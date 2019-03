Dha Yurt Bülteni -8

Bakan Kurum: 'Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu an da büyük bir tehlike arz ediyor'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkenin deprem felaketinden çok çektiğini belirterek. "Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an da büyük bir tehlike arz ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkenin deprem felaketinden çok çektiğini belirterek. "Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an da büyük bir tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem kazanıyor" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da, TOKİ, büyükşehir belediyesi ve bakanlığı arasında hazırlanan protokol kapmasında 1000 konutlu Ardıçlı Toplu Konut Projesi'nin imza törenine katıldı. Bakan Kurum, ülkenin deprem felaketinden çok çektiğini bu nedenle de kentsel dönüşümün önemli olduğu belirtti.



Erzincan'dan Marmara'ya uzanan fay hattının tehlikeli olduğunu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Bu ülke, deprem felaketinden çok çekti. Ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde yer alıyor. Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. Bu depremlerde yaklaşık 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos'ta meydana gelen 7.4'lük depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 285 bin konut, 43 bin işyeri hasar gördü. Yaklaşık 16 milyon insanımız, depremden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilendi. Bunu bilerek hareket etmeli, tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an da büyük bir tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattılar. Bedeli ne olursa olsun dönüşümü tamamlama sözü verdiler. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz."



ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇERİSİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ



Önümüzdeki 20 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istediklerini belirten Bakan Kurum, "Tespitlerimize göre ülkemizde, 6.7 milyon yapımız sağlıksız durumda. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Bu kapsamda; Bakanlığımıza bağlı İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış oluyoruz. İnşallah kredi destekleriyle, kaynaklarımızla kentsel dönüşümü tamamlayacağız. Bütün planlamamız; önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak ve şehirlerimizin çehresini baştan aşağı değiştirmek. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın." diye konuştu.



"BELEDİYELERDE 7 GÜN 24 SAAT USULÜNE GEÇECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini de belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün, 24 saat usulüne geçeceğiz. Vatandaşımıza 7 gün, 24 saat hizmet edecek belediyelerimiz, belediyelerde personel bulunduracak. Gece gündüz bu personeller vatandaşımıza hizmet edecek. Bu nedenle aldıkları vazifeler ve sorumlulukları yeni dönemde daha da artacak." dedi.



Kızıltepe'de sağanak sele dönüştü, ev ve tarım arazilerini su bastı



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kızıltepe ilçesine bağlı bir çok köyde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, AFAD ve Kızıltepe Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toprak alanda kanal açan itfaiye ekipleri, suyun dere yatağı istikametine tahliye edilmesini sağladı. Sağanak yağışın neden olduğu su taşkını nedeniyle hasar meydana geldiği ve bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirtildi.



Adana'da riskli yapıların sayısı belli değil



İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, kentsel dönüşüm için yapılan başvurular dışında Adana'daki riskli yapıların sayısının tespit edilemediğini söyledi.



Kentte bugüne kadar envanteri çıkarılmış riskli yapıların sayısının belli olmadığını açıklayan Zekeriya Turanbayburt, "1950-60-70 yılları arasında yapılan yapıların birçoğu mühendislik hizmeti almamıştır. Mühendislik hizmeti almamış her yapıda risk vardır. Zaten bir de deprem bölgesinde olduğumuz için bu durumun bizi daha fazla kaygılandırması gerekiyor. Bu konuda bir araştırma, doküman elimizde yok. Kentsel dönüşüm için yapılan başvurular dışında elimizde bir rakam yok. Bence yıllara göre ayrılırsa hiç değilse elimizde bir envanter olurö dedi.



'KENTİN DOĞRU ORGANİZE EDİLMESİ LAZIM'



1998 yılında meydana gelen, 145 kişinin yaşamını yitirdiği Ceyhan depreminin ardından Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Kocavezir gibi kentin güneyindeki mahallelerdeki yapılarda güçlendirmeler yapıldığını ancak bu çalışmaların yeterli olmadığını anlatan Turanbayburt, "Türkiye genelinde yüzde 60 gibi bir kaçak yapı oranı var. Ülke genelinde rakam böyleyken, Adana'da da buna yakın bir rakam söylemek mümkün olabilir. Çünkü özellikle güney bölgelerde kaç tane var onu bile bilmiyoruz. Bunlar bilinirse bir çözümü olabilir ama bilinmezse olası bir depremde hasarın büyük olabileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla, bu hasardan en fazla etkilenen insanlar olacak. Biz her zaman şunu söyleriz, kent, insanlar içindir. İnsanların yaşadığı bir yerde kentin doğru organize edilebilmesi lazımö diye konuştu.



CHP'li Tunç Soyer: Aziz Kocaoğlu ile aramızda sorun yok



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, basın mensupları ile bir araya gelip, soruları yanıtladı, sosyal projelere dair bilgi verdi. İzmir'de halk süt, halk gıda hatta halk balık uygulamalarını başlatacaklarını söyleyen Soyer, ulaşımda ise 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacağını belirtti. Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının bedelsiz olarak özel bir üniversiteye tahsis edilmesi konusunu da değerlendiren Soyer, "Benim içime sinmedi ama ne yapılabileceğimizi tam olarak bilmiyorum" dedi. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aralarında sorun olmadığını da açıkladı.



Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç Soyer, projelerinden de bahsetti. İzmir'de ulaşım ve trafiğin en büyük sorun olduğunu düşündüğünü aktaran Soyer, halk süt, halk et, halk gıda, hatta halk balık uygulamalarını başlatacaklarını söyledi. Üreticiden aldıkları ürünleri tüketiciye ulaştıracaklarını ifade eden Tunç Soyer, "Toplu ulaşımda uygulayacağımız, kentsel dönüşümde uygulayacağımız projeler var. Altyapı ve katı atık acil müdahale edeceğimiz sorunlar olacak" diye konuştu.



'VERGİLERİN ADİL DAĞITILMASINI BEKLİYORUZ'



İzmir'in merkezi hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine, Soyer şunları söyledi:



"İzmir adil bir konumlandırma ile muhatap olmuyor. Bu büyük haksızlık. Ama İzmirli bunu okuyor diye düşünüyorum. Metro meselesi o kadar çıplak bir örnek ki… İzmir'e 30 bin lira ayrılması anlaşılır gibi değil. Bu memlekete hepimiz vergi veriyoruz. Hepimiz vatandaşız. Sonuçta bu vergilerin adil dağıtılmasını bekliyoruz. İçinde yaşadığımız kente böyle bir ayrımcılık yapılarak muamele ediliyorsa bu kent gerekeni yapacaktır. İzmir'in köklerini anlamak lazım."



'ULAŞIMDA 90 DAKİKA DEVAM EDECEK'



İzmir'de toplu taşımadaki, ilk binişten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz olan diğer binişlerle ilgili uygulamanın devam edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Soyer, bunun devam edeceğini belirterek, "Ulaşımda uygulayacağımız indirim ise sabah 06.00 ile 07.00 ve akşam 19.00-20.00 saatleri arası olacak" dedi.



Soyer, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, "Sorun onlara, sizin listenizde kimler var? Hangi dağdan geldi, adresleri ve isimleri" şeklindeki sözlerinin hatırlatıldığı Soyer, "Hükümetsiniz, varsa böyle dağdan gelen yapılacak şey basit. Hukuk, mahkeme, savcılar orada. Ne gerekiyorsa yapılır. Bunu kampanyada malzeme olarak kullanmak hoş değil. Varsa bilgi veririsiniz savcılığa, gereken yapılır" diye yanıt verdi.



'BENZETME TEPEDEN TIRNAĞA YANLIŞ'



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "İzmir bir şirket, aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz" sözlerini de değerlendiren Tunç Soyer, şöyle dedi:



"Böyle bakarsanız hiçbir şey anlamadınız demektir. İzmir gibi bir şehri şirket gibi yönetemezsiniz. Benzetme tepeden tırnağa yanlış."



FUARİZMİR KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ



Tunç Soyer, daha önce söylediği, eleştirilere neden olan 'Fuarİzmir'in özelleştirileceği'ne yönelik sözlerine de açıklık getirdi. Fuarİzmir'in 12 ay çalışması gerektiğini kaydeden Soyer, "Fuar İzmir'de her boş geçen gün İzmir'e zarar yazıyor. Bizim o fuarı cıvıl cıvıl kullanıyor olmamız lazım, hatta yanına bir kongre merkezi yapacağız. 'Gerekirse özelleştirmek ve profesyonel hizmet almak lazım' dedim. Şablonlardaki özelleştirme değildi. Eğer mevcut kadrolarımızla biz topu topu iki uluslararası fuar düzenliyorsak bu kayıptır. Bizim ne yapıp ne edip bunu 12 aya çıkarmamız lazım. Birilerini üzmeyeceğiz diye koskoca İzmir'e haksızlık edemeyiz" dedi.



'BİR COŞKU GÖRMEDİĞİ İÇİN COŞAMIYOR OLABİLİR'



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, kendisi için "Önceden pek fazla konuşmuyordu, sonradan coştu" sözlerine dair de konuşan CHP'li Soyer, şu ifadeleri kullandı:



"Evet, İzmir'in coşkusunu görüp coşmamak mümkün değil. İnsanlarda umut var, bunu görüyorum. Olağanüstü bir heyecan ve iklim var. Kendisi böyle bir coşku görmediği için coşamıyor olabilir. Ama benim coşmamam mümkün değil."



TELEFERİK ULAŞIM ARACI OLUYOR



CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, teleferiğin İzmir'in kimi noktalarında ulaşım aracı olarak kullanılabileceği de söyledi. Soyer, "Saat Kulesi'nden başlayarak Agora'nın yanından Kadifekale'ye çıkacak bir aks var. Bunun turizme dönüşmesi lazım. Önceliği Kemeraltına vereceğiz. Teleferiği toplu taşımada belli noktalarda kullanacağız. Tramvayda iyileştirme yapacağız" dedi.



Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) bu dönem İzmir ile birlikte şaha kalkacağını söyleyen Soyer, "SODEM, bu dönem İzmir'le beraber daha da şaha kalkacak. Çünkü hayat yerelde akıyor ve insanların siyasi tercihlerini yereldeki değerlendirmeleri belirliyor" diye konuştu. Tuncç Soyer ayrıca, Türkiye Cittaslow Koordinatörlüğü ile Genel Başkan Yardımcısı görevlerinin devam edeceğini de ifade etti.



'SEÇİM STRATEJİSİ'



Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile sahada çalışma yapmadıkları, aralarında bir sorun olup olmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Bu bir seçim stratejisi. Aziz Bey daha çok etki edeceği yerlere gidiyor. Beraber de gideceğiz ama kampanya sırasında yollarımızı ayırmamız daha pozitif etki edecek diye düşündük. Bir sıkıntı yok. Birbirimizi iyi anladığımız bir süreç yaşıyoruz."



KATI ATIK TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ



Tunç Soyer, Yamanlar Dağı'nda kurulması planlanan katı atık tesisi için yer seçimini doğru bulup bulmadığı sorusunu da yanıtladı. Soyer, "Biz katı atık tesislerinin üç noktada yapılması gerektiğinde mutabık kaldık. 3 ayrı katı atık tesisi olacak ve enerji üretecekler. Bunların yaklaşık kapasiteleri yatırım miktarları hepsi belirlendi. Yer konusunda daha çalışıyoruz. Elbette en doğru yeri bulmak zorundayız ama üç tane de yapmak zorundayız. Viyana'da, Londra'da şehrin merkezinde bunlar. Ne koku verir ne kirlilik yaratır. Önce o bölgenin halkına bu hikayeyi anlatmak ve göstermek lazım. 'Ben yaptım oldu' derseniz tepki ile karşılaşıyorsunuz. Bunu sağlıklı bir iletişim içinde yapmak lazım" diye konuştu.



'BENİM İÇİME DE SİNMEDİ'



Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının bedelsiz olarak özel bir üniversiteye tahsis edilmesi konusunu da değerlendiren Soyer, "Benim içime sinmedi ama ne yapılabileceğimizi tam olarak bilmiyorum. O makama geldikten sonra değerlendireceğiz" dedi.



'BEN KAVGA ETMEYE GELMEYECEĞİM'



Seçildiği takdirde, İzmir'in haklarını almak için merkezi hükümete karşı tavrı ve tarzının nasıl şekilleneceği sorulan Tunç Soyer, "Ben kavga etmeye gelmeyeceğim. Mümkün olduğu kadar katılımlarını sağlamaya gayret edeceğiz. Buradan çıkacak oy sonuçlarını kimsenin hafife alacağını sanmıyorum. Ben de gayet uyumlu, yumuşak ve anlayışlı bir üslupla bu diyalogu kurmaya gayret edeceğim. Çünkü oturacağım koltuğun kişisel kızgınlıklarıma, duygularıma hakim olmamı gerektiren bir koltuk olduğunu düşünüyorum. Yutmam gereken şeyi yutacağım ama ana tercihim İzmir'in menfaatleri olacak. İzmir Türkiye'yi değiştirecek. Çünkü Türkiye'de siyaset tıkandı. Türkiye şu an bölünmüş bir görünüm veriyor. Bununla ne ekonomik ne de siyasi krizlerle başa çıkacak güce sahip değilsiniz. Bir başarı hikayesi lazım İzmir'e bunu en güzel yapacak kent İzmir'dir. Çünkü Türkiye'de rejim değişti demokrasiyi yeniden yaşanır kılmak için yerelde demokrasi yeniden gündeme getirilebilir. O zaman da başka bir siyaset dili İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yayılır" diye konuştu.



Restoran ve marketleri dolandıran tırnakçılar yakalandı



Kocaeli'nin 4 ilçesinde restoran ve marketlerde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.



İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde 2 Şubat ile 25 Şubat arasında gerçekleşen 5 farklı olayda, restoran ve marketlerin dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulunması üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kullandığı aracı belirleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar ile şahısların K.Y.(25) ve E.Ö.(57) olduğu bilgisine ulaştı. Kocaeli'nin 4 ilçesinde gerçekleştirdikleri 5 farklı olayda tırnakçılık yöntemiyle toplam bin 200 TL çalan zanlılar, polis ekipleri tarafından dün öğleden sonra İzmit Yahya Kaptan'da yapılan operasyon ile gözaltına alındı. K.Y.'nin benzer suçlardan 43, E.Ö.'nün ise 20 adet sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.



Pansiyonda çıkan yangın korkuttu



Bolu'da, Dereceören köyü mevkiinde bulunan bir pansiyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Yangın saat 09.30 sıralarında Abant yolu Dereceören köyü mevkiinde bulunan Raşit Koçyiğit'e ait bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Pansiyonda yangın sırasında müşteri olmadığı belirtildi. Pansiyonun bir bölümü yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Sanat tutkusu engel tanımadı (Özel)



Bingöl'de 7 yıl önce trafik kazası geçiren ve tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürmeye başlayan 30 yaşındaki Kadir Ekici, sanatla hayata tutundu. Bingöl'deki Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde ebru eğitmeni olarak görev yapan Ekici, kursiyerleri ile birlikte açacakları ebru sergisinden elde edilen gelirin ise otizmli çocuklara bağışlanacağını bildirdi.



Çorum Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2011 yılında mezun olan Kadir Ekici, 2012 yılında trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürmeye başlayan Ekici, 2 yıl aranın ardından çok sevdiği ebru sanatına yeniden başladı. Bingöl'de Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi'nin destekleriyle açtığı kursta sanatını icra eden Ekici, kursiyerlere de ebru yapmayı öğretiyor.



'2009 YILINDAN BERİ EBRU SANATIYLA İLGİLENİYORUM'



Küçük yaştan beri sanatla ilgilendiğini, yaşadığı kazanın ardından sanatından vazgeçmediğini belirten Ekici, "2012 yılında geçirdiğim bir trafik kazasında vücut fonksiyonlarımı kaybettim. 2009 yılından bu yana ebru sanatıyla ilgileniyorum. Üniversitede gördüğüm bir çok sanat dalı vardı. Ama benim ilgimi çeken ebru sanatı oldu. Ebru sanatıyla ilgili bir çok çalışma içersinde bulundum. Yaşadığım kazanın ardından tedavilerde ilerleme kaydettikten sonra bu sanatla ilgilenmeye devam etmek istedim. Ebru sanatının kişisel olarak, psikolojik olarak faydasını görüyorum. Ebru sanatı diğer sanat dallarından çok farklı bir dal. Yani tekrarı olmayan titizlik, önem, ilgi ve ciddiyet isteyen bir sanat dalı. O yüzden ben yaptıkça rahatlıyorum" dedi.



'SERGİDEKİ GELİRLERİ OTİZMLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAĞIZ'



Bingöl Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin desteğiyle açılan kursa yoğun ilgi olduğunu anlatan Ekici, önümüzdeki günlerde ebru sergisini açacaklarını söyledi. Ekici, "2015'ten beri ebru, hat ve kaligrafi kurslarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarımızı verdik. Ebru kursu sonucunda kursiyerlerimizin yaptığı çalışmalarla beraber Mart ayı sonlarına ebru sanatı sergimiz olacak. Şimdiye kadar Bingöl'de 3 sergimiz oldu. Katılımlar gayet memnun edici. 30 kursiyerimiz var şu an. Yeni açılan kurslarla birlikte bu kursiyerlerimizin sayısı da artacak. Yaptığımız sergide elde edilen gelirleri engelli otizmli çocuklara bağışlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.



Kadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimi



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Burhaniyeli ve Edremitli kadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimi verdi.



Burhaniyeli ve Edremitli kadın muhtar adayları, seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verirken, KA-DER de adaylara destek oldu. Ören'de bir motelde bir araya gelen kadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimi verildi. Kadın adaylar anlatılanları dikkatle dinlerken, uygulamalar da yapıldı.



Yurt genelinde kadın muhtar adaylarına eğitim verdiklerini anlatan KA-DER Yönetim Kurulu Üyesi Seval Bozkurt, "Kadınların karar mekanizmalarında daha çok yer almaları için mücadele ediyoruz. Kadınların karar mekanizmalarında çoğalması, topluma demokrasiyi ve barışı getirecektir. Bu anlamda, demokrasinin ilk basamağı olan kadın muhtar adaylarının önümüzdeki yerel seçimlerdeki başarısı bizim için büyük önem taşıyor. Bugün Burhaniyeli ve Edremitli kadın adaylara eğitim veriyoruz. Eğitimde, etkili iletişim ve halkla ilişkiler ile alana indiklerinde nasıl davranacaklarına dair bilgiler veriyoruzö dedi. Bu arada Burhaniye ve Edremit'e 17 kadın muhtar adayının olduğu öğrenildi.



Bingöl'deki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na ilk kez kış ayında tırmandılar



Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyon üyeleri ile jandarma ekipleri ilk defa kış aylarında tırmanış gerçekleştirdi.



Tırmanış sırasında bazı bölgelerde tipiye yakalandıklarını anlatan Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 878 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi. Bingöl'ün dağcılık ve doğa yürüyüşleri konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Küçükhazar, "Doğa yürüyüşünü eksi 8 derecelik soğuk ve zorlu şartlar altında gerçekleştirdik. Bu gibi etkinliklerimiz sürecek. Etkinliklere tüm doğaseverlerin katılmasını bekliyoruz. Bu doğal güzelliklere şahitlik etmek istiyoruz. Bizim bu zorlu yolculuğumuza Yayladere İçe Jandarma Komutanı ve personellerine teşekkür ediyoruz" dedi.



