Dha Yurt Bülteni-8

1)BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAFA ATARAK YARALADIÇANKIRI'da Erdal K., 'uzaklaştırma' cezasına rağmen iş yerine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K.'yı (26), yüzüne kafa atarak dövdü.

1)BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAFA ATARAK YARALADI



ÇANKIRI'da Erdal K., 'uzaklaştırma' cezasına rağmen iş yerine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K.'yı (26), yüzüne kafa atarak dövdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Erdal K. tutuklandı. Olay, geçen hafta kent merkezinde Nagihan K.'nın çalıştığı markette meydana geldi. İşsiz Erdal K., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Nagihan K. ile konuşmak için çalıştığı markete gitti. Erdal K., 'uzaklaştırma' cezası bulunmasına rağmen marketin deposunda iş arkadaşlarıyla yemek yiyen eşinin yanına indi. Erdal K., çıkan tartışmada eşine saldırdı, yüzüne kafa atarak darbetti. Diğer çalışanların engel olmaya çalıştığı Erdal K., dışarıya çıkarıldı. Yaralanan Nagihan K., çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nagihan K.'nın göz kapağına ve yüzünün çeşitli yerlerine dikiş atıldı. Olay sonrası yakalanan Erdal K., 'basit yaralama' ve 'uzaklaştırma cezasını ihlal' suçlarından tutuklandı.



'PSİKOLOJİK OLARAK MAHVOLDUM'



Nagihan K., iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili eşinden şikayetçi oldu. Eşinin, arkadaşlarıyla yemek yerken gelip kendisine saldırdığını söyleyen Naigah K., şöyle dedi:



"Ben ona gitmesi gerektiğini, uzaklaştırma cezası olduğunu söyledim. 'Anlaşmalı boşanalım' dedi. Ben de 'mahkeme sürüyor, git avukatınla konuş' dedim. Daha sonrasında 'boşanmayacağım, çocuğu da öldüreceğim' diyerek gitti. Daha sonra kapı açıldı, kırılma sesi duyduk. Ben ilk önce marketi dağıtıyor sandım, arkadaştan polisi aramasını istedim. Erdal K. yukarıda bardağı kırdı ve gelip yüzüme vurdu. Müdahale etmeye çalıştım; ama beni aldı kafamı duvara vurdu yumruklamaya başladı. Daha sonra arkadaşlar geldi, polisler geldi. Hastaneye gittiğimde gözümü kaybetme riski olduğundan bahsettiler. Psikolojik olarak mahvoldum. Şikayetçiyim, gereken cezası çeksin."



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Olay anı güvenlik akmerası



Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI,



================================================



2)BİSİKLETLİ TACİZCİYE 15 YIL HAPİS







ANTALYA'da ekmek almaya giden kız çocukları R.K. (8) ile Z.Ö.B.'ye (13) cinsel tacizde bulunan Mehmet Elibol (31), 15 yıl hapis cezası aldı. Sanık Mehmet Elibol'un mahkemedeki son sözü ise "Anneme gideceğim ben" oldu. Olay, geçen yıl Ocak ayında Kepez ilçesinde meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi'nde ekmek almak için evden çıkan ilkokul öğrencisi R.K.'yı, Mehmet Elibol, bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Elibol, daha sonra R.K.'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol'u aynı mahallede yakaladı.



Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol'un, olaydan bir hafta önce de Teomanpaşa Mahallesi'nde Z.Ö.B.'yi taciz ettiği belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Mehmet Elibol, son kez hakim karşısına çıktı. R.K.'ye karşı 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.Ö.B.'ye karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması istenen sanık Mehmet Elibol'un mahkemedeki son sözü, "Anneme gideceğim ben" oldu.



Mahkeme heyeti, Mehmet Elibol'un eyleminin her iki çocuğa karşı sarkıntılık düzeyini geçip, istismar olduğuna kanaat getirdi. Heyet, Mehmet Elibol'un suç tarihinde 12 yaşını tamamlamayan R.K.'ya 'cinsel istismar suçu'nu işlediğini dikkate alarak, 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Elibol, suç tarihinde 12 yaşını dolduran Z.Ö.B.'ye karşı da 'cinsel istismar suçu'ndan dolayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Olayla ilgili ARŞİV görüntüler



Süleyman EKİN/ANTALYA, -



==================================================



3)FIRTINANIN ARDINDAN SAHİLDE DEFİNE TARAMASI



ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne detektörüyle gelen bir vatandaş, fırtınanın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediği altın ve değerli madenleri aradı.



Antalya'da geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Dalga boyunun bugün normale dönmesinin ardından Konyaaltı Sahili'nde define avcısı bir vatandaş altın ve değerli maden arayışına çıktı. Fırtınanın şiddetiyle kabaran dalgaların deniz dibindeki altın ve değerli madeni eşyaları kıyıya getirmiş olabileceğini değerlendiren define avcısı vatandaş, elindeki detektörle sahil bandını taradı. Yanında kendisine eşlik eden bir arkadaşıyla sahili baştan sona tarayan define avcısı vatandaşın, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda sahili mini kürekle kazdığı görüldü.



Bazı vatandaşlar ise sahilde oltalarıyla balık avlamaya çalıştı.



Görüntü Dökümü



--------------------



Define avcısı vatandaştan detay



Detektörle tarama yapması



Detektörle arama yapan vatandaşın sahili mini kürekle kazması



Sahildeki vatandaşlardan detay



Deniz dalgasından detay



Genel detaylar



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



==================================================



4)KARLIOVA'DA SENTETİK SAHADAKİ KAR TEMİZLENDİ, SPORCULAR TEŞEKKÜR ETTİ



BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir aydır karla kaplı olan sentetik çim saha, Kaymakam Levent Yetgin'in girişimiyle küreme aracıyla temizlendi.



Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Yıldırımspor'un maçlarını oynadığı sentetik çim saha, karla kaplandı. Bu nedenle futbolcular, idmanlarını yol kenarında yapmak zorunda kaldı. Takım yetkilileri, sahanın kardan temizlenmesi için Kaymakam Levent Yetgin'den yardım talebinde bulundu. Kaymakam Yetgin'in talimatı üzerine İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Ekipler, 2 günlük çalışmayla bir aydır yağan karı sahadan temizledi.



Yıldırımspor yöneticileri, futbolcuları, taraftarı sosyal medya hesaplarından 'Kaymakam Baba' diye hitap ettikleri Kaymakam Levent Yetgin'e teşekkürlerini dile getirdi. Çok sayıda futbolcu ve taraftar da sosyal medyada kullandıkları profil fotoğrafları yerine Kaymakam Yetgin'in fotoğrafını kullandı.



Görüntü Dökümü:



-------------------------------



Saha temizleme çalışması



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26.9 MB



==================================================



5)BEL AĞRISINI GİDEREN 700 YILLIK SANDALYENİN PATENTİNİ ALIP SERİ ÜRETİME GEÇTİ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar Önder Torun ve Serdar Şahin, bel fıtığı ağrılarına son verecek sandalye ürettiler. 700 yıl önce ilkel yöntemlerle yapılarak bel ağrılarını sonlandıran sandalyeyi bulan mobilyacılar, sandalyeyi yeniden üretip, ilk kendileri deneyerek sağlığına kavuştular. Bel rahatsızlığı olanlar için seri üretime geçen mobilyacılar, hastalara şifa olmayı hedefliyorlar. Sandalyenin patentini alan mobilyacılar, satışa da başladılar. Mobilyacılık yapan emekli Ziraat Mühendisi Serdar Şahin, 2018 yılında sancılı bel ağrıları çekmeye başladı. Hastane hastane gezen Şahin, çözümün ameliyattan geçtiğini öğrenince araştırmalara başladı. İnternette araştırma yapan Şahin, bir arkeoloğun Endonezya'da 700 yıl önce bel fıtığı hastalığının 'Hernia Lumber' ismi verilen sandalye ile geçtiğini tespit etti. Serdar Şahin, "Yaklaşık 700 yıl öncesine ait 'Hernia Lumber' isimli sandalye kadın arkeolog tarafından Endonezya'da keşfediliyor. Tüm bel ve sırt ağrılarının tedavisi için önemli bir sandalye. Özellikle hamile kadınların ağrıları da bu sandalye ile son bulacak. Sağlıkla yaşamınızı sürdürebileceğiniz, gece rahatlıkla uyuyabileceğiniz, yapımı ve kullanımı da basit olan bir sandalyeö dedi.



DOKTORLAR AMELİYAT DERKEN O SANDALYE İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU



1 yıl önce bel fıtığı olan Şahin, "İki büklüm geziyordum. Doktorlar ameliyat diyordu. Bir sohbet sırasında bu sandalyeyi buldum. İlk yaptığımız sandalye ile yaklaşık 1 saat oturdum. Bel fıtığım kısa sürede ortadan kalktı. Ağrılarım kalmadı. Ben sağlığıma bu sandalye ile kavuştumö diye konuştu.



PATENTİNİ ALDI



Sandalenin patentini alıp, seri üretime başladıklarını belirten Şahin, "10 kilogram ağırlığında, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir sandalye. Fiyatı 400 lira. Her akşam televizyonun karşısında 20 dakika oturduktan sonra, sabaha kadar yatağımda rahat bir uyku çekiyorumö ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü:



--------------------



-Genel görüntü



-Açıklama



-Sandalyenin yapımı



-Detaylar



Süre: 4.43 Boyut: 529 MB



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/ BURSA



=================================================



6)OSMANİYE'DE POLİSTEN HIRSIZLIĞA KARŞI 'KAPI ZİLİ' UYGULAMASI



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok katlı apartmanlarda kapı zili uygulaması yaparak, ev sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Rahime Hatun, Raufbey ve Esenevler Mahallelerinde yapılan çalışmada polisler, çok katlı apartmanların girişlerinde bulunan kapı zillerine bastı. 'Kim o?' denildiğinde, polisler 'tüpçü', 'hırsız', 'asansör tamircisi', 'sucu' ve 'bohçacı' gibi cevaplar vererek kapının açılmasını istedi. Kimi ev sahipleri kapıyı hemen açarken, bazıları ise 'Sizi tanımıyorum, kapıyı açamam' cevabını verdi. Ekipler, ardından hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı broşürleri dağıtıp, ev sahiplerini sözlü olarak da uyardı. Özellikle apartman giriş kapısından zile basıldığında, zile basan kişi eğer tanınmıyorsa kapı otomatiğine basılmaması gerektiğini vurgulayan ekipler, "Evinizden ayrılırken kapınızı mutlaka kilitleyin. Kapınızın göbeğinin kırılması veya levyeyle açılmasını engelleyici tertibatı çok ucuza taktırabilirsiniz. Kapı ve pencere kilitlerinizin sağlam olmasına dikkat ediniz. Evinizde kıymetli mücevherat ve çok büyük miktarlarda para bulundurmayın, varsa kasaya koyun. Unutmayın, siz davet etmediğiniz sürece hırsız size uğramaz" diye ikazda bulundu.



Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, hırsızlık olaylarına karşı bu tür uygulamaların sık sık yapılmasının faydalı olacağını belirterek, uyarılarından dolayı başta İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş olmak üzere tüm emniyet personeline teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:



------------------------



TDP görevlilerinin motosikletlerle gelişleri



Polis otosu ve polislerin motosikletleri park etmeleri



Kapı girişindeki posta kutularına broşür bırakılması



Kapı zillerine basılması



Kapıların sorgusuz açılması



Vatandaşların bilgilendirilmeleri, görüşmelerden detay



Polislerin apartman merdivenlerinden çıkması



Kapı ziline basılıp Tüpçü denilmesi, kapının açılması



Kapı ziline basılması, Hırsız denilmesi, kapının açılmaması



Kapı ziline basılması sucu denilmesi kapının açılması



Farklı bir apartman sakininin bilgilendirilmesi



Polislerin apartman girişine gelişleri



Bayan polisin asansör bakımı demesi, kapının açılması



Kapıyı açan bayanın bilgilendirilmesi



Kapıyı açmayan apartman sakinine megafondan teşekkür edilmesi



Bohçacı denilmesi, kapıyı açamam cevabının alınması



Kamerayı açması için yüzünü göster demesi, açmadığı için teşekkür edilmesi



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



============================



7)HAKKARİ'DE POLİSTEN KIŞ LASTİĞİ TAKAN SÜRÜCÜLERE TEŞEKKÜR



Hakkari polisi, kış lastiği uygulaması yaptı. Kurala uymayan sürücülere para cezası kesen ekipler, kış lastiği takan sürücülere ise teşekkür etti.



Hakkari Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kış lastiği uygulaması yaptı. Medeni Sancar Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, kontrol etti. Ekipler kış lastiği takan sürücülere teşekkür ederken, kurala uymayan sürücülere ise idari para cezası kesti.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Polis ekiplerinin araçları durdurulması



Durdurulan araçların lastiklerini kontrol etmesi



Genel ve detaylar



HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Boşanma Aşamasındaki Eşini Yüzüne Kafa Atıp, Dövdü

Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu

İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Tacizcinin Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı

Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu