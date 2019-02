Dha Yurt Bülteni-8

1)KOCAOĞLU: BAŞKA PARTİDEN ADAY OLANLARA PRİM VERMEYECEĞİZİZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı için Adil Kırgöz'ü aday gösterdiği Dikili'yi ziyaret ederek ilçe örgütü ve partililerle bir araya geldi.

1)KOCAOĞLU: BAŞKA PARTİDEN ADAY OLANLARA PRİM VERMEYECEĞİZ



İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı için Adil Kırgöz'ü aday gösterdiği Dikili'yi ziyaret ederek ilçe örgütü ve partililerle bir araya geldi. Başkan Kocaoğlu, "Başka partiden aday olmak isteyen arkadaşlara prim vermeyeceğiz. Siyaset bir meslek değil. Yapar bırakırsın, partine çalışırsın" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını belirlenmesinden sonra Kınık, Aliağa, Kemalpaşa ve Ödemiş'i ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir süre ara verdiği turlarına Bergama ve Dikili ile yeniden başladı. Dikili'de Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz ve İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Kocaoğlu, "Birlik beraberlik içinde çalışarak seçimi en iyi sonuçla tamamlayacağız. Başka partiden aday olmak isteyen arkadaşlara prim vermeyeceğiz. Böyle şey olmaz! Ne işin var başka partide? Siyaset bir meslek değil. Yapar bırakırsın, partine çalışırsın. Seni aday gösterirken iyi, göstermeyince kötü mü? Dargınlığa, kırgınlığa mahal yok. Çalışacağız ve kazanacağız. Eğer kazanamazsak sorun bizdedir" dedi.



Parti içi yarışın artık bitmesi gerektiğinin de altını çizen Aziz Kocaoğlu, "Aday adayı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz partiliyiz. Yarıştık, bitti. Bundan sonra siyasi bir nefer olarak partimizin her zaman hizmetinde olmamız gerekir. Ben öyle yapıyorum. Her zaman da partime çalışacağım" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Dikili İlçe binasındaki buluşmanın ardından Atatürk Meydanı'na giderek vatandaşlarla sohbet etti.



Görüntü Dökümü



---------------------



- Aziz Kocaoğlu açıklamaları,



Genel ve detay görüntüler



İZMİR/DHA)



======================================================



(ÖZEL)



2)DEFİNECİLER YEZİDİ KADININ MEZARINI TAHRİP ETTİ



ALMANYA'da 15 yıl önce, 23 yaşındayken düğününe kısa bir süre kala intihar eden Sara Gir'in Batman'ın Yolveren köyünde gelinliğiyle defnedildiği mezarlığı, defineceler tarafından tahrip edildi. Almanya'nın Celle kentinde 2004 yılında evlilik hazırlığı yaparken intihar eden Sara Gir, vasiyeti üzerine gelinliğiyle birlikte ablasının defnedildiği Batman merkeze bağlı Yolveren köyündeki Yezidi mezarlığında toprağa verildi. 6 haneli 30 nüfuslu Yezidilerin yaşadığı köyün mezarlığına gelen defineciler, Sara Gir'in mezarlığında ziynet eşyası olduğunu düşünerek tahrip etti.Köpeklerin havlaması üzerine mezarın açıldığını fark eden Yolveren köyü sakinlerinden Cengiz Kıy, "Sara Gir'e ait mezarı önce taşları kırılıyor, ardından da mezar önündeki toprağı kazıp, mezarın içine girmeye çalışmışlar. Bu olayı bizi tek kelimeyle dehşete düşürdü. Büyük ihtimalle mezarda ziynet eşyası var diye açmışlar. Oysa Yezidi geleneğinde mezara hiçbir şey bırakılmaz" dedi.



'JANDARMA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURUYOR'



Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığını belirten Kıy, "Jandarma ekipleri gerekli incelemeyi başlattı, parmak izi aldı. Olayı aydınlatacağına da inanıyoruz. Uzun yıllar Almanya'nın Celle kentinde yaşayan Gir ailesinin ortanca kızı Sara, 29 Mart 2004 tarihinde hayatını kaybedince ailesi, vasiyetini yerine getirmek için burada toprağa verdi. Tarihi mezarlıkta benzeri bir olay, yaklaşık 20 yıl önce yaşanmıştı. Bu tür vakalar sadece bizi değil, Müslüman kardeşlerimizi de üzüyor. Artık bu tür manzaraları görmek istemiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------------



-Tahrip edilen mezarın görüntüsü



Mezarlıktan görüntü



Köyden görüntü



Cengiz Kıy'ın konuşması



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,



GÖRÜNTÜBOYUTU: 228 MB



========================================================



3)POLİS, SERVİS ŞOFÖRLERİNİ VE ÖĞRENCİLERİ UYARILDI



OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplumlum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araç şoförleri ve öğrencileri uyması ve bilmesi gereken kurallar hakkında broşür dağıtarak uyardı. Cebelibereket İlkokulu ve Şehit Ali Alkan Ortaokulu önünde çalışma yapan ekipler ilk olarak servis şoförlerine 'Okul taşıtlarında aranan şartlar', 'Servis şoförü ve rehber personel ile ilgili bilinmesi gerekenler', 'Öğrencilerin uyması gereken kurallar' ve 'Velilerin Bilmesi Gerekenler' konularının ayrıntılı olarak anlatıldığı broşürlerden dağıttı. Ders bitimi sonrasında eve dönmek için servis araçlarına binen öğrenciler ise yine uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildiler. Öğrencilere okul taşıtı beklerken aracın duracağı yerden en az 5 adım ve yayalara tahsis edilmiş alanlarda beklemelerini isteyen Toplum Destekli Polisler, ayrıca araca binmek için koşmamalarını ve araç tam olarak durmadan araca binmeye çalışmalarını ve emniyet kemerlerinin mutlaka takılı olmasını istediler. Çocuklar için temel güvenlik kuralları başlıklı broşürlerden de dağıtan ekipler, "Acil durumlarda şoförün yada hostesin talimatlarına mutlaka uyun. Araç durmuş olsa bile izin almadan inmeyiniz. Araçtan inerken çantanız yada elbisenizin aracın kapısına sıkışmadığından emin olunuz. Araçta eşyanızı unutsanız dahi asla tekrar binmeye çalışmayınız, araç hareket edebilir ve tehlikeli durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aracın çok yakınından karşıya geçmeye çalışmayınız" diye uyarılarını yinelediler. Broşürlü ve sözlü uyarı çalışmalarının ilerleyen günlerde, il genelindeki tüm okul önlerinde yapılacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------------



Polis tarafından servis şoförünün bilgilendirilmesi



Servis şoförüne broşür verilmesi



Servis şoförünün konuşması



Servis otobüsü içinde öğrencilere broşür dağıtılması



Okul önlerinde bekleyen servis araçlarından detay



Polisler servis araçlarına doğru yürürken



Servis içinde öğrencilerin bilgilendirilmeleri



Bir öğrencinin dağıtılan broşürü okuması



Okul önü öğrenciler kalabalık detay



BOYUT: 72.3 MB SÜRE: 02'18"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



========================================================



4)ADANA POLİSİNDEN 'ŞOK' BASKINLAR



ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla kent genelinde yaptığı 'şok' baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çalıntı motosiklet, gümrük kaçağı sigara ve alkollü içecek ele geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin temini açısından uyguladığı tedbirler kapsamında düzenlediği 'şok' baskınlarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 molotof kokteyli, 7 tüfek, 61 fişek ele geçirdi. 6 çalıntı motosikletin yakalandığı uygulamalarda şüpheli 5 kişiye adli işlem uygulandı. Kumar oynatılan 3 işyerine ise adli ve idari işlem yapıldı. 317 gram esrar maddesinin yakalandığı uygulamalarda, 187 gümrük kaçağı alkollü içecek, 350 paket kaçak sigara, 847 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise 541 sürücüye toplam 183 bin 650 lira ceza kesildi. Hakkında 10 ve 7 yıl yakalama kararı bulanan 2 kişinin de içerisinde olduğu çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Uygulamalarda 9 kayıp çocuk ise ailelerine teslim edildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Polisin araçta arama yapması



Silah bulması



SÜRE: 18" BOYUT: 35 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,



========================================================



5)KÜLE DÖNEN DEPODA CİVCİVLER TELEF OLDU



KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde içerisinde civciv, kuluçka makinesi ve tarım aletlerinin bulunduğu depo yandı. Küle dönen depoda 17 civciv telef oldu. Sabah saatlerinde, Başiskele Mehmetağa Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Altuntaş'a ait evin yanındaki depoda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerisinde kuluçka makinesi, tarım aletleri ve civcivlerin olduğu depodaki yangını söndürdü. Küle dönen depodaki 17 tane civciv telef oldu.



Mustafa Altuntaş yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "Çocuklar girmesin diye kapıyı kilitlemiştik. Her şeyim içindeydi, küle döndü." dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



-Küle dönen depo



-Depo sahibi Mustafa Altuntaş ile röportaj



-Detaylar



HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



===========================================



6)EN UZUN SÜRELİ AÇIK KALAN KAYAK MERKEZİ HESAREK'İ 55 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ



BİNGÖL'de 2 yıl önce hizmete açılan, sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip Hesarek Kayak Merkezi'ni Aralık ayının başından bu yana 55 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının bu sezon sonunda 150 bini bulması beklenen Hesarek'te, yamaç paraşütçüleri de dikkat çekiyor.



Bingöl- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 20 milyon liralık desteğiyle kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan tesisi olarak biliniyor. Aralık ve Nisan ayları arasında kayak yapma imkanı bulunan kayak merkezinde, bin 600'er metrelik 5 pist bulunuyor. Tesiste aynı zamanda 35 odalı ve 70 yatak kapasiteli otel de mevcut. Kayak yapmanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, kendi aralarında yaptıkları çeşikli etkinliklerle de gönüllerince eğleniyor. Ziyaretçilerin zaman zaman kar üstünde davul zurna eşliğinde halay çektiği de görülüyor.



MASTER PLANLA YAPILACAK PİSTLERİMİZ DAHA GÜZEL OLACAK'



Hesarek Kayak Merkezi yetkilisi Sadullah Bozoba, 22 Aralık 2016'de açılan tesisin bu yıl sezona 2018 Aralık ayı başında açıldığını söyledi. Bozoba, şu ana kadar 55 bin dolayında ziyaretçinin geldiğini belirterek, sayının, sezon sonunda 150 bini aşmasını beklediklerini ifade etti. Hesarek için master planı hazırlandığını da anlatan Bozoba, şöyle konuştu:



"Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Muş gibi illerden gelenler oluyor. Bu yıl büyük bir rağbet var. Şu an alanda 6- 7 bin insan var. 5 adet pistimiz, telesiyej ve teleskimiz var. Board için, yamaç paraşütü için gelenler var. Yeni master planı hazırlandı. Bu planla tesiste önemli gelişmeler olacak. Hem Bingöl için, hem de bölgemiz için çok büyük bir proje olacak. Yeni 4 bin 400 metrelik kapalı teleferik kurulacak. Diğer tepede board için yeni pistler kurulacak. Türkiye'de ne kadar board yapan varsa, buraya gelebilir. Çünkü burası diğer tesislere göre daha müsait ve güzel. Kayakçılar 4- 5 kilometre kayarak aşağı gelebiliyorlar. Master planla yapılacak pistlerimiz daha güzel olacak. Bölgede en çok kar alan bölgede kurulmuş tesisimizde yaklaşık 3 metre kar var. Geçen yıl 100 binin üzerinde insan gelmişti, bu yıl 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 70 kişilik otelimizin doluluk durumu yüzde yüz. İstanbul'dan Uludağ'a uzun sürede gidilebilir, ancak İstanbul'dan buraya uçakla 3 saatte ulaşılabiliyor. Herkesi tesisimize bekliyoruz."



YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORCULARINDAN YOĞUN İLGİ



Hesarek Kayak Merkezi, aynı zamanda yamaç paraşütü sporcularının da ilgisini çekiyor. Yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Kurt, "Osmaniyeliyim. Bingöl'ü çok seviyorum. Havasıyla, doğasıyla, insanlarıyla, suyuyla çok güzel. Hesarek, bölgenin önemli tesislerindendir. Birçok yerden yamaç paraşütçüleri ve kayakçılar geliyor. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



----------------------------



Kayak merkezine gelen araçlar



Otelden görüntü



Teleski ve telesiyejler



Yüksekten tesisin genel görünümü



Kayak ve yamaç paraşütü yapan sporcular



Halay çeken vatandaşlar



Röportajlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 705 MB

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir

CHP'li Eski Vekilden Çarpıcı Tespit: CHP Diye Bir Parti Kalmayacak

Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz

Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım