Dha Yurt Bülteni -8

8Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldıKaradeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA YURT BÜLTENİ -8



Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı



Karadeniz'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Sinop'un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı'ndan açılan 'Alperen 57' isimli balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki Nadir Özer hayatını kaybetti, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarıldı, Murat Yağcı kayboldu. Yağcı'nın bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Murat Yağcı'nın cansız bedeni bugün bulundu.



Görüntü Dökümü



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Drone ile arama çalışmaları



Kıyıdan detaylar



Ekiplerin görüntüsü



Haber-Kamera: Esra AKSU/ SİNOP,



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Eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadın ve annesi toprağa verildi



Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ümit Gülbaba (38) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Sibel Gülbaba (30) ile annesi Fatma Yıldırım'ın (55) cenazeleri, toprağa verildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Ümit Gülbaba, boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı Sibel Gülbaba ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Burada her ikisi de daha önce birer evlilik yapan Ümit ve Sibel Gülbaba çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit Gülbaba, yanındaki av tüfeğiyle eşi Sibel ile kayınvalidesi Fatma Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan anne ve kızı, komşularının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ümit Gülbaba, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.



Sibel Gülbaba ile Fatma Yıldırım'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızı, bugün öğlende Kemerköprü Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



Jandarmada sorgusu devam eden Ümit Gülbaba'nın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Mezarlıktan görüntüler



Mezar taşına sarılan baş örtüsü



Cenaze eviden detaylar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 189 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,



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Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü



Gaziantep'te, banyo sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülten Yıldız (42) yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülten Yıldız, banyoda bulunan sobayı yakarak içeri girdi. Ancak, uzun süre dışarı çıkmayan kadından şüphelenerek içeri giren yakınları, Yıldız'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.



Evde yapılan inceleme sonrası götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yıldız'ın cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.



Görüntü Dökümü



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Adli Tıp Kurumu



Cenaze aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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Başkale'de zorlu karla mücadele



Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yal açma çalışmalarına başlandı. Ancak metrelerce karın bulunduğu bölgeler ise karla mücadele ekiplerine oldukça zor anlar yaşatıyor.



Van merkeze yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale İlçesi'nde çarşamba günü başlayan kar yağışı cuma günü akşam saatlerine kadar sürdü. Yoğun kar, İran sınırındaki 11 mahallenin yolunu ulaşıma kapatırken, eğitimin de aksamasına neden oldu. Kar yağışının durmasının ardandan da Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı'nın Başkale Şubesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başlandı. En yoğun çalışma ise kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu İran sınırındaki karsal mahallelerde sürdürülüyor. Metrelerce karın temizlenmesinden sonra oluşan kar tünelleri ise oldukça ilgin görüntüler oluşturuyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Metrelerce karın bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar



-Oluşan kar tünelleri



-Akşam saatlerinde yapılan çalışmalardan detaylar



-İş makinasının karla mücadrele çalışması



Haber-Kamera: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), -



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Gümüşhane'de, maden çalışanlarından eylem



Gümüşhane'de özel bir maden şirketinde çalışan 150 dolayında işçi, 3 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek Fatih Parkı'nda toplandı. Ak Parti İl Başkanlığı'na yürümek isteyen grup, polisin uyarısı üzerine basın açıklaması yaparak dağıldı.



Merkeze bağlı Karamustafa Köyü'nde özel bir bakır madeni şirketinde çalışan 150 dolayında işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları ve tazminatsız işten çıkarılmak istediklerini öne sürerek Fatih Parkı'da toplandı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Grup, Ak Parti İl Başkanlığı'na yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermeyeceğini belirterek grubu uyardı. Grup, park alanında basın açıklaması yaptı.



Maden şirketi çalışanı Ernail Karson, maaşlarını alamadıklarını belirterek "Bizlere ücretsiz izin talebinde bulundular. Bizde bunu kabul etmiyoruz. Ücretsiz izini kabul etmediğimiz içinde bizlere işten çıkış vermek için kağıt gönderdiler. Kağıtta sadece ücretsiz veriyoruz, kabul edip etmediğimiz soruluyor. Bizlere çıkış vermek istiyorlar ama herhangi bir haktan yararlanamıyoruz. 3 aydır maaş alamıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Kredi kart borçlarımız var. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Herhangi bir yetkilinin ilgilendiği de yok" dedi.



İşçilerden Şevki Akıntürk ise, "Bende önceki dönemde bu sıkıntıları insanlar çekmiş. Bizlere herhangi bir resmi açıklama yapmıyorlar. Bizi kurumun önüne çağırıyorlar. Bizi soğukta bekletip elimize bir kağıt verip bunu 'imzalayın' diyorlar. Yasal sürecinden hepimiz farkındayız. Çalışırken bize faydanız olmadı bari batıyorken bir faydanız olsun. Bu insanlar işsizlik maaşından yararlansın. Bizlere tazminatta vermek istemiyorlar. Devlet bunlardan para alamıyor, biz nasıl tazminat alacağız" diye konuştu.



Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



Görüntü Dökümü



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İşçilerden detay



Polisin uyarısı



İşçilerin açıklaması



Detaylar



Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE,



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FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında 26 sanığa hapis cezası



Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan aralarında emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarının da bulunduğu 26 sanık, 7 yıl 6 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz yargılanan İ.Y.'nin ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.



FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması' içerisinde yer alan ve aralarında 'emniyet imamları'nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 26'sı tutuklu, 27 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek' suçlamalarıyla, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 27 sanık, yakınları ve avukatları katıldı. 5 gün süren duruşmada sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.



Gece geç saatlere kadar süren davada mahkeme heyeti, 26 tutuklu sanık hakkında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Sedat A. ve Ahmet E.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay, Ruşen G. ve Orhan K.'yı 11 yıl 3'er ay, Savaş K., Hüsnü S. ve Salih Ş.'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mustafa G., Mehmet O., Şinasi D., Abdülkadir K., İsmail A. ve Harun D.'yi ise 8 yıl 9'ar ay, Ali B. ve ile Bayram A.'ya 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Murat B., İbrahim H. ve Ali A., İbrahim Ö., Mücahit Ç., Bahaettin Ö., Ertan B., Mehmet D., Mücahit Ç., Ebubekir A. ve Bahadır K. ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık İ.Y.'nin ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemesi nedeniyle dosyası ayrıldı.



Görüntü Dökümü



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-Cezaevi aracının gelmesi



-Sanıkların adliyeye sokulması



-Adliyeden detay



Süre: (1.57) Boyut: (219 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı



Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018 yılında düzenlenen ve 6 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun devamı yapıldı. 3 ilde, 13 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklanan sayısı 12'ye çıktı.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında düzenlenen operasyınla 152 kilo 990 gram eroin ve 4 kilo 150 gram afyon sakızı ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından da 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin daha ilk operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili oldukları tespit edildi. Bu şüphelilere yönelik olarak Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak günü Van merkezde 10, İstanbul'da 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 3 ilde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol kararı ile salıverildi.



Görüntü Dökümü



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-Gözaltına alınanların adliyeye getirilmesi



SÜRE: 17 SNY- BOYUT: 4 MB



VAN,



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Çocuklardan 'şiddet' sorusuna 'Çok üzülürüz' yanıtı



Rize'nin Fındıklı ilçesinde sosyal medya paylaşımları yapan Tamer ve Caner Karakaş kardeşlerin hazırladığı videoda çocuklara, 'Arkadaşlarınıza şiddet uygulansa ne hissedersiniz?' sorusu yöneltildi. Şiddet karşısında çok üzüleceklerini belirten çocukların duyguları yüzlerine de yansıdı.



Fındıklı'da yaşayan ve 'Cozurtan İkizler' ismiyle sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunan Taner Karakaş (26) ve Caner Karakaş (27) kardeşler, "Şiddeti bir de çocukların gözünden görelim istedik" açıklamasıyla video yayınladı. 'Çocukların gözünden şiddet' adlı video kısa sürede ilgi gördü ve hızla paylaşıldı.



Video hazırlanırken çocuklara pedagog ve ailelerinin gözetiminde sorular soruldu. Çocuklara ilk önce sevdikleri şeylerin ne olduğu soruldu. Daha sonra çocuklara 'Arkadaşlarınıza şiddet uygulansa ne hissederdiniz?' sorusu yöneltildi. Soru karşısında neşeli halleri ve mimikleri değişen çocukların, şiddet düşüncesi karşısındaki üzüntüleri görüntülere yansıdı.



'ONLARIN CANI ACIYOR VURUNCA'



Çocuklar, arkadaşlarının şiddet görmesi durumunda neler hissedecekleri sorusuna "Üzülürdüm, birazcık da sinirlenirdim", "Onları dövmesinler çünkü onların canı acır", "Çok üzülürüm. Sonra onu okula geri getirmeye çalışırdım", "Konuşmak gerek, vurmayıp ceza verilebilir", "Mutsuz olurdum", "Elimden geleni yapardım", "Çocuklara vurmasınlar çünkü onların canı acıyor vurunca" diye yanıtlar verdi.



Görüntü Dökümü



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Hazırlanan videonun görüntüleri



Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



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