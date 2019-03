Dha Yurt Bülteni -8

Şiddet mağduru kadının boşanma mutluluğuBursa'da, 71 yaşındaki eşine şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtıktan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, kına dağıtan, 'tehdit ve hakaret' davası açtıktan sonra da 500 kişiye lokma ikram eden 47 yaşındaki Meryem Karaş'a mutlu haber,...

Şiddet mağduru kadının boşanma mutluluğu



Bursa'da, 71 yaşındaki eşine şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtıktan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, kına dağıtan, 'tehdit ve hakaret' davası açtıktan sonra da 500 kişiye lokma ikram eden 47 yaşındaki Meryem Karaş'a mutlu haber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde geldi. Mahkeme bugün görülen duruşmada genç kadın ile eşini boşadı. Adliye önünde açıklama yapan Meryem Karaş, "Aldığım tehdit ve hakaretlerden sonra, Dünya Kadınlar Günü'ne çok şükür boşanmış olarak giriyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyordum ve başardım. Dünya Kadınlar Günü'nde artık kadınlar ölmeyecek" dedi.



Bursa'da, evlere ve ofislere temizliğe giden Meryem Karaş, 5 yıl önce ikinci evliliğini kendisinden 24 yaş büyük Mustafa Nezih A. ile yaptı. 1,5 yıl önce de şiddet gördüğü gerekçesiyle Bursa 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Davanın geçen yıl 8 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynayan Meryem Karaş A., yanında getirdiği kınaları da yoldan geçenlere ve esnafa dağıttı. Meryem Karaş, o tarihte yaptığı açıklamada "Kocam beni çok mağdur etti. Adımı çıkardı. Tehditler yağdırdı. Ayrı yaşadığımız günlerde beni kaçırmaya da kalkıştı. Sonunda boşanma davası açtım. Özgürlüğüme kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boşanma kararının çıktığı gün yine adliye önünde eğlence düzenleyeceğim" dedi. Boşanma davası sürerken Mustafa Nezih A.'ya 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açtı. Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasından sonra da Meryem Karaş, yine adliye önünde 500 kişiye lokma dağıtttı.



Bursa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında karar verişldi. mahkeme çifti boşadı. Duruşma sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Meryem Karaş şöyle konuştu:



"Boşandık. Aldığım tehdit ve hakaretlerden sonra, Dünya Kadınlar Günü'ne çok şükür boşanmış olarak giriyorum. Adaletin er, geç yerini bulacağına inanıyordum ve bunu da başardım. Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ölmeyecek. 'Kadına yönelik şiddete son' diyelim. Tüm kadınlar, erkeklerden gelen şiddete karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdürsün. Kimsenin dediklerine bakmasınlar. Bu canı ben yaşıyorum. Hiç kimseyi de ilgilendirmiyor. Ceza mahkemesi de daha önce, kendisine tehdit suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sonra bu cezayı 5 aya indirdi. Hakaret suçundan da 3 ay hapis cezası verip, 2 ay 15 güne düşürdü. Cezaları denetimli serbestlik tedbirleri uygulaması kapsamında ertelendi. Boşanmamı kutlamak için 100 kadının desteği ile Altıparmak'daki eski Atatürk Stadı'nın olduğu alana paraşütle ineceğim. Bütün kadınlar ayaklarının üzerinde dursunlar."



Görüntü Dökümü



-----------



-Meryem Karaş'ın açıklamaları



**ARŞİV**



-Adliye önünde Davul Zurna



-Adliye Önünde Lokma Dağıtma



Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



====================



Şırnak'ta PKK operasyonu: 25 gözaltı



ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.



Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, sabah erken saatlerde, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, arama yapılan adreslerde, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü:



----------



Operasyona çıkan ekipler



Kapıların koç başıyla kırılması



Evde yapılan aramalar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7,84 MB



Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,



===============



Eskikarağaç leylek köyü bahara hazır



Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olan Bursa'nın Eskikaraağaç Mahallesi'nde Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından yuva temizliği yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan temizlik bu yıl da özenle gerçekleştirilirken farkındalık yaratması hedeflendi.



Çalışma kapsamında bir yandan Eskikaraağaç Mahallesi sokakları temizlenirken, diğer yandan yuvalara çıkan ekipler, leylekler tarafından yuva malzemesi sanılarak yuvaya taşınan yabancı cisimleri topladı. Leyleklerin özellikle saman balyaları, misina ve naylon poşetleri yuva malzemesi olarak kullanması, ne yazık ki yumurtadan çıkan yavrular için ölümcül bir risk oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda her defasında bir yavrunun ölümüne veya sakat kalmasına neden olan bu duruma karşı Karacabey Belediyesi, geçen yıl başlattığı çalışma ile baharda leylekler gelmeden yuvalardan bu tarz risk oluşturan materyalleri topluyor.



DİĞER KENTLERE ÖRNEK



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dere ve göl kenarına bırakılan olta artıkları, ağ ve misinalar, naylon ve plastik gibi pek çok ürünün, leylek ve benzeri kuşlar tarafından yuva malzemesi olarak kullandığını ve bunun yavruları öldüren sonuçlara neden olduğunu üzücü şekilde tecrübe etmiştik. Bununla ilgili leylek köyümüz başta olmak üzere, civar bölgelerde bilgilendirme çalışmaları ile atıkların çöpe atılmasının önemine değindik. Ancak bu esnada da ekiplerimizle yuvaları tek tek temizleyerek, riski en aza indirmek istedik. ve 2 yıldır bu sebepten olan ölümleri yüzde 100 ortadan kaldırmış olduk. Bizler bunu her yıl yavru dönemi öncesi yapıyoruz. Diğer şehirlere de örnek olmasını dileriz" dedi.



Öte yandan yuva temizliği için merdivenle direklere çıkan ekipler, leylek yuvalarının altını kullanan serçe vb. küçük kuşların da elektrik hatları arasında yangın çıkarma riskini ortadan kaldırmak için belediye tarafından yaptırılan ahşap kuş yuvalarını konumlandırdı. Bu sayede serçe gibi küçük kuşların, rastgele elektrik telleri arasında girip yuva yapmasına engel olunarak, olası bir yangın riski de ortadan kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



-İtfaiye ekipleriri leylek yuvasını temizlemesi



-Detaylar



-Drone görüntüleri



Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),



==================



Van'da çocuk yaşta evliliklere karşı projeye esnaf desteği



Van'da faaliyet yürüten Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'nin (YAKA-KOOP) 2014 yılında başlattığı, 'Çocuk Yaşta Evliliklere Son' projesi devam ediyor. Çocuk yaşta evliliklere esnafın da farkında olmadan destek verdiğini gördüklerini belirten YAKA-KOOP Başkanı Gülmay Gümüşhan, "Esnafı da işin içine katacak projelere yoğunlaşmaya başladık. Biri gelin saçını yapıyor, biri gelinlik dikiyor, biri müziğini yapıyor, biri davetiyesini basıyor, biri düğün pastasını yapıyor. Yani aslında farkında olmadan destek veriyorlar. Biz hazırladığımız projelerle tüm esnafla birlikte 'Çocuk yaşta evliliklere hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.



Kentte 2002 yılında 25 kadının bir araya gelerek oluşturduğu YAKA-KOOP, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması, genel kadın sağlığı, kadın hakları, okuma- yazma ve el becerilerinin geliştirilmesine yönelik kurslar, mültecilerle ilgili çalışmalar gibi konularda çeşitli eğitimler veriyor. Kooperatifte kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında da çalışmalar yürütülüyor. YAKA-KOOP'ta ilk günden beri hangi çalışmaların yürütüleceğine kadınlar karar verirken, 2014 yılından da 'Çocuk Yaşta Evliliklere Son' projesi hayata geçirildi.



Kooperatif Başkanı Gülmay Gümüşhan, yaklaşık 5 yıldır çocuk yaşta evliliklerle mücadele yürüttüklerini belirterek, "Aslında her şey, 2014 yılında Erçek'te bir liseden erken yaşta evliliklerle ilgili başvurunun alınmasıyla başladı. Bizi çok etkileyen bu olayla ilgili hemen harekete geçtik. O dönem bu konuyla ilgili aralarında muhtar, avukat, doktor, İslam hukukçusu ve köy imamının da bulunduğu toplantı yapıldı. Biz de o tarihten beri Van'da çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik projeler yürütüyoruz" dedi.



KÖYLERDE MİNİ ANKATLER YAPTIK



Öncelikle köylerde mini anketler yaptıklarını belirten Başkan Gülmay Gümüşhan, "Önce erken yaştaki evliliklerle ilgili ve sorunun tespiti için mini anketler yaptık. ve bu çalışmalarda erken yaşta evlilikler, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının olduğunu fark edince, köylerde çalışmalar yürütmeye başladık. 110 köye giderek çalışmalarımızı yürüttük. Kahvede erkeklerle toplantı yaptık, taziye evlerinde, Kuran kurslarında kadınlarla görüştük. Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi, kadın hakları, erken yaşta evliliklerle ilgili çalışmalar yürüttük. Ama köy çalışmalarında 50 yaş üzeri kişileri çok da değiştiremeyeceğimizi fark ettik. Çünkü o geleneksel yapı içinde öyle görmüşlerdi. Farkındalık çalışmalarımız kapsamında okullarda öğrencilere yönelik erken yaşta evlilikler konulu resim yarışması yapıp resimleri, Van'ın billboard'larına astık ve takvim olarak bastırdık. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalar yürüttük" diye konuştu.



'ESNAFTAN ÇOK DESTEK GÖRDÜK'



Gümüşhan, köylerdeki çalışmalar devam ederken esnafın da çocuk yaşta evliliklere farkında olmadan destek verdiğini fark ettiklerini belirtti. Bunun üzerine çalışmalarını esnaf üzerine yoğunlaştırmaya karar verdiklerini anlatan Gülmay Gümüşhan, "Esnafı da işin içine katacak projelere yoğunlaşmaya başladık. Yani biri gelin saçını yapıyor, biri gelinlik dikiyor, biri müziğini yapıyor, biri davetiyesini basıyor, biri düğün pastasını yapıyor. Yani aslında farkında olmadan destek veriyorlar. Biz ilk olarak kuaförlerle başladık. Bunun üzerine esnaftan çok fazla destek gördük. Biz hazırladığımız projelerle tüm esnafla birlikte 'Çocuk yaşta evliliklere hayır' diyoruz. Aşçılar ve Pastacılar Derneği bize gelerek 'Biz de kampanyanıza destek veriyoruz' dediler. Son çalışmamız da matbaacılar ve terzilerle oldu. Terzilere yönelik bastırdığımız afişte 'Çocuk evliliklerde makas kesmez, iğne dikmez, dikiş tutmaz' sloganını kullandık. Terziler Odası Başkan bizi arayarak tam destek vereceklerini sundu. Bu çok büyük bir başarıdır. Yaptığımız çalışmalarla toplumda çok büyük farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz" dedi.



Proje kapsamında Van'da terzileri ziyaret eden Başkan Gülmay Gümüşhan ve YAKA-KOOP üyeleri çocuk yaşta evliliklere karşı bastırdıkları afişleri de iş yerlerine astı.



Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ise 1000 üyelerinin bulunduğunu belirterek, projeye destek vereceklerini söyledi. Karaduman, "Biz de başlatılan bu kampanyaya tam destek veriyoruz. Bizler de üyelerimizle görüşüp kız ve erkek çocuklarının çocuk yaşta evliliklerine hizmet vermemeleri konusunda görüşmeler yapacağız. Hiçbir terzi bir- iki kıyafet dikmeyince bundan olumsuz etkilenmez. Biz de bu kampanyaya destek verip bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------



-YAKA-KOOP Başkanı Gülmay Gümüşhan'ın esnafı gezmesi



-Afişlerin asılması



-Gümüşhan ile röportaj



-Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman'ı ziyaret



-Orada yapılan konuşma



-Detaylar



-Karaduman ile röportaj



-Karaduman'ın çalışmalarından genel ve detaylar



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN,



====================



Berlin uçuşunun tüm ekibi kadınlardan oluştu



SUNEXPRESS Havayolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hem pilotlar hem de kabin ekibinin tamamı kadın personelden oluşan uçuş gerçekleştirdi.



Kaptan pilot Alev Hottin, ikinci pilot Ayşegül Uzun ile kabin ekibi Serap Morel, Nuray Ergüner Aktaş, Esra Karakuzu, Emine Önler ve Hanzade Karasin, Antalya'dan saat 11.00'de Almanya'nın başkenti Berlin'in Tegel Havalimanı'na, Alman turistlerin bulunduğu uçağı uçurdu. Kaptan pilot Alev Hottin, şirketin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bütün ekibi kadınlardan seçerek güzel bir jest yaptığını belirtti. Hottin, daha önce de çok kez kadın kadına uçuş gerçekleştirdiklerini, bugüne özel planlanan bu uçuşun ayrı bir zevk ve güzel bir duygu olduğunu söyledi.



30 YILDIR HAVADA



SunExpress Havayolları'nda 18 yıldır uçtuğunu, havacılıkta ise 30'uncu yılında olduğunu belirten Alev Hottin, "13 yıldır da sorumlu kaptan pilot olarak uçuyorum. Aslında pilotluğun cinsiyeti yok ama bunu kadın olarak yapmak birçok açıdan erkek meslektaşlarımıza göre biraz daha zor. Çünkü biz anneyiz, ev kadınıyız aynı zamanda. İşimizi yapıyoruz, onlar kadar mesai yapıyoruz, ekstra fazla yüklerimiz de var ama bu işi çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Çünkü 30 yıl boyunca hiç aksini gerektirecek bir durumla karşılaşmadım" dedi.



'DAHA ÇOK KADINI KOKPİTTE GÖRMEK İSTİYORUZ'



Pilotluğa daha çok kadının ilgi duyması, havacılığa yönlenmesi ve pilot olmasını çok istediğini kaydeden Hottin, "Bu işi Türkiye'de ilk başlatan bendim, 1993 yılında ilk ticari havayolu pilotu olarak. O zaman tabi durum bugünkünden çok daha farklıydı. Kadın olmak havacılıkta çok zordu. Ama şimdi zaman değişti ve çok kadın pilotumuz var her havayolunda. Bizim şirketimiz de bu konuda çok ileri görüşlü. İnşallah daha çok kadını kokpitte görmeyi istiyoruz" diye konuştu.



'KADINLAR İÇİN ÇOK GÜZEL BİR MESLEK'



Uçuşun ikinci pilotu Ayşegül Uzun, yaklaşık 5, 5 yıldır kokpitte olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Eşim de kaptan pilot olarak uçuyor. Aynı işi yaptığımız için şanslıyım. Beni çok iyi anlayan bir eşim var. 1, 5 yaşında oğlum var. Onunla beraber bu işin zorluğu biraz daha arttı. Çünkü anne olmak ve zor şartlarda çalışmak kolay değil. Ama işinizi sevdiğiniz zaman şartların hiç önemi kalmıyor. Ben de havada olmayı çok seviyorum. Pilotluk kadınlar için çok güzel bir meslek. Kadınlarımız, kızlarımız kendilerini geliştirip cesaretli olabilirlerse zaten her işi yapabileceklerine inanıyorum. Pilotluk da size çok şey katıyor. Bu meslekte kadın, erkek eşit bana göre" dedi.



Kadınlar Günü özel uçuşunun kabin amiri Serap Morel, kadın kadına uçmanın çok büyük gurur ve onur verici olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü



----------



-Pilotların ve hosteslerin uçağa binişi



-Kadın pilotun ekibe çiçek vermesi



-Kabin amiri ile röp



-Kadın pilotlarla röp



-Kadın hosteslerden detay görüntüler



-Mubabir Aslı Duranın anonsu



-Detaylar



594 MB// 5.00 SN HD



Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-



======================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu

Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.

UEFA'yı Protesto Eden Taraftarlar, Kale Direklerine Zincir Çekti

Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti