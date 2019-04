Dha Yurt Bülteni -8

Takla atan otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile şoförü yaralandıSamsun'un çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı.

Samsun'un çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada sürücü Erdinç Odabaş (46) ile araçtaki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak (54) yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu yolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Erdinç Odabaş yönetimindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki bayrak direğine ardından park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada, sürücü Erdinç Odabaş ile otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Patrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildi



Kayseri'de Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde düzenlenen Miçing ayininde, geçen 17 Mart'ta hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan için dua edildi.



Anadolu'daki ilk kilise olarak değerlendirilen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde yapılan Miçing ayinine, çoğunluğu İstanbul ve çevre illerde yaşayan Ermeni vatandaşların yanısıra, Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Vakfı Başkanı Zadik Toker de katıldı. Yılda bir kez düzenlenen ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. Başrahip Tatul Anuşyan ayinde, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili olarak, "Hiçbir insanın diğer insanın yüce değerlerine engelleme ve müdahale etme hakkı yoktur" dedi. Ayinde mumlar yakıldı, hayatının kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan için dua edildi.



'MİÇİNG AYİNİ NEDİR?'



Miçing ayini 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılıyor. Miçing ayini adı verilen bu ayin, perdeler açık halde yapılır. Ayin, Paskalya orucunun ortasına geldiği için bayram havasında kutlanıyor; ancak Paskalya'nın diğer günlerinde yapılan ayin perdeler kapalı olarak yapılıyor.



73 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler tutuklandı



Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinde FETÖ/PDY'ye ait altın olabileceğini söyledikleri Sevim Keskin'i (73) yaklaşık 90 bin lira dolandıran Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz, tutuklandı.



Aydınevler Mahallesi'nde oturan Sevim Keskin'i geçen pazartesi günü telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadına evinin çevresinde FETÖ/PDY üyelerinin dolaştığını, bunlardan birinin yakalandığını ve savcılığa gönderildiğini söyledi. Telefondaki kişi, Sevim Keskin'e evin civarında operasyon yapacaklarını, evden çıkmamasını, oğlunun konuyla ilgili polis merkezinde ifade verdiğini, FETÖ/PDY mensuplarına ait altınların evde olabileceğini, bundan dolayı evde arama yapacaklarını anlattı.



Telefon görüşmesinden yaklaşık 10 dakika sonra eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, Sevim Keskin'e evdeki para ve altınların yerini sordu. Kadın, evdeki 225 euro, 3 bin lira ile yaklaşık 90 bin lira değerindeki altın kolye, Cumhuriyet altını, altın zincir, altın bileklik ve küpeden oluşan takı setini bu kişiye teslim etti.



TELEFON DOLANDIRICILIĞIYLA İLGİLİ HABERİ GÖRDÜ



Para ve altınları alarak evden uzaklaşan kişinin ardından bir süre sonra televizyonda telefon dolandırıcılığıyla ilgili haber gören Sevim Keskin, kendisinin de dolandırılmış olabileceği şüphesiyle polisi arayarak bilgi verdi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Sevim Keskin'in evine 07 FPU 78 plakalı otomobille geldiklerini tespit etti. Şüphelilerin araçla Manavgat'tan çıktıktan sonra Afyonkarahisar ve Denizli'ye gittikleri, sonra Antalya'ya dönüş yaptıkları belirlendi.



Manavgat Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracı Korkuteli'ndeki kontrol noktasında durdurdu. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, araçtaki Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 400 lira, 120 euro ve cep telefonu bulundu. Manavgat'a getirilen Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz, ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, kendilerini Antalya'da tanıştıkları D.K.'nin yönlendirdiğini ve Sevim Keskin'den aldıkları altınları Serik'te D.K.'ye teslim ettiklerini, karşılığında kişi başı 1000 lira ve 100 euro aldıklarını söyledi.



Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Demir ve Barış Ayvagöz çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Polis, D.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



KAMERAYA YANSIDI



Dolandırıcılık olayı Sevim Keskin'in yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde beyaz otomobilin apartmanın önüne yanaşması, araçtan inen şüphelinin binaya girişi ve bir süre sonra elinde beyaz torbayla telefonla konuşarak binadan çıktığı görülüyor.



Büyükelçi Berger, Suriyeli çocuklara verilen eğitimin önemine dikkat çekti



İzmir'de Altınordu Futbol Kulübü tarafından bu yıl 6'ıncı kez düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılışı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı törenle yapıldı. Berger, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi. AB projesi olarak Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan AB Dayanışma Takımı da, İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen U12 İzmir Cup'a katıldı.



Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen U12 İzmir Cup'ın açılışı büyük coşkuya sahne oldu. Turnuvaya 24 ülkeden 72 takım katıldı. 1300 çocuk ve binlerce futbolsever turnuva alanının karnaval yerine çevirdi. Üç gün devam edecek organizasyonda Milan, Parma, Lazio, Manchester City, Chelsea, Monaco, Valencia, Ajax, Lyon, Valencia, Porto, Benfica, PSV, Celtic, Rangers, Marsilya ve Zenit gibi Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri yer alıyor. İzmir Cup'ta toplam 354 maç oynanacak.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı açılışta konuşan Altınordu Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Her şey hayal etmekle başlar. Biz yıllar önce sekiz takımla yola çıktık ve bugün 72 takım İzmir'de. Çocuklar için her şeye değer" dedi. Başlama vuruşunu protokolle birlikte AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger yaptı. Daha sonra U12 İzmir Cup Karma Takımı ile basın mensupları gösteri maçı yaptı. Müsabakada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncusu Metin Tekin de yer aldı.



BERGER AÇIKLAMA YAPTI



Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bizim zaten Türkiye'deki Suriyeli mültecilere verdiğimiz desteğin odaklandığı en temel alanlardan bir tanesi eğitim. Çünkü eğitimin ne kadar kilit bir önem taşıdığını çok erken bir aşamada anladık. Çocukların sokaklara düşmesini ya da aşırı örgütlerin pençesine düşmesini istemeyiz. Bununla mücadele etmenin yollarından bir tanesi eğitim. Çocukların ileride geçimlerini sağlamaları, ailelerini kurabilmeleri için en önemli faktörlerden biri eğitim. Ülkelerine geri döndüklerinde ülkelerini yeniden inşaa edebilmeleri için eğitim çok önemli" dedi.



Türkiye Hükümeti ile Pictes 1 projesini bitirmek üzere olduklarını söyleyen Berger, "Şimdi Pictes 2 projesi başlıyor. Buna hayata hazırlık eğitimi diyebiliriz. Mesleki eğitim boyutu var, dil eğitimi boyutu var. Çocukların Türkçe öğrenmeleri ve Arapça unutmamalarını istiyoruz. Çocukları travmadan çıkarma eğitimi de öğretmenler tarafından veriliyor. Bu projede yaklaşık 200 okulun inşaasına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca dil desteğinin sağlanması, öğrenme güçlüğü olan çocuklara destek verilmesi ve çocuklarının yemeklerinin, servis ihtiyaçlarının sağlanması yer alıyor. Çok büyük boyutlu bir proje" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası ve KFW'nun çok önemli ortakları olduğunu belirten Christian Berger, "En önemlisi ise okullarımız. Öğretmenlerle, ailelerle ve müdürlerle bir araya gelip çocuklar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. UNICEF'e ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na da destekleri için teşekkür ederim" dedi.



'Açık Kapı Sahada' projesi tanıtımı yapıldı







Gaziantep Valiliği tarafından uygulamaya konulan 15 araç ve 105 personelle hizmete sunulan 'Açık Kapı Sahada' projesi tanıtım programı gerçekleştirildi.



Şehitkamil Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel ve projede yer alan personeller katıldı. Vatandaşların taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde 15 araç ve 105 personelle sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan 'Açık Kapı' projesinde, elektronik olarak ya da Açık Kapı birimlerine yazılı olarak iletilen başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile iletilmesi hedefleniyor.



Vatandaşların sorunlarına 7 gün içersinde dönüş yapılacağını söyleyen Vali Gül, "Ziyaretleri yaparken farklı kurumların personelleri olarak kendi kurumunuzun işleyişiyle ilgili işlemleri şüphesiz yapacaksınız. Açık Kapı sistemine aldığınız müracaatlar hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurum 7 gün içerisinde vatandaşımıza cevap vermiş olacak. Bu devleti ve kurumları güçlendirecek. Yaptığımız işten keyif alacağız. Şehrimizi güçlendireceğiz. Bu kadar sosyal yardımla geçinen bir şehirde bizim rutin hizmetler yaparak bunlara çözüm bulamayız. Burada bütün kurumlara görev düşüyor. Gençlik spor bizim tespit ettiğimiz çocukların spor yapmasını sağlayacak. Milli Eğitim eğitimiyle ilgilenecek. Müftülüğümüz manevi ihtiyacı varsa o anlamda çalışacaklar. Tüp bebek olmuyorsa çeşitli imkanlarla sağlayacağız Tıbben mümkünse protez ihtiyaçlarını karşılayacağız. Türkiye'de Açık Kapı'nın vatandaşın ayağına gitmesiyle ilgili ilk proje, o açıdan şehrimiz için başarılı olmamız lazım. Gaziantep bu anlamda da Türkiye'yi örnek olacak" dedi.



Projeye destek vereceklerini ifade eden Şahin ise "Bu çalışmanın içeriğine baktığımız zaman, aslında sosyal devlet üzerinden başlayan bir süreç vardır. Türkiye Cumhuriyeti, Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devletidir. Ama sosyal devletin ne demek olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte halkımız yaşamaya başladı. Devletin şefkat, rahmet, merhamet yüzü, kimsesizlere dokuna bilme gücü çok önemli bir başlangıçtı. Gönül kapıları üzerinde nasıl önemli çalışmalar yapılması gerektiğini gördük. Bu çok doğru bir iş. Biz saha üzerinde çalışmalarımızı başlatmıştık ama ilgili birimlerle bunu yaptığımızda çözüm odaklı bir sonuç alacağız. Halkımız için halkımızla birlikte insan odaklı katılımcı bir yönetim anlayışıyla bir Türkiye modeli oluşturabileceğimize inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız" diye konuştu.



3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına 7 tutuklama



GAZİANTEP'te, pazar günü yapılan seçimlerde mevcut muhtarın oğlu tarafından muhtar adayı ve 2 kardeşinin öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.



Merkez Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesi'nde pazar günü yapılan seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz, babasının karşısına aday olan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Tartışma sırasında Cuma Oğuz, yanındaki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp (34) ve Adem Kaplan'a (29) ateş açtı. Jandarma ekipleri, teslim olması yönündeki çağrısına ateşle karşılık veren Cuma Oğuz'u vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından hastaneye getirilen yaralı Kaplan kardeşler doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı, Cuma Oğuz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bu sırada olayı duyarak hastaneye gelen Kaplan ve Oğuz ailesi mensupları arasında çıkan tartışmada ise 6 kişi bıçakla yaralandı.



Yaşananların ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, olaylara karıştığı saptanan 15 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 14 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilirken, 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Depremin vurduğu Acıpayam, 'afet bölgesi' ilan edildi



Denizli Valisi Hasan Karahan, 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ve çok sayıda evin hasar gördüğü Acıpayam ilçesinin, 'afet bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen ve merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremde, 343 ev ile yapının ağır hasar gördüğü tespit edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Acıpayam'ın 'afet bölgesi' ilan edilmesine karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Hasan Karahan, "Bölge, İçişleri Bakanlığı tarafından 'Genel Hayata Etkililik' kapsamında alındı. Bu zaten olması gereken bir şeydi. Vergi ve prim borçları için alınması gereken bir karardı" dedi.



Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -

