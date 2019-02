Dha Yurt Bülteni-8

Irak'ta bomba eğitimi alan PKK'lı terörist İzmir'de yakalandıDiyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.

Irak'ta bomba eğitimi alan PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı



Diyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ö.G., tutuklandı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Ağustos ayında katılıp, Irak'ın kuzeyinde bomba, intihar saldırısı eğitimleri alan ve hakkında arama kararı bulunan 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, metropollerde eylemler için görevlendirildiği belirlenen terörist Ö.G.'nin yakalanması için harekete geçti. Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri teröristi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.



Ekipler tarafından Diyarbakır'a getirilen terörist Ö.G., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------



Teröristin araca bindirilmesi



Teröristin cezaevine getirilişi



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,18 MB



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



====================



Kars'ta ulaşıma tipi engeli



Kars ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden kapanan yolda okul servisinde mahsur kalan öğrenciler, kendi imkanlarıyla evlerine döndü.



Kars'ın yüksek kesimlerde etkili olan tipi yaşamı felce uğrattı. Tipi nedeniyle Kars- Gölü karayolu Boğatepe köyü mevkisinde yol ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yolda mahsur kalan araçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak yollarına devam etti. Mahsur kalan okul servisindeki öğrenciler ise araçtan çıkıp etkili olan tipi altında birbirlerine yardım ederek kendi imkanlarıyla Boğatepe köyüne döndü. Öğrencilerin bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Köyde kara saplanarak yolda kalan minibüs de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------:



-Tipi



-Öğrencilerin koşarak gelmesi



( Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



(1dk-112 mb)



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS, -



===============



Vatan nöbeti tutup, çocuklara eğitim veriyorlar



Hakkari Polis Gücü Kulübü geleceğin şampiyonalarını yetiştiriyor. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ile Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli 5 polis memuru, sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutarken, mesai sonrası öğrencilere çeşitli spor dallarında kurslar veriyor. Özel Harekat Şube Müdürü Bayar, milli sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.



İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Ünal Aşık, Murat Yalçın, Okan Özçelik, Ayhan Avcı ile Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan Dicle Elçeoğlu, vatan nöbetlerinin yanısıra bölgedeki çocuklara çeşitli spor dallarında kurslar verererek kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyor. Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde açılan karate, güreş, muay thai, judo, kick boks ve masa tenisi branşlarında milli sporcu yetiştirmeyi hedefleyen polis memurları işlerini severek yaptıklarını söyledi.



HEDEF MİLLİ SPORCU YETİŞTİRMEK



Hakkari Polis Gücü Kulüp Başkanlığı'nda görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, çeşitli spor dallarında milli sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını anlattı. Gençlerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bayar, "Hakkari Özel harekat Şubesi ve Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü olarak ülkemize milli sporcu yetiştirmek amacıyla sayın valimiz ve emniyet müdürümüzün katkılarıyla ilimiz genelinde bireysel spora destek vermek amacıyla, Çukurca ilçemiz de dahil 6 branşta faaliyet göstermekteyiz. Bin 100 lisanslı ve lisanssız sporcumuz var. Bu artarak devam edecek. Merkez nüfusu 60 bin civarında olduğunu düşünürsek 60'ta 1 oranında insana ulaşmış bulunmaktayız. Muay thai dalında miniklerde mücadele veren bir kızımız dünya üçüncüsü oldu. Türkiye'de de bir çok şampiyonluğu var. Bu kadar sporcu bizim için yeterli değil. Bunları 2 binlere, 3 binlere çıkarmak istiyoruz. Elimizdeki imkanların hepsini Hakkari'miz için yapmak istiyoruz" dedi.



Karate dalında eğitim alan Ebrar İrdem, hedefinin önce Türkiye, sonra Dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade ederek,"Bu kursları bize veren polis ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. Daha önec karetenin ne olduğunu televizyonlarda izliyorduk. Şimdi öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.



'ÜLKEMİZİN ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRMAK İSTİYORUM'



Muay thai dalında dünya üçüncüsü olan Gizemnur Tatlı da, "11 yaşında spora başladım. Polis ağabeylerimin sayesinde buraya gelebildim. Türkiye şampiyonasında birinci çıktım. Dünya şampiyonasında üçüncü geldim. Bu seferki hedefim dünya birincisi olup, ülkemizin ve Hakkarimizin ismini altın harflerle yazdırmak istiyorum" diye konuştu.



'ÇOCUKLARIN BİZE OLAN BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ'



Hakkari'nin Çukurca ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu (26), sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutarken, mesai sonrası öğrencilere kick boks eğitimi verdiklerini söyledi. Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını kaydederek, "Polis Gücü Kulübü'nde kick boks antrenörüyüm. Sınırın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev yapıyorum. Çocuklarımızla sadece sporda değil, dışarıda da vakit geçiriyoruz. Böylelikle bize olan sempatileri daha çok artıyor. Polis Gücü adı altında lisansları çıkıyor. Bu bile onları çok mutlu ediyor. Dışarıda lisanslarını gösteriyorlar, biz polis gücü spor kulübüne bağlı sporcularız' diyorlar. Eski yıllara göre çocukların bize olan bakış açısı değişti" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Polislerin öğrencilere eğitim vermesi



- Karate kursuna gelen Ebrar İrdem ile röportaj



-Çukurca İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu ile röportaj



Muay Thai Eğitimi gören çocuklar



- Muay Thai Dünya üçüncüsü olan Gizemnur Tatlı ile röportaj



- Hakkari Polis Gücü Kulüp Başkanlığını yapan Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile röportaj



Depindeki üs bölgede görev yapan özel harekat polisleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



==================



Adana merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 96 gözaltı (2)- Yeniden



Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 96 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 611 bin 500 TL para ile 21 araç ve 23 ayrı gayrimenkule el konulurken, soruşturma kapsamında 50 kişinin daha arandığı belirtildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları saptanan şüphelilerin, kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 96 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.



30 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ



Yapılan incelemede bahis çetesinin, bin 520 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 611 bin 500 lira, 21 otomobil ve 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı gayrimenkule el konuldu. Diğer 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, -



=================



Gazipaşa'da zincirleme kaza: 3 yaralı



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle D-400 karayolundaki kontrollü kavşakta meydana geldi. Mersin'den Gazipaşa yönüne giden Fadıl Kara'nın kullandığı 33 ZP 051 plakalı kamyonet, kavşakta durdu. Arkadan gelen Fatih Yüksel'in kullandığı 07 NBB 42 plakalı, Hüseyin Canan'ın kullandığı 09 HN 876 plakalı ve İbrahim Karatağ'ın kullandığı 33 L 1779 plakalı otomobiller kamyonete ve birbirine çarptı.



Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan Fatih Yüksel ve yanında yolcu olarak bulunan Naciye Yüksel ile diğer otomobildeki Hüseyin Canan itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



YARALININ CEP TELEFONU ÇALDI



Diğer yandan, yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından Fatih Yüksel'in aracının içine düşürdüğü cep telefonu çaldı. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş sesi duyarak telefonu araçtan aldı. Yüksel'in babasının aradığını gören vatandaş, telefonu açarak babaya hastaneye gitmesini söyledi.



Görüntü DÖkümü:



-------------



Kaza yerinden görüntü



Otomobilde sıkışan yaralının çıkartılması



Yaralının ambulansa konulması



Ambulansın gidişi



Yaralı Fatih Yüksel'in babasının cep telefonunu arayışı



Telefona bakan kişinin hastaneye gitmesi cevabını vermesi



Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,



=================



Apartmanda okula giden çocuklara süt ikramı



Kayseri'nin Yakut Mahallesindeki apartmanda oturan ailelerin çocukları, her sabah binadan çıkarken yönetimin aldığı semaverde ısıtılan sütü içerek okullarına gidiyor.



Fabrikada itfaiye görevlisi olan merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak'taki Şahin Park Apartmanı'nın Yöneticisi Şenol Uzdil (39), gece vardiyasından döndüğünde sabah apartman önünde soğukta servis bekleyen çocukları görünce sıcak süt ikram etmeye karar verdi. Şenol Uzdil, aldığı büyük boy semaveri yönetim odasına koyup, her sabah çocuklara sıcak süt ikram etmeye başladı. 39 dairelik apartmanda oturan ailelerin de desteği ile her gün alınan süt semavere dolduruluyor. Çocuklar, ikram edilen sıcak sütü içerek okullarına gidiyor.



Apartman Yönetici Şenol Uzdil, uygulamayı 1 ay önce başlattıklarını ve her sabah günlük taze sütü çocuklar için hazır ettiklerini söyledi. Uzdil, apartman sakinlerinin destekleriyle sütü alıp çocuklara ikram ettiklerini belirterek, "Sütü haftanın 5 günü çocuklarımıza ikram ediyoruz. Sütünü içip okullarına gidiyorlar. Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınları sağlar. Binamızdaki komşular yardımcı oluyor. Henüz diğer binalardan bu fikri düşünen olduğunu sanmıyorum. Sütten sadece çocuklar içmiyor, işine giden bina sakinleri de içiyor. Her gün 1 bardak süt içip gidiyorlar" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



-Binadan detaylar



-Bina görevlisi Mehmet Avara'nın sütü getirişi ve sütü ısıtması



-Çocuklardan röportaj



-Apartman Yöneticisi Şenol Uzdil'den röportaj



-Diğer detaylar



Süre: 5,40 Boyut: 636 MB



Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,



=============



CHP Adana'da 'meclis üyeliği' krizi



CHP Adana Başkanı Emrah Kozay'ın, il ve ilçe belediyelerinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken, kendisinin fikri sorulmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin de aynı nedenlerle listeler hazırlanması için oluşturulan mutabakattan çekildi.



Adana Büyükşehir ve Çukurova ilçe belediyelerinin meclis üyeliği listelerinin belirlenmesi CHP'de krize yol açtı. İl Başkanı Emrah Kozay'ın, meclis üyelerinin belirlenmesinde kendi fikrinin alınmamasına tepki için görevinden istifa ettiği iddia edildi. Kararını çevresiyle paylaştığı belirtilen Kozay, telefonlarını kapatıp, İl Başkanlığı'na gelmedi. CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut da aynı gerekçeyle liste için oluşturulan mutabakattan çekildi.



CHP'li Barut, 4 vekil olarak listelerin hazırlanması için oluşturulan mutabakattan çekildiklerini açıkladı. Meclis üye listelerinden haberlerinin olmadığını öne süren Barut, şöyle konuştu:



"Bizim tavrımız; genel merkezin gönderdiği genelgeye göre mutabakatlar sağlanmadan, il, ilçe örgütlerinin milletvekillerinin görüşleri alınmadan meclis üyeliği listelerinin hazırlanmasıyla alakalı. Dolayısıyla her türlü pazarlığı İYİ Parti'yle genel merkez bizim üzerimizden götürürken, aşağıda liste belirlenmesinde etkin değiliz. Listelerden haberimiz yok. Belediye başkanı adayları listeleri kendi hazırlamıştır. Büyükşehir'de, Çukurova'da. İl başkanının da durumu biraz daha farklı. Bu listeleri götürüp, il başkanı sıfatıyla teslim etmesi gerekiyor. Ona da sorulmadan liste hazırlandığı için tavrını gösteriyor. Ben istifa ettiğini biliyorum. Biz müdahil olmadan, görüşümüz alınmadan hazırlanan listeleri nasıl üstlenebiliriz. İstiyoruz ki milleti biraz daha kucaklayıcı listeler olsun; ama sorulmadan hazırlandığı için biz de 'Kendi listenizin sorumluluğunu alın' diyoruz. Genelgeye rağmen bize görüş sorulmadığı için hesap sorulacak noktada değiliz. Partimize her türlü desteğimizi koyuyoruz. Sadece meclis üyeleri listelerinde belediye başkanları kendilerinin hazırlanması nedeniyle bu listede bizim sorumluluğumuz yoktur, diyerek mutabakattan çekildik. Yoksa farklı bir amacımız yok. Partimiz için tam gaz çalışmaya devam edeceğiz."



Haber: Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, -



===============



Malatya'da aranan 30 şüpheli yakalandı



Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında, aranan 30 şüpheli yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11- 17 Şubat tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



MALATYA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sıla Sorusu, Ünlü Şefi Çılgına Döndürdü!

ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü

Acun Ilıcalı İle Aşk Yaşadığı Konuşulan Itır Esen'den Manidar Paylaşım: Sahip Olana Dek Eziyet Ediyorum

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi