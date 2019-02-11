Dha Yurt Bülteni -8

'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis Kayseri'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39), ağırlaştırılmış ömür...

'Avcı' lakaplı seri katile, ağırlaştırılmış müebbet hapis



Kayseri'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.



GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ



'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos günü, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesinde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.



Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık Kayapınar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın eşi Y.Y. ile bazı yakınları ve avukatları hazır bulundu.



AĞIRLAŞTIRILIMŞ MÜEBBET



Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun sanık hakkında düzenlediği, 'Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır' şeklindeki raporu okudu. Son sözü sorulan sanık Hamdi Kayapınar, konuşmadı. Sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Görüntü Dökümü



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-Arşiv görüntüler



Haber: Samed AYDIN SUN/KAYSERİ,



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TEI'nin ürettiği yerli İHA motoru PD170'e 2 ülkeden talep geldi



TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından tasarlanıp üretilen, Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı (İHA) motoru PD170 için yurt dışından talep geldi. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Milli motorlarımızın dışarıya doğru da ihracatı gündeme geliyor. Şu anda yurt dışından, 2 değişik ülkeden aldığımız talep var" dedi.



TEI'nin insansız hava aracı ANKA için geliştirdiği PD170 motoru hakkında bilgi veren Genel Müdür Mahmut Faruk Akşit, ürettikleri milli motorların artık ihracatının gündeme geldiğini belirtti. Akşit, "ANKA için geliştirdiğimiz en yeni nesil, PD170 motorumuz artık seri imalat aşamasında ve geçen yıl 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yaptı. Bunu yaklaşık 1 yıl önce teslim etmiştik. Biraz daha prototip aşamasındaydı. Artık diğer testleri de tamamlanarak ilk seri imalatına bu yıl içinde geçmiş oluyoruz. Motorumuz tamamen TEI mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve tedariki de bazı raf ürünleri hariç tamamen Türkiye'den sağlanmış, tamamen milli bir motorumuz. Motorumuzu geliştirmek 3- 4 yılımızı aldı. Tabii raf ürünleri derken, buji, enjektör ve bazı sensörler gibi şeyleri raf ürünü olarak tedarik ediyoruz. Ama bunun dışında hemen hemen tüm aksamını Türkiye'de yapmakta ve yaptırmaktayız. Özellikle yan sanayimiz, KOBİ'lerin gelişimine de ciddi dikkat sarf ediyoruz. Bu motorumuzun imalatında yüzde 95'ten fazla yan sanayi tedarikçilerimizde metal işlemelerimizi KOBİ'lerde yaptırmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



"Biz motorlarımızı dünyadaki diğer İHA motoru üreticilerinin aksine sadece hava emişinde bir vakum uygulayarak irtifa testlerine tabi tutmuyoruz" diye sözlerini sürdüren Akşit, şunları kaydetti:



"Kendi geliştirdiğimiz, eksi 55 derece ve 30 bin fit yükseklikteki vakum ortamını sağlayıcı özel bir test düzeneğinin içerisinde test ediyoruz. Bu da bazı motorların yüksek irtifada verdiği arızaların bizim deney şartlarında, direkt fabrikamızın içerisinde bütün problemlerinin yakalanmasına, çözülmesine imkan veriyor. Zaten bu deney düzeneğini geliştirirken de ANKA'nın daha önce ithal motorlarla yüksek irtifada yaşadığı bir sıkıntının yer testlerinde gözükmemesinden dolayı bir rica gelmişti bize TAI'den. Biz bu kapsamda test düzeylerini geliştirip, motorun hepsini 30 bin fit yükseklikte test ederek yüksek irtifada gözlemlenen problemleri aynen bire bir burada gözlemleyerek deneysel olarak da mükemmel bir altyapıya kavuştumuğumuzu tescillemiş olduk. Bu da milli motorlarımızın dışarıya doğru da ihracatını gündeme getiriyor. Şu anda yurt dışından 2 değişik ülkeden aldığımız talep var. Tabii ki biz de bunları müsteşarımız ve devletimizle müzakere ediyoruz; satalım, satmayalım, ne olur diye. Bu aslında sevindirici bir olay. Eskiden Türkiye biliyorsunuz bu teknolojileri dışarıdaki ülkelerden ithal ediyordu, bunu da özel izinlerle ithal ediyordu. Allah'a şükür, bu motor sınıfında dünyada en iyi olduğumuz için şu anda tersi gündeme gelmiş durumda. Bunun için de ekipteki bütün arkadaşlarıma, TEI çalışanlarının hepsine teşekkür etmek istiyorum."



'SINIFINDA EN İYİ MOTOR'



TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, ürettikleri motor sayesinde, İHA'ların dünyadaki diğer rakiplerine göre daha yüksekte görev yapabildiğini, daha uzakları görebildiğini ya da mevcut irtifalarında daha uzun süre görev yapmalarının sağlandığını belirterek, şunları söyledi:



"Şu anda motorumuz bulunduğu sınıfta dünyadaki en iyi motordur. Bunu açık ve net bir şekilde gururla söylüyoruz. Sınıfında en iyi motor. Bu motor sınıfı daha çok ANKA gibi 1500- 2 bin kilo ağırlığında, orta irtifa ama uzun süre havada kalan İHA'larda kullanılan bir motor sınıfı. Bizim motorumuz, bu sektörde daha önce en iyi olan Avrupalı motordan, kritik irtifa açısından yaklaşık 2 kat daha kritik irtifa değerine sahip. 20 bin fit yüksekliğe kadar hiçbir güç düşmeden motorumuz yaklaşık 1,5- 2 tonluk bir ağırlığı çıkarabilmektedir. Gerçekten yetenekli bir motorumuz var. Ayrıca 30 bin fit görev irtifasında rakip motorumuz 96 beygir güç üretirken, bizim motorumuz 130 beygir güç vermektedir. Bu da ciddi bir rakam. Özellikle irtifadaki güç yeteneği görev sırasında çok kritik bir öneme haiz. Çünkü o görev irtifasında taşıyabileceğimiz yük daha önemli kalkış anından. Bunun dışında bizim motorumuz, sektördeki diğer bütün motorlardan ayrıştırıcı olarak 40 bin fite kadar da görev yapabilecek durumda. 40 bin fit yükseklikte de 90 beygir civarında bir güç elde ediyoruz. Diğer motorların 30 bin fit yükseklikte verdiği güce yakın bir değer. Bu da bizim İHA'larımızın dünyadaki diğer rakiplerine göre daha yüksekte görev yapabilmesini, daha uzakları görebilmesini ya da mevcut irtifalarında daha uzun süre görev yapmalarını inşallah sağlayacak."



'EN İYİ RAKİBİNDEN YÜZDE 11 DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR'



PD170 motorunun rakiplerine oranla yüzde 11 daha az yakıt tükettiğine dikkat çeken Akşit, "Yakıt sarfiyatı konusunda da rakiplerinin üzerinde bir motor. Bire bir test düzeneklerinde yaptığımız ölçümlere dayanarak söylüyorum, teorik bir değer değil. 30 bin fit şartlarında en iyi rakibinden yüzde 11 daha az yakıt tüketiyor. Bu da 20 saatlik bir uçuşta yüzlerce kilo yakıt ağırlığı demek oluyor ki, bu İHA'ları kullananlar gerek TAI olsun gerek ordumuz olsun, ANKA gibi İHA'larda bunu isterse ilave yakıt ve daha uzun süre havada kalmak için kullanabilirler, yahut kalkış anında daha fazla faydalı yük kamera olabilir, herhangi bir patlayıcı olabilir. Daha fazla faydalı yükle görev yapabilmelerini sağlıyor. Bu da gerçekten sektörde çok ciddi, önemli bir ayrıştırıcı. Yüksek irtifa, görev ve yetenekleri sınıfında kilo olarak da rakiplerine göre çok büyük bir farklılığı yok. 3- 5 kilo kadar bir fazlamız var. O da üzerine yüksek irtifa yeteneği kavuşturmak için koyduğumuz ilave turbo sistemlerinin verdiği bir ağırlık" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-PD170 motorunun,



-Motor çalışırken,



-Motor testinden detaylar,



-Genel Müdür Akşit'in konuşmasından çekilen görüntüler



Boyut: 659,75



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/ DHA



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PKK'lı Davut Baghestani ile 3 kişi adliyede



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan, terör örgütü mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmesine aracılık ettiği belirlenen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.



Sözde 'Kürdistan Yürütme Konseyi' ile ilişkisi olduğu tespit edilen, 'Canbulut Turgay' isimli sahte kimlik taşıdığı saptanan ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturması kapsamında, Adana'da yakalandıktan sonra Mersin'e getirilen Davut Baghestani ile 3 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Bu sabah önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye getirilen Baghestani'nin bastonu ve askerlerin yardımıyla güçlükle yürüdüğü gözlendi.



Mersin ve Adana'da çeşitli eylemlerde bulunduğu belirlenen Davut Baghestani'nin, geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı olarak kurulan 'Suriye'nin Geleceği' adlı sözde partinin oluşumunda yer aldığı, örgüt mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmelerine de aracılık ettiği ortaya çıkmıştı.



Görüntü Dökümü



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-Adliye binasının genel, detay ve tabela görüntüsü



-Davut Baghestani'yi getiren araç



-Araç çevresindeki askerlerin görüntüsü



-Askerler, Davut Baghestani'yi araçtan indirirken



-Davut Baghestani'nin görüntüsü



-Askerler, Davut Baghestani ile birlikte adliyeye girerken



-Genel ve detay



(BOYUT: 356,30) (SÜRE: 3,16 DK)



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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Gaziantep'te harekat halindeki otomobil yandı



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.



Olay dün gece geç saatlerde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. M.M yönetimindeki 06 BBY 243 plakalı otomobilin motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Motordan yükselen alevleri gören M.M. otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri otomobile yayılan alevleri kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirlen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Nurdağı-Gaziantep karayolu



Yanan otomobil



İtfaiyenin müdahalesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU : 12 MB



Haber-Kamera: Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



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Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil altında sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.



Malkara'nın Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bir otomobilin çarptığı köpek can havliyle, park halindeki otomobil altına girdi. Köpeği görüp kurtarmaya çalışan vatandaşlar, otomobilin altından çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için şişme yastık kullanarak otomobili havaya kaldırdı. Otomobilin havaya kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden kurtulan köpeğin, sağlık durumu iyi olduğu anlaşıldı. Köpek, daha sonra sahibine teslim edildi.



Görüntü Dökümü:



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Sıkışan köpekten görüntü



Sıkışan köpek detayı



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Köpeğin sıkıştığı yerden kurtarılması



Haber-Kamera: Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,



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Konya Şeker'den yerli patates tohumu



Konya Şeker Fabrikası, kendi laboratuvarında yerli ve milli patates tohumu üretti. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker olarak 3 yılda ürettiğimiz ön elit ve elit tohumluk tonajı 7 bin 658 tona ulaştı. Bu üretimle 7,5 milyon euronun ülkemizde kalması sağlandı. Yaptığımız işin özeti şudur; Konya Şeker, patates tohumluğuna el attı, ithalatı daralttı, verimli ve kaliteli üretimin önünü açtı" dedi.



Konya Şeker'in ürettiği yerli patates tohumu, iştiraki olan Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri'nin nitelikli hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013 yılında faaliyete başlattığı Doku Kültürü Laboratuvarı'nda üretiliyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, konuyla ilgili açıklamasında, tohumun tamamen steril ortamda yetiştiğini belirterek, şunları söyledi:



"Tamamen steril ortamda, patatesin sürgününden meristem kültürü ile elde edilen invitro patates bitkileri nod kültürüyle, yapraklı gövde parçaları kesilerek mikro çoğaltım yapıldıktan sonra iklim kontrollü seralara aktarılıyor. Burada 4 aylık gelişim sürecinin tamamlanmasıyla elde edilen süper elit kademede ve jenerasyon yaşı sıfır, hastalıklardan ari olarak üretilen mini yumruları 2 yıl arazide çoğalttıktan sonra üreticilere tohumluk olarak veriyoruz. Ülkemiz ve çiftçilerimiz böylece hem dışarıya bağımlılıktan kurtuldu hem de yerli ve milli tohumla hastalıklardan korunarak verim artışına kavuşmuş oldu."



'SERALAR SIFIR MALİYETLE ISITILIYOR'



Konuk, laboratuvar ve seraların sıcak suyunun da Konya Şeker'den entegre edilen sistemle sıfır maliyetle ısıtıldığına dikkat çekerek, "Çürük buhar da denilen ve üretim prosesinde tekrar kullanmak için soğutulması gereken suyu soğutma kulelerinde enerji harcayarak soğutmak yerine seralarda dolaştırarak hem seraları ısıtan hem de suyu sıfır maliyetle soğutan Konya Şeker, Türkiye'nin en büyük sera alanlarından birini de kışın -30 dereceleri gören Konya'da kurmuş ve domates, salatalık, biber gibi sera ürünlerinin üretimini başlatmıştı. Sera alanlarında muzun yanısıra tropikal bazı ürünlerin de deneme üretimlerini gerçekleştiren Konya Şeker, şimdi de aynı yöntemle ısıttığı laboratuvar özellikli seralarda hastalıklardan ari, yüksek verimli yerli patates tohumluğu üretimini de yapıyor" dedi.



'BU YILKİ HEDEF, 3 BİN 600 TON TOHUMLUK PATATESİ ÜRETİCİYLE BULUŞTURMAK'



3 yılda 7 bin 658 ton patates tohumu ürettiklerini ifade eden Konuk, böylelikle ithal tohum için harcanan 7.5 milyon euronun ülkemizde kalmasının sağlandığını kaydetti. Konuk, "2016 yılında mini yumrudan 370 ton ön elit kademede tohumluk patates ürettik. 2017 yılında 737 ton ön elit kademede tohumluk, 2 bin 206 ton da elit kademe tohumluk üreten Konya Şeker, 2018 yılında ise 739 ton ön elit kademede tohumluk, 3 bin 606 ton elit kademe tohumluk olmak üzere 3 yılda toplam 7 bin 658 ton ön elit ve elit kademe tohumluk patates üretimi gerçekleştirdi. 2018 yılında genç jenerasyon 2 bin 200 ton elit tohumluk patatesi üreticilerle buluşturan Konya Şeker, bu yıl ise 3 bin 600 ton elit tohumluk patatesin üreticilere dağıtılmasını planlıyor" dedi.



'DIŞA BAĞIMLILIK CİDDİ VERİM KAYIPLARINA NEDEN OLUYORDU'



Patates tohumluğunun Avrupa ülkeleri ile Çin'den geldiğini hatırlatan Konuk, şöyle konuştu:



"Bu gelen tohumlukların genç ve yaşlı olanların fiyatlarındaki aşırı farklılıklar, hatta istense bile genç ya da sıfır jenerasyon tohumluk getirmenin nerede ise imkansız olması gibi sebeplerle ülkemize genelde yaşlı diyebileceğimiz tohumluklar ithal edilebiliyordu. Bu sebeplerle yaşlı ve hastalıklı tohumların ülkeye girmesi hem topraklarımızı kirletiyor hem de ciddi verim kayıplarına neden oluyordu. İşin bir diğer yönü ise patates tohumluğunda en büyük sıkıntı, siz sıfır jenerasyon, hastalıklardan ari genç tohum almak isteseniz, fahiş fiyatlara razı olsanız bile bu tohumlukları temin etmek neredeyse imkansızdı. En iyi ihtimal 2-3 yaşında tohumlukları ithal edebilirsiniz. Yani elinizde nitelikli, kaliteli verimli toprağınız olsa bile özellikle patates tohumluğunda dışa bağımlı iseniz, verimli ve kaliteli üretim yapmak sizin elinizde değil başka ülkelerin inisiyatifindedir."



27 ÇEŞİT TOHUM VE FİDE ÜRETİYORUZ'



Konuk, ülkemizin en büyük dondurulmuş parmak patates üretim tesislerinden birine ve Türkiye'nin tek patates nişastası fabrikasına sahip olduklarını belirterek, "Biz işin hem tarladaki verimini artırmakla, hem de işletme verimliliğini arttırmakla kendimizi yükümlü sayıyoruz. Biz Konya Şeker olarak işin sadece sanayi kısmını organize etmenin yeterli olmadığını en iyi bilen kuruluşuz. 27 çeşit tohum ve fide üretiyoruz. Şunu ifade edebilirim ki, bizim en çok önem verdiğimiz tohumluklardan birisi de patates tohumudur. Patates, bölgemiz açısından hem münavebe hem de bölgemizin tarım çeşitliliği açısından çok önemli bir ürün" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Laboratuvardan ve tohum üretiminden detay



Seydibey Tarım Ürünleri tesisinden ve patateslerden detay



Çiftçilerle röp.



Haber- Kamera: KONYA DHA))



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Ege Üniversitesi dünya sıralamasında 125 basamak birden yükseldi



Ege Üniversitesi (EÜ), Dünya Üniversitesi Sıralama Merkezi'nin (CWUR World University Ranking) 2019 verilere göre; dünyadaki 30 bin üniversite arasında 616'ncı oldu.



Dünyanın en iyi 1000 üniversitesini belirlemek amacıyla, eğitim kalitesinden, mezun istihdamına, fakülte kalitesinden araştırma çıktılarına ve yayınların kalitesine kadar farklı alanlarda bağımsız değerlendirmeler yapan Dünya Üniversitesi Sıralama Merkezi'nin (CWUR World University Ranking) 2019 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, dünyadaki 30 bin üniversite arasında bir önceki yıl 741'inci sırada yer alan EÜ, son bir yılda 125 basamak birden çıkarak 616'ncı sıraya yükseldi. Bir önceki yıl Türkiye sıralamasında 6'ncı olan EÜ, bu yıl 4'üncü sıraya yerleşti. Köklü bir geçmişe sahip EÜ'nün eğitim kalitesini her geçen gün arttırdığına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversitesi olma hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Budak, "Yeni yazılımlar ve otomasyon sistemlerinin yanı sıra, üniversitemizin eğitim alt yapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar yaptık. Öğretim elemanlarımızın çalışmalarının daha görünür olmasını sağladık. Elde ettiğimiz bu başarı Ege Üniversitesi ailesinindir" dedi.



İZMİR,

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