Dha Yurt Bülteni-8

1)REKOR UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ÇETE, KENDİ HABERLEŞME AĞINI KURMUŞ (ÖZEL)Erzurum'da Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili tutuklanan baron ve 2 uyuşturucu tacirinden, özel telefon ile Türkiye'de kullanılmayan ilk kez görülen SIM kart çıktı.

1)REKOR UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ÇETE, KENDİ HABERLEŞME AĞINI KURMUŞ (ÖZEL)



Erzurum'da Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili tutuklanan baron ve 2 uyuşturucu tacirinden, özel telefon ile Türkiye'de kullanılmayan ilk kez görülen SIM kart çıktı. Zehir tacirlerinin yakalanmamak için Türkiye'deki GSM şirketlerinin dışındaki SIM kartı kullandığı belirlendi. Türkiye'de nadir kullanılan telefonlarda ise WhatsApp benzeri mesajlaşma programı yüklü olduğu görüldü. İlk kez karşılaşılan gizli haberleşme programı, polisler tarafından deşifre edilmeye çalışılıyor.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, İstanbul'a seyir halinde olan mermere benzeyen florit madeni yüklü TIR'da narkotik köpeği ile arama yaptı. TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan araştırmada, Şahin D. idaresindeki İran'dan gelen TIR'ın 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi. Uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için demir, çelik üretiminde güçlendirici olarak kullanılan florit madenleri arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledileceği öğrenildi.



FİLM GİBİ OPERASYON YAPILDI



Büyük titizlikle yaklaşık 6 saat eroinleri florit madenleri içerisinden ayıklayan polisler, film gibi operasyonun ikinci ayağına geçiş yaptı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Eroinlerin boşaltıldığı TIR, polisler eşliğinde alıcı konumundaki kişilere ulaşılabilmesi için, 25 Ocak sabahı yola çıktı. Şahin D.'nin yanında giden polisler, İstanbul'a geldiğinde şoför ile irtibata geçen alıcı konumundaki ilk kişiye ulaştı. Tarihi uyuşturucu operasyonunda ilk alıcı konumundaki zehir tacirini gözaltına alan polisler bu kez, aynı yöntemle ikinci alıcı ile irtibat kurdu. Eroinlerin sorunsuz olarak nakli sağlanmış gibi yapılarak çete lideri olan baron Mehmet Zeki F.'nin kimliği tespit edildi. Mehmet Zeki F.'nin yurt dışına kaçacağını öğrenen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlem alarak baronu da kısa sürede yakaladı. Uyuşturucu çetesini çökerten ekip, şoför Şahin D., alıcı konumundaki Hacı K., Saruhan Ö. ve baron Mehmet Zeki F.'yi gözaltına aldı. Hacı K.'ya ait lojistik firmasında yapılan aramada, Erzurum'da ele geçen eroin ile aynı özellikte 4 parça uyuşturucu ve 27 bin 800 dolar ile 100 euro ele geçirildi.



4 ZANLI DA CEZAEVİNE GİRDİ



3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan TIR şoförü Şahin D. ile birlikte baron Mehmet Zeki F. ve örgüt üyeleri Hacı K., Saruhan Ö. İçişleri Bakanlığı'na ait özel jet ile Erzurum'a getirildi. Özel harekat polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla taşınan uyuşturucu çetesi sorguları için emniyete götürüldü. Şahin D., 28 Ocak, Hacı K. ile Saruhan Ö. 29 Ocak, uyuşturucu baronu Mehmet Zeki F. de 30 Ocak günü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Baron ve diğer 3 zanlı Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kondu.



ÇETENİN HABERLEŞME AĞI



Öte yandan uyuşturucu çetesi ile ilgili polis önemli bilgilere ulaştı. Polis, şoför Şahin D. dışındaki 3 kişinin üzerinden çıkan Türkiye'de nadir görülen hepsi aynı olan telefonlara el koydu. Telefonlarda yapılan incelemede kullanılan SIM kartın da özel olduğu görüldü. Çetenin, yakalanmamak için Türkiye'deki GSM şirketlerinden farklı SIM kart kullandığı tespit edildi. Ekipler, telefonlar içerisinde özel bir mesajlaşma programı olduğunu belirledi. İlk kez görülen WhatsApp benzeri mesajlaşma programının deşifre edilmesi için polisler, çalışma başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucu çetesinin haberleşme ağını çökertip, ticaretin arkasında örgüt bağlantısı olup olmadığını araştıracak.



