Dha Yurt Bülteni -8

Minik Ayşe'nin cenazesi, memleketine doğru yola çıktıUşak'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, defnedilmek üzere Uşak'a yola çıktı.

Uşak'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, defnedilmek üzere Uşak'a yola çıktı.



Dün saat 10.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan Neziha Çetin, yan odada uyuyan tek çocuğu Ayşe Miray Çetin'i kontrole gitti. Neziha Çetin, Ayşe Miray'ı başı beşik korkuluklarına sıkışmış halde, hareketsiz yatarken buldu. Anne Çetin, komşularının da yardımıyla kızının başını sıkıştığı yerden kurtarırken, bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Miray'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Ayşe Miray, yolda yaşamını yitirdi. Küçük Ayşe Miray'ın cansız bedeni, savcının hastane morgundaki ön incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayşe Miray Çetin'in babası Mehmet Çetin'in olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Minik Ayşe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınlarınca teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Uşak'a doğru yola çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Gazete dağıtıcısı yangında Afgan aileyi kurtardı, o anlar kameraya yansıdı



Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında, yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt (35) Afgan uyruklu Norazi ailesinin hayatını kurtardı. Babasının pencereden attığı iki çocuğu tutarak yere indiren Özyurt, "Bugün dağıtıma erken çıkmasam, belki bunu yapamayacaktım" dedi. Çocukları kurtarma anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Yangın sabah saat 04.00 sıralarında Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan uyruklu Muhammed Norazi'nin oturduğu iki katlı ahşap evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda bütün evi sardı. Yangını fark eden Afgan uyruklu Muhammed Norazi binaya dolan yoğun duman nedeniyle pencereye yöneldi. Bu sırada kentteki bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt, yangını görerek binaya yaklaştı. Pencereden gördüğü Özyurt'tan bağırarak yardım isteyen baba Muhammed Norazi çocukları Mukaddese (7) ve Ümit Norazi'yi (5) evin ikinci katından Özyurt'a sarkıttı. Gazetece dağıtıcısı Özyurt, çocukları tutarak yere indirdi. Muhammed Norazi de eşi Remziye ile birlikte kapıdan çıktı. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi ekipleri yangını 12 saatlik çalışmayla söndürdü. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



DAĞITIMA ERKEN ÇIKTI, HAYAT KURTARDI



Yangında çocukların hayatını kurtaran gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt, "Gazete dağıtımına çıkmıştım. O anda yangının gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım. Baktım yangın büyüyecek. Babasına çocukları pencereden atmasını söyledim. O çocukları attı, ben de tuttum. Sonra karşı binadan getirilen battaniyeye sardık. Normalde gazete dağıtımına 04.30'da çıkıyordum. Bugün tesadüfen 04.00'te çıktım" dedi.



Baba Muhammed Norazi, yardım eden gazete dağıtıcısı Özyurt'a teşekkür ederek, "Saat 03.00 sıralında gece uyandığımda her yer duman olmuştu. Pencereyi açtım, soba mı tüttü diye. Baktım bir şey yok. Pencereyi açtım havalandırdım, tekrar kapattım yattım. Tekrardan dumanlar ortalığı sardı. Alt kata indim baktım aşağı kattan tutuşmuş. Sonra bağırdım 'etrafta kimse var mı' diye. Çevreden gelenler oldu. Kurtarıldık, yoksa yanabilirdik. Kurtarıcımız Remzi beye çocukları kendimiz attık. Yukarıdan attık aşağıdan tuttular" dedi.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Gül, çocukların hastaneye karbonmonoksit zehirlenmesi ile geldiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirterek gün içerisinde taburcu edeceklerini söyledi.



Alperen'in ailesinden Samsunlu aileye destek



Samsun'un Atakum ilçesinde, 5 saat boyunca servis minibüsünde unutulan anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki R.D.'nin annesini, 2 yıl önce İzmir'in Çiğli ilçesinde sıcak havada unutulduğu serviste yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in dedesi Sabahattin Sakin telefonla aradı. Gözyaşlarını tutamayan dede, anne Gülnür D.'ye her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi. Öte yandan servis şoförü S.A. (56) ve servis hostesi M.K. (49) gözaltına alındı. İki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Olay, 16 Ocak'ta, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Özdemir Anaokulu'na giden R.D., annesi Gülnür D. tarafından öğle saatlerinde servis minibüsüne bindirildi. Servis okul önüne geldiğinde diğer çocuklar indirildi, R.D. ise unutuldu. 5 saat serviste kalan çocuk, okul çıkışı fark edildi. Görevliler, altını ıslatan ve titreyen R.D.'yi annesi Gülnür D.'ye teslim edip, özür diledi. Aile, Denizevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, görevliler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı da R.D.'nin servis minibüsünde unutulması ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını, servis hizmeti veren firma ile sorumlu personel hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.



AİLEYE DESTEK



Olayın kamuoyuna yansımasının ardından aileye destek mesajları ve telefonlar geliyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de sıcak havada unutulduğu serviste hayatını kaybeden Alperen Sakin'in dedesi Sabahattin Sakin, R.D.'nin annesi Gülnur D.'yi telefonla arayarak, destek verdi. Telefon görüşmesinin karşılıklı ağlayarak gerçekleştiğini anlatan Gülnur D. şöyle konuştu:



"Olay duyulduktan sonra birçok destek mesajı aldık. 'Bu konunu peşine kesinlikle düşün arkasını bırakmayın' dediler. Herkes üzüntümüzü paylaşmaya çalıştı. Serviste unutulup hayatını kaybeden Alperen'in dedesi beni telefonla aradı. Bu görüşme beni çok duygulandırdı. Zaten aileye karşı zor konuştum. Dedesi bana konuyla ilgili her türlü desteği vereceğini söyledi. Görüşmenin büyük kısmı karşılıklı ağlayarak geçti. Kendimizi tutamadık. Onların acısı karşısında ben kendi çocuğum için hiçbir şey diyemedim. Alperen'in dedesi, 'Bu olayların tekrar yaşanmamasını istediğini maalesef bir yenisini daha duyduğunu' söyleyerek, 'Haberi görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Çok kötü oldum. Acımız tazelendi. Elimden ne geliyor sizin için yapmaya çalışacağım' dedi. Çok duygulandım. Sonuçta oğlum şu an yanımda ama onun torunu yanında değil. Empati kurmaya çalıştım."



