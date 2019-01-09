Dha Yurt Bülteni-8

1)KAYIP ANNE VE KIZI SORUŞTURMASINDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları devam ederkIen, ailesine yönelik operasyon düzenlendi.

1)KAYIP ANNE VE KIZI SORUŞTURMASINDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları devam ederkIen, ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.



Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce kayıplara karıştı. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia ettti. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer'in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Devam eden kazılarda bulunan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kemik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bugün Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine geldi. Öldürülmüş olabilecekleri değerlendirilerek önceden takipsizlik kararı verilen dosyanın yeniden açılması ile Palu ailesinin evinde arama yapılırken, aile bireyleri gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Palu ailesinin evinden görüntü



-Sokakta toplanan vatandaşların görüntüsü



-Detaylar



Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), -



============================================================



2)KAR NEDENİYLE YOLLARDA MAHSUR KALAN 453 YOLCU KURTARILDI



DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl karayollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda, araçlarında mahsur kalan 453 kişi kurtarıldı.



Diyarbakır, Elazığ, Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma, sağlık ve İl Özel İdare'den oluşan ekipler, araçlarında mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.



Elazığ-Bingöl karayolunun 85 ile 90'ıncı kilometresi arasında bulunan Kuruca mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşünce, 1'i cenaze aracı, 17 araç kayarak yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, araçlarda bulunan 79 kişiyi kurtararak en yakın tesise götürdü. Yolun kapalı olduğu Karakoçan ilçesi çıkışında kalan araçlarda seyahat eden 350 kişiye kurtarma ekipleri tarafından çorba, çay, battaniye ve kumanya dağıtımı yapıldı. Bu kişiler, bölgedeki tesislere götürülerek misafir edildi.



Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Elazığ-Diyarbakır ve Karakoçan-Kiğı karayollarında mahsur kalan 7 araçta bulunan 24 kişinin kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.



Yolların ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Yolda kalan araçlar



Ekiplerin yolcuları kurtarmaları



Tipiden görüntü



Misafirhanelere getirilen yolcular



Genel ve detay görüntüler



Haber: Erkan BAY-Görüntü: ELAZIĞ-DHA



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB



====================================================================



3)DOĞU'DA 2346 KÖY YOLU KAPALI



DOĞU Anadolu, kar ve fırtınaya teslim oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sebebiyle 2 bin 346 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Muş-Kulp, Muş-Bingöl karayolu ile Ardahan'ın Posof ile Damal ilçesini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.



Kar yağışı ve tipi bölgede ulaşımı vurdu. Erzurum'da 1119, Erzincan'da 463, Muş'ta 305, Ağrı'da 275, Ardahan 107 ve Kars'ta 77 olmak üzere toplam 2 bin 346 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Ardahan'ın Posof ile Damal ilçesini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle her iki karayolunda da dün geceden beri ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan birçok araç, Ilgar Dağı Geçidi'nin kapalı olması nedeniyle yollarda bekliyor. Emniyet birimleri Posof istikametinden Ardahan istikametine gitmek isteyen araçların Ilgar Dağı geçidinde mağdur olmamaları için ilçe çıkışında yola barikat kurarak araçların seyrine izin vermiyor. Kar yağışı sebebiyle Muş-Kulp, Muş-Bingöl, Muş-Bulanık, Varto-Karlıova, Hasköy-Mutki güvenlik yolu ulaşıma kapandı.



Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle dün ulaşıma kapanan Erzurum-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi 13 saat sonra açıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



Şehir merkezinde kar yağışı



Posof çıkışında yolu kapatmış polis ekibi ve yola çekilen güvenlik şeriti



İlçe çıkışında petrol istasyonunda bekleyen araçlar



Araç şoförünün konuşması



Posof tabelası



Detaylar



Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),



Süre 4.02 dk, 447 MB



====================================================================



4)VAN, BİTLİS VE HAKKARİ'DE 970 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPALI



VAN, Bitlis ve Hakkari'de etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 970 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.



Van, Bitlis ve Hakkari'de 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Van'da 109 mahalle, 210 mezra, Bitlis'te 297 köy ve Hakkari'de ise 113 köy ile 241 mezranın yolu kapandı. Kar kalınlığı, Hakkari ve Bitlis'te 1 metreyi bulurken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinin tek halı sahasının da çatısı çöktü. Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy, mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



BİTLİS



----------



-Yolda kalan araçlar



-Karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışması



-Araç sürücülerine kek ve meyve suyu ikram edilirken



-Kardan detaylar



-Kara gömülen araçlar



ÇUKURCA



------------



-Kardan dolayı çatısı çöken halı saha



-Halı sahanın çöken çatısını temizleyen ekipler



-Detaylar



İlçede kar temizleme çalışması+

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Khimki'ye 84-78 Mağlup Oldu

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı Farklı Geçti: 79-58

Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim"

Çılgın Muhtar Adayı, "Her Hava Şartına Hazırım" Deyip Soğuk Suya Atladı