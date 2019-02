Dha Yurt Bülteni-8

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "İşte kendi teşkilatların, partin, bugün görüyoruz ki DHKP-C'ye, teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum; CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa. Açık söylüyorum, ilk kez söylemiyorum, 5 yıldır söylüyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li ve MHP'li Antalya ile Alanya belediye başkan adaylarının ve partililerin kaynaşması için Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki restoranda düzenlenen kahvaltıya katıldı. Çavuşoğlu'nun yanı sıra kahvaltıya AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu ile İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı AK Parti'li Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı ve adayı MHP'li Adem Murat Yücel ile çok sayıda partili de katıldı.



DESTEK İSTEDİLER



Her iki partinin ilçe başkanının yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ülkenin bekası ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destekleri ve halkın teveccühüyle 'cumhur ittifakı' adayı olarak Alanya'dan seçimlere gireceğini söyledi. Ardından kürsüye gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya ve Alanya'da yapılan hizmetlerden bahsederek, 'cumhur ittifakı' süresince partililer ve halktan destek istedi.



'BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR'



Son olarak kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ittifakın önemini vurgulayarak, "'Cumhur ittifakı'na bir seçimi kazanmak olarak bakmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bu ittifakı neden, niçin oluşturdu, hedef neydi? Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, haklı davanızda bunu yapabilirsiniz ama arkanızda da ciddi bir gücün olduğunu hissederseniz ülkenin, milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz. Bu gücü sadece AK Parti tabanından almadık. Yıllardır MHP'ye gönül vermiş başta Bahçeli olmak üzere desteğini gördük, gücünü hissettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakı cumhurbaşkanlığını kazanmak için değil, istikrarını güçlendirmek için kurduk. 'Cumhur ittifakı'nı kurarken, bunu bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz bu ittifakı kurarken, davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik. Elbette önümüzdeki seçimleri kazanacağız. Hep de büyük zaferlerle kazanacağız. Milletimizin Antalya'nın zaferi olacak; ama unutmayalım, bizim Türkiye ve milletimiz için daha büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.



'YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'



Türkiye'nin gelişim kaydettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"20 sene öncesine gidin. 10 sene öncesine göre, tüm zorluklara rağmen bugün geldiğimiz nokta çok iyi; ama bununla yetinir miyiz? Bu millet daha iyisini hak etmiyor mu? O yüzden cumhuriyetimizin 100'üncü yılına, 2023 yılına çok güçlü bir Türkiye olarak girmek ortak davamız ve ülkümüzdür. Sadece 2023 için, 4 yıl için çalışmak da bizim için kafi değildir. Bu millet vatan için daha büyük vizyonlarla hedeflerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu ittifakın 'Pazara ya da seçime kadar değil, mezara kadar' demesinin altında bu yatıyor. Bu ittifakın ne için kurulduğunu özümseyip teşkilatımıza, tabanımıza ve vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Anadolu kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı zaferinin 1000'inci yılı hedeflerimizi de birlikte belirlememiz lazım. Biz vizyonu ortaya koyalım. Gelecek nesillerimiz Türkiye'yi bu hedeflere ulaştıracaktır. Biz Peygamber efendimizin müjdesine nail olan İstanbul'un fethine 600 yıl hedefini koymazsak bu ittifak mezara kadar olmaz. Zamanı gelince bir araya gelen partililer olarak kalır."



'İÇERİDE İHANET ŞEBEKELERİ VAR'



İttifakın kurulmasının ardında birçok sebep olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Bugün bu ittifakı bir araya getiren başka bir sebep nedir? Karşı karşıya kaldığımız zorluklardır. İçeride ihanet şebekeleri var. Hemen etrafımızda ateş çemberi var. Bugün Avrupa'daki Türk ve İslam karşıtlığıyla nasıl birlikte mücadele edeceğiz? 'Dünyada bizi kurtarsa Türk milleti kurtarır, imdadımıza yetişirse Türkler yetişir' diyen mazlumlara nasıl sahip çıkacağız? Bizi 100 yıldır sabırla bekleyenlerin umudunu boşa çıkarmamak için neler yapmamız gerekiyor? Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Görüyoruz zillet ittifakı içinde olanlar, ecdadımızı inkar ediyor. Dünyanın her yerinde ecdadımızın bıraktığı eserler var. Bunlara sahip çıkmak boynumuzun borcu değil mi? Bugün Kudüs davasını bizden başka, Türkiye'den başka savunan var mı? Milli ve kutsal davalarımıza sahip çıkmamız lazım. Kardeş Azerbaycan'a biz sahip çıkmazsak, işgal edilmiş topraklarını tekrar azat etmek için biz çalışmazsak, kardeş Azerbaycan'a kim sahip çıkacak? Biz Orta Asya'da Türk konseyiyle Türk dünyasını birleştirmezsek öncülük etmezsek kim sahip çıkacak? İşte Özbekistan ile ilişkilerimiz. Şu anda çok iyi ilişkilerimiz var. Şunu anlatmaya çalışıyorum, bu ittifakın hedefi sadece Alanya'da seçimi kazanmak olmamalıdır. Şehirlerimize sahip çıkmamız lazım. Kalkınma yerelden, şehirden başlar yaşadığımız şehirler sahip çıkacağız."



'CHP'NİN İÇİNDE PKK'YI DESTEKLEYENLER VAR'



İttifakın Antalya ve Alanya için büyük önemi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Tüm dünyada şanlı bayrağımız dalgalandırırken, kendi yaşadığımız şehrimize sahip çıkmamız lazım. Alanya ne kadar güçlüyse Antalya o kadar güçlüdür, Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Önümüzdeki seçimleri kazanmak önemlidir. Adem Murat Yücel'i tekrar iş başına getirerek bugünkü hizmetleri birleştirerek Alanya'yı hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız. Sırtını Kandil'e dayananlarla talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Onlar varsınlar ittifakı bozmak için fitne yapsınlar. Kılıçdaroğlu işi gücü bırakmış, güya çok akıllı; kışkırtarak ittifakı zedeleyecek. Senin aklın çalışsaydı zamanında SSK'yı batırmazdın. İşte kendi teşkilatların, partin bugün görüyoruz ki DHKP-C'ye, teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum; CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa. Açık söylüyorum, ilk kez söylemiyorum, 5 yıldır söylüyorum. Dün Adana'da Bahçeli bunlara uygun şekilde cevap verdi; ama bunlarda yüz yok, utanılacak yüz yok."



Kahvaltı ve konuşmanın ardından her iki partinin temsilcileri, restoranın dışında fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra programında yer alan diğer ziyaretler için restorandan ayrıldı. Çavuşoğlu, memleketinde Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisleri ile Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi açılışına katılacak ve ardından Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret ederek, yerleşik yabancılar ve Rusya uyruklu Bağımsız Alanya Belediye Başkan adayı Anastasia Petrova Çetinkaya ile bir araya gelecek.



2)KARTAL'DA ÇÖKEN 8 KATLI BİNANIN ENKAZINDA ÖLEN CAM USTASI TOPRAĞA VERİLDİ



İSTANBUL Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazının altında kalarak yaşamını yitiren cam ustası Volkan Balta (45), memleketi Trabzon'da toprağa verildi. İstanbul Kartal'da 6 Ocak günü, giriş katındaki iş yerine cam takmak için gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi. Volkan Balta için Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen Balta'nın annesi Fatma (65), babası Mehmet (74) ve oğlu Hakan Balta (18) ile kardeşleri ve İstanbul'da iş yerinde birlikte çalıştığı Selçuk Çiçek ve vatandaşlar katıldı.



Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Volkan Balta'nın cenazesi, aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



3)HDP'NİN KADIN ADAYLARI TANITILDI



HDP'nin yerel seçimlerde gösterilen kadın başkan adayları, Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın katılımıyla Diyarbakır'da düzenlenen programla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Buldan, "HDP kadın hak ve özgürlüklerinin garantisidir. Kadınların her gün erkekler tarafından öldürüldüğü ülkemizde, HDP kadınların hayatta kalma garantisidir. Bu nedenle HDP'nin desteklenmesi, kadın mücadelesinin desteklenmesidir" dedi.



HDP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kadın başkan adaylarını Diyarbakır'da düzenlediği toplantıda tanıttı. Kadın seçim beyannamesinin de açıklandığı toplantıya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadın Meclisi Sözcüsü Dirayet Dilan Taşdemir, kadın milletvekilleri, parti meclisi katıldı.



Aday tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadınlar olarak bir seçime daha büyük bir emek ile hazırlanmanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine bir mücadele deneyimiyle girdiklerini anlatan Buldan, şöyle konuştu:



"1999'da Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ile girdiğimiz seçimlerde 3 kadın belediye başkanı ile başlayan yerel yönetimler deneyimimiz 2004'te 9, 2009 seçimlerinde 14 belediye başkanlığı ile devam etti. Biz devrim içinde devrim yapıyoruz. Mücadele ederken kadın özgürlüğünü geleceğe ertelemiyoruz. Siyasetimizin bütün kademelerinde eşit temsil için önce kota sistemini uyguladık. Kadın hak ve özgürlüklerinin sağlanması gibi büyük bir hedefe sahip olan bir gelenek olarak siyasette ve toplumda daha güçlü bir kadın için kadın kotasının yetersiz olduğunu gördük ve eş başkanlık sistemini uygulamaya başladık. Hedefimiz büyüktü. Adımlarımız da büyük olmalıydı. 2014 seçimlerine eş başkanlık sistemi ile girdik. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma ile yerel yönetimlere kadın katılımını en güçlü şekilde sağladık. Kazandığımız belediyelerin tamamında eş başkanlık sistemini uygulamaya başladık. 2014 yerel seçimlerinden sonra kadının belediyelerdeki karar süreçlerine etkin dahil edilmesi için kadın kurumları, kadın koordinasyonları, kadın erkek eşitlik komisyonları ve kadın grupları oluşturduk."



'HDP KADIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN GARANTİSİDİR'



Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için HDP'nin desteklenmesi gerektiğini öne süren Buldan, "Özgür kadın, özgür toplumdur. Bizler tüm farklılıklarımızla eşit temsili savunuyoruz. Eş başkanlık sistemi ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve kadın özgürlük mücadelesine öncülük ediyoruz. Kadın temsili, kadınların kendi iradesiyle siyasete doğrudan katılımı, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın mücadelesini veriyoruz. HDP, kadın hak ve özgürlüklerinin garantisidir. HDP kadınların hayatta kalma garantisidir. Bu nedenle HDP'nin desteklenmesi, kadın mücadelesinin desteklenmesidir. HDP'nin savunulması, kadının savunulmasıdır. HDP'ye verilen her oy, kadın mücadelesini güçlendirmektir" diye konuştu.



Buldan'ın konuşmasının ardından HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dirayet Dilan Taşdemir'in kadın seçim beyannamesini açıklamasıyla aday tanıtım toplantısı son buldu.



4)EJDER MEYVESİNDE YÜKSEK GELİR BEKLENTİSİ



Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Sabit Toru (35) ile Ali Tol (42), 1 dönümlük serada ürettikleri ejder meyvesinin satışından 80 bin TL gelir elde etmeyi planlıyor.



Son dönemlerde büyük ilgi gösterilen ejder meyvesinin sağlayacağı kazanca ilişkin araştırma yapan Toru ve Tol, ilçenin Sazlıyokuş mevkiinde kurdukları 1 dönümlük serada bu meyveyi yetiştirmeye başladı. 4 fideden 15'er olmak üzere toplam 60 adet ürün almayı planlayan ikili, seranın genelindeki fidelerden ise 80 bin TL değerinde meyve hasat edebileceklerini düşünüyor.



Ejder meyvesinin anavatanının Vietnam ve Tayland gibi ülkeler olduğunu belirten Sabit Toru, "Buradaki amacımız hem bölgemize yeni bir meyve kazandırmak hem de gelir açısından farklı ürünleri elde edebileceğimizi göstermektir. Fideler Mayıs ayında çiçek açtı ve Aralık ayında meyve aldık. Organik gübre kullandığımız için daha erken meyve yetiştirebiliyoruz" dedi.



Meyvenin üretim ve bakım maliyetinin düşük olduğunu dile getiren Ali Tol ise "Her bölüme 4 adet fide diktik. Bir fideden 15 taen olmak üzere toplamda 60, dönümde ise 8 ila 10 bin arasında meyve alabileceğiz. Bu şekilde toplam 80 bin TL gelir edebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



5)BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ'NDE YEREL TOHUMLARA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI



Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen, Badem Çiçeği Festivali'nin son gününde coşku ve eğlence arttı. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan buradaki konuşmasında, herkesi yerel tohumlara sahip çıkmaya çağırdı.



Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen



festivalin son gününde, Datça tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantlar, festival için çevre il ve ilçelerden tur otobüsleriyle gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanı ise renkli görüntülere sahne oldu. Müzik ve dans gösterileriyle coşku ve eğlencenin zirve yaptığı festivalde, Datçalı ev kadını Nazan Cece'nin (43) kızları Havin (14) ve Seher (17) birlikte palyaço ve Mickey Mouse kostümlü gösterileri, yaşlısı genci herkese neşeli anlar yaşattı. Meydanı dolduranlar, hareketli müziğin ezgileri eşliğinde gönüllerince eğlendi.



'ÇOCUKLARINIZI GDO'LU ÜRÜNLERDEN KORUYUN'



Datça Yerel Tohum Derneği tarafından düzenlenen, 'Zehirsiz toprak, zehirsiz üretim' konulu söyleşi festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan buradaki konuşmasında, herkesi yerel tohumlara sahip çıkmaya çağırdı. Konuşmasında, GDO'lu, hibrit ve kimyasal ürünlerle yetiştirilen ürünlerden çocukların uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Karacan, "Bu ülkenin geleceği olan çocukları öldürmeye hiçbir anne ve babanın hakkı yoktur" dedi. Çarşıda pazarda alışveriş yaparken, tornadan çıkmış gibi birbirinin tıpa tıp benzeri ürünler yerine yerel tohumlarla yetiştirilen ürünlerin tercih edilmesini isteyen Karacan, "Aksi halde bizim Kızlan Ovası'ndaki üreticimiz, domatesini satamazsa bize domates ekmez. Üretici sizin isteğinizi yapmak zorundadır. Siz yerel ürün talep edin. Siz 'GDO'lu ve hibrit ürünleri almak istemiyorum' demezseniz, o üretici size uygun ürünü pazara sunmaz" dedi.



HALKA ÜCRETSİZ YERLİ TOHUM DAĞITILDI



Sebze ve meyvedeki fiyat artışına da değinen Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, Türk tarımının dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde tohum yabancıların, tröstlerin elinde. Hibrit tohumu bize doları baz alarak satıyorlar. Her yıl yüzde 200- 300 fiyat artışı yapıyorlar. Bu da yetmiyor. Aldığın tohumu kullanabilmek için yine onlardan kimyasal ilaç almak zorundasın. Maalesef böylece ürünlerin fiyatları da adeta uçuyor. Biz atadan kalma yerli tohumları üretmedikçe, pazardan aldığınız domates bugün 15 ise yarın 30 olacak. Bundan şikayet etmeyin. Kurtuluşumuzun yolu, yerli tohuma ve yerli üreticiye sahip çıkmaktan geçiyor" diye konuştu.



Konuşmanın ardından, Yerel Tohum Derneği standında, Datça'nın yerel tohumları halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Yerli tohumlardan almak isteyenler, stant önünde adeta izdiham oluşturdu.