Gülnur D., Milli Eğitim Bakanlığı'nın da devreye girmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Onlara devreye girdikten sonra süreç hızlandı" dedi.



SERVİS ŞOFÖRÜ VE HOSTES SERBEST BIRAKILDI



Öte yandan Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında servis şoförü S.A. ve servis görevlisi M.K., gözaltına alındı. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.



Limandaki kirlilik tepki çekiyor



Zonguldak'ta, yağmurla birlikte su seviyesi yükselen derelerin getirdiği atıklar, limanda kirliliğe neden oldu.



Zonguldak Limanı, her yağmurun ardından olduğu gibi yine çöplerle doldu. Acılık ve Üzülmez derelerinin getirdiği plastik bidon, plastik top, teneke kutu ve pet şişe gibi evsel atıklar, limanın kıyı bölgelerinde birikti. Tepkiye neden olan kirliliği görenler, yetkililerin önlem almasını istedi.



Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 yaralı



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, özel firmaya ait jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması meydana geldi. 1 işçinin yaralandığı olayda 5 çiftçiye ait toplam 30 dönümlük üzüm bağı, sıcak suyla dolarak, zarar gördü.



Toygar Mahallesi Çayyeri Mevkii'nde bulunan özel şirkete ait jeotermal kuyusunda, ağız kısmındaki yırtılma nedeniyle saat 05.00 sıralarında sıcak su patlaması meydana geldi. Saatte yaklaşık 100 ton debi ile akan sıcak su, havaya fışkırarak, çevreye yayıldı. Bu sırada kuyunun yakınında bulunan işçilerden 26 yaşındaki M.Ö.'nün bacağında sıcak su nedeniyle yanık meydana geldi. İşçi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Sıcak su, Hakan Turhan, Rıfat Uysal, Şamile Arık, Turgay Köroğlu ve Bülent Terim'a ait toplam 30 dönümlük alandaki üzüm bağlarını da göle çevirdi. Jeotermal şirketi yetkilileri, sıcak suyun akışının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.



'ARTIK BAĞLARIMIZDA OT BİLE YETİŞMEZ'



Bağı sıcak suyla dolarak zarar gören ziraat mühendisi Hakan Turhan, "Özel bir firmaya ait sıcak su kuyusunda gece asit basma esnasında kuyunun ağzında yırtık meydana geldiği söyleniyor. Resmi makamlara gerekli dilekçemizi verdik. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sıcak su patmamasını tespit etti. Sıcak sudan numuneler aldı. Su çok fazla sıcaktı. Suda sarımsı bir renk var. Bunlarla ilgili tesbitleri yaptırdık. Çıkan su, çok yüksek dereceli bir su. Şu anda bir zarar tespiti yapılamaz. Bağlar uyku halinde. Ama sezona geçildiğinde bağlar uyanmaya başladığında, ot bile yetişmeyeceği geçmişte yaşanan örneklerle tescillenmiştir. Bu bağlardan kesinlikle ürün alacağımızı düşünmüyoruz. 4-5 yıl burada herhangi bir bitki yetişmeyecektir. Su sıcaklığı kaynama noktası olan 100 derece civarındadır" dedi.



Şirket yetkilileri de kuyudan fışkıran sıcak suyun durdurulması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



Suriyeliye çarparak, ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaldırımda bisikletini tutarak, yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e (23) kamyonuyla çarpıp, üzerinden geçen İbrahim Terzi (40), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Terzi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde, Alanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'e giden İbrahim Terzi yönetimindeki 41 GR 922 plakalı tomruk yüklü kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, kaldırımda elinde bisikletiyle yürüyen Suriyeli Musa el Faris'e çarpıp, üzerinden geçti.



Kazada Musa el Faris, kanlar içinde yerde kalırken, İbrahim Terzi ise kamyonu yol kenarına bırakıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Musa el Faris'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri ise kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için bölgede inceleme yaptı.



Polisler, İbrahim Terzi'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Terzi, emniyetteki sorgusunun ardından taksiyle sağlık kontrolüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen İbrahim Terzi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



İzmir Valiliği'nden kursiyer askerlerin seçmenliğiyle ilgili açıklama



İzmir'in Foça ilçesine 3 aylığına gönderilen kursiyer askerlerin seçmen yazılmasına CHP'den gelen tepkiler üzerine İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, 24 Haziran 2018 seçiminde Foça'da oy kullanıp, daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellendiği, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığı kaydedildi.



CHP Foça İlçe Örgütü tarafından ilçelerinde 3 ay kurs gören 4 bin 2 askeri personelin seçmen olarak görülmesine itiraz edildi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu kursiyerlerden hala başka ilde görevli 633'ünün seçmen kaydı silindi. Ancak CHP tarafından ilçede kurslarına devam eden uzman çavuşların da seçmen kayıtlarının silinmesi içini bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruldu. YSK'nın bu konuda henüz karar vermediği tartışmayla ilgili İzmir Valiliği'nce de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçesinde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun, ilgili birliklerinde personel kayıtları güncellendi. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.



Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, -

