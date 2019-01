Dha Yurt Bülteni -8

Bakan Soylu: Yerel seçimlerde 53 bin 99 Suriyeli oy kullanabilecekİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 79 bin 820 Suriyeliden, 53 bin 99'unun oy kullanabileceğini söyledi.

Bakan Soylu: Yerel seçimlerde 53 bin 99 Suriyeli oy kullanabilecek



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 79 bin 820 Suriyeliden, 53 bin 99'unun oy kullanabileceğini söyledi. Bakan Soylu, seçimlerde yurt genelinde 547 bin kolluk kuvveti görevlisinin vazife başında olacağını açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli valileri ile jandarma ve emniyet müdürleri de yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, bu yıl 7 bölgede 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenleyeceklerini söyledi. Üçüncüsünü Mardin'de düzenledikleri toplantılarda, seçimin her alandaki güvenliğini ve esas itibarıyla sağlıklı bir seçim ortamı oluşturmak için alınacak tedbirleri gözden geçireceklerini anlatan Bakan Soylu, "Bunlar içerisinde miting ve propaganda güvenliği, oy kullanılacak mekanların güvenliği ve sonuçların açıklanmasından sonra oluşacak herhangi bir şeye meydan vermeyecek güvenlik önlemleri de var. Ayrıca, kampanya ve oy verme günü çeşitli mecralarda yayınlanmak istenilen ve toplumda infiale sebep olabilecek maksatlı yayınlara karşı da önlemleri bu toplantıda tartışacağız" dedi.



'HER VATANDAŞIMIZIN OYUNU KULLANMASI ESASTIR'



Türkiye'nin küresel gelişmeler nedeniyle son yıllarda yoğun bir siyaset ve güvenlik gündemiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



"Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan terör hadiseleri, Suriye kaynaklı göç, 15 Temmuz darbe girişimi ve güney sınırımızın hemen yanı başında yaşanan karışıklılıklar, son 5- 6 yıllık dönemin temel tehdit parametreleridir. Türkiye, siyasal güvenlik istikrarını bozmaya yönelik bu hassas döneminde köklü devlet geleneğiyle, millet iradesine dayalı güçlü liderlikle ama en önemlisi milletinden ve demokrasinden almış olduğu güçle yönetilmiştir. Hemen her seçimde klişeleşmiş belli konular üzerinden seçimlere gölge düşürecek bazı tartışmalar ortaya atılıyor. Son günlerde özellikle seçmen listeleri ve adres bildirimlerine ilişkin birtakım yayınlar söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde, herkesin kendi yerine oy kullanmasını, farklı davranış ve arayışlar içine girmemesi gerektiğini, bunu tasvip etmediğini, hatta bundan şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Seçim sürecinin yönetimi Anayasamızın verdiği yetki ile Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Seçmen listeleriyle ilgili bütün itiraz merci Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurullarıdır. Halihazırda partilerimizin itirazıyla yapılan düzeltmeler var, tahkikatı devam edenler de var. Devam eden süreçleri, yapılan düzenlemeleri seçime gölge düşürecek gündem maddesi haline getirmek doğru değildir. Bizim için her vatandaşımızın oyunu kullanması esastır. İçişleri Bakanlığı olarak, adreslerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelledi."



53 BİN 99 SURİYELİ OY KULLANACAK



Seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 53 bin 99 Suriyelinin oy kullanacağını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Klişe haline gelmiş bir tartışma konusu da Suriyelilerin oy kullanma meselesidir. Hukuk da devlet yönetimi de söylentilerle değil, gerçekler, resmi kayıtlarla yapılan bir iştir. Türkiye'de 3 milyon 632 bin 622 Suriyeli, uluslararası korunma statüsüyle ülkemizde bulunmaktadır. Sokakta gördüğünüz her Suriyelinin oy kullanma hakkı yoktur, böyle bir şey mümkün de değildir. Oy kullanma hakkı ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış Suriyeliler için, müracaat eden, vatandaşlığı kazanmış Suriyeli kardeşlerim için mümkündür. Bunun da toplam sayısı şu an itibarıyla çocuklar da dahil olmak üzere Türkiye'de 79 bin 820 kişidir. Bunlar içerisinden reşit olmayanları çıkardığımızda, önümüzdeki seçimde oy kullanabilecek olanların sayısı 53 bin 99'dur. Üstelik bunların arasında 2011 krizinde vatandaşlık hakkı elde etmiş, eskiden beri Türkiye vatandaşı olanlar da vardır. Yurt içi seçmen sayısı geçen seçimlerde 53,6 milyon kişi olan bir ülkede, 53 bin kişi üzerinde seçimin sıhhatini tartışmaya açmak, demokrasiye ve hakikaten bu işin sıhhatine, önümüzdeki rakamlara ve gerçeklere aykırıdır. Aynı zamanda zihnimize de hakarettir. Rakamlar ortadadır, devletin resmi kayıtları ortadadır. Bunun üzerine fazla bir şey söylemek zaman kaybıdır. Seçim için manipülasyon yapan, birtakım kamu görevi titrini de üzerine almış kişilerin sorumsuz açıklamalarını da şiddetle telin ediyorum, ayıplıyorum ve kınıyorum. Bu ülkede kamu huzurunu, kamu düzenini bozmak için, bu verdiğimiz rakamlar üzerinden, işte 'Ben bu ilin belediye başkanıyım, bugün seçim olsa, şu ilçelerde Suriyeliler istediği şekilde belediye başkanlarını belirleyebilir' diye, akıldan, izandan, insaftan, gerçeklikten yoksun bir belediye başkanına yakışmayacak, dedikodu mekanizmasına sığınarak yapılan açıklamalar ayıptır ve ahlaksızlıktır. Bu ülke sopalı seçimler yaşadı. Bu ülkede insanlar, tek parti döneminde ve aynı zamanda çok partili siyasi hayata geçtiğimiz ilk seçimlerde karakola çekilip, falakalara yatırılıp, günlerce işkenceyle eziyet edildi. Oylar açık kullanıldı. Ona bile itimat edilmedi. Binlerce örneği anlatabilecek durumumuz var. Seçim güvenliğini, kamu düzenini bozabilecek dedikodu malzemesine alet etmek ayıp ve ahlaksızlıktır."



'547 BİN KOLLUK KUVVETİ GÖREV BAŞINDA OLACAK'



Bakan Soylu, seçim güvenliği konusunda alınacak tedbirleri de anlatarak, 31 Mart'ta 547 bin kolluk kuvveti görevlisinin vazife başında olacağını ifade etti. Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Seçim güvenliğini; kampanya dönemi güvenliği, oy verme güvenliği ve oyların sayımı güvenliği olarak 3 başlıkta ele aldık. Seçim dönemi, İçişleri Bakanlığı olarak tam bir teyakkuz dönemidir. 31 Mart seçimlerinde 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır. Yaptığımız risk analizinde, terör örgütünün baskı ve tehdit yoluyla, vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemizde ve yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde 6 bin 680 ilaveten kolluk personeli seçim günü görevlendirildiler. Doğu ve Güneydoğu'ya seçimin huzuru için takviye olarak görevlendirdiğimiz jandarma ve polislerin oy kullanmama hakkı bizim elimizde değildir. Anayasal bir hakkıdır ve o hakkı kullanacaktır. PKK'nın siyasi şubesi tarafından yapılan söylemlere yönelik olarak, biz polis memurumuzun veya jandarma kuvvetimizin oy kullanmasını engelleyecek miyiz? Üs bölgesinde 3 bin metrede, karda, ay- yıldızlı bayrağı ve milletin namusunu koruyacak, sonra gelip şehirde oy kullanma hakkını kullanmayacak! Helaliniz var sizin ya. Afrin'de, Cerablus'ta şu anda danışma kuvveti olarak görev yapan polislerimiz, askerlerimiz, oranın güvenliğini sağlayacaklar, sonra Hatay'da oy kullanmayacaklar. Yok ya. Çok özür diliyorum. Kamuoyuna da şikayet ediyorum. Bu adamlar, canını dişine takacaklar, memleketin namusunu koruyacaklar, 300- 500 kişinin oy kullanma hakkını, Türkiye'de tartışma meselesi haline getirecekler. Çok ayıptır. Ona oy kullandırmamak, seçimin sıhhatine gölge düşürür. Kısıtlı değil, bizim vatandaşımız ve orada ülke adına görev yapacaklar. Bu görevlilerimiz sandık başında oylarını kullanacaklardır."



Görüntü Dökümü:



----------



Toplantı salonu



Toplantıya katılanlar



Bakan Soylu'nun gelişi



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



Bakan Soylu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 920 MB



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN



=================



Polis aracına çarpıp kaçan sürücü, kovalamacayla yakalandı



Sivas'ta polis aracına çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.



Olay, öğle saatlerinde Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 52 AF 126 plakalı minibüsün sürücüsü A.T. geri geri giderken sivil polis aracına çarptı. Paniğe kapılan minibüs sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı. Bir süre şehir içerisinde minibüs sürücüsü ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası minibüs, Demircilerardı Mahallesi üzerindeki Kepçeli kavşağında durduruldu. Araçtan indirilerek yere yatırılıp kelepçe takılan sürücü A.T. ile minibüste bulunan S.U. isimli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekiplerin içinde arama yaptığı minibüs daha sonra bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Olay yerinden görüntüler



-Sürücünün yere yatırılıp gözaltına alınması



-Minibüsün görnütüsü



-Yapılan arama



-Detaylar



(323 mb)



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



=================



Tatilcilerin teleferik kuyruğu sokaklara taştı



Bursa'da, teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sokak aralarına kadar uzayan kuyrukta saatlerce teleferiğe binmek için bekleyen tatilciler, "Saatlerce kuyrukta beklesek de sonuçta Uludağ'a çıkacağız. Beyaz Cennet Uludağ'da kayak yapıp, kar topu oynayıp, güzel vakit geçireceğiz" dediler.



Okulların yarı yıl tatiline girmesini fırsat bilen tatilciler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Şenliği etkinliğine katılacaklar Uludağ'a akın etti. Ülkenin birçok illerinden ailece, arkadaşlarıyla gelen tatilcilerin oluşturduğu uzun kuyruk Teferrüç Mahallesi'nde sokağa taştı. Eğitim gördükleri okullarında karnelerini alan çocuklar, Uludağ'da aile bireyleriyle kar oynayacaklarını ve bol bol kayacaklarını, karın tadını çıkaracaklarını söylediler. Grup halinde arkadaşlarıyla Uludağ'a teleferikle çıkacaklarını söyleyen tatiilciler, "Teleferikte güzel Bursa manzarası da seyredeceğizö dediler. Uludağ'a ilk defa çıkacaklarını söyleyen Ankaralı bir aile ise, "Araba ile çıkmayalım, teleferikle Uludağ'a gidelim istedik. Bu kuyruğu görünce, yine de beklemeye karar verdik. Yukarıya Beyaz Cennet'e çıktığımızda beklediğimize değeceğine inanıyoruzö dedi.



Görüntü dökümü:



------



-Kuyrukta bekleyenler



-Bekleyenlerle röp.



-Detaylar



5 dk 42 sn, 638 MB



Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



=================



Van merkezli 6 ilde kaçak sigara ve tütün operasyonu: 40 gözaltı



Van merkezli olarak 6 ilde polis tarafından düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i mahkemece tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılında yapılan 17 operasyonda, 560 bin 250 paket kaçak sigara ve 1 ton 754 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, geçen 15 Ocak'ta gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda Van merkezde 34, İstanbul'da 1, Hakkari'de 2, Adana'da 1, Ağrı'da 1 ve Batman'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerden 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i savcılıkta, 3'ü de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i ise mahkemece tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Gözaltına alınanların adliyeye getirilmesi



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



==================



ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi'nden giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi'nden saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', saat 13.00'te Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti. Savaş gemisi ardından da, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



ABD savaş gemisinin Boğaz'dan geçisi sırasında, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinden genel görüntü.



-ABD savaş gemisinden detay görüntüler.



-Güvertedeki askerlerden görüntü.



-Sahil Güvenlik botlarından görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



=================



Tekirdağ'da 45 trafodan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde girdikleri 45 elektrik trafosundan bakır kablo lama ve kanal demir saçlarını çalan ve jandarma tarafından yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.



Çorlu ve Ergene ilçelerinde son 20 günde TREDAŞ'a ait 45 elektrik trafosunda bakır, lama ve kanal demir saçlarının çalınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı kapsamlı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri önce önünde Türk bayrağı asılı ve plakası açıklanmayan araçtan şüphelenerek takibe aldı. Takip sırasında aracın plakalarının değiştirilerek hırsızlık olaylarında kullanıldığı ve hırsızlıkların da H.A., S.G., E.A. ve H.C., yapıldığı belirlendi.



Jandarma ekipleri takibe aldıkları aracı içinde şüphelilerin de bulunduğu sırada durdurup aramaya aldı. Aramada, elektrik arıza ekiplerinin giydiği kıyafetler, hırsızlıkta kullanılan demir kesme makası, levye, kablo kesmede kullanılan demir testeresi ile çok sayıda elektrik eldiveni malzeme ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.A.,S.G.,E.A.ve H.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



-Adliye tabelası



-Şüphelilerin jandarma ile getirilmesi



-Şüphelilerden detaylar



-Cumhuriyet başsavcılığı tabelası



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),



==================



Sokak köpeğine kartondan ev yaptı



Bursa'nın Gemlik ilçesinde Ömer Kaplan isimli hayvansever esnaf, çay ocağının önüne koyduğu kartondan evde sokak köpeğine bakıyor.



Sokak köpeğinin çok üşüdüğünü ona sürekli burada mama ve su verdiğini, onun artık evinin burası olduğunu söyleyen Kaplan, "Hayvan üşümesin diye uğraşıyorum. Ama buraya koyduğum kartonu sürekli çalıyorlar. Bu köpeğe bakmaya yerim yok, olsa götürüp orada bakacağım. Dükkanımın önüne koyduğum bu kartona çok alıştı, buradan ayrılmıyor, burayı evi belledi. Buraya koyduğum kartonu, mama kabını ve su kabını bile çalıyorlar. İnsanlar çok değişti. İyice nankörleşti, bir de hayvanlara nankör diyorlarö diye konuştu. Çay ocağının önüne koyduğu kartonları sürekli çalanlar için bir de not bırakan Ömer Kaplan, "Buraya bu notu yazmak zorunda kaldım. 'Alan eşektir' yazdım, özür dilerim. Yine de çalarlarsa, başka bir şey demeyeceğimö dedi.



Görüntü dökümü;



-Açıklamalar



-Köpekten detaylar



-Yazıdan ve karton evden detaylar



Süre: 1.12 dakika, Boyut: 158 MB



Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),



=====================



Müzik eşliğinde çay keyfi



ADIYAMAN'da bir çay ocağında müşteriler çaylarını bağlama ve söylenen türküler eşliğinde yudumluyor.



Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çay evinde müşteriler, sazlı sözü türküler eşliğinde çaylarını yudumluyor.



Bağlama ustalarının buluşma noktası haline gelen çay ocağı türkü dinlemek isteyenler çaylarını yudumlarken yerel sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ediyorlar.



Yerel sanatçılara destek olmak amacıyla toplandıklarını belirten işyeri sahibi Tahir Uçaner,"Buraya müzik sever aşıklar güzel insanlarımız gelip burada çalıp söylüyorlar. Buda bizim hoşumuza gidiyor, burayı duyan arkadaşlar geliyor. Ağabeylerimizden Allah razı olsun bizleri kırmayıp haftanın belirli günlerinde şarkılar türküler söylüyorlar çaylarını içiyorlar. Burayı özellikle bu şekilde olmasının sebebi insanlarımız müzikle iç içe olsunlar yerel sanatçılarımıza destek olmak için bizde müşterimizde çok memnunlar" dedi.



Klasik sohbetin yerini müzik ile değiştirdiklerini belirten Rıfat Akay, "Burada bütün müziksever arkadaşlar ile bir araya geliyoruz. Hem müzik yapıyoruz, hem müşterilerimize canlı müzik eşliğinde çaylarını yudumlamalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



-Çay ocağından genel ve detay görüntü



-Bağlama ve şarkı söylenmesi



-Çayların doldurulması



-Çayların müşterilere dağıtılması



-Müşterilerin şarkılara eşlik etmesi



-Müşteriler ile röportaj-İş yeri sahibi ile röportaj



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi

Uzman Doktordan Sağlık Bakanlığı İçin Çarpıcı Tespit: Amblemindeki Yılan Figürü Tıp Sembolü Değil

Yeni Yüzümle 7 Yıl Rüya Gibi Geçti"

Ahbap, Kök Hücre Bekleyen Öykü Arin İçin Herkese Çağrı Yaptı