Dha Yurt Bülteni-8

BAKAN SELÇUK: DERSHANE VE TEMEL LİSELERİN KAPATILMASINA ŞAŞIRILMASINA ŞAŞIRDIM (EK)1)OKULLARIN 'MR'I ÇEKİLECEKMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 vizyonu kapsamında ele aldıkları altyapı dinamikleri olduğunu belirterek, bunlardan birinin okul profili değerlendirme olduğunu söyledi.

BAKAN SELÇUK: DERSHANE VE TEMEL LİSELERİN KAPATILMASINA ŞAŞIRILMASINA ŞAŞIRDIM (EK)



1)OKULLARIN 'MR'I ÇEKİLECEK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 vizyonu kapsamında ele aldıkları altyapı dinamikleri olduğunu belirterek, bunlardan birinin okul profili değerlendirme olduğunu söyledi. Türkiye'deki bütün okulların belli parametreler çerçevesinde 'MR'ının çekileceğini dile getiren Selçuk, bunun mobil olarak izleneceğini kaydetti. Her okulun ihtiyacının somut şekilde takip edileceğini kaydeden Selçuk, bu ihtiyaçların doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda hem mali, hem de idari tedbirler aldıklarını söyledi. Selçuk, "Bir Türkiye ortam modeli ortaya çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor. Pilot çalışmalar sonucunda önümüzdeki öğretim yılında da Türkiye'deki bütün okulların takibine yönelik bir başka sisteme geçiyoruz" dedi.



TASARI BECERİ ATÖLYELERİ GELİYOR



Tasarı beceri atölyelerini hayata geçireceklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu atölyeler çocuklarımızın çoktan seçmeli sorular çözerek bütün eğitim öğretim hayatını şekillendirdiği yapı yerine, ne konulacağını açıklamaya çalışan bir proje. Bu proje de şubat ayında Türkiye'de 30 okulda pilot olarak başlayacak ve inşaatları tamamlandı. Bunu çok önemsiyorum. Bizim ilkokullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek zorundayız. Eğer bunu görürsek, çok küçük yaşta meslek bilincinin oluşmasını görmek mümkün olabilecek" diye konuştu.



ACİL DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK



Neyin ne zaman uygulanacağına yönelik ellerinde bir takvim olduğunu belirten Selçuk, bazı şeylerin acil yapılmasına karşı olduğunu söyledi. Çayın demlenmesine önem verdiğine vurgu yapan Selçuk, "Çay demini almadan bazı değişiklikler yaparsak, şimdiki çözümler daha sonraki problemler haline gelir. Değişiklikleri çok derin analiz etmek zorundayız. Kamuoyunun baskısıyla, 'Neden acil değişiklik yapılmıyor' baskısıyla yol almamız mümkün değil. Daha önce de 'Neden sürekli değişiklik oluyor' diye şikayetler olurdu. Bu şikayeti yapanların şimdi de neden değişikler yapılmıyor demesini anlamış değilim. Ani değişiklikler nedeniyle öğrencilerimizin ve velilerimin sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.



Dili sadeleştirmek ve ortak sözlük oluşturmak gibi bir hedefleri olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, söz varlığı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Selçuk, "Söz varlığı, Türkçe'nin hayati bir konusu" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bakan Ziya Selçuk açıklama



Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



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2)SEBZEDEKİ FİYAT ARTIŞININ NEDENİ SERT GEÇEN KIŞ



FİNİKE Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, sebze fiyatında hortum öncesi ve sonrasında afaki bir artış olmadığını belirterek, pahalılığın temel nedeninin, kış şartlarının sert geçmesine bağlı rekolte düşüklüğü ve maliyet artışı olduğunu söyledi.



Finike Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, son aylarda piyasada pahalı seyreden sebze fiyatları ile ilgili genel değerlendirme yaptı. Hortum felaketi öncesiyle, sonrası arasında afaki bir durum olmadığını belirten Karataş, "23 Ocak'ta 9 ila 9,3 lira arası olan patlıcanın güncel fiyatı, şu an 7,80- 8 lira arasında. Hortumdan dolayı fiyatlarda bir artış yok. Patlıcanı baz alırsak, hatta 24 Ocak'ta oluşan hortumdan sonra fiyatında gerileme var. Salatalık, domateste fiyat aynı" dedi.



REKOLTE TALEBİ KARŞILAYAMIYOR



Fiyat artışının rekolte düşüklüğü ve ürün maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığını anlatan Karataş, şunları dedi:



"Aslında bize göre fiyatlar yüksek değil. Tüketici fiyat yüksek diyebilir. 1996- 1997 yılında en pahalı sigara ile domatesin fiyatı aynıydı. Geçen yıldan bu yıla sebzenin maliyetini etkileyen gübre, ilaç, plastik naylon ve fide gibi girdiler aşırı derecede arttı. Yüzde 100'e varan artışlar var. Bunun yanı sıra yaklaşık 45 gündür sebze güneş görmedi. Hava sürekli yağmurlu, soğuk ve ayaz geçti. Bu nedenle rekoltede büyük düşme var. Piyasanın talebini karşılayamıyor. Havaların ısınmasıyla fiyatlar gerileyecektir. Ürün çoğaldıkça, fiyatlar maliyetinin altına dahi düşecektir."



