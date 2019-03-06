Dha Yurt Bülteni -8

Şehrin göbeğinde 2 grup arasında çıkan demir duba ve bıçaklı kavgada 2 yaralıBursa'da iki grup arasında alacak-verecek yüzünden kavga çıktı.

Şehrin göbeğinde 2 grup arasında çıkan demir duba ve bıçaklı kavgada 2 yaralı



Bursa'da iki grup arasında alacak-verecek yüzünden kavga çıktı. Kavgada demir duba ve bıçak kullanırken bir kişi bıçaklandı bir kişi de kafasına aldığı duba darbesi ile yaralandı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde aralarında alacak verecek ayüzünden husumet bulunan 2 grup buluştu. İki grup önce tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan bir tanesi araçların giriş yasağı için konulan demir dubayı yerinden sökerek karşı tarafa saldırmaya başladı. Diğer şahıslarda ellerine aldıkları bıçaklar ve sandalyeler ile saldırırken kavga sonucunda O.A. demir duba ile kafasına aldığı darbe ile G.A.ise bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören mahalleli korku dolu gözler ile kavgayı izlerken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı O.A. ve G.A'yı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek O.A. ve G.A.'yı yaralayan 5 kişilik gurubu gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan O.A. ve G.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kavga olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde bir grubun O.A. ve G.A.'yı demir duba ve bıçaklar ile kovaladıklarını ardından darp ettikleri görüldü. Olayın ardından korkup kaçan grubun elindeki demir duba ve bıçaklar ile geri döndükleri görüldü.



Görüntü Dökümü



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Elinde demir duba ve bıçak bulunan şahısların diğer tarafı kovalaması güvenlik kamerası



Demir duba ile geri dönmeleri güvenlik kamerası



Olay yerinden görüntüler



Olayda kullanılan demir dubadan görüntüler



Süre: 01.32 Boyut: 174 MB



Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



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Tokat'ta Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi



Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait, tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi.



Erbaa ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin izinsiz kazıda buldukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri, başka bir ile götürerek satacakları bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, ilçenin Karayaka beldesinde S.C.'ye ait bağ evinde arama yaptı. Aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi. Olayla ilgili, S.C., D.T., A.G.K. ve A.F. gözaltına alındı.



Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



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-Tarihi eserlerden görüntüler



(40 MB)



Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA - Kamera: TOKAT,



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Sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan 2 kişiye gözaltı



Karaman'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, günlük kiraladıkları evi de eş cinsel ilişki kurma amaçlı kullandıkları ortaya çıktı.



Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan erkeklerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, eş cinsel ilişkide bulunan şüphelilerin kimliğini belirledi. Bugün düzenlenen operasyonla da C.E. (20) ve İ.D. (24) gözaltına alındı. Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan iki kişinin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve günlük kiraladıkları evlerde cinsel ilişkiye girdikleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



Sağlık kontrolünden çıkartılması



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Hırsızlık şüphelileri kendilerini seyyar satıcı olarak tanıttı



Burdur'da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan 1'i hamile 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Bir apartmandan çıkarken gözaltına alınan şüpheliler, polise kendilerini seyyar satıcı olarak tanıttı.



Burdur'da 5 Şubat günü Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasından sonra çalışma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin dün saat 15.00 sıralarında Antalya'dan Burdur'a giriş yaptığını belirledi. Polis, şüphelileri Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde bir apartmandan çıkarken yakaladı.



1'i erkek 3'ü kadın şüphelinin üzerinden çok sayıda çorap çıktı. Biri hamile olan şüpheliler hırsızlıkla ilgilerinin olmadığını, seyyar satıcı olduklarını ve çorap satmak için apartmana girdiklerini öne sürdü.



Şüphelilerden erkek Ö.Ö. ile S.A., S.A. ve K.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adliye dış görünüş



Şüphelilerin getirilişi



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



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Yüzleşme dizisi Alanya'da gala yaptı



Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme, oyuncuların katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gala yaptı. Ünlülerin yanı sıra birçok davetlinin katıldığı galada ilk bölüm davetlilerle beraber izlendi.



Çekimleri 2 aydır Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme'nin galası ilçenin Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde yapıldı. Başrollerde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Eronat, Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gözde Çığacı, Gülsim Ali ve Yeşim Gül gibi birçok ünlünün rol aldığı dizinin tanıtım galasında oyuncular gazetecilere röportaj verdi.



Galada konuşan dizinin Masal karakterine hayat veren Hande Doğandemir, "Çok heyecanlıyız. 2 aydır buradayız ve bu günü bekliyoruz. Seyirciyle buluşacak, inşallah onlar da bizim kadar sever" dedi.



Güzel oyuncu Gülsim Ali, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ortak bir şey paylaştık. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah seyirci de beğenecek. Çok mutluyuz. Her şey güzel geçiyor, çekimler de güzel geçiyor. Burada çok samimi bir aile gibi olduk. Şerif abla olsun, Uğur Yücel olsun, onlarla böyle bir ortamda olmak, onların tecrübelerinden öğrenmek bizim için büyük ve onur verici bir şey" diye konuştu.



Usta oyuncu Macit Koper, şöyle dedi:



"Dizimiz yayına giriyor. Dizimize güveniyoruz. Neden güveniyoruz çünkü çok çalıştık, herkes işini iyi yapıyor. Biz de sonucun iyi olmasını bekliyoruz açıkçası. İzleyiciden de bize dikkat etmesini istiyoruz."



Yeşim Ceren Bozoğlu, esprili bir şekilde heyecandan bir şey yiyemediklerini belirterek, "2 gündür açız, sette herkes aç. Buradan yetkililere sesleniyoruz, heyecandan kimse bir şey yemiyor. Yıllardır sinema filmi galasında ben bu kadar heyecanlanmadım ama büyük bir aşkla yaptık işimizi. İnşallah seyircimize de bu duygumuz geçer. Kanal D ekranlarına gerçekten biz kalbimizi koyduk, onların da kalbini kalbimizin üzerinde buluruz inşallah" dedi.



Daha sonra dizi oyuncularından Engin Öztürk, Zeynep Eronat, Hande Doğandemir, Mesut Akusta, Yiğit Kirazcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kanal D'ye canlı bağlanarak diziyi anlattı. Ardından da tüm oyuncular birlikte objektiflere poz verdi. Basın toplantısının sonlanmasıyla otelde ayrılan salona geçen oyuncu ve davetliler ilk bölümü beraber izledi.



DİZİNİN KONUSU



Hande Doğandemir'in canlandırdığı Masal, geçmişin sırlarını aralamak ve sevdiklerinin intikamını almak ister ve Kalender kasabasına yerleşir. Masal, kasabadaki topraklara talip olarak birçok sırrın peşine düşer. Bu gizemli kadının en büyük destekçisi ise Zümrüt'tür. Masal, Gonca'nın intikamını almak ve sevdiklerinin yaralarını kapatmak adına geldiği Kalender kasabasında hiç hesapta olmayan olaylar gerçekleşir. Yıllar önce yaşanan olaylar, gerçekler ve Masal'ın geçmişi gün yüzüne çıkmaya başlar.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Galadan genel ve detay görüntüler



Oyunculardan görüntüler



Hande Doğandemir Röp



Gülsim Ali röp



Macit Koper Röp



Yeşim Ceren Bozoğlu röp



Haber- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),



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Bursaray'ı kullanan Başkan Bozbey'e vatandaştan yoğun ilgi



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabahın erken saatlerinde Uludağ Üniversitesi İstasyonu'ndan Bursaray'a binerek, vatandaşlarla yolculuk yaptı. Arabayatağı Bursaray İstasyonu'nda inen Bozbey, burada vatandaşlara çorba ikram etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saat 06.30'da Uludağ Üniversitesi İstasyonu'ndan Bursaray'a binerek, Arabayatağı'na kadar yolculuk yaptı. Sabahın erken saatinde Bursaray'da Başkan Mustafa Bozbey'i gören vatandaşlar, yolculuk boyunca, büyük ilgi gösterdikleri Bozbey ile sohbet etti. Arabayatağı Bursaray İstasyonu'nda inen Başkan Bozbey, burada CHP Bursa İl Kadın Kolları'nın düzenlediği çorba ikramına katıldı.



YILDIRIM'DA BOZBEY'E İLGİ YOĞUN



Buradaki etkinliğin ardından Bursaray ile Nilüfer'e geri dönen Başkan Bozbey, etrafını saran yolcularla sohbet etti. Vatandaşların başta ulaşım olmak üzere birçok sorununu dinleyen Bozbey, çözüm için yola çıktıklarını ifade edip, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, biz de çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Burada da vatandaşlarımızın bize yoğun ilgisi olduğunu gördük. Bize destek ve iyi niyetlerini sundular, mutlu olduk. Güne Yıldırım bölgesinde güzel başladık. Bu bölgedeki teveccüh bizi mutlu ediyor. Demek ki 20 yılı boşa geçirmemişiz" dedi.



BURSA'NIN ULAŞIM SIKINTILARINI ANLATTI



Sabah saatlerindeki ulaşımda yaşanan yoğunluğa da dikkati çeken Bozbey, "Bursa'da birinci sorun trafik ve ulaşım. Biz Bursa'da Bursaray'ı metro sistemiyle her yere ulaştırırsak trafik rahatlayacak. İnsanlarımız ulaşamıyor ve araçlarla gidiyor. Bunun da çözümü insanlara ulaşılabilir bir sistemi sunmaktır. Trafikte de düzenlemelere ihtiyaç var. Yeni yollarla birlikte insanların keyifli konforlu yolculuk yapacağına inanıyorum. Projelerimizle trafiği iyileştirerek, ucuz ulaşım imkanı sunarak, insanlarımızı toplu ulaşım araçlarına yönlendirip, trafik konusunda Bursa'ya nefes aldırabiliriz. Yapacağımız bu çalışmalarla çevre kirliliğini de önleyebiliriz" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Bozbey'in metro ile seyehati



-Çorba dağıtma görüntüsü



-Bozbey konuşması



-Detaylar



Süre: 4 dk 38 sn-Boyut: 518 mb



BURSA,

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