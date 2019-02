Dha Yurt Bülteni-8

5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptıKocaeli'nin Kartepe ilçesindekiparke fabrikasının işçileri, 5 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.

5 aydır paralarını alamayan parke fabrikası işçileri eylem yaptı



Kocaeli'nin Kartepe ilçesindekiparke fabrikasının işçileri, 5 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı.



Kartepe Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan parke fabrikasının önünde aileleri ile birlikte toplanan işçiler ücretlerini alamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde, fabrika işçileri adına konuşan işçi Adnan Torun, "Bu zamana kadar maaşlarımızı hep eksik alıyorduk. Son 5 aydır da hiç alamıyoruz. 5 aydır bize verilen vaatlere güvendiğimiz için bekledik. Hep, 'Bugün olacak, yarın olacak' diye bu maaş işi ötelendi. Dün bile bize, 'Ayın 15'i, 20'si gibi maaşlar yatırılacak' dediler. İşten çıkmak istediğimizde ise bize 3'üncü maddeden çıkış veriyorlar. 'Sen kendin istifa ettin, biz seni çıkartmadık' diyerek bizi mağdur ediyorlar" dedi.



Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Adnan Torun, "Buradaki insanların yaş ortalaması 40 ile 49 arasında. Bu insanlar dışarı çıktıklarında hepsi vasıfsız eleman olacak. Hepsi burada 20 senedir çalışan arkadaşlarımız. Biz en azından işsizlik maaşı alarak onunla geçinmek istiyoruz. Ama 3'üncü maddeden çıkış verdiği için işsizlik maaşı almamızı da engelliyorlar. Burada bizim mağduriyetimizin giderilmesi için bir şeyler yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------



-İşçilerin fabrika önünde bekleyişi



-İşçi temsilcisi Adnan Torun'un açıklaması



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR- Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),



=================



Kocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldü



Kocaeli İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri, 2018 yılında Kocaeli genelinde meydana gelen iş kazalarında 81 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Kocaeli İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri bugün öğle saatlerinde İzmit yürüyüş yolu üzerinde bir araya gelerek son dönemlerde artan işçi ölümlerine tepki gösterdi. 2018 yılında Türkiye genelinde bin 923, Kocaeli'de ise 81 işçinin iş kazalarından dolayı hayatını kaybettiğini açıklayan Meclisi üyesi Gizem Güzel, "Son 5 yıl içinde ilimizde en az 360 insanımızı iş cinayetlerine kurban verdik. Bu sayıyla Kocaeli, nüfusa orantılı olarak Aydın ve Manisa'dan sonra en fazla iş cinayetinin yaşandığı 3'üncü il olmuştur" dedi.



EN FAZLA ÖLÜM GEBZE'DE



İş kazalarından dolayı hayatını kaybeden işçilerin Kocaeli dağılımından da söz eden Güzel, 2018 yılında en fazla ölümün 17 işçinin hayatını kaybettiği Gebze ilçesi olduğunu belirterek, İzmit'te 12, Darıca'da 9, Derince'de 8, Kartepe'de 7, Gölcük ve Körfez'de 6, Başiskele, Çayırova, Dilovası ve Hereke'de 3, Kandıra ve Karamürsel'de ise 2 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.



İş kazalarının önlenebilmesi için işveren ve hükümet yetkililerinin önlem alması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Her yıl adeta bir savaşın ağır sonuçlarını anlatır gibi işçi ölümlerini anlatıyoruz. Bu ölümlerin önlenmesi örgütlenme ve mücadele meselesidir. Bizler bu ölümlerin azalması için yetkililerin bir an önce gereken önlemleri almasını istiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



-Basın açıklaması yapmak için toplanan üyeler



-Grup adına Gizem Güzel'in basın açıklaması



-Detaylar



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



================



Marketten 40 bin TL'lik sigara çalındı



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir markete gece yarısı giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 40 bin TL değerinde sigara çaldı.



Karlıova ilçe merkezindeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan Veysel Özçelik'e ait market dün gece soyuldu. Sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Özçelik, polise haber verdi. Markette yapılan incelemede 40 bin TL değerinde sigara çalındığı tespit edildi. Polis markete giren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------------



Marketten görüntü



İş yeri sabinin konuşması



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 29.9 MB



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),



==================



Cep telefonu bataryasının patladığı an kamerada



Tokat'ın Niksar ilçesinde tamircinin değiştirmeye çalıştığı cep telefonu bataryası patladı, iş yeri sahibinin parmaklarında hafif yanık oluştu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün, Niksar'ın Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde cep telefonu tamiri yapan Cafer Koldan'a ait iş yerinde meydana geldi. Bir müşteri, telefonunun bataryasını değiştirmek için Koldan'a getirdi. Cafer Koldan'ın çıkarmak için açtığı cep telefonu bataryası birden patlayarak alev aldı. Panik yaşayan Koldan, telefonu yere fırlattı. Patlama nedeniyle Cafer Koldan'ın parmaklarında hafif yanıklar oluştu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü



------------



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Bataryanın patlama anı



(53 mb)



Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,



=================



Çanakkale'de yağmurların ardından deniz keyfi



Çanakkale'de, günlerdir devam eden yağmurların ardından güneşli havayı fırsat bilenler gezintiye çıkarken, bazı gençler de denize girdi.



Çanakkale'de iki haftadır aralıklar devam eden yağmurların ardından bugün güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, deniz kıyısına akın ederken, 3 genç de çadır kurdu. Ardından şortlarını giyen gençler, denize girdi. Denize atlayan gençler biraz yüzdükten sonra çadırlarını toplayıp, kordondan ayrıldı.