SOĞUK HAVA NEDENİYLE BİTKİ HASTALANDI



Hava şartları muhalefetinden dolayı bitkinin hastalıklarının arttığına değinen Karataş, üründe büyük kayıp yaşandığını söyledi. Fiyatlar artsa da üreticinin kazancının artan maliyetler nedeniyle artmadığına değinen İsmail Karataş, "Sezon başı, ortası ve sezon sonu ortalamasına bakıldığında girdi maliyetleri ile üreticin satış fiyatları, maliyeti kurtarmıyor. Maliyet ve hava şartları tüketiciyi mağdur etti. Tüketici, 'Biz mağduruz, alamıyoruz' diyor ama üreticilerimiz de 'Biz mağduruz, üretemiyoruz' diyor" dedi.



'HORTUM VURDU DEYİP FİYATI İKİ KATINA ÇIKARANLAR VAR'



Halde şu an domatesin 4- 5,5 lira olduğunu, bu fiyatın da yüksek olmadığını vurgulayan Karataş, domatesin üreticiye maliyetinin 2,5- 3 lira civarında olduğunu vurguladı. Rekolte düşüklüğünün yanı sıra sezon başında döviz artışı ile birlikte gübre, fide ve sera örtülerindeki fiyat yükselişinin üreticiyi olumsuz etkilediğine değinen Karataş, "Üretici mağdur durumda. Pazarda, markette son yaşanan hortum afetini art niyetli kullananlar, 'Finike'yi, Kumluca'yı, Kemer'i, hortum vurdu' deyip fiyatı iki katına çıkarıyor. Bizim 'web' sayfamız açık. Her gün Antalya'nın doğusu ve batısının fiyatlarını insanlar görebilir" diye konuştu.



'SEBZE YETİŞTİRMEK ÇOCUK YETİŞTİRMEKTEN ZOR'



Üreticinin temsilcileri olduklarını, çiftçinin ürettiği ürünün değerinde satılması için çaba sarf ettiklerini ve pazar bulduklarını anlatan Karataş, afette zarar gören çiftçilere devletten önce yardım götürdüklerini kaydetti. Sebze yetiştirmenin zorluklarına da değinen İsmail Karataş, "Sebze yetiştirmek öyle basit bir şey değil. Buradaki tabirle sebze yetiştirmek küçük bir çocuğu yetiştirmekten daha zordur. Çok meşakkatlidir. İlgi ister, alaka ister. Nasıl bir çocukla yakından ilgilenmek gerekiyorsa, aynı şekilde bakım istiyor" dedi.



Komisyoncu Musa Köybaşı da 20 yıldır tüccarlık yaptığını belirterek, "Hortum felaketinden dolayı fiyatlarımızda yükselme olmadı. Hatta hortumdan sonra bazı ürünlerin fiyatları geriledi" dedi.



Finike İlçe Toptancı Hali'nde bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:



"Domates 3,50- 4,80 TL, kokteyl salkım domates (salkito) 5,20 TL, kokteyl yuvarlak domates (elika) 4 TL, domates oval (verti) 4,30 TL, salatalık 4,20 TL, salatalık (slor) 5,50 TL, salatalık (dikenli) 4,20 TL, patlıcan 7,00- 7,20 TL, patlıcan (topak) 8,50 TL, biber çarliston 8,00 TL, biber çarliston (acı) 10,00 TL, biber sivri 9,50 TL, biber sivri (kıl) 11 TL, biber sivri (kılçık) 12 TL, biber dolma 8,50 TL, biber (üçburun köy) 9 TL, biber (kapya) 7,70 TL, biber jelibon 13 TL, biber (şili kırmızı) 11,50 TL, kabak 4,20 TL, fasulye 8,00 TL."



Görüntü Dökümü



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İsmail Karataş röportaj,



Farklı sebzelerden detay görüntüler,



Komisyoncu Musa Karataş röpörtaj



308 MB, 9 dk 40 saniye



Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya),



Görüntü Dökümü



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Kumluca patlıcan serası görüntüsü



Üreticiler röp



Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA/DHA



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3)KAYIP BUSE' NİN BABASI ACAR, JANDARMAYA KROKİ VERDİ



Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortumun otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarını takip eden babası Ahmet Acar, arama yapılmasını istediği noktaları not defterine kroki çizip jandarma ekiplerine verdi. Kemer ilçe jandarma ekipleri ise sık sık baba Acar ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baba Acar, yanında getirdiği not defterine Ağva Deresi'nin krokisini çizerek kızı Kader Buse Acar'ın sürüklendikten sonra takılma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri anlattı. Not defterini alan jandarma ekipleri baba Acar'ın işaret ettiği noktaları tekrar aramak için çalışmalarını sürdürüyor.



Sahil bandına park ettiği otomobilinin içinden çalışmaları izleyen baba Acar'ı arkadaşları ve vatandaşlar da yalnız bırakmıyor.



Görüntü Dökümü



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-Baba Ahmet Acar detay



-Denizden detay



-Jandarma ekiplerinin yaya bir şekilde sahil bandında arama çalışmaları



-Babanın jandarma ekipleri ile görüşmesi



-Babanın jandarma ekiplerine not defterine kroki çizmesi ve anlatması



Haber: Alparslan ÇINAR- Levent YENİGÜN - Kamera: Alparslan ÇINAR



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4)2 BİN 700 YILLIK FRİG OYUNCAKLARI ÇİNİYLE YENİDEN HAYAT BULDU



ANADOLU tarihininin önemli uygarlıklarından Frigler'in yaklaşık 2 bin 700 yıl önce çocukları için yaptığı oyuncaklar, yaşadıkları topraklar olan Kütahya'da çiniyle yeniden hayat buldu. Çini Sanatçısı Nida Olçar'ın, çiniyle yeniden şekillendirdiği kuş şeklindeki eserler koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görüyor. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın bulunduğu topraklarda yaşayan Frigler'in, çocukları için topraktan yaptıkları ve iple çekilebilen kuş şeklindeki oyuncaklar, 2008 yılında UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen ve 2010 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın atölyesinde, Sıtkı Olçar'ın kızı olan çini sanatçısı Nida Olçar'ın ellerinde yeniden hayat buldu. Yaşam biçimleri ve bıraktıkları eserlerle Anadolu'nun en renkli karakterleri arasındaki Frigli ustaların hayal gücünü ve yaratıcılığını, 20 yıldır çiniye uyarladıklarını söyleyen Olçar şöyle konuştu:



"Frig krallığının başkenti Gordion'dur. Kütahya, Eskişehir ve Afyon bölgesine de yayılmışlardır. Frigli ustaların hayal gücünü ve yaratıcılığını Sıtkı Atölyesi'nde 20 yıldır çiniye uyarlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık frig oyuncakları yeniden hayat buldu. Frig kuşları tekli ve çoklu renklerde iki çeşit olarak işlenmişti. 14'üncü yüzyıl geleneksel Türk el sanatlarımızdan çiniye en yakın olanı çok renkli olanlardı. O yüzden çok renkli frig oyuncaklarını çiniye uyarladık. Bunları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve Kütahya Arkeoloji müzesinde görebilirsiniz. Bu oyuncak iple de çekilebiliyor. Çarkta biçimlendirilerek yapılan bu frig oyuncakları pişmiş topraktan elde ediliyor. Babadan kıza yaklaşık 20 yıldır yaptığımız bu oyuncakların ciddi koleksiyoncuları var."



Görüntü Dökümü:



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-Nida Olçar'ın oyuncakları yaparken,



-Oyuncaklardan,



-Olçar'ın oğlu ve yeğeninin oyuncakları oynarken,



-Nida Olçar'ın konuşmasından,



-Müzede bulunan oyuncaklardan çekilen görüntülen bulunuyor.



Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,



Boyut: 404,10 MB ve 117,29 MB



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5)LİCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 38 kilo esrar, 14 kilo kenevir tohumu, ruhsatsız 3 av tüfeği, 78 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, cezaevi firarisi 2 kişi de yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında, jandarma komando timlerinin katılımıyla 'Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik- 15 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 38 kilo esrar, 14 kilo kenevir tohumu, ruhsatsız 3 av tüfeği, 78 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde ise 2 konut ve eklentileri arandı, 30 kişi ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) sorgulamaları yapıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



Görüntü Dökümü:



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Toprağın altında çıkarılan esrar



Ele geçirilen esrar ve tüfeklerin sergilenmesi



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,94 MB



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6)15 YAŞINDAKİ ÖMER, ÇATIDA AKIMA KAPILARAK AĞIR YARALANDI



Bursa'da, bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım eden Ömer Demir (15), elindeki madeni malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Vücudu tamamen yanan Ömer Demir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir ve kendisine yardım eden oğlu Ömer Demir, çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ömer'in elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ömer, ağır yaralandı.



İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Ömer'i ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ömer Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden detaylar



-Yaralıdan detaylar



Süre: 1 dakika 31 saniye, Boyut: 167 MB



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



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7)ADIYAMAN'DA EV YANGINI



ADIYAMANa'da, çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.



Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallede meydana geldi. Ali Coşkun'a ait 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe yol açan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde maddi hasara yol açtı.



Görüntü Dökümü:



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Olay yeri ve kalabalık



Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri



Evden yükselen dumanlar



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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