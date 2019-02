Dha Yurt Bülteni-8

1)TÜRK DONANMASINDAN GÖVDE GÖSTERİSİCUMHURİYET tarihinin en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü Akdeniz'deki kara bombardımanı atışlarıyla başladı.

CUMHURİYET tarihinin en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü Akdeniz'deki kara bombardımanı atışlarıyla başladı. Türk donanması başarısıyla adeta gövde gösterisi yaptı.



Anadolu'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilmesi bakımından Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan 'Mavi Vatan 2019' tatbikatının ikinci günü kara bombardımanıyla başladı. Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında, Beş Adalar bölgesinde devam eden tatbikatta senaryo gereği, TCG Gaziantep fırkateyninden havalanan Kara Kuvvetleri'ne bağlı helikopter, düşman topraklarındaki terör unsurlarını belirledi. Helikopterin Türk savaş gemilerine verdiği koordinatlarla terör unsurlarına fırkateynlerden güdümlü mermi ve top atışı yapıldı. Terör unsurları Türk donanması tarafından başarıyla vuruldu.



Kara bombardımanı eğitiminden sonra ise TCG Gaziantep fırkateyninde yangın tatbikatı yapıldı. Simülasyon tarafından fırkateyn içine duman verildi. Yangın alarmından sonra yangına müdahale atak ekibi, özel kıyafetleriyle yangının bulunduğu alana girerek müdahale edildi. Yangın tatbikatından sonra ise fırkateynin mekanik hareket dairesi, hasar kontrol ünitesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Tatbikatın öğleden sonra bölümünde ise SAT ve SAS komandolarının helikopterle inişi ve savunma eğitimi icra edilecek.



2)SAVCI, HALI SAHA TARTIŞMASINDA 14 ÖĞRETMENİ GÖZALTINA ALDIRDI İDDİASI



DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kendileriyle aynı saat diliminde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamak isteyen Cumhuriyet Savcısı'na itiraz eden 14 öğretmen, iddiaya göre öfkelenen savcının talimatıyla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenler, resmi işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK'nın inceleme başlattığını ve konunun yakın takipçisi olduğunu açıkladı. Olay, dün akşam ilçe merkezindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre 21.00 ile 22.00 saatleri arasına halı saha için rezervasyon yaptıran 7'şerli iki takım olarak maç yapmak üzere gelen 14 kişilik öğretmen grubu, hazırlıklarını yapıp sahaya çıktı. Bu sırada, Cumhuriyet Savcısı'nın da aralarında bulunduğu grup sahaya geldi ve kendilerinin bu saate rezervasyon yaptırdıklarını söyledi. Cumhuriyet Savcısı, halı sahada kendi grubunun futbol oynayacağını söyledi. Şaşıran öğrentmenler, sahayı terk etmelerini söyleyen savcıya itiraz etti. Öfkelenen savcı, iddiaya göre polise talimat vererek 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Polis merkezine götürülen öğretmenler hakkında resmi işlem yapılmayıp serbest bırakılırken, savcı ve arkadaşları futbol oynadı.



BAKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mehmet Safran, sosyal medya hesabından öğretmenlerin gözaltına aldırılmasına tepki göstererek, 'Öğretmenler bu ülkenin üvey evlatları değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür' paylaşımında bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından 'Diyarbakır'da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez' şeklinde paylaşımda bulundu.



MEMUR-SEN'DEN TEPKİ



Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da olaya tepki gösterdi. Yalçın, sosyal medya hesabından şunları yazdı:



"Konuyu Adalet Bakanlığına taşıdık. HSK'yı bu sevimsiz hadise için göreve davet ediyorum. HSK Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatmıştır.Bu duyarlı davranış için teşekkür ediyorum."



BAKAN GÜL: YAKIN TAKİPÇİSİYİM



Olayın duyulmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), inceleme başlattığını duyurarak, "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.



3)'SINIFTA DAYAK'TAN GÖZALTINA ALINAN 9 ÖĞRENCİ SERBEST







ANTALYA'da 2 öğrenciyi sınıfta dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı. Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve Gülsen M.'yi (16), 20 Şubat günü sınıfta dövdükleri öne sürülen 9 öğrenci, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 öğrenci, serbest bırakıldı.



Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma ise sürüyor.



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -



4)BAKAN SELÇUK'A 'BOZKURT HEYKEL' HEDİYESİ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Başkan Sözlü, Bakan Selçuk'a 'bozkurt' heykeli hediye etti. İmamoğlu ilçesinde kadınların dokuduğu kilimin de hediye edildiği Bakan Selçuk, "Yerli ve milli mi?" diye sordu. Başkan Sözlü de "Tamamen yerli ve milli, kadınlarımızın dokuması" diye cevap verdi. Başkan Sözlü'nün sunduğu hediyeleri alan Bakan Selçuk, "Başkan sen ne yaptın?" dedi. Bakan Selçuk ile Sözlü, daha sonra basına kapalı görüşme yaptı.



5)KARLIOVA'DA VATANDAŞLAR EVLERİNDE MAHSUR KALDI, BELEDİYE KRİZ MERKEZİ KURDU



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüken vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Kar ve tipi nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara belediye ekipleri yardım ulaştırıyor. İlçe merkezinde mahsur kalanlar ise belediyeye ait araçlarla evlerine ulaştırıldı. Karlıova Belediye Belediyesi de kriz masası oluşturdu.



İlçe merkezinde kar kalınlığı 4 metreye ulaşırken, Karlıova- Bingöl ve Karlıova-Erzurum yollarında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karlıova Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri, tipi nedeniyle çalışmalarını zorlukla sürdürüyor. Valilik, Karlıova'da okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.



6)KAHRAMANMARAŞ'TA SIR BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI, VALİLİK ÇİFTÇİLERİ UYARDI



KAHRAMANMARAŞ Valiliği, aşırı yağışlar nedeniyle Sır Barajı'ndaki su seviyesi arttığını belirterek, baraj gölü havzasında bulunan yöre halkının can ve mal kaybı yaşamaması için 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunmaması konusunda uyardı. Sonbahar ve kış mevsiminde aşırı yağış alan Kahramanmaraş'taki Sır Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Kahramanmaraş Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yöre halkını uyararak şöyle dedi:



"DSİ 20. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Ceyhan Havzası üzerinde bulunan Sır Baraj Göl seviyesi son dönemlerdeki aşırı yağışlardan dolayı yükselmektedir. Sır Baraj Göl seviyesinin 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması ve yöre halkının konu hakkında bilgilendirilmesi zaruret haline gelmiştir. Bu Kapsamda Sır Barajı göl havzasında bulunan mahallelerde çiftçilik ile uğraşan yöre halkının can ve mal kaybı yaşamaması için 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunmaması önemle rica olunur."



