyeceği bir süreç olacak. Bölgemize, ülkemize inşallah güzel bir Ayder kazandırılacak. Geniş otoparkı olan trafikte soru yaşamayan mimari anlamda daha düzgün bir görüntüye kavuşacağız. Hizmet kalitesi de bununla beraber artacaktır. Teleferik projesine de hemen akabinde başlanmasını istiyoruz. İnsanlarımızın beklentisi güzel. İnşallah güzel bir netice elde edilecektirö



AYDER YAYLASI



Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



Yayla drone detayları



Yayladan detaylar



Kentsel dönüşüm projesi görüntüleri



Erdal Sarı açıklaması



Muhabir anonsu



Yaylacılarla röp.



Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



=================



Muradiye Şelalesi dondu



Van ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale dondu.



Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.



Buzla kaplı şelale önünde fotoğraf çeken Malik Hacıoğlu, "Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşların gelip huzur bulduğu bir yer. Turizm yönünden Muradiye Şelalesi insanları cezbediyor. Her mevsim buradan yapılan bir haber veya bir paylaşım yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah şelalemiz yeni çevresiyle ilkbahardan itibaren daha da güzel olacaktır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Buz tutan şelale



-Şelayeye giden vaktandaşlar



-Şelale önünde fotoğraf çeken vatandaşlar



-Detaylar



-Malik Hacıoğlu ile röportaj



-Genel ve detaylar



MURADİYE(Van), -



=============



Tunceli'de kar nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapalı



Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu kapanırken, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle 20 köye elektrik verilemiyor. Ağır kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği Tunceli'de ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yaşının etkili olduğu kent merkezi ve ilçelere bağlı 210 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma sağlanması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.



Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamının yanı sıra enerji iletim hatlarında arızalar meydana geldi. Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) ekipleri, 20 köyde elektrik kesintisine neden olan enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalar başlattı.



Öte yandan, kar nedeniyle Tunceli- Erzincan karayolunda aksamalar yaşanırken, Pülümür ilçesi yakınlarındaki Cankurtaran bölgesinde ise aşarı tipi nedeniyle zaman zaman kapanan karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



İş makinelerinin köy yollarındaki çalışmaları



İş makinelerinden görüntü



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB



Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA-



=======================



Sitenin istinat duvarı çöktü



Karamanmaraş'ta, şiddetli yağmurların ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü.



Olay, sabah saatlerinde Vadi Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde yağışlar nedeniyle aşınan bir sitenin istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Çöken duvarın molozlarının bir kısmı, sitedeki çocuk parkına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle siteye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İstinat duvarıyla birlikte kaldırımın da bir kısmı çökerken, ekipler olayın yaşlandığı yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Çöken duvar



İtfaiye ekipleri



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 218 MB



Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)



================



Ölü bulunan gencin profilinde Escobar fotoğrafı



Antalya'da Zinar Başaran (30), molozların döküldüğü alanda ölü bulundu. İlk incelemede aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlenen Başaran'ın (30), sosyal paylaşım sitesindeki profilinde, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafını kullandığı görüldü.



Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1124 Sokak üzerinde meydana geldi. Hurda toplayanlar, molozların döküldüğü boşluk alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Zinar Başaran olduğu tespit edilen kişinin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Başaran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Zinar Başaran'ın sosyal medya hebasında, profil fotoğrafı olarak Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafını kullandığı görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



Olay yerindeki 112 ve 155 araçlarında detay görüntü



Olay yerinden genel görüntü



Ölen şahıstan genel görüntüler



Ölen şahısın kolundaki kemerden detay görüntü



Polis ekiplerinin görüntüsü



Cenaze aracının olay yerine gelişi



Ölen şahıs 'Zinar Başaran'ın fotoğrafı



670 MB/// 3.38 "



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,



===================



17 yıldır, askerde çarşı iznine çıktıktan sonra kaybolan oğlunu arıyor



Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan Dursun Tutuş (81), yaklaşık 17 yıl önce askerde çarşı iznine çıktıktan sonra kaybolan oğlu Sinan Kavun'un sesini duymak istiyor. Üzüntüsünden gören gözünü de kaybettiğini belirten Tutuş, "Tek isteğim, ölmeden oğluma kavuşmak. Öldüyse bile mezarına gidip, dua etmek istiyorum" diye konuştu.



Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşayan biri kız, 4 çocuk annesi Dursun Tutuş, o dönem 20 yaşındaki en küçük oğlu Sinan Kavun'u 1992 yılında vatani görevi için Sivas'a uğurladı. Burada acemi eğitimini tamamladıktan sonra usta birliği eğitimi için Ankara'ya giden Sinan Kavun, kısa süre sonra çarşı iznine çıktı ancak birliğine dönmedi. Anne Tutuş, birliğini arayınca kaybolduğunu öğrendiği oğlu için kayıp ilanı verdi. Ancak aradan geçen süre içerisinde Sinan Kavun, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Çocukluktan bu yana bir gözü görmeyen Dursun Tutuş, oğlunun kaybolmasından bir yıl sonra diğer gözünü de kaybetti.



Oğlunun ardından gözyaşı dökmeyi sürdüren acılı anne, tek isteğinin ölmeden önce oğlunun sesini son bir kez duymak olduğunu söyledi. Kızının yanında hayata tutunmaya çalışan Dursun Tutuş, "17 yıl oldu, Sinan'dan haber alamıyoruz. Ölü veya diri hiçbir haber yok. Bir gözüm görmüyordu, diğeri de Sinan'ın ardından ağlamaktan kör oldu. Şimdi tek isteğim, ölmeden oğluma kavuşmak. Öldüyse bile mezarına gidip, dua etmek istiyorum. Yetkililerden bunun için yardım istiyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------



Annenin konuşması



Gözleri görmeyen anne'nin feryadı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



=================



Konya Şeker'den üreticiye 2.262 milyar ödeme



Konya Şeker Fabrikası, 2018 yılında satın aldığı 26 çeşit tarımsal ürün karşılığı, 50 bin üreticiye 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ödeme yaptı. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Eğer biz, 'bizim üreticimiz pancar ile birlikte bu bölgede üretilen her ürünün üreticisidir, biz üreticimizin ürettiği her ürünü işleyebilecek tesislere sahip olmalıyız' demeseydik Konya Şeker'in bugün üreticiye ödeyebileceği ürün bedeli pancar bedeliyle sınırlı kalacaktı" dedi.



Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'ne (Pankobirlik) bağlı Konya Şeker fabrikası 1999 yılından önce sadece şeker alımı gerçekleştiriyordu. 1999 yılında Pankobirlik'in genel başkanlığına seçilen Recep Konuk, birliğin ortağı olan çiftçilerin ürettikleri pancarın dışında diğer ürünleri de satın alabilmek için yeni projeler üretti. Konya Şeker 1954 yılında üretime başlayan ilk fabrikasından 50 yıl sonra 2004 yılında ikinci şeker fabrikasını üretime başlatarak, önce üretici ortaklarının pancar üretimini ikiye katladı hemen ardından da üreticisinin diğer ürünlerini de alabileceği yatırımları birer birer hayata geçirmeye başladı. Konya Şeker, 14 yıl gibi kısa zaman diliminde 12'si doğrudan tarımsal ürünü işleyen tesisler olmak üzere 45 üretim tesisi yatırımını gerçekleştirdi. Böylelikle üreticiden satın alınan ürün sayısı 26'ya yükseldi.



50 MİLYONDAN 2 MİLYARA YÜKSELDİ



Konya Şeker, 1999 yılında üreticiden alımını yaptığı tek ürün olan pancar için üreticisine 50 milyon 849 bin 501 lira ödeme yaptı. 2018 yılında ise üreticiden satın aldığı 26 çeşit ürün için üreticisine 2 milyar 262 milyon 867 bin 495 lira ödeme gerçekleştirdi. Konya Şeker'in o yıllarda satın aldığı tek ürün olan pancarın 2018 yılındaki payı ise 880 milyon lira olarak, satın alınan ürenler arasında yüzde 39 ile yerine aldı.



SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN 912 MİLYON LİRA



Konya Şeker'in Et-Süt Entegre Tesisi yatırımını tamamlamasıyla bölgedeki hayvan varlığı ve bölgenin süt üretimi yüzde 50'nin üzerinde arttı. Konya Şeker, 2018 yılında büyük ve küçükbaş besiyle alımını gerçekleştirdiği süt için üreticilere 912 milyon 495 bin 280 lira ödeme yaptı.



Konya Şeker'in alımını gerçekleştirdiği tarımsal girdiler için gerçekleştirdiği ödemelerde hayvansal ürünlerin payı yüzde 40'a ulaşırken, ham yağ fabrikasının üretime başlamasıyla bölgede üretimi 6-7 kat artan ayçiçeği için 2018'de yaptığı ödemenin toplam tarımsal girdi ödemeleri içindeki payı yüzde 10'a karşılık gelmek üzere 226 milyon 203 bin 500 lira olarak gerçekleşti.



Dane mısır bedeli olarak 57 milyon 918 bin 984 lira, silajlık mısır için de çiftçiye yaklaşık 4 milyon 976 bin 517 lira ödedi. 67 milyon 500 bin lira sözleşmeli patates ekimi yaptıran Konya Şeker, 2017 yılında üretime geçen un fabrikası ve bulgur fabrikasının ihtiyacı için de 20 milyon 647 bin 874 lira buğday alımı gerçekleştirdi.



KONYA ÇİFTÇİSİNİN YÜZÜ GÜLDÜ



Bölge üreticisinden elma, yaş üzüm, arpa, kanola, yonca gibi ürünlerin de içinde yer aldığı 26 çeşit ürün alımı yapan Konya Şeker'in, çikolata üretiminde kullandığı ve bölgede üretimi mümkün olmayan fındık için ödediği 52 milyon liralık tarımsal girdi bedeli düşüldüğünde, Konya çiftçisine 2018 yılında 2 milyar 21 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdi.



Konya Şeker, ülkemizin en yüksek kapasiteli tohum üretim ve işleme tesislerinden birine de sahip olan, ülke tohumculuğunun en köklü şirketlerinden biri olan BETA Ziraat'ı da bünyesinde bulunduruyor. Bu nedenle şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, barbunya, fasulye, soğan gibi ülkemizde yaygın şekilde ekimi yapılan 29 çeşit tohumluk ve fidenin üretimini de ağırlıklı olarak bölgedeki üreticilerine sözleşmeli olarak yaptıran Konya Şeker, 2018 yılında söz konusu tohumluklar için üreticilere 10 milyon 119 bin 208 lira tutarında ödeme yaptı.



Konya Şeker'in amacının daha çok üreterek, üreticilerine daha çok ürettirmek olduğunu belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, şunları söyledi:



"Eğer biz, 'bizim üreticimiz pancar ile birlikte bu bölgede üretilen her ürünün üreticisidir, biz üreticimizin ürettiği her ürünü işleyebilecek tesislere sahip olmalıyız' demeseydik Konya Şeker'in bugün üreticiye ödeyebileceği ürün bedeli pancar bedeliyle sınırlı kalacaktı. Üstelik üretici yüzlerce yıldır bu topraklarda ürettiği buğday, arpa gibi geleneksel ürünlerde pazarda büyük alıcı olmadığı için tüccarın veya piyasa belirleyicilerinin verdiği fiyata el mahküm rıza göstermek zorunda kalacaktı. Ayçiçeği üretimi yine bölgede 50 bin tonlar seviyesinde kalacak, aradaki 250-300 bin ton ayçiçeği ithalatla karşılanacak, yaklaşık 500 milyon liralık ayçiçeği parası bölge üreticisinin cebi yerine Ukrayna, Romanya veya başka ülkelerin çiftçisinin cebine girecek, onların yıllık geliri olacaktı."



Konuk, 2018 yılında 100 bin ton ayçiçek alımı yapılıp, 226 milyon 203 bin 500 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.



KONYA ŞEKER ÜRETİCİYE VE TARIMA DESTEK SAĞLADI



Konya Şeker'in üreticiye ve tarıma büyük destek sağladığını ifade eden Konuk, "Konya Şeker üretici ortaklarından Çumra'daki 2'nci şeker fabrikasıyla tarımsal ürünleri doğrudan işleyen diğer 11 tesisi kazandırmasaydı, bugün üreticisine sadece Konya Merkez'deki şeker fabrikasının alımını yapacağı 1 milyon 855 bin ton pancarın ürün bedeline karşılık gelen, 350 milyon ödeme yapabilecekti. Bugün ödemesini yaptığı 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ile aradaki farkı oluşturan 1 milyar 912 milyon liralık tarımsal ürün bedelinin önemli bir kısmı ithalat bedeli olarak yurt dışına çıkacak, büyük bir kısmı da bölge çiftçisinin geliri olmayacaktı. Eğer biz, o üretim tesislerini yapmasaydık, pancar parasının haricinde diğer ürünler için ödediğimiz bu paranın önemli bir kısmı bölge üreticisinin cebine girmeyecek hatta bölgede üretilen ve bizim alıcısı olduğumuz ürünleri de üretici alın terinin karşılığı olan fiyatlardan satamayacaktı. Bizim başarı ölçütümüz pancar parasının üzerine koyduğumuz ve çiftçimize ödemesini yaptığımız her ilave milyonlar, milyarlardır. Bu miktarı ne kadar çok arttırabilirsek üreticinin geliri de üretimi de o kadar çok artmış demektir" diye konuştu.



Konuk, 2018 yılında ekonomik dalgalanmalara rağmen hedeflerinden şaşmayıp, tarıma ve üreticiye desteklerini sürdürdüklerini kaydederek, "Biz şunu biliyoruz, daha çok tesis, daha çok üretim, daha çok üretim daha çok tarımsal ürün, daha çok tarımsal ürün üreticiye daha çok gelir demektir" dedi.



KONYA, -



===================



Burdur'da 3,4 büyüklüğünde deprem



BURDUR'da, Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 11.56'da Burdur merkezde, 7 kilometre derinlikte 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin hasara yol açmadığı bildirildi.



BURDUR, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi

Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu

Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı