Dha Yurt Bülteni -8

8Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe: Sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndaki 22 terörist etkisiz hale getirildiKaradeniz'de son yıllarda büyük darbe yiyen terör örgütü PKK, 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye yeni gruplar göndermek için...

DHA YURT BÜLTENİ -8



Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe: Sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndaki 22 terörist etkisiz hale getirildi



Karadeniz'de son yıllarda büyük darbe yiyen terör örgütü PKK, 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye yeni gruplar göndermek için harekete geçerken, operasyonlar da aralıksız sürüyor.



PKK'nın Karadeniz'de sansasyonel eylemler yapması için bölgeye gönderdiği 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu, son 4 yıldır süren başarılı operasyonlarla tamamen yok edildi. Bölgede büyük darbe yiyen örgüt, ilk kez bu yıl kış üstlenmesi yapamadı. Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Timi (JOPER) ve komandoların katılımıyla yürütülen operasyonlara, köy korucuları ve vatandaşlar da destek verdi.



'KIRMIZI VE GRİ KATEGORİ'DE ARANANLAR DA ÖLDÜRÜLDÜ



PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ya da sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasının ardından bölgeye yaz döneminde gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda öldürülen 16 teröristten 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristler olduğu belirtildi.



OPERASYONLAR SÜRÜYOR



Sözde Karadeniz Açılım Grubu'na bağlı terörist grubun etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye gönderilen 6 kişilik gruptan 1'i Giresun kırsalında öldürüldü. Bölgeye yeni terörist grupların gönderileceği istihbaratı üzerine bölgede teyakkuza geçildi. Operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------



-Ordu'daki operasyonlardan görüntü



-Detaylar



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, -



====================



İzmir'de, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale



İzmir'de, Genel-İş Sendikası üyelerinin toplu sözleşme ile ilgili başkanlık girişinde yapmak istediği eyleme, polis izin vermedi. Müdahale edilen işçilerin birçoğu gözaltına alındı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerini başlattı. İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken, Büyükşehir Belediyesi, taşerondan kadroya geçen işçilerin de toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasından dolayı, sendikanın yetkisine itiraz etti. Şube Başkanı Arif Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde, kendilerine itirazı geri çekeceğini söylediklerini, ancak bunun yapılmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, eylem yapmak istedi. İşçiler; 'Toplu sözleşme hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz' pankartı taşıyıp slogan attı.



"SEN BİZİM TOPLU SÖZLEŞME YETKİMİZE İTİRAZ ETTİN"



İşçilerin önünü kesen polis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, eylemin başkanlık kapısı önünde değil başka bir yerde yapılmasını istediğini söyledi. Polisin uyarısını dinlemeyen işçilere, çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve coplarla müdahale etti. Çok sayıda sendika yöneticisi gözaltına alındı.



Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi, emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



İşçilerin slogan atmasından görüntü



Polisle işçiler arasındaki tartışmadan görüntü



Polis müdahalesinden görüntü



Sendikacı Arif Yıldız'dan görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN - Taylan YILDIRIM, Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



====================



Tire-Belevi karayolu ulaşıma kapandı (2)



ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ



İzmir'de, şiddetli sağanak yağmur sonrası dağlardan inen sel sularıyla bugün saat 05.30'da ulaşıma kapanan Tire- Belevi karayolu, tekrar ulaşıma açıldı. Karayolu ve belediye ekiplerinin çalışması sonrası yoldaki ulaşım, saat 10.30 sıralarında normale döndü. Ayrıca Tire- İzmir karayolunun Mahmutlar Mevkii'nde de saat 05.30 sıralarında benzer bir durumun yaşandığı, yaklaşık 2.5 saatlik çalışmayla o bölgedeki ulaşımın da normal seyrine döndüğü ifade edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



Tire- Belevi karayolundan görüntü



Bölge sakini vatandaşlarla konuşma



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),



==================



Teslim olan ünlü et lokantasının sahibi adliyede



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), itirafçı olarak teslim olmasının ardından, adliyeye sevk edildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasını işleten İsmail Çolak'ın, Finlandiya'ya kaçtığı tespit edildi. 'Umreye gidiyorum' diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, önceki gün itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı. İsmail Çolak, işlemlerinin ardından bugün Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Emniyetin görüntüsü



İsmail Çolak adliyeye çıkarılırken görüntü



Adliye görüntüsü ve detaylar



Dosya adı dzcismailçolak



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



================



Buz tutan yolda düştü, beyin kanaması geçirdi



Isparta'da, yürürken buz tutan yolda ayağı kayıp düşen Ali Metin Çavuşoğlu (64), aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Çavuşoğlu'nun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün akşam saatlerinde Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gülevler Mahallesi Muhtarlığına giden Ali Metin Çavuşoğlu, işlerini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönmek istedi. Yürüdüğü sırada buz tutan yolda ayağı kayan Ali Metin Çavuşoğlu sırt üstü düştü. Başını çarpan Çavuşoğlu'nun yardımına ilk olarak mahalle muhtarı Naci Ökten ve çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Ali Metin Çavuşoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çavuşoğlu, yoğun bakıma alındı.



DÜŞME ANI KAMERADA



Ali Metin Çavuşoğlu'nun düşme anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, muhtarlık binasında çıkan Çavuşoğlu'nun kayarak sırt üstü düştüğü, bir süre sırt üstü yattığı, gelen muhtar Naci Ökten ve çevredekiler tarafından kaldırılıp sandalyeye oturtulduğu yer alıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Ali Metin Çavuşoğlu'nun düşme anı



HABER: ALİ ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA-DHA)



=================



Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu



Adıyaman'da, Gökhan Uğur, tartıştığı babası Bahattin Uğur'u tabancayla bacağından vurarak yaraladı.



Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen nedenden dolayı Gökhan Uğur ile babası Bahattin Uğur arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Gökhan Uğur, yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla babasına ateş açtı. Oğlunun tabancasından çıkan kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan baba Bahattin Uğur, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasını yaralayan Gökhan Uğur, ihbarla gelen polisler tarafından ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Olay yeri



Polislerin önlem alması



Polislerin inceleme yapması



Kavganın yaşandığı ev



Vatandaşlar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



================



Hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı



Düzce'de, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kervan mevkiinde meydana geldi. Mücahit Midi idaresindeki 81 AY 851 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 54 BC 843 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada her iki araç kullanılmaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Mücahit Midi ve otomobilde bulunan Kübra Durmuş (21), Doğan Doğankuş (17) ve Yeter Durmuş(17) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



Kaza alanından görüntü



Kaza yapan araçların görüntüsü



İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü ve detayalr



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



================



İnfaz koruma memurlarından kan bağışı



Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları ve idari personel, Türk Kızılayı'nın ülke genelinde başlattığı kampanyaya, kan bağışında bulanarak destek verdiler.



Kan ihtiyacı artması ve soğuk hava nedeniyle kan bağışı yapanların sayısının azalması nedeniyle kan stoğu azalınca, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısı yaptı. Çağrı üzerine, Türk Kızılayı'nın Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında kurduğu kan bağış aracına gelen 25 gardiyan ve Iğdır Kapalı Cezaevi idari personelleri kan bağışında bulundular. B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İlhan Girgin, çağrıya destek vermek için bağışta bulunduklarını söyledi. Gündüz vardiyasından 20 personelin kan bağışında bulunduğunu anlatan Girgin, "Kızılay başkanımızın ülke genelinde günlük günlük 9 bin alınması gereken 7 bine düştüğünü, vatandaşların kan vermek için biraz daha duyarlı olması gerektiğini istemesi üzerine bizde ceza infaz kurumu olarak sürekli kan veriyoruz. Bir nebzede olsa bu kampanya katkımız olmuşsa da bizleri mutlu etmiştir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



-Kan bağışında bulunan personel



-Cezaevi Müdürü ile röp.



-Genel, detay



Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartından Çıktı

Mehmetçik'in Kuş Uçurtmadığı Doğu Karadeniz'de Köşeye Sıkışan PKK'lı Teröristler Birbirini Kaybetti

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters

Oyuncu Deniz Çakır'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı