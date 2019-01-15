Dha Yurt Bülteni-8

1)ADANA'DA TARIM ARAZİLERİ BARAJ SUYU ALTINDAADANA'daki Seyhan Barajı'nın aşırı yağışlar nedeni ile kapaklarının açılması ile yaklaşık 30 bin dönüm ekili alan sular altında kalırken,mahsur kalan bir kamyonda iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

1)ADANA'DA TARIM ARAZİLERİ BARAJ SUYU ALTINDA



ADANA'daki Seyhan Barajı'nın aşırı yağışlar nedeni ile kapaklarının açılması ile yaklaşık 30 bin dönüm ekili alan sular altında kalırken,mahsur kalan bir kamyonda iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Çukurova Bölgesi'ne düşen aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı kapakları kontrollü olarak açıldı. Bunun üzerine barajdaki sular dereye ve nehir yatakları aracılığı ile Akdeniz'e doğru akarken yaşanan su baskını nedeniyle Tarsus-Tuzla- Karataş Karayolu ulaşıma kapandı. Adana'ya bağlı Dervişler, Mürseloğlu, Karayusuflu, Salmanbeyli, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çöplü, Kefeli, Yaramış, Ağzıdelik ve Baltalı mahallelerinde yaklaşık 30 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı.



9 mahalledeki tahıl ve sebze ekili alanlar tamamen sular altında kalırken, bir kamyon şoförü su altında kalan yoldan geçmeye çalıştı. Bir kamyon da suyun içinde mahsur kaldı. Bunun üzerine bölgeye getirilen iş makinesi ile kamyon olduğu yerden uzun uğraşlarla çıkarıldı.



Karayolları ekipleri ise su altında kalan yollara araç girişini engellemek için kavşaklara moloz döktü. Bölgede özellikle tarım alanları hala su altında bulunuyor.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Sular altında kalan tarım arazilerinden genel ve detay görüntüler



Ekipler tarafından kapatılan yol



İş makineleri yola hafriyat dökmesi



Sular içinde ilerleyen bir kamyon



Toplanan kalabalık



Sular içinde kalan bir kamyon



Yan yatan kamyona iş makinesinin müdahalesi



Genel ve detay



SÜRE: 03'43" BOYUT: 416,86 MB



Haber-Kamera: MERSİN,



==================================================



2)BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 1,5 METREYE ULAŞTI



BİTLİS'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı.?



Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün 1 metre 22 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bugün yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yüksek kesimlerde ise 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede karla mücadele ekiplerinin 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışını aralıklarla perşembe gününe kadar süreceğini, cuma ve cumartesi günü ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Kar yağışı ve tipiden detaylar



-Kar altında kalan araçlardan detaylar



-Karlı bina ve çatılarından detaylar



-Buz sakıtlarından görüntü



-Detay görüntüler



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,



===================================================



3)EVİ YANAN YAŞLI ÇİFTE 'SEVGİ ELİ' UZANDI



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yangında evleri yanan Mehmet Çukur (76) ve yüzde 80 görme ve işitme engelli eşi Şehri Çukur'a (72) Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu olan 'Sevgi Eli' sahip çıktı. Çukur çiftinin kiraladığı başka bir evin baştan aşağıya tüm eşyası, Sevgi Eli tarafından karşılandı. Geçen 9 Ocak gecesi 4 çocuk sahibi Mehmet (76) ve Şehri Çukur (72) çiftinin Merkezefendi ilçesi, Ilbade Mahallesi, 253 Sokak'taki evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından yüzde 80 görme ve işitme engelli olan Şehri Çakır, 33 yaşındaki oğlu Barış Çukur'un evinde kalmaya, hurdacılık yapan eşi Mehmet Çukur ise triportörde yaşamaya başladı. Evi yanan Çukur çiftinin yardımına Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli yetişti. Çukur çiftinin aynı mahallede kiraladığı başka bir evin, beyaz eşyadan mobilyasına, perdesinden halısına kadar tüm eşyası Sevgi Eli tarafından karşılandı. Kamyonla getirilen eşyalar tek tek eve yerleştirildi. Çukur çifti, kendilerine destek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ne teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Sevgi Eli ekiplerinin Çukur çiftinin kiraladığı eve yeni eşyaları taşıması



-Mehmet Çukur ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



==============================================



4)KAMYONETTEN DÜŞEN DEMİR SAÇ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden demir saçın yola düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak hafif yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Selda Özel, kullandığı 59 YB 770 plakalı otomobil ile Edirne yönüne giderken önünde seyreden kamyonetin üzerinde bulunan demir saç yola düştü. Özel, saça çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin hakimiyetini kaybederek, önce yolun sağındaki bariyerlere adından da ortadaki beton bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan Selda Özer, panikle çıkamadığı otomobilin içinden yoldan geçenler tarafından çıkarıldı. Özel'e ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.



Üzerinden saç düşen kamyonetin sürücüsü ile polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kaza yeri



-Otomobilden görüntü



-Düşen demir saçtan görüntü



-Genel ve detay görüntüleri



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?

Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı