Dha Yurt Bülteni-8

1)NİĞDE'DE 2 SURİYELİ, 'KALİFORNİYUM' İLE YAKALANDI Niğde'de 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışan Suriye uyruklu 2 kişi, alıcı gibi davranan polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Niğde'de 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmaya çalışan Suriye uyruklu 2 kişi, alıcı gibi davranan polisler tarafından suçüstü yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan Suriyeli E.N. ve F.V. adlı erkeklerin ellerindeki satışı yasak olan 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi 5 milyon liraya satmaya çalıştığı bilgisi üzerine bu 2 kişi ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan polis, maddeyi almak için E.N. ve F.V. ile kentteki Perşembe Pazarı'nda buluştu. Yapılan pazarlıkta 5 milyon liradan 5 bin liraya kadar düşen ve anlaşma yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 14.22 gram 'kaliforniyum' adlı kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KALİFORNİYUM NEDİR?



Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.



DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR



Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan Kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.



KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?



Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.



==============================================



2)4 YAŞINDAKİ MUHAMMED'İN KAMYONUN ALTINDA KALMASI KAMERADA



DİYARBAKIR'da annesiyle birlikte yolun karşısına geçerken kamyonun altında 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut ağır yaralandı. Kaza anı ise mobese kameralarınca görüntülendi. Kaza, Elazığ Bulvarı Seyrantepe kavşağında meydana geldi. Trafik ışıklarında annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut'a, İ.Y.'nin hareket ettirdiği 06 BV 7497 plakalı kamyon çarptı. Durumu fark eden annesi oğlunu kamyonun altından çıkarmaya çalışırken çevredeki vatandaşlarda anneye yardıma koştu. Kamyonun altından çıkarılan Muhammed Yasin, Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı, tedavisi sürüyor. Kamyon sürücüsü İ.Y. ise gözaltına alındı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik ışıklarında annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Yasin'in, hareket eden kamyonun altında kaldığı ve çıkarılması yer alıyor.



===============================================



3)9 YAŞINDAKİ HİLAL BEYZA, 14 BİN LİRA BULUNURSA DUYABİLECEK







DİYARBAKIR'da yaşayan ve doğuştan işitme engelli olan 9 yaşındaki Hilal Beyza Bozan'a 7 yıl önce ameliyatla takılan işitme cihazının kullanım süresi dolunca, küçük kızın dünyayla iletişimi kesildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fiyatı 26 bin lira olan işitme cihazının 12 bin lirasını karşılarken, asgari ücret ile çalıştığını belirten Kadri Bozan kalan 14 bin lira için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Baba Bozan aldığı asgari ücret ile ancak ailesinin geçimini sağlayabildiğini belirtirken, küçük Hilal Beyza veteriner olmak istediğini söyledi.



DUYMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKMEYE BAŞLADI



Yenişehir İlçesi'nde ikamet eden ve 3 çocuğundan 2'si işitme engelli olan Kadri Bozan'ın kızı Hilal Beyza 2012 yılında Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan koklear implant ameliyatı sonrası takılan işitme cihazı ile duymaya başladı. Hilal Beyza, cihazının 7 yıl olan kullanım süresi Ocak ayında dolunca duymada güçlük çekmeye başladı.



'KIZIMIN CİHAZININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR'



Üç çocuğundan ikisinin işitme engelli olduğunu ve geçen yıl oğlunun işitme cihazını güçlükle alabildiklerini ifade eden baba Bozan, "Şimdi kızımın cihazının değişmesi gerekiyor. Çünkü 7 yıldan sonra cihazların yenilenmesi gerekiyor. Cihaz belli bir süre sonra işlevini yitiriyor. Şu an kızım eski cihazıyla net olarak duyamıyor. Yeni cihazın alımı için firmaya başvurduk ama cihazın 26 bin TL olduğunu, bu tutarın 12 bin TL'sini SGK'nın karşıladığını ve geriye kalan 14 bin TL'yi de şahsımın karşılaması gerektiğini söyledi. Asgari ücretle çalışan bir birey olarak bunu karşılamam mümkün değil. Bu konuda devlet büyüklerinden ve yetkililerinden yardım bekliyoruz" dedi.



'VETERİNER OLMAK İSTİYORUM'



Büyüyünce veteriner olmak istediğini kaydeden Hilal Beyza, "Hayvanları iyileştirmek için veteriner olmak istiyorum. Cihazım çok pahalı alamıyoruz. Babamızın o kadar parası yok. Ağabeyime de yeni aldık. Yeni cihaz alsak duyabiliyorum" diye konuştu.



===============================================



4)2 BİN YILLIK AUGUSTUS TAPINAĞI'NDA 'ÇELİK İSKELELİ' GÜÇLENDİRMEYE TEPKİ



Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nin bitişiğinde bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Augustus Tapınağı'nın 'çelik iskele' ile güçlendirilmesi, yanına da fıskiyeli süs havuzu yapılması tepki çekti. Şehir ve Bölge Planlayıcısı Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tuncer, tapınağın duvarlarının yıkılmaması için tutturulan çelik yapının çirkin bir görüntü oluşturduğunu, havuz nedeniyle oluşan rutubetin de tarihi yapıdaki yazıtlara zarar verdiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise mevcut çelik güçlendirme sisteminin değerlendirilerek yapının en doğru şekilde korunup sağlamlaştırılmasına yönelik iki alternatifli revize proje çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



Ulus'ta Hacı Bayram Veli Camii'nin bitişiğinde bulunan M.Ö. 25 yılından sonra yapılan Roma dönemine ait Augustus Tapınağı'nın duvarları, 2009 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayı ile 'çelik iskele' ile güçlendirildi. Daha sonraki yıllarda tarihi yapının yanında ise çevre düzenlemeleri kapsamında fıskiyeli süs havuzu yapıldı. Suyla doldurulan havuz ve tarihi yapıdaki çelik iskele, tepkilere neden oldu. İki sur duvarını ayakta tutmayı hedefleyen çelik iskelenin görüntü kirliliğine yol açtığı, süs havuzu nedeniyle oluşan rutubetin de tarihi yapının duvarlarında kararmaya ve yazıtlara zarar verdiği ileri sürüldü.



'DÜNYADAKİ TEK AUGUSTUS TAPINAĞI'



Şehir ve Bölge Planlayıcısı Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Hacı Bayram Veli Camii ve Augustus Tapınağı'nın ilk koruma plan çalışmalarını 1986 yılında yapan ekipte bulunduğunu hatırlatarak, bölgede yapılan otoparklar nedeniyle tarihi yapının antik sur duvarlarının ve höyüğün bir kısmının tahrip olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Mehmet Tuncer "Bu yazıttan iki tane olduğu biliniyordu. Birisi Roma'daydı. O, yok oldu. Dünyada var olan tek anıt budur. Tapınak, Bizans döneminde Kilise olarak kullanılmıştır. Daha sonra 15'inci yüzyılda Hacı Bayram Veli Camii buraya yapılmıştır. Tapınak, Osmanlı döneminde bir süre Ak Medrese olarak kullanılmıştır. Bu tapınak, Ankara'nın anıtı olarak bilinir. Yüzlerce yıl Ankara'da seyyahlar, arkeologlar, mimarlar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar gelip tapınağı incelemişler ve üzerindeki yazıtı okumaya çalışmışlar" dedi.



'TAPINAK CAM BİR LEVHA İÇİNE ALINABİLİRDİ'



Prof. Dr. Mehmet Tunçer, çevresindeki evlerin yıkılmasıyla tapınağın açığa çıktığını, bir süre sonra da tarihi yapının duvarlarının kaymaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Tunçer "Duvarların kaymasını durdurmak için üzerine bu çelik yapıyı koydular. İki duvarı birbirine tutan bir yapıdır. Aslında şöyle yapmak lazımdı; iki sur duvarını bir cam levha ile bir müze gibi kapatmak ve bunun içinde muhafaza etmek lazımdı. Tıpkı Roma'daki 'Ara Pacis Sunağı' gibi, ya da Berlin'deki Bergama Müzesinde olduğu gibi eserler bir yapının içinde olabilirdi" diye konuştu.



'RUTUBET ESKİ BİR ESERİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR'



Prof. Dr. Mehmet Tunçer, tapınağın hemen yanında yer alan süs havuzundan kaynaklanan rutubet dolayısıyla hem tapınağın hem de Hacı Bayram Veli Camii'nin zarar gördüğünü söyledi. Havuzun kaldırılması için internet üzerinde imza kampanyası başlattıklarını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Tunçer "Süs havuzu olarak onaylanan proje daha sonra fıskiyeli olarak inşa edildi. Havuz 2010 yılında fıskiyeli olarak yapıldı. O zamandan beri tapınağın duvarlarına zarar veriyor. Havuzun suyu rüzgarın etkisiyle tapınağın duvarına gidiyor. Ayrıca rutubetten dolayı da duvarlar tahrip oluyor. Üzerindeki yazıt, su ve rutubetin etkisiyle dökülmeye başladı, kararmalar var. Bu havuzun bir an evvel kuru havuz haline gelmesi gerekiyor. Rutubet bir eski eserin en büyük düşmanıdır. Ev, temelinden rutubet alırsa evin duvarları bile çökebilir. Cami de rutubetten etkileniyor. Bu nem, zemindeki olası kalıntıları da etkiliyor. Zeminde Frig dönemine kadar giden anıtlar var" şeklinde konuştu.



BAKANLIK: SÖKÜLEBİLİR MODÜLER PARÇALARDAN OLUŞMAKTADIR



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bakanlığımızın Augustus Tapınağı'nda sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, 2009 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayı ile yapının kuzeybatı ve güneydoğu duvarlarını askıya alan geçici bir çelik iskele yapılmıştır. İskelenin yapılış amacı yapının yıkılmak üzere olan kısımlarını ayakta tutmak, yapıyı deprem ve diğer etkilere karşı güçlendirmek ve ileride yapılacak olan restorasyon uygulamalarında iş iskelesi olarak kullanmaktır. Mevcut çelik iskele sökülebilir modüler parçalardan oluşmaktadır. Dolayısıyla istenildiğinde kaldırılabilecek bir sistemdir" denildi.



'YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK'



Bakanlık açıklamasında, "Mevcut çelik güçlendirme sisteminin değerlendirilerek yapının en doğru şekilde korunup sağlamlaştırılmasına yönelik iki alternatifli olarak revize proje çalışmaları devam etmektedir, önümüzdeki tarihlerde de Koruma Bölge Kurulu görüşlerine sunulacaktır" denildi.



'SÜS HAVUZU, KURU HAVUZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK'



Yapının yanındaki süs havuzuyla ilgili ise açıklamada şu ifadelere yer verildi:



?"Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.11.2009 tarih ve 45440 sayılı kararıyla, 'Belediye temsilcisinin yaptığı sözlü öneri üzerine havuzun süs havuzu olarak düzenlenmesine, Augustus Tapınağı'nın mevcut çevre duvarına ilişkin hazırlanan projenin uygun olduğuna' karar verilmiştir. Müteakiben Augustus Tapınağı'nın yanında yapılan havuza ilişkin yukarıda belirtilen karardaki 'süs havuzu' ifadesinin 'kuru havuz' olarak değiştirilmesine, ayrıca havuza ait onaylanan park projesinde de havuzla ilgili kısmın bu doğrultuda değiştirilmesine yönelik mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.02.2010 tarih ve 4895 sayılı kararları alınmıştır. Bununla birlikte, süs havuzunun yer aldığı kısım, Augustus Mabedine ait parselin ve Bakanlığımız projelendirme alanının dışında bulunmaktadır."



====================================



İzmir'de 'hatalı park' kavgası; oğlunun gözü önünde öldürüldü (EK)



5)KIZINI EVLENDİRME AŞAMASINDAYMIŞ



İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hatalı park ettiği gerekçesiyle tartıştığı kamyonetin şoförü Hasan Bilen (29) tarafından bıçaklanarak öldürülen Veysel Tuna'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Veysel Tuna'nın oğlu 16 yaşındaki T.T.'nin de kavgaya müdahele ederken kulağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi. İki çocuk sahibi olan Veysel Tuna'nın, kızı Çağla Tuna'yı evlendirme aşamasında olduğu ve yakın zamanda kına gecesinin yapılmasının planlandığı öğrenildi.



Davut CAN/ İZMİR,



====================================



GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN



6)ELEKTRİK DİREĞİNDEN KOPAN KABLO ALEV ALDI, MAHALLELİ KORKU YAŞADI



ŞANLIURFA'da Eyyüpkent Mahallesi'nde, elektrik direğinden kopan kablolar kıvılcım çıkararak yanmaya başladı. Mahallede korkuya yol açan kabloların kopması sonucu yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sabah saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi 3995'inci sokakta bir elektrik direğindeki kablolar aşırı ısınma sonucu koptu. Koparak yere düşmesinin ardından kıvılcım alan ve patlama benzeri sesler çıkaran kablonun bulunduğu sokakta yaşayanlar paniğe kapıldı. Korkudan evlerine giremeyenler, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen ekipler, bölgedeki elektriği kestikten sonra kabloların onarımı için çalışma başlattı.



=====================================================



7)KOZAĞAÇLILAR YEMEKTE GENÇLERLE BULUŞTU



BURDUR Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOZAĞAÇ-DER) Burdur'da yaşayan gençleri, birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya getirdi.Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen yemeğe KOZAĞAÇ-DER Başkanı Ramazan Demir, yönetim kurulu üyeleri ve Burdur'da oturan Kozağaçlı gençler katıldı. Yemekte konuşan Ramazan Demir, "Bugün birliğimizin, dirliğimizin pekişmesi, tanışma, kaynaşma toplantılarının ikincisini yapıyoruz. Kozağaçlılık ruhunun verdiği güçle bu yemeğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız gençlerimizin birbirini tanıması, kaynaşması. Kozağaçlılık ruhunu kazanmalarını sağlamak" dedi.



Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özkan da "Burdur'da 6 bin civarında Kozağaçlı olduğunu tahmin ediyoruz. Gençler birbirini tanımıyor. Gençlerimizi birbirleriyle tanıştıralım, kaynaştıralım. Kozağaçlılık ruhunu aşılayalım diye bu yemeği tertip ettik. Birlik ve beraberliğimizi Burdur'da tekrar gündeme getirelim istedik" diye konuştu.



