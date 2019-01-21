Dha Yurt Bülteni -8

Gaziantep'te, alacak kavgasında tüfekle öldürüldüGaziantep'te, fıstık toptancısı Hüseyin Boğan (32) borç-alacak nedeniyle tartıştığı B.A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te, alacak kavgasında tüfekle öldürüldü



Gaziantep'te, fıstık toptancısı Hüseyin Boğan (32) borç-alacak nedeniyle tartıştığı B.A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, dün gece 25 Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık toptancısı Hüseyin Boğan ile B.A. arasında borç-alacak meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında iddiaya göre B.A., yanındaki av tüfeğiyle Boğan'a ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Hüseyin Boğan, çevredekilerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Boğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.



Polis, olayın ardından kaçan şüpheli B.A.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Hüseyin Boğan'ın fotoğrafı



Adli Tıp Kurumu



Cenaze aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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Bekçi kulübesi alev alev yandı



Adıyaman'da, minibüsçülerin kullandığı bekçi kulübesi alev alev yandı.



Yangın, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi minibüslerin durağında kullandığı kulübe bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen kulübe kullanılmaz hala geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada yangın elektrik kontağından çıktığı belirlendi.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Kulübenin yanması ve dumanlar yükselmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB



Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA)



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Şanlıurfa'da 2 otomobil kundaklandı



Şanlıurfa'da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.



Olay, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yana park halinde bulunan iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçları gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.



Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Park halinde otomobiller



Yanan otomobiller



Polis ekiplerinin inceleme yapması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 64 MB



Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



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Ceylanpınar'da Menderes Atilla'yı binlerce kişi karşıladı



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı olan ve yerel seçimlerde AK Parti'nin aday göstermediği Menderes Atilla'yı, Ankara dönüşü binlerce kişi karşıladı.



Kendisini karşılayanlara seslenen Atilla aday belirleme sürecinde zulme maruz kaldığını öne sürerek, şöyle dedi:



"Biz zulme uğradık. Hani diyorlar ya 'Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır'. Bundan dolayı zulme karşı sessiz durmuyorum, durmayacağız ve zulme başkaldırıyoruz. 1951 yılından bu yana siyasetin içerisindeyiz, Babam ve dayım milletvekili, ağabeyim belediye başkanlığı yaptı. Sonra da ben başkan oldum. Tüm aile fertleri sürekli olarak suikastlere maruz kaldık ve kurtulduk. Halka hizmet yolunda yaşadıklarımızdan asla pişman olmadık. Bu kadar dik durmamıza rağmen bizim için 'Kürt düşmanı' demişler. Onları Allah'ın adaletine havale ediyorum. Genel merkezi bu iftiralarla kandırdılar. Ama AK Parti içindeki kriptolar Ceylanpınar'ı HDP'ye kazandırmak için bize oyun yaptılar. Fakat Allah'ın izniyle 31 Martta zafer bizim olacaktır."



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), -



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Sırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı oldu



Mersin'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.



Tosmurlu Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılık yaparak sağlayan Nurşen- Ali İhsan Tunç çiftinin inekleri, yaklaşık bir ay önce 2 buzağı doğurdu. Bir müddet sonra buzağılardan birinin sırtındaki kalp şekli, görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar telefon ve fotoğraf makineleri ile buzağının fotoğraflarını çekmeye başladı. Ali İhsan Tunç, "İkiz buzağımız oldu ve birinin sırtında kalp şekli var" dedi.



Görüntü Dökümü



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Buzağının genel ve detay görüntüleri



Ahırın genel ve detay görüntüleri



Ali İhsan Tunç ile röportaj



SÜRE: 01'58" - BOYUT: 362 MB



Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin),



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Aladağ'da kayak şenliği



Konya'da 2 bin 385 rakımlı Aladağ'da kayak şenliği düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte, kızak yarışları renkli görüntülere sahne oldu.



Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta olan Derbent ilçesindeki 2 bin 385 rakımlı Aladağ, dün kayak şenliğine ev sahipliği yaptı. Kayak merkezi kurulması planlanan Aladağ'daki şenliğe yüzlerce kişi katıldı. 8-12 ile 13 ve üzeri kategorilerindeki kızak yarışlarına aileler de dahil olunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Küçük çaplı kazaların da yaşandığı şenliğe katılanlar Aladağ'da kayak keyfi yaptı. Kardan adam yapma yarışması, halat yarışması gibi etkinliklerde birinci olanlara kupaları verildi.



'BOZKIRDA KAYAK MERKEZİ OLUR MU DEDİLER'



Aladağ'da yapılması planlanan kayak merkeziyle ilgili bilgi veren Derbent Belediye Başkanı AK Partili Hamdi Acar, şöyle dedi:



"Biz bu projeden bahsettiğimizde insanlar önce gülerek karşıladı. 'Konya gibi bir bozkırda kayak merkezi olur mu?' dediler. Ama biz yılmadan çalıştık, fizibilite raporunu hazırladık. 54 milyon metrekare bir alan. Bu alanın tamamında plan ve yerleşkelerin hepsi yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile ihalelere giremedik. Çünkü burası orman olduğu için tahsis gerekti. Bunun için de Orman ve Su işleri Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak protokolü lazımdı, o çıkmak üzereydi ama erken seçimden dolayı gecikme oldu. Ama bu dönem 1 ay içerisinde tahsis gerçekleşecek ve daha sonra da tesislerin ihaleleri yapılacak. Kayak pistlerinin 15 derecelik eğimi bulunması en büyük özelliklerinden birisi."



Görüntü Dökümü



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-Kızaklarla kayanlar



-Kar motorlarından görüntüler



-Kızak yarışlarındaki kazalardan görüntüler



-Detaylar



-Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar konuşması



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/DERBENT (Konya), )



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Zonguldak'ta FETÖ'den 6 şüpheli adliyede



ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan aralarında asker, askeri öğrenci ve örgütün sözde mahrem imamın bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Giresun, Şanlıurfa ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf asker, 3'ü KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci ve örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 'ByLock' kullanıcısı 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, -

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