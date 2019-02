Dha Yurt Bülteni-8

1)SİPARİŞLERİN BULUNDUĞU KOLİLERDEN 300 BİN LİRA ÇIKTI TRABZON'un Araklı ilçesinde, lokanta işletmecisi Mustafa Gümrükçüoğlu'nun sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin içinden 300 bin lira çıktı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde, lokanta işletmecisi Mustafa Gümrükçüoğlu'nun sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin içinden 300 bin lira çıktı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, kolilere yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği parayı firma sahibine teslim etti. Araklı'nın Merkez Mahallesi'nde lokanta işleten Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti. Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, aynı ilçeden sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak, durumu bildirdi. Gümrükçüoğlu, koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine teslim etti.



Poşet kolilerinin içinden 300 bin lira çıkınca şok yaşadığını anlatan Mustafa Gümrükçüoğlu, "Ben yapılması gerekeni yaptım ve parayı sahibine iade ettim. Kim olsa aynısını yapardı" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------



Parayı iade eden Mustafa Gümrükçüüoğlu'dan detaylar



Lokantadan detaylar



Sokak röpleri



Genel detaylar



Boyut: 354 mb



Haber Kamera: Uğur AYDIN/Tolga SAĞLAM-TRABZON/DHA



=================================================



2)GEBZE'DE İŞLENEN 2 CİNAYETTE 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında işlenen 2 cinayetle ilgili 5 kişi tutuklanırken, olayla ilgili 9 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gebze'de geçen yıl 13 Ekim tarihinde Osman Kaya'nın ve 11 Kasım tarihinde Oğuzhan Tatar'ın sokaklarda öldürülmesi olaylarını inceleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonları sonucu gözaltına alınan M.F.T.(21), O.E.(19), Ö.B.(21), S.Ç.(22) ve T.T.(23) tutuklandı. Polis olayla ilgili dosyayı kapatmadı. Birbiriyle bağlantılı olan 2 cinayetle ilgili araştırmalarını derinleştiren polis, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda cinayetleri işledikten sonra tutuklanan 5 kişiyi olaylara azmettiren, bu kişilere silah temin eden ve cinayetlerin ardından bu kişileri saklayarak yurtdışına çıkarmaya çalışan 12 kişiyi daha tespit etti. Kimlikleri belirlenen O.A.(20), S.A.(21) ve E.Y.'nin(22) başka suçlardan ötürü tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirleyen ekipler, 9 kişiyi yakalamak için Gebze ve Çayırova'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda B.Y.(48), F.O.(25), S.G.(26), O.B.(24), A.P.(33), A.Ö.(21) ve A.K.(58) ile oğulları B.K.(28) ve B.K.(25) gözaltına alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 9 zanlı Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



-Polis ekiplerinin operasyon hazırlıkları



-Operasyondan görüntüler



-Zanlıların asayişten çıkışı



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



=======================================================



3)DAYININ YEĞENLERİNİ VURMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



İZMİT'te, Sinan Y.'nin barda yeğenleri Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın üzerine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Abdullah Sağlam'ın ölümüne, 2 yeğeninin yaralanmasına neden olan Sinan Y. adliyeye sevk edildi.



Olay önceki gece, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir barda meydana geldi. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam barda dayıları Sinan Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sağlam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Sinan Y. yakalandı. Sinan Y. ifadesinde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Y., bugün adliyeye sevk edildi. Yaşanan olay bardaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sinan Y.'nin elindeki tabanca ile yeğenlerinin masasına gelerek 2 el ateş ettiği, bu sırada grup arasında arbede çıktığı ve arbede sırasında silahın 2 kez daha ateş aldığı görüldü. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahı Sinan Y.'nin elinden aldığı, Sinan Y.'nin kaçtığı görüldü.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü



-Zanlının asayişten çıkışı



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: DHA/İZMİT(Kocaeli),



==================================================



4)BAŞIBOŞ DOLAŞAN PİTBULL, YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ



ÇORUM'da, bir okulun çevresinde başıboş dolaşan pitbull cinsi yaralı köpek, öğrencilerin ihbarı üzerine yakalanarak tedavisi için barınağa götürüldü. Kentte geçen hafta bir okula giren pitbull, 2 öğrenciyi yaralamıştı.



Aşıklar Tepesi mevkiindeki Eti Lisesi'nin çevresinde dolaşan pitbull cinsi köpeği gören öğrenciler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği yakalayarak belediye ekiplerine teslim etti. Yaralı olduğu anlaşılan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak, tedavisi için Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.



Kentte Cuma günü pitbull cinsi bir köpek, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na girmişti. Spor salonunda eğitim gören öğrencilere saldırıp, 2 çocuğu yaralayan köpek, yakalanarak barınağa götürülmüştü.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Başıboş pitbul'un belediye aracına alınması



-Pitbullu bulan öğrenci açıklama



-Okula giren pitpul görüntü ( arşiv)



-Detay



(SÜRE: 3.59 Dk ) (BOYUT: 599 MB)



Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,



==================================================

