Dha Yurt Bülteni -8

Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışından faydalanılmasına müsaade etmeyeceğizÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışından faydalanılmasına müsaade etmeyeceğiz



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Sivas Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum burada Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Valilik ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Nevşehir Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılara ilişkin bir süreç hakkında bilgi verdi.



Kapadokya bölgesinde Bakanlık ve Valilik olarak ortak çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Hem Turizm hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hem de Valiliğimiz bu çalışmayı ortak yürütüyor. Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiç bir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız Valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26 sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 69 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıları da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bugün Turizm Bakanımızla da görüştük böyle bir karar aldık. Çünkü biz bu anlamda gerçekten tarihimizi, kültürümüzü korumak istiyoruz. Nevşehir Kapadokya bölgemiz bu anlamda bizim en önemli değerlerimizden birisidir" dedi.



Türkiye genelinde toplamda 20 ilde kaçak yapı tespiti yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "2 bin 145 kaçak yapının tespiti yapıldı. Artık resmi süreç başlatıldı, bu süreçlere ilişkin de tamamlanmasına müteakip kaçak yapıların yıkımlarını da gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.



'EMLAK BANKAMIZ FAALİYETE GEÇTİ'



BDDK'nın Emlak Katılım Bankasına faaliyet izni vermesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum şöyle dedi:



"Bugün Türkiyemiz için önemli bir gün. Emlak Bankamız artık yeniden faaliyete geçti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak Katılım Bankası olarak bundan sonraki süreçte faaliyetine devam edecek.Gerçekten cumhuriyet döneminde kurulmuş çok önemli bir değerimiz. AK Parti iktidarı döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Emlak Katılım Bankası olarak artık sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz. Katılım bankası olarak çalışacak ve faaliyetleri içerisinde kentsel dönüşüme destek, inşaat sektörüne destek, ithal ikame malların burada üretilmesine destek sağlayacak bankamız artık faaliyete geçmiş durumda. Türkiyemiz için, tüm sektörlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Görüntü Dökümü



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-Bakan Kurum'un Valilik ziyareti



-Buradaki açıklamaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



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Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor



Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kuyumcu dükkanına girip, 2 kişiyi tabancayla vurarak, öldürdükten sonra altınlarla kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı. Özel ekip kuran polis, silahlı saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çok yönlü soruşturma yürütüyor.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kuvai Milliye Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren yüzü maskeli, eli silahlı, kimliği belirsiz kişi, vitrindeki altınları istedi. İş yeri çalışanı Yasin Tazegül altınları vermek istemeyince saldırgan, tabancasını ateşledi. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Tazegül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada yanında getirdiği poşete altınları dolduran saldırgan, kaçarken de kuyumcu Mustafa Serpil'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Serpil de iş yerinin önünde hayatını kaybetti. Koşarak, ara sokaklara giren saldırgan, izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için özel ekip kurdu. Bölgede şüphelendikleri herkesin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Silahlı soygunla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinin genel görüntüsü



Dükkanın görüntüsü



Camdaki kurşun deliğinin detay görüntüsü



Mühürün detay görüntüsü



Bölgedeki vatandaşların görüntüsü



Olay yerinde akşam çekilen görüntüler



SÜRE: 02'39" BOYUT: 286 MB



Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,



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İki üniversite mezunu berber, muhtar adayı



Kırıkkale'de, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2010, Sosyoloji Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan ancak atanamayınca berberlik yapan Davut Karabay (42), 25 yıldır yaşadığı Yaylacık Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Karabay, "'Gel en iyisi muhtarlık yap, insanların derdine derman, sorunlarına çözüm bulursun' dedikleri için muhtar adayı oldum" dedi.



Kırıkkale'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Davut Karabay, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2010, Sosyoloji Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. Davut Karabay, 3 kez girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yeterli puan alamayınca atanamadı. Farklı meslek dallarında çalışan Karabay, 2 yıl önce ağabeyi Osman Karabay'ın kapatmak istediği berber dükkanını devraldı. Geçmiş yıllarda çırak olduğu dükkanda berberlik yapan Karabay, geçimini buradan sağlamaya başladı. Karabay, şimdi 31 Mart yerel seçimleri için 25 yıldır yaşadığı Yaylacık Mahallesinde, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine muhtar adayı oldu.



'ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIM'



Karabay, iki üniversite bitirdiği ancak atanamadığını söyledi. Maliye ve Sosyoloji Bölümü'nü tamamladığını kaydeden Karabay, "Bunun yanı sıra 2008-2017 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptım. İngilizce, Kuran-ı Kerim, beden eğitimi, müzik dersleri eğitimi verdim. Yine buna ek olarak 2014-2016 yılları arasında Kırıkkale Adliyesi'nde uzlaştırıcı görevinde bulundum. Yıllarca futbol oynadım, oynadığım futbolun ardından antrenörlük belgemi aldım. Belgeyi aldıktan sonrada iki yıldır da futbol antrenörlüğü yapıyorum" dedi.



'ATANAMADIĞIM İÇİN BERBER OLDUM'



Karabay, 2 yıldır ağabeyi Osman Karabay'ın kapatmak istediği berber dükkanını işlettiğini söyleyerek "Berberlik mesleğini de ağabeyimin yanında öğrendim. Öğretmen olduk ama atanamadığım için bu mesleği seçtim. Çocuklarım üniversiteye hazırlandığı için evi geçindirmem gerekiyordu. Bu yüzden berberlik mesleğini devam ettiriyorum" diye konuştu.



'MUHTARIN GÖREVİ İNSANLAR İLE KURUMLAR ARASINDA ÇÖZÜM BULMAKTIR'



25 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyen Karabay, ailesi ve arkadaşlarının önerisi ile muhtar adayı olmaya karar verdiğini belirterek, "Yine beraber görev yaptığımız öğretmen arkadaşlarımın, 'Hocam nasıl olsa öğretmenlikte kadro alamıyorsun, ücretli öğretmenlikten de bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla hiç olmazsa mahalleyi tanıyorsun, gel en iyisi muhtarlık yap. İnsanların derdine derman, sorunlarına ise çözüm bulursun' dedikleri için muhtar adayı oldum. Muhtarların yapacağı çok şey yok. Muhtarın görevi insanlar ile kurumlar arasında çözüm bulmaktır. Mahallenin sorunlarını muhtar bilir ve mahallenin sorunlarının çözümü için belediyeye gidip sorunların çözülmesi için adımlar atar. Kadro alamadığım için muhtar adayı oldum."



Görüntü Dökümü



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-Berber dükkanından görüntü



-Osman Karabay'ın traş yapması



-Diplomalardan görüntü



-Afişten görüntü



-Osman Karabay ile röp.



-Detay



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,



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Çay ocağından öğrenciler için 'askıda çay-simit' uygulaması



Tokat'ta çay ocağı işleten İbrahim Orçun Özübek(38) öğrencilere yönelik 'askıda çay-simit' projesi başlattı. Müşterilerin de destek verdiği projeyle, parası olmayan öğrenciler çay ocağından ücretsiz çay ve simit alabiliyor.



Tokat kent merkezinde Endüstri Meslek ve İmam Hatip Lisesi karşısında çay ocağı işleten İbrahim Orçun Özübek, askıda ekmek benzeri bir uygulamaya imza attı. Harçlıkları olmayan öğrencilerin de dükkandan faydalanmalarını sağlamak amacıyla 'askıda simit-çay' uygulaması başlattı. Müşterilerin de destek verdiği kampanya ilgi gördü. Ocağa gelenler, öğrenciler için de fazladan askıda çay-simit ödemesi yaparak, parası olmayanların faydalanmasını sağlıyor.



Öğrencilerin başlattıkları uygulamadan memnun olduğunu belirten İbrahim Orçun Özübek 'Havaların sıfırın altında seyrettiği bir olduğu bir dönem olmuştu. O zaman da Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesinin öğrenci servisleri buradan kalkıyordu. Biz de öğrencilere soğukta beklemesinler diye dükkana davet ediyorduk. Fakat gelmiyorlardı. Bir kaç öğrenci ile görüştük, neden gelmiyorlar diye. O zaman paraları olamadıkları için gelmediklerini öğrendik. Bunun üzerine aklımıza böyle bir uygulama başlatmak geldi. Müşterilerimiz ve yanımızdaki esnaflarımız da destek oldu. Şimdi öğrenciler geliyorlar, 'Askıda bir çay bir simit' diyorlar. En azından hava soğuk olduğu zaman dışarıda beklemiyorlar. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Onlar da destek veriyorlar. Tepkiler güzel, öğrenciler de seviniyorlar. Tokat'ta böyle bir uygulama olduğu için" dedi.



Öğrencilere küçük de olsa destek olduklarını belirten esnaf Mustafa Işkın, "Öğrenciler açısından Tokat'ta yapılan güzel bir uygulama. Dönem dönem arkadaş gurupları ile geldiğimizde bununla ilgili biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize küçük de olsa maddi-manevi bir destek sağlamış oluyoruz" diye konuştu.



İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Emrullah Uslu, paraları olamadığı zaman arkadaşlarıyla birlikte gelip çay içtiklerini, uygulamadan memnun olduklarını belirterek işletmeciye ve destek verenlere teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



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-Çay ocağından görüntüler



-Çay içmeye gelen öğrencilerin görüntüleri



-İşletmecinin konuşması



-Esnaf ve öğrencilerin konuşmaları



(374 mb)



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,



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Cami tuvaletinin kapısını çalan 2 kişi tutuklandı



Kayseri'de cami tuvaletinin demir kapısını çalarak hurdacılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Volkan P. (24) ve Ekrem K. (23), tutuklandı. Kapı, hurdacıdan alınarak yerine takıldı.



Olay, Cumartesi gecesi merkez Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi Ünal Camii'nin yanında bulunan abdesthane ve tuvalet olarak kullanılan bölümün demir kapısını çekiç ve tornavida ile söktü. Şüpheliler, kapıyı alarak kaçtı. Namaz kılmak için camiye gelen cemaat, kapının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.



Gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kimliklerini tespit ettiği Volkan P. ve Ekrem K.'yi evlerine yapılan baskınla gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emiyete götürürken, hurdacıya satılan demir kapı ise araçla camiye getirilerek yerine monte edildi. Aynı caminin abdesthanesinde 7 musluğun da yaklaşık 2 ay önce çalındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan P. ve Ekrem K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'HIRSIZLAR SINIR TANIMIYOR'



Cami cemaatinden Şaban Ay (75), daha önce böyle bir olayı duymadığını belirterek, "Baktık kapı yok. Polise haber verdik. Ben böyle bir şey daha duymadım. Hırsızlar sınır tanımıyor, affetmezler. Bir ara muslukları da çalmışlardı. Hırsıza bir şey dayanmaz. İnşallah bir daha olmaz diyelim. Çaremiz yok" dedi.



Süleyman Taşçı (50) ise, kapıyı çalan hırsızlara tepki göstererek, "Allah'tan da mı korkmuyorsunuz. Dün duyduk bu olayı. Tuvaletin kapısını götürmüşler. Allah korkusu yok ki. İnşallah beter olurlar, yatar çıkamazlar. İyi ki muslukları da çalmamışlar" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Caminin dış cephe görüntüsü



Olayın gerçekleştiği wc'nin kapısının görüntüsü



Cami cemaatinden kişilerle röportaj



WC içinden görüntüler



Diğer görüntüler



Süre: 5.22 Boyut: 600 MB



Haber -Kamera: Olcay DÜZGÜN-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, DHA



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'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' bu yıl 10'uncu kez sahiplerini bulacak



Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği(BUİKAD) tarafından düzenlenen 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' 6 Mart akşamı törenle sahiplerini bulacak.



BUİKAD tarafından, 6 Mart 2019 Çarşamba akşamı 10.'su gerçekleştirilecek olan 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreni'nde, bu yılki ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl, 8 kategoride gerçekleştirilecek olan 'BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri' için aday değerlendirme süreci tamamlandı. Ödül töreni detayları hakkında basın açıklaması yapan dernek Başkanı İpek Yalçın, "Ödül töreni artık bizim Bursa markamız haline geldi. Bu yıl 10'ncusunu yapacağız. 3 yıl önce ödül törenimizi ulusal çapa taşıdık. Toplam 8 katagoride ödül veriyoruz. Bunlardan 4 tanesi Bursa'ya ait, 3 tanesi ulusala ait, 1 tanesi de BUİKAD özel ödülü. Özel ödülü, yönetim kurulu ve üyelerimiz tarafından seçilmiş, yaptığı işler ve etkinliklerle onere edilmeye layık gördüğümüz bir iş kadını ya da kuruma veriyoruz. Bursa dalında; yılın profesyoneli, kadına değer veren şirket ödülü, girişimci kadın ve yılın başarılı iş kadını katagorilerinde ödül veriyoruz. Ulusal dalında; fark yaratan kadın, kadını destekleyen kurum ve yılın başarılı iş kadını olmak üzere 3 katagoride ödül veriyoruz. Bu yıl da çok güzel bir ödül töreni geçireceğimizi düşünüyoruz. 6 mart akşamı gerçekleştireceğimiz törenle ödüllerimizi vereceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi iş yaşamına değer katan her kadın bizim için değerli. Burda 1'nci, 2'nci, 3'ncü kelimesi çok hoşumuza gitmese de amacımız sadece onere etmek, sahneye çıkarmak ve diğer kadınlar için başarılı bir kişiyi göstermekö dedi.



KADIN DERNEKLERİNE İHTİYACIMIZ KALMAMALI



BUİKAD diye bir derneğe zaman içinde gerek kalmamasını umduğunu belirten Yalçın, "Nufüsun yüzde 50'sini oluşturuyoruz, ekonominin de öyle fakat istihdam oranlarına geldiğimizde yüzde 34 olarak belirtilen bir rakam var. Bu gerçek bir rakam değil. İş gücüne katılan kadın sayımız yüzde 29 seviyesinde. Yaklaşık 8 milyon kadın çalışıyor.Bunun yarısına yakını kayıt dışı. Nufüsua göre çalışabilir kadın sayısı 19 milyon ama sadece yarısı çalışıyor. Girişimci kadın oranı yüzde 2 gibi düşük bir rakam. Kadın eşit olmadığı sürece iş kadınları dernekleri olmaya devam edecekö dedi.



Görüntü Dökümü



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-Salondan detaylar



-İpek Yalçın açıklaması



Süre: 4.24 Boyut: 492 MB



Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,



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İnekteki ay yıldız, buzağıdaki kalp figürü şaşırtıyor



Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, üzerinde ay yıldız bulunan ineğin 10 gün önce dünyaya getirdiği buzağıda da kalp figürü olması görenleri şaşırttı. Gerger'in Kaşyazı köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Tekin'in sahibi olduğu ve görenlerin ilgisini çeken vücudunda ay ve yıldız bulunan ineği, 10 gün önce doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının da sırtında kalp figürü görenlerin dikkatini çekti. Ay yıldızlı ineğin kalp figürlü buzağı doğurması kısa sürede duyulunca, meraklılar da Tekin ailesinin evine gelerek hayvanları yakından görmeye başladı.



Köye gelenler anne ve yavrusuyla fotoğraf çektirdiğini anlatan Mehmet Tekin, bazı kişilerden gelen inek ve buzağıyı satın almak için yüksek para teklifini kabul etmediğini dile getirdi.



Görüntü Dökümü



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İneğin üzerindeki ay yıldız



İneğin yavrusunun üzerindeki kalp



Mehmet Tekin, ile röp



İneğin yanında fotoğraf çektirenler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 500 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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