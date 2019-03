Dha Yurt Bülteni -8

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (3)AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin...

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (3)



AĞABEYİ ŞANTİYEYE GELDİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımını sürdürdüğü 115 vagonluk yeraltı parkında gece meydana gelen göçüğün altında kalanlardan birinin gece bekçisi Mehmet Çiftçi olduğu sanılıyor. Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi, kardeşinden haber alamayınca göçük meydana gelen şantiyeye geldi. Kardeşinden dün geceden beri haber alamadığı için buraya geldiğini belirten Çiftçi, endişeli olduğunu söyledi. Evli olan ve çocukları bulunan Mehmet Çiftçi'yi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada, göçük altında olduğu sanılan diğer bekçinin Mehmet Ali Yalçın olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü



--------



Göçük altında kaldığı sanılan Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi ile röp



Genel ve detay görüntüler



Haber: Umut KARAKOYUN, Hande NAYMAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



=================



Eğim oluşan binaya demir direkli önlem



Rize'de, 3 katlı eski binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki 6 katlı apartmanda eğim oluştu. Yıkımı yapılan binanın arsa sahibi Abdullah Akyüz, yanındaki sağlam bina ile arasına 3 demir direk yerleştirerek eğimli binaya destek verdi. Apartman sakinleri, dairelerinde korku içinde oturduklarını belirterek önlem alınmasını istiyor.



Çamlıbel Mahallesi Sinan Paşa Sokak'ta 3 katlı eski binanın sahibi Abdullah Akyüz, aldığı izinlerle 6 ay önce binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın ardından bitişiğindeki 6 katlı Topaloğlu Apartmanı'nda eğim oluştu, diğer tarafındaki bina arasında açılma oluştu. Bunun üzerine Abdullah Akyüz, akıllara durgunluk veren sözde önlem aldı. Yanındaki sağlam bina ile arasına 3 demir direk yerleştiren Akyüz, eğimli binaya destek verdi. Apartman sakinleri, dairelerinde korku içerisinde oturduklarını belirterek önlem alınmasını istiyor.



'BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR'



Mahallede oturan Ali Aygün, iki binanın arasında bulunan eski binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek, "O bina aradan çıkınca diğer bina yana doğru esnedi. Bu sefer binalar arasında demir direklerle destek yaptılar. Destekler çıkarıldığında o bina çökerse diğerini de çöktürecek. Binada yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Büyük tehlike arz ediyor. Bu yöntem yeterli değil. Diğer binayı da sakat duruma getirdiler" dedi.



'KORKU İÇERİSİNDE BEKLİYORUZ'



Binada dairesi bulunan Güner Telci de, "Bilinçsiz bir yıkım olduğunu düşünüyoruz. Bunu herkes biliyor. Bundan dolayı bizim binamız da zarar gördü. O bina yıkıldıktan sonra bizim bina yan binadan yıkılan yere doğru açmaya başladı. Yıkılan binanın sahibi iki bina arasına 3 tane demir direk taktı. Gece gündüz korku içerisinde bekliyoruz. Ruhsat çıkartacağım, temel atacağım diyerek bizi oyalıyor. Açılma nedeniyle yukarıdan kopan taşlardan gece uyuyamıyoruz. Korku içerisinde sabah acaba ne olacak, gece uyuyup sabah uyanabilecek miyiz diye düşünüyoruz" diye konuştu. Hüseyin Pehlivan da, "Gittikçe bina yan binadan açılıyor. Bunun içinde insan var. Yan taraftaki bina da benim, bu çökerse benim bina da sakat olacak. Bunun bir an önce bakılması gerekiyor. Bu demir uydurmasyon buraya konulmuştur. Her hangi bir tehlikeye karşı bu demir tutmaz" ifadelerini kullandı.



'DEMİRLİ ÖNLEM ALDIM, YAPACAK BİR ŞEYİM YOK'



Yıkımı yapılan binanın arsa sahibi Abdullah Akyüz de, binasını usulüne göre yıktığını savunarak şunları dedi: "Ruhsatım her şeyim var. Binamı yıkımca bu soruna karşılık bir hayli masraf yaparak önlem aldım. Ruhsatımı alıp orada yeni bina yapmak için çalışıyorum. Yalnız binada açma daha önceden de vardı. Biz binayı aradan alınca onların binası oturdu. Ben de önlem için o demirleri oraya koydum. Başka yapacak bir şeyim yok. Ben orada bina yapacağım. Onlara 'bu araziyi benden alın, siz yeniden iki binanın arazisine binanızı sağlam bir şekilde yapın' teklifime de cevap alamadım."



Bu arada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin bina ile ilgili teknik inceleme başlattığı ve kısa sürede konuyla ilgili rapor hazırlanacağı bildirildi.



Görüntü Dökümü



----------



Drone ile bina detayları



Binadan detaylar



Mahalle ve bina sakinleri ile röp.



Abdullah Akyüz ile röp.



Detaylar



Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



===================



Sivas merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı



Sivas merkezli 4 ilde, FETÖ'nün 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7'si doktor, 3'ü akademisyen olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemeleri neticesinde görüşmelerde isimlerinin geçtiği belirlendi. Ayrıca daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde de isimlerinin geçtiği tespit edildi. Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 3 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.



Görüntü Dökümü



----------



-Şüphelilerin görüntüleri



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



==============



Kilis'te 6 aylık iş için sıraya girdiler



Kilis Belediyesi, 6 ay süreyle geçici işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıktı. 300 işçinin alınacağı geçici işe başvurmak isteyenler gece saatlerinden itibaren İŞKUR önünde sıraya girdi.



Kilis Belediyesi, 6 ay çalıştıracak 300 işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıktı. 35 yaş üstündekilerin kabul edileceği geçici işe başvurmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde gece saatlerinden itibaren beklemeye başladı. İsteyenlerin internet üzerinden de kayıt olabileceği iş için başvuruların 15 Mart tarihinde son bulacağı bildirildi. Son tarihe kadar yaklaşık 8 bin kişinin başvurmasının beklendiği işe kabul edilenler 10 Nisan'da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belli olacak.



Görüntü Dökümü



-----------



İŞKUR önündeki bekleyen vatandaşlar



Kuyruktaki bayanlar



İŞKUR'a kayıt yaptırmak için girenler



Yapılan röportaj



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159,MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



=========================



Elazığ'da 250 öğrenciyle 'ay- yıldız' koreografisi



Elazığ Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 250 öğrenci, ay yıldız koreografisi oluşturdu.



Kent merkezindeki Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde 250 öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya'nın koordinesinde ay yıldız koreografisi hazırladı. 5 gün boyunca prova yapan öğrenciler, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay- yıldız oluşturdu. O anlar, drone ile görüntülendi.



Görüntü Dökümü



---------



Öğrencilerin kareografi çalışması



Öğrencilerin ay yıldız kareografisi



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 17 MB



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



==================



Maratoncu Eda hemşirenin büyük başarısı (ÖZEL)



Malatya'da hemşire Eda Kınacı (38), işinden kalan zamanlarda antrenman yaparak maratonlara katılıyor. Birçok ultra maratonda derece elde eden Kınacı, son dönemlerde uzun mesafe yarışlara katıldığını söyledi.



Arapgir Devlet Hastanesi'nde görevli 19 yıllık hemşire Eda Kınacı, işinden arta kalan zamanlarda koşu yapıyor. Bekar Kınacı, katıldığı maratonlarda birçok derece elde etti. 2016 yılında Çekmeköy Çamur Maratonu'nda 30 kilometrede 3'üncü olan Eda Kınacı, 2017 Sapanca Ultra Maratonu 30 kilometre yaş grubunda ipi ilk sırada göğüsledi. 2018 yılında 5'inci Frig Vadileri Ultra Maratonu'nda 54 kilometrelik etapta yaş grubunda 1'inci olan Kınacı, 2018 İda Ultra Maratonu'nda ise 62 kilometrelik parkurda genel klasmanda kadınlarda 2'ncilik elde etti. 2016'da 38'inci Avrasya Maratonu'nda yaş grubunda 2'nci olan Eda Kınacı, 2017'de Berlin Maratonu, 2018'de Paris Maratonu'na katıldı. Kınacı en son, Manavgat Ultra Maratonu'nda 72 kilometrede genel klasmanda 1'incilik kürsüsüne çıktı.Son dönemde daha uzun mesafe koşmaya başladığını anlatan Eda Kınacı, "60- 70 kilometrelerde koşmaya başladım. İlk başta zaten kısa mesafelerde başladığım, mesela ilk katıldığım yarış 3 kilometreydi. Sonra gitgide üzerine katlayarak daha fazlasını başararak devam ettim. Şu anda da uzun mesafelere geçtim. Pek çok yarışa katıldım. Yol koşusu olsun, ultra maraton olsun ama ultra maratondaki derecelerim özellikle iyi seyretti" dedi. Yarışlara tek başına hazırlandığını belirten Kınacı, "Antrenörüm yok, kendim hazırlanıyorum. Zaten hastanede nöbet usulü çalıştığım için ona göre en azından yüklenme- dinlenme aralıklarımı kendim ayarlamaya çalışıyorum. Zaten burada İnönü Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora yapıyorum. Sağ olsun hocalarım da bu konuda çok kaliteli insanlar oldukları için gerekli bilgileri verdiler. Spor fizyolojisi olsun, antrenman bilgisi olsun o konuda iyi eğitim aldım."



