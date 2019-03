Dha Yurt Bülteni-8

Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmişKaraman'da çiftçi Mikail Dural (30), beş gün önce koyun otlatmak için kiraladığı arsanın sahibi Bekir Kadıoğlu (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını kaydetmiş



Karaman'da çiftçi Mikail Dural (30), beş gün önce koyun otlatmak için kiraladığı arsanın sahibi Bekir Kadıoğlu (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Dural'ın cep telefonunda Kadıoğlu'nun kendisine ateş atme anı görüntüleri çıktı.



Olay, geçen 4 Mart Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'a, "Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim" dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Cinayet olayının ardından jandarma Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde gözaltına alırken, eşi ve çocuklarını da evden tahliye etti. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'n evini taş yağmuruna tuttu. Cinayet olayının ardından jandarma ve polis köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA'nın da bulunduruluduğu köyde güvenlik önlemleri halen devam ederken, jandarma evi yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Bekir Kadıoğlu, geçtiğimiz Salı günü tutuklandı.



KATİLİNİ CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞ



Oolayda hayatını kaybeden Mikail Dural'ın kendisine ait cep telefonu ile Bekir Kadıoğlu'nun saldırısını görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, her iki aileden kadınların kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen Dural'ın, av tüfeği ile kendisine yaklaşan Bekir Kadıoğlu'nu da 'Sık ulan, sık ulan hadi' dediği, Kadıoğlu'nun da tüfeği ateşleyerek Mikail Dural'ı öldürdüğü görülüyor.



Şırnak'ta kadın muhtar adayı, 3 erkekle yarışıyor







Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde, evli ve 2 çocuk annesi Hamiyet Ağma Çetin (33) muhtarlığa aday oldu. Köyün ilk kadın muhtar adayı olan Çetin, 3 erkek rakibiyle yarışıyor.



Ortabağ köyünde 1980'li yıllardan itibaren 3 dönem muhtarlık yapan Halil Ağma'nın kızı Hamiyet Ağma Çetin, babasının izinden giderek muhtarlığa adaylığını koydu. 15 yıl önce köye sınıf öğretmeni olarak atanan İzmirli Tufan Çetin (43) ile evlenen ve bu birliktelikten 2 çocuğu olan Hamiyet Ağma Çetin'in, Ortabağ ile mensubu olduğu Goyan aşiretinin de ilk kadın muhtar adayı olduğu belirtildi.



Lise mezunu Hamiyet Ağma Çetin, 500 haneli, 3 bin nüfuslu köye yol, aile sağlığı merkezi, lise ve halı saha vaadinde bulundu. Eşiyle birlikte seçim çalışmalarını yürüten Çetin, köydeki bir mahallenin elektrik sorununu çözdüğü ifade edildi. Çetin, amacının köyüne hizmet ve hayatını kaybeden babasının bıraktığı bayrağı devralarak yoluna devam etmek olduğunu söyledi. Hamiyet Ağma Çetin, "Ben bu köyde doğdum, büyüdüm ve köyümü seviyorum. Köyümün sorunlarını da görünce muhtar adayı olmaya karar verdim. Aday olunca Şırnak ilçe ve köylerinde tek kadın muhtar adayı olduğumu öğrendim. Seçimlerde 3 erkek rakibim var. Başta kadınların sesi olmak, gençlerin yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek, çocuklarımıza daha iyi yaşam alanları açmak istiyorum. Altyapı, yol, sağlık ve eğitim sorunları için de elimden gelen ne varsa köyüm için yapmaya hazırım. Sorunlar ve çözümleri için kısa, orta ve uzun projelerim var. Bunlar uygulamaya konulduğunda köyümüz bölgenin en gelişmiş ve kalkınmış köyü olacaktır" dedi.



Baba felç olunca, sokak kedilerinin bakımını oğlu üstlendi







Tokat'ta yaşayan Okan Türköz(33), 20 yıldır mahallenin kedilerini besleyen babası Mustafa Türköz'ün(55) kısmi felç geçirmesinin ardından bu görevi devraldı. Türköz, yaklaşık 25 kediyi her akşam kasaptan aldığı et ve kemik ile besliyor.



Hoca Ahmet Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır mahallenin kedilerine bakan 4 çocuk babası emekli memur Mustafa Türköz, 2 yıl önce kısmı felç geçirdi. Her gün mahallenin kedilerini besleyen Türköz, yürümekte güçlük çektiği için artık kedilere bakamaz hale geldi. En büyük oğlu Okan Türköz de babasının yıllardır beslediği kedilerin bakımını üstlenmeye karar verdi. 2 yıldır her akşam kasaba giderek et ve kemik alan Türköz'ün mahalleye döndüğünü gören sokak kedileri etrafında toplanıyor. Türköz, poşet içerisinde getirdiği etler ile yaklaşık 25 kediyi elleriyle besliyor.



'AKŞAM OLDUĞUNDA YOLUMU BEKLİYORLAR'



Hayvanları sevdiğini söyleyen Okan Türköz, "Kedilere 20 yıldır babam bakıyordu. Fakat rahatsızlanmasından sonra kedileri ben beslemeye başladım. Akşama doğru gidip, et alıyorum. Akşam olduğunda kediler yolumu bekliyor. Etlerini veriyorum. Hayvanları besliyorum ve seviyorum. Hayvanseverler inşallah daha da çoğalır. Kasap arkadaşım da para istemeden 'her akşam veririm' dedi. Kediler saatlerini bildikleri için gelmeme yakın ortaya çıkıyorlar. Bazen işe giderken peşimden geliyorlar. Ben de geri dönüp yiyeceklerini bırakıp, işe gidiyorum" dedi. Kendisini hayvanlara bakması konusunda babasının yönlendirdiğini söyleyen Türköz, "Babam bu duruma çok sevindi. Annem de beni destekliyor. İnsan beslenmesi nasılsa hayvanlarda bizim için öyle. Hayvanlara şiddeti doğru bulmuyoruz. Hayvanları korumamız lazım. İnşallah bizim gibi destekleyenler çoğalır" diye konuştu.



Kentte kasaplık yapan ve 2 yıldır Okan Türköz'e kedileri için kemik ve et ayıran Ergin Çiğdem ise, "Okan, kediler için iki yıldır benden et alıyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz. Hayvanlara işkence yapanlar insan değil, canidir. Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması lazım. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz" dedi.



Ev Hanımları Derneği'ni kurdu, projeleriyle kadınlara öncü oldu



Samsun'un Çarşamba ilçesinde ev kadını Saniye Şen (56), sıfırdan kurup başkanlığını da üstlendiği 'Çarşamba Ev Hanımları Derneği' ile kadınlara öncülük ediyor. Kadınlar için girişimlerde bulunarak proje üreterek kurslar düzenleyen Şen, anne ve çocuk sağlığı temalı 'Uzatılan her el kadın için bir nefes' projesinin ardından, köy kadınlarının sorunlarının yanı sıra şiddet ve uyuşturucuyla mücadele konularında da proje hazırlığı içerisinde oldukları belirtti.



Kentte 660 üyesi olan Çarşamba Ev Hanımları Derneği'nin başkanı Saniye Şen, 2013 yılında ilçeye özgü 8 köşe kasketi orijinal şekline uygun minyatür olarak tasarladı. Şen, ardından 2015'te Türk Patent Enstitüsü'ne başvurup, tasarım tescil belgesi aldı. Saniye Şen, yöreye ait 'Biber Tuzu'nun patentini almak için de 2016 Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Ayrıca dernek üyesi kadınların 'Biber Tuzu'nu bir marka altında üretip, satmasını sağlamak için marka tescili de yaptırdı.



Kadınlar için sürekli girişimlerde bulunarak kurslar düzenleyen Şen, son olarak da anne ve çocuk sağlığı temalı 'Uzatılan her el kadın için bir nefes' projesini hazırlayıp İçişleri Bakanlığı'na sundu. Bakanlık destekli proje kapsamında kadınlara kurs verilerek, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili eğitimler verilecek. Yaklaşık bir ay önce başlayan proje, 1 yıl boyunca da sürecek.



'PROJELERİMİZ SÜRECEK'



Dernek olarak çalışmaları hakkında bilgi veren Şen, uyuşturucuyla mücadele konusunda da proje hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Şen, "İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum, projede kadınlarımıza bilgisayar gönderdiler, masalarımızı, sandalyelerimizi gönderdiler. İnşallah biz burada 'üretim yaparız' diye düşünüyoruz. Üretim yaparsak, en azından burada kadınlar kazanır. 'Görünmez olan kadılarımız bir gün görünür' diye düşünüyoruz. Projemiz bir yıl boyunca devam edecek. Bundan sonraki projemizde şiddete yönelik, köylerdeki kadınların sorunlarına yönelik ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bir proje hazırlamayı düşünüyoruz. Bu projemiz bittikten sonra da inşallah bu adımı atacağız. Bizler vazgeçmedik, var olduğumuz sürece ben kendimi bunlara adadım" dedi.



'DERNEK KADINLARIN UFKUNU DEĞİŞTİRDİ'



Derneğe 6-7 yıldır geldiğini ve bir yıldır burada el sanatları kursu verdiğini dile getiren Ayşe Taşhan ise, "Saniye Hanım'ın biz kadınlara çok katkıları var. Biz burada bir şeyler öğrenelim diye uğraşıyor. Biz kadınlar olarak ondan çok memnunuz. Bize, kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğretti. Çünkü kadınlar buna çok alışık değildi. Şimdi herkes çalışıp bir şeyler yapmak istiyor. Bu dernek, bütün kadınların ufkunu değiştirdi. Buraya gelip katılan kadınlarda çok değişimler oluyor. Saniye Hanım bizim için çok çabalıyorö diye konuştu.



Has Tavuk'tan 'Sağlıklı Kadın Güçlü Toplum' sempozyumu



Bursa'da Dünya Kadınlar Günü sebeyle Has Tavuk ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 'Sağlıklı Kadın Güçlü Toplum' söyleşisi düzenlendi. Uzman doktor ve diyetisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide sağlıklı ve bilinçli kadının topluma yön verme açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.



Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Uzm.Dr. Esra Can Bayazlı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Boz Erkan, Diyetisyen Tuğçe Kılıç sunum yaptı. Katılımcıların kadın-çocuk ilişkisi ve beslenmeye dair sorularını cevaplayan uzman doktorlar, ruhu ve bedeni sağlıklı bir kadının topluma önemli katkılarda bulunacağının altını çizdi. Kanser hastalığı hakkında erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında bilgilenirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm.Dr. Esra Can Bayazlı, "Kadınlar Günü aslında çok önemli bir gün ve hatırlanması gereken bir gün. Biz de bu nedenle bugün burada bu organizasyonda bulunduk. Çünkü kadın toplumun temeli. Bu nedenle sağlıklı kadın ve güçlü toplum için gerekli olan şey dedik. Aslında her günün hatırlanması gerekiyor ama bu gün özellikle atlanmaması gerekiyor. Çünkü ülkemizde kadın olmak zor. Şiddet olayları, iş yerinde mobbing, ülkenin şartlarında çalışan kadın olmak zor, annelik bir yandan. Bütün bunlarla uğraşan bir kadınımız var ve biz bugünü özellikle onların bu zorluklarını hatırlamak adına özellikle anmak ve kutlamak zorundayız. Kadın sağlığı güçlü toplum için çok önemli ve kadın genital organ kanserlerinden bahsettim burada. Çünkü kanserler en çok korktuğumuz hastalık. Kanserde önemli olan geç kalmamak. Bununla ilgili farkındalık yaratmak istedik" dedi.



Beslenme ve ek gıda hakkında katılımcıların sorularını cevaplaya Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Boz Erkan "Çocuk sağlığı ile ilgili toplumda kadının rolü çok önemli. Çünkü kadın annedir. Anne olarak çocuğu yetiştirmek konusunda en büyük sorumluluk kadında. Kadın günümüzde hem çalışıyor hem de çocuğuna baktığı için artık bilinçli kadın olmak bilinçli anne olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.



Diyetisyen Tuğçe Kılıç ise, "Anne karnına düştüğünüz andan itibaren annenin beslenmesi önem kazanıyor. Bir çocuk yetiştiriyoruz. Dünyaya bir çocuk getiriyoruz. Bu çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişmesi için gelecekteki toplumu etkileyen bir durum söz konusu. Sağlıklı bireyler yetiştirmemiz lazım ki güçlü toplum meydana gelsin. Ne kadar sağlıklı çocuk olursa o kadar güçlü bir topluma sahip oluruz. Kronik hastalıkları en aza indirgemiş oluruz. Bir çok sağlık problemini en aza indirgemiş oluruz. Kısacası daha saplıklı bir toplum meydana getiririz" diye konuştu.



Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti il eski ve yeni yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşma yaparken duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Şahin, 17 yıllık dönemde yaşadıklarını anlattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti il eski ve yeni yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıya katıldı. Bir restoranda düzenlenen toplantıda partililere seslenen Fatma Şahin, 17 yıl önce AK Parti'ye katıldığı niyeti ile şu andaki niyetin aynı olduğunu söyledi.



Bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Şahin, şunları dedi:



"Ameller niyetlere göre belirleniyor. Ben, bu çorbada tuzum olsun diye yönetime girdiğimde niyetim ne ise aynı niyetteyim. Kalbime bakıyorum aynı ama bedenime bakıyorum yoruldu. 17 sene geçti, canım çıktı, saçımın her bir teli çekildi. Buna rağmen aynı aşkla aynı mücadeleyi veriyorum. Bir motora bağlasalar motor çatlar, bir bilgisayara bağlasalar bilgisayar patlar. Ama imanla ama aşkla memleket sevdası ile çalışıyorum. Benim sınavım çok daha büyük, benim sınavım çok daha ağır. Bir eksik varsa bendendir, bir hata varsa bendendir, ben beşerim, ben insanım. Etten, kemikten yaratıldım, hata varsa bana aittir. Ama o ilk gün AK Parti'yi girerken neyse niyetim aynı şekilde duruyorum. Her şeyi de sınav olarak görüyorum. Tek dileğim var; Allah'ım itibarımı ve şerefimi elimden almasın."



