Dha Yurt Bülteni -8

Batman'da, 3 yaşındaki Fatih kayıpBatman'ın Kozluk ilçesinde, dün akşam Aktoğa ailesinin evde olmadığını fark ettiği Fatih Aktoğa (3), çevrede yapılan aramalara rağmen bulanamadı.

Batman'da, 3 yaşındaki Fatih kayıp



Batman'ın Kozluk ilçesinde, dün akşam Aktoğa ailesinin evde olmadığını fark ettiği Fatih Aktoğa (3), çevrede yapılan aramalara rağmen bulanamadı. Haber alınamayan minik Fatih'in bulunması için 100 kişilik ekip, karadan ve havadan çalışma başlattı. Mezra yakınından geçen dere kıyısında terlik bulunurken, Fatih'e ait olup, olmadığı tespit edilecek.



Kozluk'un Ulaş köyüne bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Aktoğa ailesi, dün akşam saatlerinde, oğulları Fatih'in evde olmadığını fark etti. Panik içinde evin odalarına baktıktan sonra dışarı çıkıp, sokakları dolaşan aile bireyleri, minik Fatih'i bulamadı. Ailenin başvurusuyla bölgeye gelen jandarma ekipleri de Fatih'i bulamayınca AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama- kurtarma çalışmasını 100 kişilik ekip, karadan ve havadan yürütüyor.



AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, "Drone ile aramaları her yerde sürdürüyoruz. Fatih'in izine henüz rastlanılmadı" dedi.



Öte yandan mezra yakınından geçen dere kıyısında terlik bulunurken, Fatih'e ait olup, olmadığı tespit edilecek.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/KOZLUK (Batman), -



=====================



Adıyaman'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' korteji yürüyüşü



Adıyaman'da, 2 Nisan 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle otizimli çocuklar kortej yürüyüşü düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı önünde düzenlenen kortej yürüyüşüne Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Gölbaşı Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş Atatürk Caddesi ve daha sonra Demokrasi Parkı'nda son buldu.



Kalabalık, buradan Halk Eğitim Merkezi'nde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe katıldılar.



Çocukların otistik olmasının bir eksiklik olmadığını belirten Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Taşkın,"Çocuklarımızın otistlik olması bir eksiklik olmadığını bir farklılık olduğunu bugünde kanıtlamış olduk. Çocuklarımız bütün etkinlikleri yapabiliyor. Çocuklarımız eğitimle bu hastalıktan kurtulabildiğini programımızla kanıtlamış olduk. ve bu çocukların erken teşhis ile özel eğitimle sosyal hayata kazandırılabileceğini bu çocuklarımızı topluma kazandırabileceğimizi bu programlar ile duygular ile '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' ile sesimizi duyurmaya çalısıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------



Mimar Sinan Parkı



Gölbaşı Caddesi



Yürümeleri



Demokrasi Parkı



Malazgirt Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Taşkın iler röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



===================



Başkan seçildi, ilk icraatı makam odasının kapısını söktürmek oldu



Resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçe Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın ilk icraatı makam odasının kapısını söktürmek oldu.



Yılmazcan, "Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğini Pazarcık ilçesinde bugünden itibaren başlatıyoruz" dedi.



İbrahim Yılmazcan'ın talimatıyla başkanlık makamının odasının kapısı çalışanlar tarafından söküldü. Kapının sökülmesiyle birlikte vatandaşlar, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın makam odasına istedikleri zaman girebilecekler.



'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ PAZARCIK'TA BAŞLATIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinin ana temasını gönül belediyeciliği olarak belirlediğini belirten İbrahim Yılmazcan, halkın belediye başkanı değil, hizmetkarı olacağını söyledi. Yılmazcan, şöyle konuştu:



"Seçim sürecinde 'İnşallah 31 Mart'ta hemşehrilerimin destekleriyle, oylarıyla belediye başkanı seçildiğimiz andan itibaren Pazarcıklı hemşehrilerimiz belediye başkanı olacak, İbrahim Yılmazcan ise hizmetkar olacak' demiştim. Bu kapsamda belediye başkanlığının makam odasının kapısını da sökerek hemşehrilerimize aramızda hiçbir engelin olmayacağını söylemiştim. Bu tarih itibariyle de Pazarcık Belediye Başkanlığı'nın makam odasının kapıları söküldü. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğini Pazarcık ilçesinde bugünden itibaren başlatıyoruz. Halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek düsturuyla hemşehrilerime hizmet edeceğim."



Görüntü Dökümü



---------------



Belediye binası



Kapının sökülmesi



Başkanlık makamı



Kapının taşınması



Yılmazcan ile röp.



Yılmazcan vatandaşlarla sohbet ederken



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 426 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)



==================



Hayvanat bahçesinden kaçan 'kurt' aranıyor



Antalya'da, hayvanat bahçesindeki kafesten çıkıp ormanlık alana kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, dün gündüz saatlerinde kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, dün saat 16.30 sıralarında hayvanat bahçesi çitlerini aşarak çevredeki ormanlık alana kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi görevlileri durumu polise haber vererek yardım istedi. Veterinerler ve polis, kaçan kurdun bulunması için çevrede arama çalışması başlattı.



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Gece geç saatlere kadar bölgede arama yapan ekipler, sabah saatkerinde yeni de arama çalışmalarına başladı. Görevliler, bölgeye yakın oturan çevre sakinlerini dikkatli olmaları ve kurdu görmeleri halinde polise bilgi vermeleri konusunda uyardı.



Görüntü Dökümü



--------------



Hayvanat bahçesi dış plan



Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)



================



Çığlık atıp, oynadılar balonları Otizm farkındalığı için bıraktılar



Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 'Dünya Otizm Farkındalık' günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerinin de katıldığı farkındalık etkinliğinde yüzlerce mavi balon gökyüzüne bırakıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Anıt alanındaki farkındalık etkinliğine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, 6 anaokulu, 12 sınıf öğrencileri Milli Eğitim şube müdürleri katıldı. Birbirinden eğlenceli gösterilerin yapıldığı etkinlikte minik öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı. Üzerlerinde Otizm farkındalığına dikkat çeken sloganlar yazılı tişörtler giyen minik katılımcılara Kaymakam Yönden mavi balonlar dağıttı.



Görüntü Dökümü



-------------



-Atatürk anıt alanında toplanan çocuklar



-Palyaçolar ile dans edip oynamaları



-Çığlık atmaları



-İskenderun Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün balon dağıtması



-Balonların bırakılması



SÜRE: 02'04" BOYUT: 95 MB



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),



===================



Denizli'de 3 ilçedeki seçim sonucuna itiraz



Denizli'nin Honaz, Babadağ ve Baklan ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.



Resmi olmayan sonuçlara göre, Denizli'nin Babadağ ilçesinde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ali Atlı, 1720 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti'li Salim Demirezen ise 1703 oyda kaldı. Baklan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Yusuf Gülsever, 1990 oy alarak seçimi kazanırken, İYİ Partili rakibi Hakan Orhan ise 1983 oy alıp seçimi kaybetti. Honaz ilçesinde ise CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 389 oyla belediye başkanı seçildi, AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oyla seçimi kaybetti. Bu üç ilçede AK Parti ve İYİ Parti, sonuçlara itiraz etti.



Yazılı açıklama yapan AK Parti Denizli Seçim İşleri Başkanlığı, Honaz ve Babadağ ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz edildiği belirtilirken, şu ifadelere yer verdi:



"Pazar günü gerçekleştirdiğimiz yerel seçimlerde Honaz ve Babadağ başta olmak üzere bazı ilçelerimizde oy tasnifi esnasında ciddi usul hataları yapıldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Denizli il merkezinde ve Genel Merkezde uzman hukukçular ve avukatlarımız tarafından oluşturulan itiraz komisyonunda durum değerlendirilmiş, ilgili tutanaklar incelenmiş itirazı gerektirecek hususlar tespit edilmiştir. Milletimizin sandığa yansıyan iradesinin en net ve doğru bir şekilde ortaya çıkması için gerekli hukuki süreç ve yasal işlemler titizlikle uygulanmaktadır."



BAKLAN'DA 7 OY FARK



İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı ise Baklan ilçesindeki sonuçlara itiraz etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Baklan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 49.31'ini alan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Yusuf Gülsever, 7 oy farkla belediye başkanı seçildi. Gülsever'in rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Hakan Orhan ise sandık tutanaklarında oynamalar olduğunu ileri sürerek, oyların yeniden sayılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından, Baklan ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.



Haber: Deniz TOKAT/DENİZLİ, -



===================



Muğla'da 99 bin 332 seçmen sandığa gitmedi



MUĞLA'da yerel seçimde, 726 bin 497 olan kayıtlı seçmenden 627 bin 145'i oy kullandı. Oylardan 603 bin 739'u geçerli sayılırken, 23 bin 406 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 86.3 olurken, 99 bin 332 kişi ise sandığa gitmedi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8'i siyasi partilerden ve 2'si ise bağımsız olmak üzere 10 aday yarıştı. İl genelinde 726 bin 497 olan kayıtlı seçmenden 627 bin 145'i, 2 bin 389 sandıkta oy kullandı. 99 bin 332 kişi ise sandığa gitmedi. Kullanılan oylardan 603 bin 739'u geçerli, 23 bin 406'sı ise geçersiz sayıldı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan isimler şu oyları aldı: Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Nil Hıdır 171 bin 563, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Osman Gürün 217 bin 457, bağımsız aday Behçet Saatcı 158 bin 380, DP adayı Mehmet Kocadon 22 bin 983, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Halil Birinci 18 bin 745, Demokratik Sol Parti adayı Sevgi Küpelioğlu 5 bin 148, Saadet Partisi adayı Turhan Tutumlu 3 bin 335, bağımsız aday Müşteba Karamanoğlu 2 bin 621, Vatan Partisi adayı Güner Dal 2 bin 101, Türkiye Komünist Partisi adayı Caner Şahin 1406.



Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Okullar 2 Gün Tatil Edildi

Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin 578 Geçersiz Oy Var

Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi

Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu