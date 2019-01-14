Dha Yurt Bülteni-8

1)OKULDAKİ TANKTAN YAKIT SIZDI, EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİMUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankındaki fuel-oil yere ve sokağa aktı.

1)OKULDAKİ TANKTAN YAKIT SIZDI, EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ



MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankındaki fuel-oil yere ve sokağa aktı. Belediye ekipleri yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlarken, ağır koku nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesindeki yakıt deposundan sızan fuel oil, yağmur suyu kanalına ulaşarak, sokağa taştı. Depodaki yaklaşık 5 tona yakın yakıtın tamamı boşaldı. Dün (pazar) saat 23.00 sıralarında fark edilen sızıntıyla ilgili, belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri yola taşan yakıtın üstüne mıcır, okulun kazan dairesine ise odun talaşı döktü. Arızanın, yakıt deposundaki ısıtma kazanına gelen sert plastik hortumun çatlamasından meydana geldiği ortaya çıktı.Okul Müdürü Uğur Dağlı, kazan dairesinin temizliğine devam edildiğini, oluşan ağır koku nedeniyle, tedbir amaçlı olarak eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ise olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğünü belirtti.



Görüntü Dökümü:



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Kazan dairesinden görüntü



Yakıtın sokağa taştığı yağmur suyu kanal kapağından sızıntı görüntüleri…



Belediye ekiplerinin yakıta bulanan yolda temizlik çalışmalarından görüntüler…



Okulun kazan dairesindeki temizlik ve ve patlayan hortumun görüntüleri…



Okul Müdürü Uğur dağlı ile röp.



Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),



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2)PALU AİLESİ SORUŞTURMASINDA ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR ARAŞTIRILIYOR



KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi soruşturmasında tutuklanan Tuncer U.'nun kaybolan Meryem Tanhal'ın oğluna ve kendi 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini açıkladı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesi ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Tuncer U.'nun kayıp olan Meryem Tanhal'ın oğlu ve kendi çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddia üzerine soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği belirtildi. Savcılığın yaptığı yazılı açıklamada yapılan kazı çalışmalarından sonuç elde edilemediği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:



"Kamuoyunda 'Palu Ailesi Olayı' olarak bilinen olayla ilgili kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yeniden basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal ile küçük kızı Melike Tanhal'ın kasten öldürülmesi iddiası ile Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın selameti bakımından yayın yasağı konulmuştur. Gözaltı süresince kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği şüpheli Tuncer U. tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütünçiftlik semtinde yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tanhal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ili Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında cesetlere ulaşılamamıştır."



Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Harun P. dışındaki herkes tutuklanırken, açıklama şöyle devam etti: "Gözaltında bulunan şüpheliler savunmaları alındıktan sonra 13 Ocak tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş şüphelilerden Harun P. olay tarihinde cezaevinde olduğundan dolayı delil durumu itibariyle serbest bırakılmış, diğer şüpheliler kasten ve eziyet çektirerek Meryem Tanhal'ı öldürdükleri iddiası ile Körfez Sulh Ceza Hakimliğine sorguya sevk edilmiş yapılan sorgu sonucunda Körfez Sulh Ceza Hakimliğince Tuncer U., Emine U., Ayşe P., İsa P., Hava P. ve Fatih P. kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştır. Şüpheliler Tuncer U., İsa P., Fatih P. Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, kadın şüpheliler Emine U., Ayşe P. ve Hava P. Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulmuştur."



Melike Tanhal'ın öldürülmesiyle ilgili elde edilen delillerin Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:



"Kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tanhal'ın öldürülmesi ile ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller suç yeri olan Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Şüpheli Tuncer U.'nun daha önce İstanbul ili Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in oğlu küçük R.T.'ye yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocukları E.S.U. ve Z.U'ya yönelik cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir."



Görüntü Dökümü



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Dün ailenin adliyeye sevk edildiği görüntüler geçilmişti



Kazı yapılan bölgeden de görüntüler geçilecek



HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,



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3)KARAMAN'DA 'GEÇİCİ İŞ' KUYRUĞU



KARAMAN'da Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle çalıştırılacak 500 kişilik geçici iş için çok sayıda kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde kuyruk oluşturdu.Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. İlçe ve belde belediyelerinin yanı sıra projede İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Müftülüğü de personel alacak. 6 aylık geçici iş için 500 kişi istihdam edilecek. Geçici işte çalışmak isteyen çok sayıda kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne akın etti. Birçok kurum işe alacağı personelleri kura yöntemi ile belirleyecek. Ermenek Belediye Başkanlığı ve Karaman Müftülüğü ise işe alımda liste yöntemi kullanacak. Bugün başlayan başvuru süresi 18 Ocak Cuma günü sona erecek.



Görüntü Dökümü:



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-İŞKUR'da kuyrukta bekleyenlerin görüntüsü



-İŞKUR binasından detay



(Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,



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4)TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



Gaziantep'te, Erdem Ç., tartıştığı arkadaşı Kedir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün gece Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta karşılaşan birbiriyle arkadaş olan Erdem Ç. ve Kadir Çanka arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Erdem Ç. yanındaki bıçak ile Kadir Çanka'yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Çanka'yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Çanka, acil serviste doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çanka'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Olayın ardından kaçan ve polisin çalışmasıyla yakalanan şüpheli Erdem Ç.'nin ise emniyette sorgulanmasına devam ediliyor.



Görüntü Dökümü:



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Ölen Kadir Çanka'nın fotoğrafı



Adli Tıp Kurumu



Kurum önünde cenazesini bekleyenler



Cenaze aracının hareket etmesi



Genel ve detay görüntü



( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB



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5)BUZ TUTAN ÇORUH NEHRİ'NDE PATEN YAPTILAR



GÜRCİSTAN'ın Batum şehrinden Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en hızlı akan nehri olma özelliğini, üzerine kurulan barajların set oluşturması nedeniyle kaybeden Çoruh Nehri'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Bayburt'ta kayak antrenörü olan Abdullah Bozo da bir kayak sporcusu ile birlikte buz tutan gölde paten yaparak, adrenalin dolu anlar yaşadı.



Karadeniz'e soğuk hava dalgasıyla gelen kar, birçok ili etkisi altına aldı. Gürcistan'ın Batum kentinden gelerek Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düşmesiyle yüzeyi buz tutan nehir, ilgi odağı oldu. Çoruh Nehri'nin geçtiği Bayburt'ta da kayak antrenörü Abdullah Bozo ve kayak sporcusu Hasan Türkoğlu, yüzeyi buzla kaplanan nehri piste çevirdi. 2 genç, giydikleri paten ayakkabılarıyla, buz tutan nehirde bir süre paten yaptı. Tehlikeli ve heyecan dolu dakikalar yaşayan ikiliyi, vatandaşlar da merakla izledi.



'NEHRE DÜŞÜP BOĞULABİLİRDİK'



Kayak antrenörü Abdullah Bozo, kentte buz pateni oluşturulması için destek istediklerini belirterek, "Eksi yirmi derecede bu sporu sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önce Bayburt'ta sporcu yetiştirmek için küçük bir buz pisti açmıştık. Kapatmak zorunda kaldık. İstiyoruz ki, bu memleketin çocukları ve gençleri kahve köşelerinde heba olup gitmesin. Gençler böyle sporlarla yetişsinler. Spor Bakanımızdan da destek istiyoruz. Bayburt'ta kış sporlarında yetenekli gençler var. Nehre düşüp boğulabilirdik belki, belki de birileri görüp Bayburt'a bir buz pisti açar" dedi.



'ÇORUH NEHRİ KEŞKE HEP BUZ TUTSA'



Hasan Türkoğlu da heyecan dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Bayburt'ta sosyal anlamda etkinlik olmadığı için bulduğumuz buzda kaymaya başladık. Ortalama bir saat buzda kaydık. Bizim için çok güzel oldu. Çoruh Nehri keşke hep buz tutsa biz de kayabilsek. Kentin gençleri buz pateninde gayet yetenekli. Gerekli desteğin verilerek, gençlerin kayabileceği bir yerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Buz tutan nehirden görüntü



-Nehrin üzerinde patenle kayanlardan detaylar



-Röportajlar



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT-DHA

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