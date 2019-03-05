Dha Yurt Bülteni-8

1)TÜRK TIR'LARI, SURİYE'YE GEÇMEYE BAŞLADITÜRKİYE plakalı TIR'lar, 8 yıl aradan sonra Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yapmaya başladı.

1)TÜRK TIR'LARI, SURİYE'YE GEÇMEYE BAŞLADI



TÜRKİYE plakalı TIR'lar, 8 yıl aradan sonra Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yapmaya başladı. İç savaşın başlamasının ardından Türkiye plakalı TIR'ların Suriye'ye geçişine güvenlik gerekçesiyle 8 yıldır izin verilmiyordu. Ancak, TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Türkiye sınırına yakın noktaların terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu 8 yıl sonra Suriye'ye yük taşıyan TIR ile kamyonların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişlerine olanak sağlandı. İsteyen firmaların Öncüpınar'dan geçiş yaptıktan sonra Azez'e ve diğer güvenli bölgelere geçiş yapabilmesinin sevindirici olduğunu belirten şoförler, uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



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Tırların görüntüsü



Serdar Tohumcu'nu konuşması



Tırlaın Türk ve Suriye bayrakları altında Suriye'ye geçişi



Gümrük sahasından görüntüler



Tır sürücüsü Nuri Kuş ile yapılan röportaj



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 295,MB



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2)GENÇ KIZLAR, ÇÖPLERİ KARIŞTIRAN ÇOCUKLARA YEMEK ISMARLADI



DİYARBAKIR'da 2 kız arkadaş, çöp konteynerini karıştırırken gördükleri 2 çocuğa, aç olduklarını öğrenince yemek ısmarladı.



Diyarbakır'da bir kafede oturan 2 kız arkadaş, çöpleri karıştıran çocukları fark edince, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ardından çocukların yanına giden kızlar, aç olduklarını öğrenip, onları lokantaya götürdü. Kızlar, burada çocuklara yemek ısmarladı, sohbet etti.



Kızlar, cep telefonlarına kaydettikleri o anları, 'Çocuklar üşümesin' hesabıyla açtıkları gruptan paylaştı. Genç kızlar, amaçlarının şov yapmak olmadığını, teşvik ve toplumsal duyarlılığı artırmak için paylaşımda bulunduklarını söyledi.



Görüntü Dökümü



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Çocukların çöpü karıştırması



Genç kızların çocuklarla sohbeti



Yemek yedikleri anlar



Genel ve detay



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB



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3)TARİHİ KALEDE ÇATLAKLAR OLUŞTU, 40 EV BOŞALTILACAK



DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesindeki tarihi kalenin bir bölümünde yıkılma ve çatlaklar meydana geldi. Belediye tarafından kale eteğindeki 40 evin tedbir amaçlı tahliye edileceği açıklanarak, vatandaşlar uyarıldı.



Tarihi Çermik Kalesi'nin bazı bölümlerinde, belediye tarafından park yapımı sırasında çatlaklar oluştu, bir bölümünde de yıkılma meydana geldi. Yıkılma ve çatlakların, iş makinelerinin, kalenin önündeki dev kayaları kırması sonucu oluşan sarsıntıdan oluştuğu tahmin ediliyor. Çatlaklar oluşmasıyla parkta çalışmalar durdurulurken, Kale Mahallesi Muhtarı Abdullah Karabaş, gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunarak, yağışla birlikte çatlak oluşan alanın çökebileceğini söyledi. Muhtar Karabaş, hayvanlarını otlatmak için Çermik Kalesi'ne çıkan çobanların oluşan çatlağı görmesi üzerine kendisine haber verdiğini ifade ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdiğini kaydetti. Polis ekipleri bölgeye gelerek şeritler çekip, park yapım alanına girişleri yasakladığını ve aşağıda bulunan evlerin sahiplerini de uyardıklarını bildiren Muhtar Karabaş, şöyle konuştu:



"Kaleye çıkarak oluşan çatlakları yerinde gördüm. Gerekli önlemler ivedilikle alınmalı. Bir felaketin yaşanmaması için çalışmalar hemen başlatılmalı. Parkın yapıldığı alanın hemen altında onlarca ev var. Yağışlar ile birlikte çatlak oluşan alanlar çökebilir. Şimdilik çalışmalar durmuş. İlgililere durumu bildirdik."



40 EV TAHLİYE EDİLECEK



Çermik Belediyesi, kalenin alt bölgesinde 40 evin boşaltılması için karar alındığını duyurdu. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Park yapımında artan yarışlar neticesinde toprağın yumuşaması nedeniyle böyle bir durum ortaya çıktı. Gerekli tedbirleri aldık, çok şükür hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Evler için boşaltma talimatı verdik, vatandaşlarımız mağdur olmaması için kiralarını, ihtiyaçlarını belediye olarak üstleneceğiz. Güvenliği en üst seviyeye çıkarıp çalışmalara öyle devam edilecek. Vatandaşlardan ricam provokasyona izin vermemeleridir" diye konuştu.



Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), -



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4)'HAYALET' MAHALLEDE 85 KİŞİ YAŞIYOR



BALIKESİR'in Edremit ilçesi merkezinde bulunan 6 bin 126 metrekare yüz ölçümüne sahip, yaklaşık 100 konut ile iş yerlerinin bulunduğu Hacıtuğrul Mahallesi'nde 85 kişi oturuyor. Tarihi evlerin de bulunduğu mahallede 44 erkek ve 41 kadın yaşarken, seçmen sayısı ise 76. Hacıtuğrul Mahallesi Muhtarı Mustafa Tamer Ulubilgin, son 15 yılda nüfusun her geçen gün azaldığını belirtti, derek, muhtarlığa gelen bütün evrakı da kendisinin teslim ettiğini söyledi.



Mahallenin bölge için önemli bir geçmişi ve Edremit'teki ilk yapılaşmaların gerçekleştiği bir alan olduğunu söyleyen Hacıtuğrul Mahallesi Muhtarı Mustafa Tamer Ulubilgin, Edremit'in en eski mahallelerinden biriyiz. Son yapılan nüfus sayımında 76 seçmen ve toplamda 85 kişilik bir nüfusumuz var. Mahallemiz ismini İstanbul'un fethi sırasında şehit olan Hacı Tuğrul'dan alıyor. Mahallemiz Edremit'in merkezi olan Cumhuriyet Meydanı ile bağlantılı. Bu kesimlerde genellikle ticarethaneler var. Mahallemizdeki yapılaşmaların büyük bir kısmı 1'inci derece sit alanı kapsamında. Ara sokaklardaki yapılar oldukça eski. Restorasyon çalışmalarının maliyeti yüksek olması nedeniyle, evler tadilat görmemiş ve içinde de oturulacak durumda değilö dedi.



HANELERİ TEK TEK GEZİYOR



2009 yılında 116 kişinin yaşadığı mahallede, evlerin eskidiğini ve zaman içinde halkın taşınmasıyla sayının azaldığını söyleyen Ulubilgin, yapıların oturulmayacak hale gelmesiyle 85 kişi kaldığını söyledi. Seçmen sayısının az olmasının avantajı olarak, Edremit Belediyesi tarafından aylık olarak yapılan muhtarlar toplantısı öncesinde mahalle sakinlerini ziyaret etme şansı yakaladığını söyleyen Ulubilgin, vatandaşların sorunlarını da direkt kendilerinden dinleyip, yetkililere aktardığını söyledi.



'MAHALLENİN TEKRAR CANLANMASINI İSTİYORUZ'



Eski evlerin restore edilerek hem turizme katkı sağlanmasını, hem de bölge kültürüne sahip çıkılmasını istediklerini söyleyen Ulubilgin, "Mahallede ikamet eden vatandaş sayısı az olduğu için bazı yatırımlardan mahrum kalma durumu oluyor. Mahallemizde en büyük isteğimiz ise eski evlerin restore edilerek, oturulacak hale getirilmesi ve Edremit için tarihi önemi olan isminin de korunması, canlanması. Bu yapılırsa kısa sürede nüfusumuz artar. Önümüzde yerel seçimler var. Tekrar adayım. Bütün aday arkadaşlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Hacıtuğrul Mahallesi'nden detay görüntüler



Eski evlerden detay görüntüler



Hacıtuğrul Mahalle Muhtarı Mustafa Tamer Ulubilgin röp



Görüntü: HD. 4 dakika 5 saniye. Boyut: 359 MB.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),



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