Eda Kınacı, hedeflerinin daha uzun mesafelerde uluslararası yarışlara katılmak olduğunu ifade etti.



Görüntü Dökümü



-------



Eda Kınacı'nın idmanları



Koşması



Isınma hareketleri yaparken



Kupa ve madalyası



Eda Kınacı röp.



Erol Bulut'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 287 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



=====================



ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna: Adana'nın 100 yıl su problemi yok



Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, Çatalan Barajı'nın günlük 1 milyon metreküp su arıtıp, şebekelere verdiğini belirterek, "Adana'nın 100 yıl su problemi yok, diyebiliriz" dedi.



ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna, Adana'nın 4 merkez ilçesinin su ihtiyacının karşılanarak, yaklaşık 2,5 milyon kişiye su ulaştırılan Çatalan Barajı'nda açıklamalarda bulundu. Durna, Çatalan Barajı'nın 1 milyon metreküp günlük su arıtıp, şebekelere verdiğini söyledi. Barajın şu anda 520 bin metreküp kapasite ile çalıştığını kaydeden Durna, "Kış olduğu için günde 400 bin metreküp su işleniyor burada. Ama yazın, bayramlarda ve ağustos gibi aylarda günde 490- 500 bin metreküplere kadar çıkmaktadır. 'Adana'da su çeşmeden içilir' sloganıyla çalışıyoruz. Kentimizde damacana kültürü yoktur. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla damacana suyundan daha kaliteli bir suyu güvenle içebilmektedir" diye konuştu.



ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Durna, 500 bin metreküp su kapasitesiyle 2 milyon 50 bin nüfusun ihtiyacını karşılayabildiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Oteli, ticarethaneleriyle sanayisi, hamamı, hanları, kafelerinin de 500 bin metreküpte içerisinde buraların su tükettiğini söyleyebiliriz. Bu da 2 milyon 600 bin nüfus demektir. Biz şu an 500 bin kapasiteyle bunu karşılıyoruz. Yaptığımız hidrolik modelleme ve basınç yönetimi ile kayıp kaçağımız Adana'da yüzde 37, çalışmalarla yaza kadar bu kaçağı yüzde 30'lara düşüreceğiz. Çatalan'dan aldığımız su daha da düşecek; çünkü kayıp kaçağın önüne geçmiş oluyoruz. Arıtmamız da bir milyon kapasiteli olduğuna göre Adana'nın 5 milyon nüfusuna yetecek gelecekte su ihtiyacını biz buradan karşılayabileceğiz. Yani Türkiye geneli yüzde 2,5 nüfus artışını hesaplarsak 'Adana'nın 100 yıl su problemi yok' diyebiliriz."



Görüntü Dökümü



-------



ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna ile röp.



Çatalan Barajı'ndan drone görüntüleri



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 03'05" BOYUT: 342 MB



Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,



======================



Karadeniz'de roket ve füze denemeleri yapılacak



Sinop'ta,18 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında yapılacak roket ve füze atışlarıyla ilgili balıkçılar uyarılarak, atış saatlerinde denize açılmamaları istendi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 18 Mart- 05 Nisan tarihleri arasında Sinop Atış Alanı Test Merkezi'nden, 'NOTAM-NOTMAR' sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği duyuruldu. Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyarılarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi.



Konuyla ilgili valiliklere gönderilen uyarıda, "Atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar Sinop'tan Doğu Karadeniz'e doğru yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik olarak balıkçıların bilgilendirilmesi" denildi.



Sinop'ta daha önce de ROKETSAN tarafından geliştirilen füzenin deneme atışları yapılmıştı. 'Atmaca' adı verilen füzenin deneme atışları başarı ile tamamlanmıştı.



Haber: Nedim KOVAN/ORDU, -