UYUŞTURUCULARIN TAŞINMASI İÇİN ŞİRKET KURULMUŞ



Yapılan araştırmada zehir tacirlerinin, uyuşturucuların sevkini kolaylaştırmak için florit madeni şirketi kurduğu ortaya çıktı. Kurulan bu şirket ile mermere benzer parçalar halindeki florit madenleri arasında uyuşturucunun taşındığı belirlendi. Piyasa değeri 700 milyon TL olduğu belirtilen eroinlerin, 25 bin 834 parça haline getirilme aşamasının oldukça zahmetli olduğu ve paketleme işleminde çok sayıda zehir tacirinin görev aldığı düşünülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV



-Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla adliyeye gelmesi



-Mehmet Zeki F.'nin adliye getirilmesi



-Mehmet Zeki F.'nin zırhlı araçtan indirilmesi



-Adliyeye götürülmesi



-Adliye binasından alınan güvenlik önlemlerinden detay



-Ele geçirilen eroin maddeleri



-İstanbul'da yakalanan kişilerin araca bindirilmesi



-Şahısların Erzurum'a getirilmesi için havalimanınan getirilişi (drone)



-Özel Harekat Timlerinin çevrede önlem alması



Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,



==================================================



2)GENÇ KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI



Antalya'da Funda Ilgaz (20), eşinden şiddet gördüğünü ve yatak odasında özel görüntülerinin gizlice çekili tehdit edildiğini iddia ederek, "Eşim ondan ayrılırsam beni ve ailemi öldüreceğini söyledi. Yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti. Boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Ne olur yardım edin, çok korkuyorum" dedi.



Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde anne ve ağabeyi ile oturan Funda Ilgaz, eşi Ö.C.I'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek yardım istedi. Bir dönem fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda Ilgaz, eşiyle 16 yaşında sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyerek, "18 yaşına bastığımda resmi nikah kıydık. Evlenmeden 2 yıl boyunca da aynı evi paylaşarak, karı- koca hayatı yaşadık. Evlilik öncesi ve sonrasında bana çok kötü davrandı. Bir seferinde gizlice yatak odamızda çektiği özel görüntüyü yayınlayıp, beni rezil edeceğini söyledi. Ayrıca, ölümle tehdit etti. Ben de sesli mesajlarını kanıt olarak gösterip şikayetçi oldum. Eşim 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. O zaman karara uydu ve 3 ay sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladık. Bir süre sonra aramızda kavga çıktı. Bana ağza alınmayacak küfürler etti. Beni darbetti. Ayrılmak istediğimi söyledim. O zaman da sürekli ailemi öldürmekle, şantajla, hatta yüzüme kezzap dökmekle tehdit etti" diye konuştu.



Eşinin, ağabeyi Kuthan Adem'i önce darbedip, sonrasında bıçakladığını iddia eden Funda Ilgaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eşimin bana ve aileme yaptığı tüm tehditler ispatlı. Polise çok gittim. Şikayetçi oldum. Ama buna yönelik hiçbir şey yapılmadı. Ondan bir türlü kurtulamıyorum. Beni yaralamaya kalkıştı. 6 kez uzaklaştırma aldığı halde hep ihlal etti. Ağabeyim ve annem için de uzaklaştırma aldık ama onları da ihlal etti. Her gün beni farklı numaralardan arayarak, öldürmekle, yaralamakla, evimi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin canından endişe ediyorum. Sabıka kaydı olan bir insan. O yüzden çok korkuyorum. Gerekli yerlerin sesimi duymasını istiyorum. Yardım istiyorum."



'BOYNUMA BIÇAK, BAŞIMA SİLAH DAYADI'



Eşinin bir seferinde kendisini kesmekle tehdit ettiğini belirten Funda Ilgaz, "Kafasını duvarlara vurdu. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek boynuma bıçak, başıma silah dayadı. Beni öldürmekle tehdit etti. Çoğu zaman eşyalarıma zarar verdi. Her seferinde affettim, şikayetçi olmadım. Zaten şikayetçi olsaydım da boşa çıkacağını biliyordum. Çünkü babasının ve ailesinin her yerde tanıdıkları varmış. Bunlarla beni hep susturdu. Ben de korktum. Annem ve babam ayrı olduğu için zaten kopuk bir aileyiz. Kopuk aile olmamızdan da cesaret aldı. Annem ve babamın bana sahip çıkmayacağını düşündü" diye konuştu.



Adli makamlara çok şikayet ettiğini ancak kimsenin ilgilenmediğini ileri süren Funda Ilgaz, şöyle dedi:



"Her şikayetimin üstü kapatıldı. Ben de her seferinde eşime geri dönmek zorunda kaldım. Artık geri dönmek istemiyorum. Ondan kurtulamıyorum. Şimdi boşanma davası açacağım. Aslında boşanma davası açmaya da korkuyorum. Eğer araya birilerini sokarsa boşanamayabilirim. Çünkü sürekli tanıdıklarının olduğunu söyleyerek beni korkutuyor."



Funda Ilgaz'ın ağabeyi Kuthan Adem ise kardeşinin geçen ay akşam saatlerinde kendisini aradığını söyleyerek, "Kardeşim telefonda ağlayarak benden yardım istedi. Bu arada, bağırma ve cam kırılma sesleri geliyordu. Kardeşimi alıp annemin evine götürdüm. O günden sonra beni ayrılık sebebi gördü. 4-5 gün sonra bir arkadaşı ile birlikte beni sopayla darbetti. Şikayetçi oldum. Aynı günün akşamı evimin önünde 3 yerimden bıçakladı. Ama hiç ceza almadı. BİMER'e, CİMER'e her yere yazdık ama sonuç alamadık. Artık adaleti adliye dışında arıyoruz. Ben 3 yerimden bıçaklanmışım. Bunu karakola, savcıya söyleyemeyeceksem, kimden yardım alacağım? Hiçbir yaptırım kararı, tedbir kararı uygulanmadı. Verilen tek şey denetimli serbestlik. Ben hastaneden taburcu olamadan, o benden önce serbest kaldı. Bu kadar adaletsizlik olmaz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------



-Funda Ilgaz'ın görüntüsü



-Funda Ilgaz röp 1



-Funda Ilgaz'ın elindeki belgelerden görüntü



-Funda Ilgaz röp 2



-Funda Ilgaz'ın yüzünden yakın plan görüntü



-Funda Ilgaz röp 3



-Funda Ilgaz'ın adliye önündeki görüntüsü



-Funda Ilgaz röp 4



-Funda ve ağabeyinin birlikte görüntüsü



-Funda'nın ağabeyi Kuthan Adem ile röp



-Funda ve ağabeyi adliyeye girerken görüntü



-Funda ve ağabeyinin adliyeden çıkışından görüntü



-Adliye dış plan



573 MB - 5.10'



Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,



=================



3)HEYELANIN KAPATTIĞI KÖY YOLUNDA ONARIM



MERSİN'in Erdemli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı Mahallesi'nde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu, yol açma çalışmalarına başlandı.



Erdemli Belediyesi, Kösbucağı Mahallesinde meydana gelen toprak kaymasına anında müdahale etti. 20 haneye ulaşımı engelleyen afete anında müdahale eden ekipler, olası bir facianın önüne geçti. Çalışmaya başlayan ekipler yolu en kısa zamanda ulaşıma açmayı hedeflerken Kösbucağı Mahalle azası Ramazan Dağ, "Aşırı yağışlardan dolayı yolumuz kapandı. Erdemli Belediyesi'ne müracaat ettik ve anında iş makinelerini gönderdiler. Belediye başkanımıza ve ekiplerine, teşekkür ederiz" dedi.



Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçenin her noktasında tüm vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Tollu, yaşanabilecek her türlü facianın önüne geçmek adına hazır beklediklerini sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Alanın yükseten görüntü



-İş makinesi kamyona harfiyat yüklerken



-Temizlenen yoldan görüntü



-Aza Ramazan Dağ konuşurken



-Yola dökülen dev kayaların görüntüsü



-İş makinesinin çalışmasından genel ve detay



(BOYUT: 116,47)(SÜRE: 1 DK)



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),



=======================================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Antalya Genç Kadının Yardım Çığlığı

Son Dakika! Bakan Albayrak'tan IMF İddiasına Sert Yanıt

Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu