Dha Yurt Bülteni-8

1)KOCAELİ'NDE KAYIP ANNE KIZI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYORKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine geçtiğimiz Cuma günü başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü.

1)KOCAELİ'NDE KAYIP ANNE KIZI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine geçtiğimiz Cuma günü başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü.Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce kayıplara karıştı. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde arama yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılamamıştı.Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Dün de sürdürülen kazılarda bulunan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kemik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün de aynı yerde sabah erken saatlerinde üç iş makinesiyle kazı çalışmalarına devam edildi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Kazı çalışmaları



-Olay yeri inceleme ekipleri



-Kepçe toprak alırken detaylar



Haber: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Kamera: Alişan KOYUNCU-Körfez-DHA



==========================================================



2)MSKÜ HASTANESİ'NDE YİNE ASANSÖR DÜŞTÜ



MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki asansör, bir kez daha düştü. Asansörde o sırada bulunan ve ismi açıklanmayan bir hemşire, yara almadan kurtuldu.MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda; eksi 3'üncü kat ile 5'nci kat arasında hizmet veren, içinde 7 kişinin bulunduğu asansör, 2 kat aşağı düştü. Hastanede 4 yıldır görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker, 7 aylık hamile Beyza Çelik'in (32) son anda tutunmasını sağladı. 1'inci kattan eksi 1'inci kata düşen asansörde sadece Biteker yaralandı, sol bacağı diz altında kırıldı. Diğer kişiler ise olayı yara almadan atlattı. Ameliyat için daha sonra tekrar asansöre bindirilen Biteker, arıza yapan asansörde 15 dakika mahsur kaldı. Sorunun çözülmesiyle ameliyata alındı. Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu, olaydan sonra yazılı açıklama yaparak, daha önce defalarca asansörün arıza yaptığının hastane yönetimine bildirilmesine rağmen sorunun giderilmediği öne sürdü. Asansörlerin bakımlarının düzenli olarak yapıldığını belirten Başhekim Dr. Ümit Semiz ise, inceleme başlatıldığını duyurdu.



Makine Mühendisleri Odası ve firma yetkilileri tarafından dün (pazartesi) asansör kontrol edildi. Denetlemeyi yapanlar hastaneden ayrıldıktan bir süre sonra, adı açıklanmayan bir hemşire, saat 22.00 sıralarında, zemin kattan 1'nci kata çıkmak istedi. 1'inci kata çıkan asansör, kapısı açılmadan tekrar zemine düştü. Olayda asansördeki tek kişi olan hemşire yaralanmadı. Arkadaşları tarafından asansörden çıkarılan hemşirenin olayın şokunu yaşadığı öğrenildi.



DOKTORA TEŞEKKÜR ZİYARETİ



Öte yandan 7 aylık hamile Beyza Çelik (32), eşi Olcay Çelik (38) ve 6 yaşındaki kızı Bade ile birlikte, tedavisi süren Doç. Dr. Biteker'e, hastanede geçmiş olsun ve teşekkür ziyaretinde bulundu. Yaşadığı korku dolu anları telefonla konuştuğu DHA muhabirine anlatan Beyza Çelik, "Asansör hızlı bir şekilde düştü. Büyük korku ve panik yaşadım. Bir süre kurtarılmayı bekledik. İçimizden birisi asansörün kapısını araladıktan sonra kendi imkanlarımızla dışarıya çıktık. Başımıza gelenler nedeniyle hastane yönetiminden kimse bizimle ilgilenmedi. Polis merkezine giderek sorumlulardan şikayetçi oldum" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------



Hasteneden görüntü (arşiv)



Asansörden görüntü (arşiv)



Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



==========================================================



3)ZONGULDAK BEYAZA BÜRÜNDÜ



ZONGULDAK, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüye büründü. Beyaz esaret kentte sürücülere zor anlar yaşatırken okulda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ise jandarma yetişti.Merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde gece başlayan kar yağışı sabah da etkisini sürdürdü. Vatandaşlar, yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Kent merkezinde cadde ve sokakları kaplayan beyaz örtü güzel görüntüler oluştururken vatandaşlar ise karda yürümenin keyfini çıkardı. Bazı mahallelerde karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı. Kapuz Caddesi'nde yoğun kar nedeniyle araçlar yokuşta zorlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karda kayan bir otomobil ise yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken araçta maddi zarar oluştu. Zonguldak Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçlarının yaptığı çalışmanın ardından yol polis ekiplerinin kontrolünde açıldı. Tepebaşı Mahallesi'nde de oluşan uzun araç kuyrukları belediye ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından azaldı.



92 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI



Kar yağışı nedeniyle köy yollarında da ulaşımda aksamalar meydana geldi. Merkez ilçede 25, Kilimli'de 4, Kozlu'da 25, Çaycuma'da 3 ve Ereğli'de 35 olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.



JANDARMA YARDIMA KOŞTU



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de köylerde kar nedeniyle mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Güzelyaka Köyü İlkokulu'nda, okula gittikten sonra eğitim ve öğretime ara verilmesiyle eve dönmek isteyen öğrenciler, okul servislerinin gelmemesi nedeniyle mağdur oldu. Jandarma, güçlükle ulaştığı okulda mahsur kalan öğrencileri alarak tek tek evlerine bıraktı. Ekipler ayrıca şehitlikte temizlik yaptı, sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı. Tedavisine gidemeyen kanser hastası bir kadın da jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Kent merkezinde kar altında yürüyenler



-Vatandaşlarla röp.



-Yolda kalan araçlar



-Yol açma çalışmaları



-Uzun oluşan kuyruk



-Polislerden detay



Süre: (5.33) Boyut: (633 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



===================================================



4)MANDALAR, DONAN GÖLDEN BESLENİYOR



VAN'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. 29 yıl önce sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de en düşük sıcaklığının ölçüldüğü ilçede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tuttu. Buz tutan yerlerden biri ise mandaların beslendikleri Kaz Gölü oldu. Mandaların kısmen donan gölün dibindeki yosunları yeme anları ilginç görüntüler ortaya çıkardı.Bölgede, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran'da bu yıl ise 6 Ocak'ta hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 22 dereceyi gördü. Hayatı durma noktasına getiren soğuk hava nedeniyle ağaçlar, sular, dondu. Van'a 109 kilometre uzaklıkta bulunan ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor.



MANDALAR GÖLDEN BESLENİYOR



Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran'da mandaların sıra dışı beslenmesi de ilgi çekiyor. Sabah saatlerinde ilçede bulunan Kaz Gölü'ne gelen mandalar, göle girip, tabanındaki yosunlar ile besleniyor. Hayvancılıkla uğraşan, Ahmet Beyazsu, "Hayvanlarımız her gün kendileri buraya gelebiliyor. Gölün içinde yosun var. Kış aylarında burada besleniyorlar. Mandalarımız biz olmadan da buraya gelebiliyorlar" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Soğuk suda yüzü donmuş mandalar



-Gölde beslenen mandalar



-Mandalardan yakın ve genel görüntüler



-Mandaların su içerisinde yürümesi



-Manda sahibi Ahmet Beyazsu ile ropörtaj



-Detaylar



SÜRE: 3 DAKİKA 58 SANİYE



BOYUT: 765 MB



================================================



5)2 MİLYON ZEYTİN AĞACI, ATLI KIR BEKÇİLERİNE EMANET



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 2 milyonun üzerinde zeytin ağacı, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesindeki atlı kır bekçileri tarafından korunuyor. 7 gün 24 saat atla devriye gezen yaklaşık 25 bekçi, kışın zeytin hırsızlarına karşı, yazın ise keçi ve koyunların ağaçlara zarar vermemesi için mücadele ediyor.Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde oluşturulan atlı kır bekçileri, hasat döneminde zeytin hırsızlığı olaylarının önüne geçilmesi için 7 gün 24 saat görev yapıyor. 'Zeytinlerin efendisi' olarak adlandırılan kır bekçileri, her sabah belirlenen 4 merkezde toplanıyor, ardından da görev yerlerine dağılıyor. Havanın durumuna göre motosiklet de kullanan kır bekçileri, kışın hırsızlara, yazın da koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların ağaçlara zarar vermemesi için mücadele yürütüyor.



78 YILDIR ZEYTİNLİKLER ONLARA EMANET



Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Suat Kaçak, 1941 yılından beri faaliyette olan kır bekçileri ile zeytin hırsızlığına karşı mücadelede büyük yol kat ettiklerini söyledi. Kaçak, "Kadromuza titizlikle seçtiğimiz bekçilerimizin katılımı ile planlı, programlı ve özverili çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Bekçilerimiz, üreticilerin ekili dikili bütün arazilerini kötü amaçlı kişilerden korumak, yanlışlıkları düzeltmek için uğraşıyor. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra bizim meralarımız genişledi. Küçükköy, Altınova köyler bize bağlandı. Bu kadar büyük araziye göre personelimiz çok az" dedi.



GEÇEN YIL 15 HIRSIZLIK OLAYINA MÜDAHALE EDİLDİ



Geçen yıl 15 hırsızlık olayının yaşandığını, ancak çalınmak istenen tüm zeytinleri kurtardıklarını belirten Başkan Suat Kaçak, bu hasat sezonunda hiç hırsızlık olayı meydana gelmediğini belirtti.



MAAŞLARI ÜRETİCİLER KARŞILIYOR



Kır bekçilerinin maaşlarını üreticilerin verdiği parayla karşıladıklarını söyleyen Kaçak, "Bekçilerin aylıklarını ödeyemiyoruz. 1941 yasası hala geçerli olduğundan, kanunlarımızın yetersizliğinden, bu kanun yeniden ele alınmadığından sıkıntıya düşüyoruz. Personelimiz memur kapsamında görünüp, işçi olarak çalışıyor. Bu yasanın değişmesini istiyoruz" diye konuştu.



Kaçak, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gencer ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe'den de büyük destek gördüklerini vurguladı.



2 MİLYON ZEYTİN AĞACINDAN SORUMLULAR



200 bin dönüm alanda yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Bekçibaşı Ahmet Omak, "Biz 25 bekçi arkadaşımız ile görevimizin başındayız. Bekçi personelimiz hem atlı hem motorizedir. Hava şartlarına göre atlı veya motorize olarak çalışmaktayız. Daha evvel sayımız 15'ti. Büyükşehre bağlanıp mıntıkalarımız genişleyince, sayımızı arttırdık. Sayıyı ileriki günlerde daha da artırmayı düşünüyoruz. Bu konuda üreticilerimizin duyarlı olması lazım. Biz maaşımızı devletten değil, üreticimizin verdiği ücretlerden karşılıyoruz. Tüm varlığımız ve kuvvetimiz ile çalışıyoruz" dedi.



Bekçilerin Altınova sorumlusu Cumhur Kopuk ise "Hava şartlarına göre gerekirse atla, gerekirse motorla çalışıp, hırsızlıkla mücadele edip, çiftçimizin malını koruyoruz. Hava sıcaklıkları bazen sıfırın altına düşüyor. Bizim için soğuk, sıcak fark etmiyor. Her zaman görevimizin başındayız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------



Zeytinliklerden görüntüler



Hazırlanan kır bekçileri.



Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkan Suat Kaçak'ın açıklamaları.



Atlı bekçilerden görüntüler.



Bekçibaşı Ahmet Omak ve bekçilerin açıklamaları.



Bekçilerin zeytinliklerde tur atması, devriye gezmesi.



Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),



Görüntü: HD, Süresi: 4 Dakika, 25 Saniye, Boyutu: 811 MB.



====================================================



6)BU KÖYDE 3 ASIRDIR KAZ YETİŞTİRİLİYOR



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyü halkı, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Kışın 100-150 lira, yazın ise 70-80 lira arasında satılan kazlar ilçe halkı başta olmak üzere Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul gibi illerden yoğun rağbet görüyor.



Sandıklı'ya bağlı 70 haneli Dodurga köyünde oturanlar yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Köydeki her hane kuluçkasız doğal ortamda, yılda 50 ile 100 arasında kaz üretiyor. Köy genelinde kışın 2 bin, yazın ise 5 bine yakın kaz bulunuyor. Kışın tüketimi artan kazlar kışın 100-150 lira arasında, yazın ise 70-80 lira arasında satılıyor. Kazlar, ilçedeki vatandaşların yanı sıra Ankara, Antalya, Denizli, Antalya ve İstanbul gibi illerden otel ve vatandaşlar tarafından satın alınıyor.



'BU GELENEK 300 YILLIK VARDIR'



Köy sakinlerinden Yılmaz Demir (56), "Bizim köyün kazı meşhurdur. Sulak alanda yetişir, lezzetlidir. Karı yiyince daha da lezzetli olur. Bu gelenek 300 yıllık vardır. Deden, nineden gelme. Antalya, Ankara, İstanbul gibi illerden gelen vatandaşlar toptan alıp, gider" dedi.



'KIŞIN DAHA LEZZETLİ OLUYOR'



Dodurga Muhtarı Turan Eğilmez de "Bizim köyümüzde bu kazlar 3 asırdır yetiştirilmekte. Doğal ortamda, kuluçkasız kendi kazlarımızdan üremedir. Köyümüzde 70 hane bulunmakta ve her hanede 50 ile 100 arasında kaz bulunmakta. Kazlarımız kış aylarında daha rağbet görmekte. Kışın daha lezzetli oluyor. Köyümüzün kazlarına ilçemiz ve başka illerden talepler oluyor. Yazın 70 ile 80 lira arasında satılan kazlar bu aylarda 100 ile 150 lira arasında satıldı. Köyümüz genelinde 2 bin civarında kazımız var" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------



Köyün sokaklarında kazlardan görüntü



Kazlardan yakın görüntü



Köy sakinlerinden Yılmaz Demir evinin bahçesinden kazları çıkartırken görüntü



RÖP 1: Yılmaz Demir (Dodurga köyü sakini)



Köyün cadde ve sokaklarında gezen kazlar görüntü



RÖP 2: Turan Eğilmez (Dodurga köyü muhtarı)



Kar yağarken ve karın üzerinde kaz görüntüleri



310 MB///02.48"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



========================================================



7)İSKELE DEMİRİ HIRSIZLARI KAMERADAN YAKALANDI



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 4 bin lira değerindeki iskele demirlerini kamyonete yükleyerek çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi üzerinde yapımı devam eden apartman inşaatı önüne kamyonetle gelen ve akraba olan F.K. ve H.K., bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra açık alanda bulunan iskele demirlerini kamyonete yüklemeye başladı. Bu sırada yanlarından yürüyerek geçen kişiye aldırış etmeden demirleri kamyonete yüklemeye devam etti. Kamyonete 4 bin lira değerindeki demirleri yükleyip kaçtı. İnşaat sahibi Mürsel İnci, 50 bin lira değerindeki iskele demirlerinin azaldığını fark edince güvenlik kamerasından hırsızlığı gördü ve polise giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliler F.K. ve H.K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda hurdacılık yapan V.S'ye sattıkları demirler alınarak sahibine teslim edildi. V.S. hakkında çalıntı mal almaktan hakkında işlem yapıldı. F.K. ve H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.



4 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MALZEMEYİ 480 LİRAYA SATMIŞLAR



İnşaat sahibi Mürsel İnci, "O kadar rahatlar ki kendi mallarını alırlar gibi alıp gitmişler. Polisimiz sağ olsun yakaladı ama mahkemeden serbest bırakıldı. Niye bıraktı anlamadım. Bu bizi üzdü. Beklemiyordum bunların serbest kalmalarını. 4 bin lira değerindeki malzemeyi 480 liraya satmışlar."



Görüntü Dökümü



----------------------



-Hırsızlık anı(Güvenlik kamerası görüntüsü)



-İnşaatın önündeki güvenlik kamerası



-Mürsel İnci röp



Süre: (03.49) Boyutu: (424 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),



========================================================



8)375 YILLIK TARİHİ SU DOLABI RESTORE EDİLDİ



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1644 yılında yapılan, suyun dağıtımının sağlandığı tarihi su dolabı restore edildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker özellikle gençlerin su dolabının ne işe yaradığını görmek için ziyarete geldiğini söyledi.Gebze Belediyesi, 1644 yılında İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi su dolabını, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan aldığı izinle 1,5 yıl süren çalışmalarla restorasyonunu yaptırdı. Kuyulardan çıkan suyun dağıtımını sağlayan tarihi su dolabı restorasyon çalışması ile yeniden hayat buldu. Restorasyon çalışmaları 1 milyon TL'ye mal oldu. Tarihi su dolabı turizme kazandırılarak, ziyarete açıldı. Su dolabında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Elde edilen suların toplanarak 5 buçuk metre çapındaki bir kuyuda şehre verildiği bir yerde bir restorasyon çalışması gerçekleştirdik. Tarih adına önemli bir şey bu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Çoban Mustafa Paşa Camii yapılırken İbrahim Paşa da su ihtiyacının doğmasıyla beraber su dolabını yaptırıyor. Burası bu güne kadar 2. Mahmut döneminde tekrardan restore edildi. Daha sonrasında tekrar bizim dönemimize nasip oldu. Burası yıkık bir su dolabıydı. 40 tane kuyudan çıkan suyun tek kuyuda toplanıp şehir merkezine, Çoban Mustafa Paşa Külliyesine ve İbrahim Paşa Çeşmesine verildiği bir eser. İçeride su terazileri var. 4 tanesi yer üstünde 1 tane de yerin altında su terazisi var." dedi.



Köşker gençlerin tarihi su dolabını merak ederek ziyaret ettiğini belirterek, " Gençlerimiz su dolabının ne olduğunu, neye yaradığını, Gebze'nin geçmiş tarihinde Osmanlı Ordusu dahil buradan camiye gelenlerin buradan çıkan suyla su içtiğini, abdest aldığını, yıkandığını ve çarşı hamamında kullanıldığını öğreniyor. Gebze'nin yerlileri de büyük bir merakla buraya gelip görme imkanı buluyor. Su deposunu şu anda motorla çalıştırıyoruz. Tabi o dönemlerde eşeklerle çalıştırılıyordu. Öğrencilerimiz kendileri de döndürerek çalıştırabiliyorlar. Şu anda kış dolayısıyla görevliler var ama toplu gezilerde, turistik gezilerde ve okul gezilerinde belediyeye müracaat ettikleri zaman her zaman açabiliyoruz. Devamlı ziyarete açık olacak." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------



Tarihi su dolabından görüntü



Belediye Başkanı Adnan Köşker ile röp.



Tarihi mekandan detaylar



HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),



========================================================



9)BUZ TUTAN YAYLA GÖLÜ'NDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ



DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 1155 metre yükseklikteki, 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü, buz tuttu. Buz kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 25 yıldır göl kenarında restoran işletmeciliği yapan Cafer Özyurt ise, buz tutan gölde yaşayan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken kazları yanına çağırarak günde 3 kez besliyor.



Etkili kar yağışının ardından Buldan merkezine 8 kilometre mesafedeki Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Yayla Gölü buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 50 hektarlık gölde, buz kalınlığı ise yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. 180 kuşa ev sahipliği yapan gölün buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda fotoğraf ve yürüyüş gruplarını ağırlayan gölde; buz tabakasının üzerinde gezen kazlar ve karabataklar, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, kar üzerinde ATV sürerken bazıları ise doğal güzelliği yerinde görmenin tadını çıkardı.



KAZLARIN CAFER BABASI



Yayla Gölü'nün kenarında restoran işletmeciliği yapan 68 yaşındaki Cafer Özyurt, gölden beslenemeyen kazlara günde 3 kez yem verdiğini belirterek, "İşletmem olduğu için 26 yıldır buradayım. Bu bölgede herkes beni Cafer Baba olarak bilir. Yaz mevsiminde serin olur burası ama kışın bir ayrı güzel. Göl buz tuttuğunda burada yaşayan kazlar aç kalıyor. Onlar beslenemediği için ben de günde 3 kez onları yemle besliyorum. Kendimce doyurmaya çalışıyorum. Gölün yanına gidiyorum ve onları çağırıyorum. Benim sesimden tanıyorlar, sazların içinde olsalar bile hemen yanıma geliyorlar" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



Buz tutan gölden görüntü



Gölde yaşayan kazlardan ve karabataklardan görüntü



Gölde yürüyüş yapan aileden görüntü



Göl kenarında ATV'ye binenlerden görüntü



İşletmeci Cafer Özyurt'un göldeki kazları beslemesinden detaylar



Cafer Özyurt röp.



Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

