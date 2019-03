Dha Yurt Bülteni-8

1)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: PKK, ŞEHİRLERE, BÜYÜKŞEHİRLERE SIZMAYA ÇALIŞIYOR DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri hatırlatarak, "Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyorum ki, PKK şehirlere, büyükşehirlere sızmaya çalışıyor" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Manavgat'ta İş Var' fuarı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri AK Parti'li İbrahim Aydın, İYİ Parti'li Tuba Vural Çokal, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, son 2 haftadır yerel seçimler dolayısıyla Türkiye'nin her yerini dolaştığını, seçime katılacak tüm adaylara başarılar dilediğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı kurduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı tüm belediye başkan adayları ile meclis üyesi adaylarını belirledi. 2 parti oturdu, belirledi. Başka ittifaklar olabilir. Ama bir tek fark var. Bizim belediye meclisi üyelerimizi ve adaylarımızı PKK- HDP belirlemedi, milletini seven iki parti belirledi" dedi.



Dün İzmir'de de CHP'lilerin de en çok konuştuğu konunun bu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Özellikle söylüyorum. Burada siyaset yapmak adına değil söz konusu vatan, millet olunca bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyorum ki, PKK şehirlere, büyükşehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor. Ama belediyelerde de neler yaptıklarını gördük. Milletin parasını terör örgütlerine aktaranlara, devletimiz ve kanunlarımız yani yargımız gereğini yapmıştır. Böyle ucuz şeylere hiçbir zaman prim vermeyiz, onu da söylemek isterim."



Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kendisine Antalya'yı örnek aldığını, Antalya ile yarıştığını söyledi. Antalya'ya son 16 yılda 40 milyar lira kaynak aktardıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, İzmir'e son 6 yılda aktarılan kaynak miktarının ise 67 milyar lira olduğunu kaydetti. Antalya'nın 16 yılda aldığı yatırımın yüzde 60'ından fazlasının son 6 yılda İzmir'e yapıldığına işaret Bakan Çavuşoğlu, "Yerel yönetim o hizmetleri yapamadığı için devlet bu yatırımları İzmir'e yapmak zorunda kaldı, fark oradan çıkıyor" dedi.



İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'NIN ORTAK ÖZELLİĞİ



İzmir, Aydın ve Muğla'nın ortak özelliğinin 3'ünde de kanalizasyon suyunun denize akması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Gözlerimle gördüm. 3'ünde de yollar çok kötü. 3'ünde de çöp var. Çöp var derken, biz İzmirlilere 'çöp' demiyoruz, hemen diyorlar ki, 'İzmirlilere çöp' dedi. Hayır, şehirde çöp var. Neden Antalya olmak istiyorlar; Bir, 19 milyon turist nasıl geldi; iki, Antalya'ya bu kadar hizmet nasıl geldi; üç, geçtiğimiz kış İzmir'de, Muğla'da yağmurlar yağdı, Bodrum'u sel götürdü. Bodrum sokaklarında çöpleri görünce çok üzüldüm. Çünkü Bodrum'a dünyanın devlet başkanları geliyor, dışişleri bakanları, dünyanın en zengin iş insanları geliyor. Önümüzde seçim var herkes tercihini yapacak" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu da MATSO'nun 4 sene önce 'Manavgat'ta İş Var' mottosuyla başladığı istihdam fuarının Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise Manavgat'taki 76 firmanın fuarda stant açtığını hatırlattı. Bu firmaların yüksek sezonda yaklaşık 90 bin civarında istihdamın 60 binini sağladığına değinen Başkan Boztaş, "76 firmanın büyük kısmını konaklama tesisleri oluşturuyor. İçlerinde sanayi, eğitim, sağlık sektöründeki firmalar da var. Hedefimiz daha fazla istihdam yaratmak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti, stantları ziyaret etti.



2)OĞLU TÜFEKLE VURULDU, KAÇAN SALDIRGANI DURDURMAK İSTERKEN METRELERCE SÜRÜKLENDİ







DİYARBAKIR'da, sitenin bahçesine giren büyükbaşların sahipleri ile bekçi ve yakınları arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olaydan 1 gün sonra barışmak için bir araya gelen taraflar, yeniden kavga etti. Bu sırada U.A. (20), kaldırımda oturan F.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. (46) ise kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.



Olay, 5 Mart Salı günü, Beşyüzevler Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. N.A.'ya ait büyükbaşlar, iddiaya göre, sitenin bahçesine girip, otlandı. Bu sırada bekçi E.A. ile N.A. arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının katıldığı, pompalı tüfek de kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı. Olaydan 1 gün sonra barışmak için bir araya gelen taraflar, yeniden kavga etti. Bu kavgada U.A., 21 BP 8125 plakalı hafif ticari aracından aldığı pompalı tüfekle kaldırımda oturan F.A.'ya ateş etti. Bacaklarına isabet eden 15 saçmayla yaralanan F.A., yere yığıldı. Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. da kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra araçtan kurtulan kadın, yaralı halde yerde kaldı. Anne- oğul, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.



TÜFEKTEKİ PARMAK İZLERİNİ SİLMİŞ



Öte yandan olay anlarının güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde U.A.'nın, aracıyla geldiği olay yerinde tüfekle F.A.'ya ateş açtığı, bunu gören annesi Zinnet A.'nın peşinden gelmesiyle de yine aracıyla kaçtığı ve kadını da arkasından sürüklediği görülüyor. Görüntülerde ayrıca U.A.'nın, bir süre sonra kendi aracından inip, benzer araca binerek, eline aldığı bezle tüfekteki parmak izlerini sildiği görülüyor.



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, U.A.'yı Leyla Kasım Caddesi'nde, olayda kullandığı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan U.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



3)NUSAYBİN'DE ELEKTRİK PANOSUNDA KORKUTAN YANGIN



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, elektrik panosunda art arda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, çevredekileri korkuttu.



Nusaybin'e bağlı Bahçebaşı köyünde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Art arda gelen patlama sesleri sonrası çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panodaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Panodaki patlama ve oluşan alev topu ise köyde yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının nedeni araştırılıyor.



4)ORDU'DA CENAZE DEFİN GERGİNLİĞİ



ORDU'da, vefat eden Cemil Iğdız'ın yakınları cenazeyi dedelerinin de mezarlarının yer aldığı Eskipazar Mezarlığı'na defnetmek istedi. Ancak, daha önce köy tüzel kişiliğine ait olan mezar yeri, çevresindeki tarihi yapılar nedeniyle Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınınca define izin verilmedi. Iğdız'ın yakınları ile görevliler arasında çıkan tartışma üzerine tutanak tutularak cenaze geri alınmak üzere define geçici izin verildi. Ankara'da yaşayan Cemil Iğdız önceki gün vefat etti. Iğdız'ın cenazesi yakınları tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesine getirildi. Eskipazar Mezarlığı'nda mezar yeri kazan yakınları, öğlen vakti sonrası cenazeyi defnetmek istedi. Cenaze yakınlarının karşısına jandarma ve belediye görevlileri çıktı. Görevliler, daha önce köy tüzel kişiliğine ait olan mezar yeri, çevresindeki tarihi yapılar nedeniyle Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı gerekçesiyle define izin vermedi. Vakıflar'ın aldığı karardan habersiz olduklarını belirten cenaze yakınları, duruma tepki gösterdi. Cenaze yakınları ile görevliler arasında çıkan tartışma üzerine tutanak tutularak geri alınmak üzere geçici olarak define izin verildi. Cemil Hancı, cenazenin ortada kalmaması için geçici olarak defin yaptıklarını ve geri almak içinde tutanak imzalamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Anam, babam, kardeşlerimin mezarları hep burada, daha benim ölüm nereye koyulacak. Ailem hep burada. Burası Vakıflar'a geçmiş. Ben anamın, babamın yanına gömülmeyip nereye gömüleceğim. Cenaze Ankara'dan geldi kokacak, mecburen imza attık. Yazık günah değil mi? İzin alınana kadar geçici olarak defin yaptık. Daha sonra geri çıkarmak için tutanakla imza attık. Başka yer bulunca cenazeyi tekrar alacağız bu şekilde imza attıkö dedi.



Tutanak imzalanmasının ardından cenaze toprağa verilirken, vatandaşlarda dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.



5)TARIM İŞÇİSİ ÇİFT CİNAYETİNDE 8 SURİYELİ GÖZALTINDA; CESET LARINI AİLEYE GÖNDERMİŞ







ÇORUM'un Alaca ilçesinde, 10 Şubat'ta tarım işçisi Yusuf Sezgin (28) ve eşi Suriye asıllı Fatma Sezgin'in (28) evlerinde bıçakla öldürülmüş olarak bulunduğu olayla ilgili 8 Suriyeli şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Sorguya alınan şüphelilerin, cinayetlerin Suriye'deki aile meclisinde alınan infaz kararının ardından işlendiğini itiraf ettiği öğrenilirken, firari şüpheli S.D.'nin, ablası Fatma Sezgin ve eniştesi Yusuf Sezgin'in cansız bedenlerini fotoğraflayıp, cep telefonuyla ailesine gönderdiği öne sürüldü.



Olay, 10 Şubat'ta Alaca ilçesi Özhan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçisi olarak çalışmak için Hatay'dan Alaca'ya gelen Yusuf Sezgin ile eşi Suriye asıllı Fatma Sezgin'in oturdukları evden gürültüler duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, evin salonunda kanlar içinde yerde yatan çift ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan çiftin, olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cinayete kurban giden çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



8 ŞÜPHELİ YAKALANDI, FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR



Ev ve çevresinde parmak izi çalışması yapan, güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, cinayet ile bağlantıları olabilecekleri düşünülen hepsi Suriyeli olan şüphelilerden G.D. (35), A.İ. (22), H.A. (21), M.A. (34) ve M.D.'yi (40) Hatay'da, H.E. (22), Z.H. (24) ve M.A.'yı (41) ise İstanbul'da yakalayıp, gözaltına aldı.Cinayet büro dedektiflerince mercek altına alınan olayda bağlantısı olduğu saptanan firari şüpheli S.D.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince 1 haftalık ortaklaşa yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından Çorum'da geniş güvenlik önlemleri altında Alaca Adliyesi'ne sevk edildi.



AİLE MECLİSİ İNFAZ KARARI ALMIŞ



Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları polis sorgusunda, olayda öldürülen Fatma Sezgin'in kardeşi S.D. ve yeğenin de yer aldığını itiraf etti. Çapraz sorguya da alınan şüphelilerden biri ise cinayetlerin Fatma Sezgin'in Suriye'deki ailesince alınan infaz kararının ardından işlendiğini söyledi. Sorguda diğer şüpheli ise aranan firari şüpheli S.D.'nin, öldürülen ablası Fatma Sezgin ve eniştesi Yusuf Sezgin'in cansız bedenlerini fotoğraflayıp, WhatsApp üzerinden ailesine ve kardeşlerine gönderdiği de öne sürdü.



ÇOCUKLARI CESETLERİN BAŞINDA BEKLEMİŞ



Öte yandan çiftin kardeşi S.D. tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken, Fatma Sezgin'in 4 yıl önce Suriye uyruklu dini nikahlı eşini terk edip geldiği Türkiye'de Yusuf Sezgin'le evlendikleri, bu evlilikten ise 2 çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.



Cinayet işlenen evde, çiftin çocuklarının da dehşet anlarına uykuya daldıkları sırada tanık olduğu, öldürülen anne ve babalarının cansız bedeni başında saatlerce beklediği de ortaya çıktı. Yatak odasına giren saldırganın, önce Fatma Sezgin'i, ardından da eşi Yusuf Sezgin'i bıçaklayarak öldürdüğü ardından da kaçtığı öğrenildi.



Anne ve babaları cinayete kurban giden ve bir süre devlet koruması altına alınan 2 çocuk, Yusuf Sezgin'in yakınlarına teslim edildi.



Polis her yerde, cinayeti işlediği öne sürülen ve Suriye'ye kaçtığını sanılan şüpheli S.D.'yi arıyor.



6)YAYA GEÇİDİNDE GENÇLERİN TEHLİKELİ OYUNU



TOKAT'ta bir grup lise öğrencisi, yaya geçidinden birbirlerini sırtına binip oynayarak karşıdan karşıya geçti.



Kent merkezinde Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bir grup lise öğrencisi yaya geçidinden birbirlerinin sırtına binip, oynayarak karşıdan karşıya geçmesi, görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin bu tehlikeli oyununa sürücülerin bazıları durup yol verirken bazıları ise korna çalarak tepki gösterdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücülerin yayalara yol verip vermediğini test ettiklerini belirten gençler, genelinin durup yol verdiğini söyledi.



