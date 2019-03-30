Dha Yurt Bülteni -8

Bakan Selçuk pide hamuru açtıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın programı kapsamında Yenipazar'da ziyaret ettiği bir pidecide, pide hamuru açtı.

Bakan Selçuk pide hamuru açtı



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın programı kapsamında Yenipazar'da ziyaret ettiği bir pidecide, pide hamuru açtı. Pide ustası, Bakan Selçuk'un yetenekli olduğunu belirtip, açtığı hamuru beğendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, seçim çalışmaları kapsamında Yenipazar ilçesine ziyaret etti. Kültür ve Turizm eski Bakanı Koç da kızı Bakan Selçuk'a eşlik etti. Bakan Selçuk, Aydın genelinde babasıyla birlikte birçok pide ustası yetiştiren AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer'in pideci dükkanına misafir oldu. Bakan Selçuk, dükkanda pide hamuru açtı. İşletme çalışanı pide ustası, Bakan Selçuk'a tam not verdi.



AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhur İttifakı Yenipazar Belediye Başkan adayı MHP'li Suat Menderes, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sümer de Bakan Selçuk'a eşlik etti.



Görüntü Dökümü



------



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Yenipazar ilçesine gelişi



Bakan Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Pide ustası Mehmet Sümer nezaretinde pide hamuru açtı.



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ YENİPAZAR (Aydın),



===============



Okulda kalbi duran Aynur, son yolculuğuna uğurlandı



Antalya'da, okulda teneffüs sırasında kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan'ın (14) cenazesi, toprağa verildi. Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne Aynur Ayan, "Güzel kızım benim, yavrum, kuzum gitti" diye gözyaşı döktü.



Muratpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün öğleden sonra teneffüste fenalaştı. Aynur'un yere düştüğünü gören beden eğitimi öğretmeni Tolga Ayhan, hemen öğrencinin yanına koştu. Öğrencisinin kalbinin durduğunu fark eden Ayhan, 112 Acil Servis'i aradıktan sonra Aynur Ayan'a kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, Aynur'a müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Aynur Ayan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aynur, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



Kızının ölüm haberini alıp, hastaneye gelen Mustafa Ayan, sinir krizi geçirdi. Mustafa Ayan, "Allah'ım o daha 14 yaşında. Onun değil, benim canımı al" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.



BABAANESİ VE DEDELERİ CENAZEYİ ALDI



Aynur Ayan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından kendisiyle aynı ismi taşıyan babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Oğlu ve gelini bitkin halde olduğu için cenazeyi almaya gelen babaanne Aynur Ayan, torununun tabutuna bakıp, "Yavrum gitti, güzel kızım benim, kuzum gitti" diyerek gözyaşı döktü.



Aynur Ayan'ın cenazesi Uncalı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Etiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



----------



Ambulans görüntüsü



Baba Mustafa Ayan'ın görüntüsü



Babaane Aynur Ayan görüntüsü



Öğretmenlerin görüntüsü



Hastane dış plan görüntü



Okul dış plan görüntü



Cenazenin alınması



Dedesinden görüntü



Babaanne Aynur Ayan'ın ağlaması



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL/ANTALYA, -



=======================



14 suçtan aranan şüpheli operasyonla yakalandı



Antalya'da, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan firari Fuat T., polis ekiplerince yakalandı.



Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir evden 25 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde bir evden hırsızlık yapılması üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, evden 21 bin 300 liranın yanı sıra bir miktar altın ile döviz çalan şüphelilerin 14 suçtan arama kaydı bulunan Fuat T. ve B.K. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerden Fuat T'nin Üçgen Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Çalışmalarını burada sürdüren polisin peşinde olduğu fark eden Fuat T., 07 ERP 02 plakalı otomobille kaçmaya başladı.



'DUR' İKAZINA UYMADI



'Dur' ikazına uymayan Fuat T.'yı yakalamak için çok sayıda resmi ve sivil ekip takip yaptı. Fuat T. kovalamacanın ardından Dumlupınar Bulvarı'nda yakalandı. Otomobilinde yapılan aramada tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Fuat T., ifade işlemleri için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Daha önce yakalanan B.K ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Görüntü Dökümü



----------------



-Zanlının görüntüsü



-Hırsızlık yaparken kullanılan aracın görüntüsü



-Emniyet mensublarının görüntüsü



-Araçtan çıkan silahın görüntüsü



221 MB// 1.59 SN HD



Haber: Bülent TAOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



=====================



Başörtülü kızlara hakaret ettiği iddia edilen kadın adliyede (2)



TUTUKSUZ YARGILANACAK



Adana'da, yolda karşılaştığı başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Zübeyde G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ



ADANA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bilecik'te Saadet Partisi'nin Adayının Mitingini Sadece 1 Kişi Dinledi

Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor

KKTC'yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi

Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı