Dha Yurt Bülteni -8

1)BAKAN VARANK: TANKA, TOPA KAFA TUTAN MİLLETİMİZ, BU OPERASYONLARA DA PABUÇ BIRAKMAZ Mustafa Varank , finans piyasalarındaki hareketliliğine ilişkin konuştu. Bakan Varank "Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da tanka, topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmazö dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon 'da bir otelde düzenlenen 'Dünden Bugüne AK Parti Yöneticileri' toplantısına katıldı. Konuşmasında Türkiye 'yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttüklerini kaydeden Bakan Varank, "Türkiye'yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttük. Önümüzde 2023 yılı hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için bir o kadar daha büyümeye ulaşmamız lazım. O yüzden sadece hizmetlere, reformlara, atılımlara odaklanabileceğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Bu da önümüzde duruyor. Rabbim kısmet ederse 31 Mart'tan sonra 4 buçuk yıl seçimsiz geçireceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Bu Türkiye için altın değerinde bir fırsattır. Bu fırsatı iyi görmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım. Biz hiçbir zaman karnından konuşanlardan olmadık" dedi.'MİLLETİMİZ, BU OPERASYONLARA DA PABUÇ BIRAKMAZ'Seçime 1 haftadan az bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Varank, finans piyasalarındaki hareketliliğine ilişkin de mesajlar verdi. Manipülatif hareketlerle milletin kararına etki edilmeye çalıştığını söyleyen Bakan Varank şunları söyledi:"Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar. Ama onlar bu aziz milleti hala tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler, kaybetmeye de mahkümlar. 15 Temmuz'da tanka topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz. Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyoruz. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok"Kent ve bölgeye yapılan yatırımlardan da bahseden Bakan Varank, Of ilçesine geçti.Görüntü Dökümü---------------------Bakan Varank konuşmaDetaylarHaber-Kamera: Uğur AYDIN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,==============================================2)ÇAKMAKLA OYNAYAN ARAS, YANGIN ÇIKARDIKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Aras K. (3), evin yatak odasında çakmakla oynarken, eşyaları tutuşturdu. Alevleri fark eden Ebru K., oğlunu alıp, dışarı çıkarken, yangın da itfaiye ekibince söndürüldü. Gölcük'e bağlı Piyalepaşa Mahallesi 609. Sokak'taki evin yatak odasında, sabah saatlerinde, iddiaya göre, çakmakla oynayan Aras K., eşyaları tutuşturdu. Alevleri fark eden Ebru K., oğlunu da alarak, dışarı koştu. Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada fenalaşan Ebru K., bayıldı. Komşular, Ebru K.'ye müdahale ederken, itfaiye görevlileri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bazı itfaiyeciler, korktuğunu fark edip, Aras'ı eğlendirmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülürken, Ebru K.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası yatak odasında kullanılamaz hale gelen eşyalar, dışarı çıkarıldı.Görüntü Dökümü--------------------------İtfaiyenin küçük çocuğu sevmesiİtfaiye ekiplerinin görüntüsüFenalık geçiren anneden görüntüÇevreden toplananlarİtfaiyenin dışarı çıkardığı yatağa su tutmasıEvin içinden görüntüHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK( Kocaeli ),==============================================3)EREĞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 10 şüphelinin ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri 15 kişiyi daha gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 Mart'ta 10 şüpheli gözaltına alındı. 10 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, sarımsakların arasına gizlenmiş 1 kilo esrar ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunamaması için sarımsakların arasına gizlendiği belirtildi. Polis , otomobilde bulunan T.K. ve U.K.'yi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.K. ve U.K. tutuklandı.Görüntü Dökümü---------Zanlıların adliyeye getirilişi-Ele geçirilen uyuşturucudan detaylar-Uyuşturucunun gizlendiği sarımsaklar-Adliyeden detaylarSüre: (1: 45) Boyut: (197 MB)ZONGULDAK, -=================================================5)MESANESİNDEN 522 GRAMLIK TEK PARÇA TAŞ ÇIKTISAMSUN'da işçi emeklisi Mustafa Aytürk'ün (62) ameliyatla mesanesinden 522 gram ağırlığında tek parça halinde taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştirilen Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Can Aydın , 37 yıllık meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı vakası gördüğünü söyledi. Samsun 'da işçi emeklisi 4 çocuk babası Mustafa Aytürk, idrar yapmakta zorlanınca doktora başvurdu. Çeşitli ilaç tedavileri yapılan Aytürk'e 10 yıl önce mesanesinde taş olduğu ve ameliyat yapılması gerektiği söylendi. Ancak ameliyattan korkan Aytürk, ilaç kullanarak bekledi. Geçen hafta ağrıları artan Aytürk, Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Aytürk'ün mesanesinde çok büyük bir taş olduğu belirlendi. Aytürk'ün ameliyatla mesanesinden 522 gram ağırlığında tek parça halinde taş çıkarıldı. Ameliyat sonrasında taşı gören Aytürk ve yakınları ise büyük şaşkınlık yaşadı.'GÖRÜNCE PATATES SANDIM'20 yıldır idrar yaparken sıkıntı yaşadığını anlatan Mustafa Aytürk, "Doktorlara gittim, 'İltihap var' diyorlardı. İlaç kullanıp bir iki ay rahatlıyordum. 10 yıl önce gittiğim doktorum bana taş olduğunu ameliyat olmamı söyledi. Ben olmak istemedim. Yine ilaç içtim ameliyat için gelmedim. Ancak daha sonra daha kötü oldum. Tekrar doktora gittiğimde ameliyat olmam gerektiğini söylendi. Bu kadar büyük taş olduğunu bilmiyordum. Bu taş yüzünden ben çok çektim. Ameliyattan sonra taşı gördüğümde çok şaşırdım. Ben ilk görünce patates sandım. Şaka yapıyorlar sandım. Bu taş benim vücudumda bunca yıl nasıl durmuş inanamadım. Yıllarca bu taş ile yaşamışım. Gören herkes şaşırıyor. Bana 'Bu taşı nasıl büyüttün' diyorlar. Allah doktorumdan razı olsun. Şimdi çok rahatım. sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Devletimizin imkanları nedeniyle Sağlık Bakanlığı 'na ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.'37 YILLIK MESLEK HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK TAŞ'Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr.Dr. Can Aydın da, 37 yıllık meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı vakası gördüğünü söyleyerek "Hasta idrar yapmakta zorlanma şikayetiyle bize geldi. Bizim için standart alışkın olduğumuz bir şikayet. sonra tetkikler yaptıktan sonra taşı tespit ettik.Yaklaşık 25 dakika süren ameliyatımızı gerçekleştirdik. Aslında hastamıza 10 yıl önce yine ameliyat demişiz ama o zaman hastamız muhtemelen korktu ve gitti. Aslında o zaman muhtemelen bu taş daha ufaktı. Şimdi baya büyük bir taş haline gelmiş. İlk defa bu büyüklükte tek parça halinde bir mesane taşı görüyorum. 37 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok nadir görülebilecek bir durum. 522 gramlık eni 8 santimetre boyu ise 10 santimetre uzunluğunda bir taş bu. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bundan sonra bir sorun yaşamayacak. İdrar yapmanın mutluluğunu yaşayacak" diye konuştu.