Görüntü Dökümü



----------



-Çanakkale'de kordondan genel görüntü.



-Kordon'da güneşli, havanın tadını çıkaran vatandaşlardan görüntü.



-Kordon'da çadır kurup, denize giren gençlerden görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



=================



CHP Nazilli yönetimi görevden alındı



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Yönetimi, partinin Nazilli İlçe Başkanlığı yönetimini görevden aldı.



Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, parti binasında, ilçe yönetiminin görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Partililerin de katılım gösterdiği toplantıda konuşan Deveci, "Bizler Nazilli CHP İlçe Yönetim Kurulu olarak örgütümüzün sesini, isteklerini genel merkezimize iletmekle mesulüz. Tüzüğümüzde yer alan önseçimi istemek bir suçsa, evet biz suç işledik. 95 yıllık partinin seçimlere kendi adayıyla gitmek istemesi bir suçsa, biz suç işledik. 31 Ocak 2019 tarihinde yapılan il yönetim kurulu toplantısında tüzüğümüzün 25. maddesinin 1. fıkrasına esasen 2. fıkrası gereği il başkanlığı Nazilli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu görevimizi sonlandırmıştır. Bizler doğruları söylemekten, yanlışa yanlış demekten asla vazgeçmeyeceğiz. CHP'nin bir üyesi olarak bundan sonra partimizi en güzel yerlere taşımak için var gücümüzle, kimseye boyun eğmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Deveci'nin ardından konuşan CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Serpin Kıntaş da CHP Nazilli Kadın Kolları'nın istifa ettiğini açıkladı.



Öte yandan Millet İttifakı kapsamında CHP, Nazilli'de İYİ Parti adayı Kürşat Engin Özcan'ı destekleyeceğini açıklamış, aday çıkarmamıştı.



Haber: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), -



=================



Trakya Tohum A.Ş. kuruluyor



Trakyaka desteği ile Trakya Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin görüşüldüğü toplantı Trakya Tohum A.Ş.'nin kurulması kararlaştırıldı.



Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, öğretim üyeleri ve Trakya Bölgesi'nde yer alan tohumculuk firmalarının temsilcileri ile Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.Toplantıda Trakya Tohumculuk AR-GE Merkezi Güdümlü Projesi, Trakya Süt ve Süt Ürünleri AR-GE ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi, Namık Kemal Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Kariyer Merkezi ile ilgili konular görüşüldü.



NKÜ Teknopark, Trakya Bölgesi Ticaret Borsaları ve Tohumculuk Firmalarının işbirliği ile Trakya Tohum A.Ş'nin 22 Şubat 2019 tarihinde kurulmasına karar verildi. Aynı zamanda Trakya Süt ve Süt Ürünleri AR-GE ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi konusunda yapılacak çalışmalar ele alınırken, Namık Kemal Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Kariyer Merkezi'nin yapacağı faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.



Haber: Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli,-



=====================



Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.'nin (26) tekme tokat dövüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 2 oğlu ve torununun da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı olayda adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Orhan S.'nin (61), babası ölünce yardımda bulunduğu Burcu A.'yı rahatsız edip, cinsel ilişki teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Olaydan önce Orhan S. ve 2 oğlunun çiftin bulunduğu otomobilin önünü kesip, demir çubuklarla camlarını kırdığı, ardından da nişanlıları dövdükleri iddia edildi.



Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Nişanlısı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A., çıkışta bir kafeteryada oturdu. Bir süre sonra kafeteryadan çıkan gruba, dışarıda kendilerini bekleyen bir grup saldırıldı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise nişanlısını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen nişanlısının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve nişanlısı Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.



SAVCILIK İKMALEN İŞLEM YAPTI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S. ile çocukları Ertan S. (38), Semih S. (43) ve torunu Burhan S. (20), Burak İ. (28) ve Hakan G.'yi (35) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELİNCE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI



Dayak görüntüleri önce sosyal medyada paylaşıldı, ardından da haber kanallarında yayınlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un talimatı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şüpheliler, dün akşam saatlerinde Orhangazi Adliyesi'ne çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ertan S., Semih S., Ertan S.'nin oğlu Burhan S., Burak İ. ve Hakan G. 'yaralama' suçundan tutuklandı. Baba Orhan S. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.



GENÇ KIZA İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNDUĞU İDDİASI



Burcu A. ve nişanlısı Berati G.'nin polis ve savcılığa verdikleri ifadelerden olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre babası öldükten sonra Burcu A.'ya, maddi ve manevi yardımda bulunan komşuları Orhan S., genç kızı rahatsız etmeye başladı. Çeşitli vaatlerde bulunarak, birlikte olmak istedi. Burcu A.'nın reddetmesine rağmen bu isteğinden vazgeçmedi.



TELEFONLA ARAYINCA NİŞANLISI GÖRDÜ



Orhan S., genç kızı, nişanlısı Berati G.'nin Konya'dan geldiği gün telefonla aradı. Burcu A.'nın elinden telefonu alan Berati G. ile Orhan S. arasında tartışma çıktı.



OTOMOBİLİN YOLUNU KESİP, DÖVMÜŞLER



Aynı gün Orhan S., oğulları Semih ve Ertan S. ile çiftin bulunduğu otomobilin yolunu kesti. Baba ve oğulları, demir çubukla camlarını kırdıkları otomobildeki nişanlıları darp etti. Nişanlı çift şikayetçi oldu. Şikayetten haberdar olan S. Kardeşler bu kez yanlarına arkadaşlarını alıp Berati G.'yi kafe çıkışında yakalayıp darp etti.



Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret