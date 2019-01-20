Dha Yurt Bülteni -8

Kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladıTokat'ta üniversite öğrencisi H. A. (22), tartıştığı annesi F. A'yı (45) boğazından bıçakladı.

Kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı



Tokat'ta üniversite öğrencisi H. A. (22), tartıştığı annesi F. A'yı (45) boğazından bıçakladı. Sesler üzerine yanlarına gelen tıp fakültesi öğrencisi kardeşi S.'yı (20) ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün gece 23.00 sıralarında Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanının 4'üncü katındaki dairede yaşandı. Çiftin 4 çocuğundan biri olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi H. A. (22), mutfakta temizlik yapan annesiyle tartıştıktan sonra boğazına bıçak dayadı. Çıkan arbede sırasında anne F. A boğazından hafif şekilde yaralandı. Evde diğer odada ders çalışmakta olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi S. A. (20) ise annesinin bağırması üzerine koşarak mutfağa girdi. Bu sırada H. A., kardeşine de bıçakla saldırarak yaraladı. Bağrışma sesleri üzerine komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne F. ile oğlu S. A., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralı olan S. A yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Anne F. A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Talihsiz gencin cesedi hastane morguna konuldu.



Olaydan sonra evden kaçarak uzaklaşan H. A., polis ekiplerinin takibi sonucu sokakta yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.



CENAZESİ UĞURLANDI



Tokat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan S. A.'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazı sonrası Behzat Camisinde kılınan cenaze namazının ardından talihsiz genç, Şeyhi Şirvani Mezarlığında topğrağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Olayın yaşandığı yer



-Hastaneden görüntüler



-Öldürülen kardeşin fotosu



-Cinayet şüphelisinin fotosi



-Talihsiz gencin cenaze namazından görüntüler



(299 mb)



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,



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Yangında dumandan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdüler



İzmit'te, iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen rottweiler cinsi köpek, olay yerine gelen veteriner hekimin kalp masajıyla hayata döndü.



Olay dün gece saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir güvenlik sistemlerinin satıldığı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, iş yerinde bulunan köpek dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen rottweiler cinsi köpeğe itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada olay yerine gelen bir veteriner hekim, köpeği hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Yaklaşık bir dakika süren kalp masajının ardından köpek kendine geldi. Köpek tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Veteriner kliniğine kaldırılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Köpeğin hayata döndürülmesi(Cep telefonu görüntüsü)



HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),



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Selden etkilenen mahallelerde zarar tespit çalışması tamamlandı



Çukurova bölgesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde selden etkilenen mahallelerde zarar tespit çalışması tamamlandı.



Aşırı yağışlar, Tahtaköprü Barajı ile 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu kapakların açılması ile sel suları altında kalan Amik Ovası'nda bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı mahallelerde zarar tespit çalışması yapıldı. Reyhanlı Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, selden etkilenen Reyhanlı'nın Karacannık, Kumtepe, Suluköy, Özkurtuluş Mahallelerinde yapılan zarar tespit çalışmasında 350 ailenin selden etkilendiği belirtildi. 1500 büyükbaş, 4 bin 200 küçükbaş hayvanın sel bölgesinden kurtarılarak daha güvenli yerlere nakledildiği sel bölgesinde tarım alanlarının yüzde 70'inin de etkilendiği kaydedildi. Tespit çalışmasında, 7 bin 800 dekarı buğday ekili olmak üzere 15 bin dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.



Görüntü Dökümü



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Yetim köyünde öğrenciler eğlenirken



Karnelerini alırken



Öğrenciler toplu halde



Genel ve Detaylar



SÜRE: 01'36" BOYUT: 179 MB



Haber-amera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



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Çöp kamyonu polis otosuyla çarpıştı: 2 polis memuru yaralı



Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp kamyonu polis devriye aracıyla çarpıştı, 2 polis memuru yaralandı. Kazada ekip otosuyla çarpışıp devrilen çöp kamyonunun şoförü ile 2 temizlik işçisi ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, bugün saat 12.00'de Hacıeyüplü Mahallesi 3125 ile 3120 numaları sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Polis memuru Ali Aydın'ın kullandığı



20 A 7251 plakalı polis otosu kavşakta, Adem Aygün kullandığı 34 UG 2188 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı. Polis otosunda büyük hasar oluşurken, çöp kamyonu da çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan polis memurları Ali Aydın (25) ile Ahmet Selbik (43), ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında devrilen çöp kamyonunun şoförü ve 3 temizlik işçisi ise kazayı yara almadan atlattı. Polisin olay yerindeki soruşturmasının ardından belediye işçileri, devrilen kamyondan dökülen çöpleri ve kırık cam parçalarını süpürerek temizledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden görüntü



-Kaza yapan ekip otosunun görüntüsü



-Polislerden görüntü



-Devrilen çöp kamyonundan görüntü



-kazayı yara almadan atlatan temizlik işçilerinden görüntü



-İşçilerin devrilen kamyondan etrafa saçılan çöleri temizlemesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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Karaya oturan gemide sızmaya karşı bariyer önlemi



Mersin'de sürüklenerek karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisinin etrafına, tanklarda bulunan akaryakıt ve yağın denize sızması ihtimaline karşı bariyer çekildi.



15 Ocak'ta fırtına nedeniyle demirli bulunduğu noktadan sürüklenmeye başlayan Lübnan bandıralı kargo gemisi Wardeh, liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Hacizli olduğu öğrenilen gemideki 2 personel ertesi gün helikopterle kurtarılırken, yetkililer tanklardaki 400 ton yakıt ile 20 ton yağın geminin alt kısmında oluşabilecek çatlaklar nedeni ile denize sızma ihtimalini göz önünde bulundurup sızıntı incelemesi yaptı.



Mersin Liman Başkanlığı'nca acil satış işlemi başlatılan geminin etrafına bariyer çekildi. Bu şekilde olası bir yakıt ve yağ kaçağının çevre felaketine neden olması önlenecek.



Geminin açığa çekilip çekilmeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



Görüntü Dökümü



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Geminin genel ve detay görüntüleri



Çekilen bariyerin detay görüntüleri



SÜRE: 01'40" BOYUT: 183 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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Gazipaşa'da kaza: 2 yaralı



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Belediyeye ait çöp toplama kamyonetiyle motosikletin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Salih Hıdır ve yolcu olarak bulunan Rami Horo yaralandı.



Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kaza dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa Belediyesi'ne ait Mehmet Y. idaresindeki 07 UV 271 resmi plakalı çöp kamyonetiyle aynı yönde giden Suriyeli Salih Hıdır'ın kullandığı 07 UR 532 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan motosiklet işaret levha direğine çarparak durdu. Motosiklet sürücüsü Salih Hıdır ve araçta yolcu olarak bulunan Rami Horo yaralandı.



Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Salih Hıdır ve Rami Horo tedaviye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaza yeri yaralıların yerde ambulans beklemeleri



Kaza yerine ambulansın gelişi



Yaralılara müdahale



Yaralıların ambulansa konulması



Ambulansların gidişi



Kaza yapan araç ve motosikletten genel ve detay görüntüler



205 MB/// 03.22"



HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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