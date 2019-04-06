Dha Yurt Bülteni -8

Köyde 'cıva' paniği; iki aileden 8 kişi tedaviye alındıKars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çocukların 3 ay önce bulup oynadığı cıva olduğu tahmin edilen madde nedeniyle 2 aileden 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Köyde 'cıva' paniği; iki aileden 8 kişi tedaviye alındı



Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çocukların 3 ay önce bulup oynadığı cıva olduğu tahmin edilen madde nedeniyle 2 aileden 8 kişi, hastanede tedaviye alındı. AFAD ekipleri köyde inceleme yaptı. İki evde ve okul çevresinde yapılan dedektörlü taramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.



Mescitli köyünde yaşayan çocuklar, 3 ay önce bir kutu içerisinde madde buldu. Bununla bir süre oynayan çocuklar ve ailelerinde halsizlik, yorgunluk ve ağrı şikayeti ortaya çıktı. Sarıkamış ve Kars'taki hastaneye giden Demir ve Aygün ailelerine doktorlar bir teşhis koyamadı. Son olarak geçen hafta Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilen Selahattin Demir ve 3 çocuğu ile Güven Aygün, eşi ve 2 çocuğu tedavi için hastaneye yatırıldı. Doktorların tetkikleri sonucu cıva olma ihtimaline karşı Erzurum'daki AFAD ekipleri Mescitli köyüne gönderildi. Köye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı. Dedekörlerle tarama yapılan aramada, herhangi bir bulguya cihazla rastlayamayan ekipler, vatandaşların tarifi üzerine köy içerisindeki alanda bir şişe buldu. Görsel olarak cıvaya benzeyen maddeye, tarama cihazı olumlu yanıt vermedi. Ekipler, bulunan maddenin içeriğinin tespiti için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim etti.



Köydeki çocukların yaklaşık 3 ay önce okuldan çıktıkta sonra kutu içerisinde buldukları madde ile oynadıklarını ve evlerine götürdüklerini söyleyen köy muhtarı Murat Dönmez, "Çocukların ellerinde oynadıkları malzemenin ne olduğunu aileleri de anlamıyor. Daha sonra çocuklardan birinin anesi tehlikeli bir şey olabilir diye atıyor. Bir süre sonra iki ailede halsizlik ve yorgunluk sıkıntısı başlıyor. Kars ve Sarıkamış'taki doktorlar bir şey demedi. 6 gündür, 8 kişi Erzurum'da tedavi görüyor. Sağlık durumları iyi. AFAD ekipleri dün köyde inceleme yaptı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



-Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinden detay



-Poliklinik girişinden detay



-Çocuk yoğun bakımdan detay



-Hastane içerisinden detay



-Afad ekiplerinin fotoğrafı



SÜRE: 01.54 BOYUT : 213 MB



Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ KARS,



=====================



İstiklal Savaşı gazisi dedesinin mezarının yapılması için destek istedi



Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Oktay Basar, Kurtuluş Savaşı'nda gazi olan İstiklal Madalyası sahibi dedesi Ali Basar'ın mezarını yaptırmak için destek bulamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran Basar, yönetmelik engeline takıldı.



Karamürsel ilçesi Hayriye Mahallesi'nde oturan Oktay Basar, Kurtuluş Savaşı yıllarında 8 yıl savaşan ve 4 yıl da hazır kıta bekleyen dedesi Ali Basar'ın mezarını yaptırmak için Karamürsel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurdu. İnşaatlarda çalışan ve maddi durumunun olmadığını belirten Oktay Basar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yönlendirildi. 1977 yılında 90 yaşında hayatını kaybeden dedesinin İstiklal Madalyası sahibi olduğunu belirten Oktay Basar'ın başvurusunu inceleyen müdürlüğe bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazılı cevapta ise, ilgili yönetmelik gereği müdürlük tarafından sadece şehit mezarlarının inşa edildiği, bakım ve onarımının yapıldığı bildirildi.



Dedesinin 12 yıl askerlik yaptığını belirten Oktay Basar, "Dedem Saraybosna'dan geliyor buraya. 8 yıl bilfiil, 4 yıl da hazır kıta bekleme olarak toplam 12 yıl askerlik yapmış dedem. Kendisi İstiklal Madalyası sahibi. Dedem öleli 42 sene olmuş. Ben de dedemin mezarının yapılmasını istedim. Mezarlık kayboldu, gitti. Burada, köyümüzde bir toprak kayması oldu. Öyle olunca, mezarların çoğu kayboldu. Dedemin mezarından bir eser kalmadı" dedi.



Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yardım istediğini anlatan Basar, "Ben zaten gerekli yerlere başvurumu yaptım. Valiliğe bağlı Gaziler ve Şehitler Birimi var. Onların bir yönetmeliğinde İstiklal gazilerinin mezarlarının yapılmasıyla ilgili bir hüküm yokmuş. Öyle bir mecburiyet yokmuş. Benim dedem zaten şehit değil ki, benim dedem gazi olmuş. Ben İstiklal gazimizin bir mezarının yapılmasını istedim sadece. Onu da yönetmelikte böyle bir şey olmadığı için yapamayacaklarını söylediler. Biz de tamam dedik. Ondan sonra bir gazi ve şehit yakınları derneği başkanını aradım. O da bize, 'Biz böyle bir şey yapamayız. Böyle çok gazimiz var. Biz hangisinin mezarını yaptıralım. Onlar zaten bizim kalbimizde yaşıyor' dediler. Kalbinde yaşıyor da, sen ne yapıyorsun? Kalpte yaşatmakla olmuyor ki. Gel, bir ilgilen. Durumumuz yok, dedemin mezarının yapılması lazım. Bir İstiklal gazisinin dahi mezarı yapılamıyorsa daha söylenecek bir şey yok" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



-Mezarlıktan görüntü



-Oktay Basar'ın dedesinin kaybolan mezarının başında görüntüsü



-Oktay Basar ile röp.



-Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), -



===============



Diyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisi



DİYARBAKIR merkezli 11 ildeki derneklerin katılımıyla Posta Güvercinleri Dernekler Birliği kuruldu. Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Toğcu, 4 bin hayvanseverin bulunduğu Diyarbakır'ın güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisi olduğunu söyledi.



Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği öncülüğünde, bölgedeki 11 kentte faaliyet yürüten güvercin dernekleri tek çatı altında toplandı. Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Malatya ve Elazığ'da faailiyet gösteren dernekler Posta Güvercinleri Dernekler Birliği'ni kurdu. Birlik, Malatya ve Elazığ'daki derneklerin işlemlerini tamamlanmasıyla tek çatı altında faaliyet yürütecek.



Bölgede güvercine olan ilginin Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzandığını belirten Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Toğcu, "Bu nedenle Diyarbakır merkezli Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana'dan oluşan dernekler birliği kurduk. Malatya ve Elazığ güvercin dernekleri de bu işin içinde. Onların üyelikleri de en kısa zamanda tamamlanacak. Bu şekilde 11 ilden 11 derneğin katılım sağladığı Posta Güvercinleri Dernekler Birliği tamamlanmış olacak. Ayrıca bu gelişmeler bölge insanının güvercinlere olan ilgisini gösteriyor" dedi.



"DİYARBAKIR DÜNYA BİRİNCİSİ"



Türkiye Güvercin Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Toğcu, özenle beslenen ırk güvercinlerin 24 bin TL'ye kadar alıcı bulduğunu ifade etti. Toğcu, Diyarbakır'ın, güvercin yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da ırk güvercinlerin fiyatları kalitesine göre 7, 8 bin liradan, 24 bin liraya kadar yükseliyor. Normal sıradan bir güvercinin fiyatı ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Diyarbakır'da zaman zaman ihale açılıyor. Diyarbakır'da 4 bin dolayında güvercin besleyen var. Bu bizi dünyada bu kuşlara ilgi duyan, yetiştiren kentler arasında birinci sıraya yükseltiyor. Bu güzel bir olay" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------



Güvercinlerden detay



Güvercinlerin beslenmesi



Güvercin türlerinin anlatılması



Güvercin yumurtasının kabuklarının soyulması



Kabukları soyulan yumurtadan yavru güvercinin çıkarılması



Yuvasına konulması



Avluda güvercinlere yem atılması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 632 MB



Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,



================



Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda kostümlüler yürüyecek, siviller izleyecek



Adana'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, bu yıl dünyadaki karnaval örneklerinden hareketle, kortejde kostümlü grupların yürüyeceğini, sivillerin ise izleyeceğini söyledi.



Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tanıtım toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hürriyet Gazetesi Yazarı Ayşe Arman ile 31 Mart Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı seçilen Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay ile çok sayıda davetli katıldı.



Vali Mahmut Demirtaş, karnavalın huzur içerisinde geçirilebilmesi için güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "Karnavalın huzur içerisinde geçirilmesini diliyorum. Güvenliğin sağlanabilmesi için 5 binin üzerinde polis görevlendirdik. Kimsenin burnunun kanamasını dahi istemiyoruz. İnşallah bu festivaller ve karnavallar, ülkemizi dünyada daha iyi bir şekilde tanıtacaktır" dedi.



KORTEJDE DEĞİŞİKLİK



Geçmiş yıllara göre bugün düzenlenecek kortejde değişiklikler yaptıklarını belirten Uluslararası Portakal Çiçeği Karanavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, "4 sene önceki kortejde 90 bin kişi vardı. Herkes kortejin içerisinde olmayı istiyor ama bu kadar fazla insanı sığdırabileceğimiz büyük bir alanımız yok. Biz de dünyadaki örneklerinden görerek, kostümlü grupların yürüyüş yapmasını sağladık. Bizim gibi sivil insanlar da kaldırımlardan bu grupları izleyecekler. Çünkü kostümler için yoğun bir hazırlık yapılıyor. Bugün kostümlü gruplar şehrin değişik meydanlarında kendi gösterilerini sunacaklar. Şehrin her köşesinde güzel görüntüler elde etmek istiyoruz" dedi.



Bozkurt, karnavalın 7 yıllık sürecinde 40 milyon dolarlık reklam geliri elde ettiğini sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü



-----------



Karnavalın fikir önderi Ali Haydar Bozkur'un konuşması



Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması



Ayşe Arman'ın konuşması



Zeydan Karalar'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 02'41" BOYUT: 298 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Oyuncu Rıza Akın, Adana'da Portakal Bahçesinde Evlendi

Muhtar Adayı, 600 Yakınını İnşaat Halindeki Evlere Kaydettirip Seçimi Kazandı

Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı